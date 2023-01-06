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Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU

Доля "красных" видеокарт в компьютерах пользователей Steam составляет всего 15%, "зеленых" же - почти 76%
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я считаю, что AMD с выпуском графических ускорителей Radeon RX 7900 XTX и XT снова села в лужу, и рискует в ближайшие годы потерять свою и без того скромную долю на рынке десктопных видеокарт, если не представит в среднем и бюджетном ценовых сегментах конкурентоспособные предложения, такие, какими в свое время были RX 570 и RX 580. Итак, поехали!

Немного статистики

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AMD поставляет видеокарты (да и процессоры тоже) для игровых консолей, поэтому есть подозрение, что в десктопный сегмент компания вкладывается недостаточно. Подтверждением этому служит неумолимая статистика. Если весной-летом 2017 года в 22% компьютеров и ноутбуков пользователей Steam были установлены «красные» графические ускорители, то в 2022 году доля AMD снизилась до 15%. Причем значительную долю от этих 15% составляют такие в свое время весьма интересные, но сейчас уже морально устаревшие решения, как RX 580 и RX 570.

Если этого недостаточно, вот еще один факт. В третьем квартале 2022 года лишь 8% проданных на глобальном рынке потребительских дискретных видеокарт были от AMD. Для сравнения, в аналогичном периоде 2021 года – 17%. NVIDIA за год нарастила свою долю с 83% до 88%, а Intel с нуля отвоевала 4%. И это с совершенно «сырыми», не очень-то конкурентоспособными картами. А теперь представьте: вы топ-менеджер студии, разрабатывающей игры, и вам нужно сделать выбор – максимально оптимизировать проект под видеокарты бренда, который занимает 88% рынка или бренда, который занимает 8%. Выбор очевиден. Если графических ускорителей AMD в игровых компьютерах станет меньше 5-7%, то разработчики просто «забьют» на оптимизацию под них тайтлов.

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Все еще мало аргументов, касающихся статистики? Нет проблем – приведу дополнительный. Как я уже говорил, видеокарт NVIDIA на руках у геймеров гораздо больше, чем видеокарт AMD. Если с «зеленой» карточкой в какой-то игре, например, старой, у вас возникнут проблемы, высока вероятность того, что погуглив, вы найдете решение. Ведь «зеленых» GPU много, они популярны. Кто-то мог столкнуться с ситуацией до вас и описать свой опыт. С «красной» же картой вы, скорее всего, останетесь один на один со своей проблемой.

Восприятие видеокарт AMD

Я рад, что на рынке графических ускорителей присутствует компания AMD, ведь конкуренция – это всегда хорошо, и будучи монополистом, NVIDIA смогла бы задирать цены еще выше. К тому же, AMD продвигает открытые стандарты, такие, как Vulcan и FreeSync. Тем не менее, сам я решения «красных» не покупаю – процессор Ryzen в свое время я еще мог бы рассмотреть в качестве варианта к приобретению, но видеокарты AMD меня не интересуют. У них много фанатов на тематических форумах, и такие фанаты готовы с пеной у рта доказывать, что GPU «красных» оптимальны по соотношению цены и производительности. Возможно, некоторые иногда и оптимальны, например, уже упомянутая RX 580. Или старая HD 7970, одно время продававшаяся в «Регарде» за смешные 9 тысяч рублей. Но для меня видеокарты AMD как машины АвтоВАЗ – вроде и едет, но вечно какие-то проблемы.

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Кстати, со времен HD 7970 AMD ни разу не представила видеокарту, которая превзошла бы во флагманском сегменте предложения NVIDIA. В «красном лагере» не было адекватных одночиповых аналогов ни GTX 780 Ti, ни GTX 980 Ti, ни GTX 1080 Ti, ни RTX 2080 Ti, ни RTX 3090 Ti. А сейчас нет аналога RTX 4090. Даже в сценариях без трассировки лучей. Если же активировать рейтрейсинг, то карты AMD отстают просто безнадежно. Да и FSR, в отличие от DLSS Quality или Balanced, сильно мылит картинку. Впрочем, в бюджетном ценовом сегменте предложения компании периодически бывают вполне конкурентоспособными. Но я бюджетный сегмент никогда не рассматривал – даже будучи студентом, брал GTX 970, причем не на родительские деньги. Ситуации, конечно, бывают разные, но интернет предоставляет безграничные возможности для заработка. Лично я уже много лет торгую в играх и создаю контент.

Шеститысячная серия видеокарт AMD, конкурирующая с NVIDIA Ampere RTX 3000, вроде бы по паспортным характеристикам получилась довольно удачной, вполне привлекательной для тех геймеров, которых не интересует трассировка лучей. Тем не менее, в период майнинг-лихорадки RX 6000 было очень тяжело купить – графические ускорители NVIDIA в магазинах были, пусть и по завышенным в 2-3 раза ценам, а решения AMD часто отсутствовали, и дефицит этот выглядел во многом искусственным. Когда же криптовалютный рынок просел, значительная часть любителей компьютерных игр не стала дожидаться появления «красных» карт, а закупилась «зелеными».

Выход RX 7900 XTX и RX 7900 XT

Многие геймеры надеялись, что с выходом новеньких видеокарт Radeon RX 7000 AMD наконец-то удастся на равных сразиться с NVIDIA во флагманском сегменте, а также радикально сократить отставание в сценариях со включенной трассировкой лучей. К сожалению, реальность оказалась далека от ожиданий – с RTX 4090 такие модели, как RX 7900 XTX и RX 7900 XT, не могут тягаться и близко, колоссальна и разница в производительности с RTX 4080 с выкрученным на ультра рейтрейсингом. И ладно бы, если бы дело было только в этом…

Референсные версии RX 7900 XTX, как оказалось, склонны к перегреву «по горячей точке» и троттлингу, причем разница между температурой чипа в целом и температурой этой самой точки может достигать нескольких десятков градусов. Например – 65 градусов по GPU, 110 градусов по «хотспоту». Различные энтузиасты, включая известного оверклокера Романа Хартунга (der8auer) пытались выяснить, в чем причина перегрева, но разборка системы охлаждения видеокарты и вскрытие испарительной камеры показали отсутствие каких-либо серьезных конструктивных недостатков. Была высказана теория о нехватке охлаждающей жидкости, но она пока остается лишь теорией. Тем временем сама AMD подтвердила наличие проблемы, сообщила о начале расследования и призвала пользователей при возникновении перегрева обращаться в техническую поддержку.

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Нельзя назвать беспроблемными и нереференсные версии RX 7900 XTX, а также RX 7900 XT. Несмотря на отсутствие перегрева, в некоторых играх рабочие частоты GPU этих видеокарт оказываются на 300-500 МГц ниже, чем обычно, а в ряде бенчмарков – даже на 500-1000 МГц. Также пользователи отмечали крайне высокое энергопотребление в режиме ожидания при использовании мультимониторных конфигураций – до 85-105 Вт против 20-30 Вт у RTX 4080 и RTX 4090. Конечно, запуск «четыре тысячи девяностой» от NVIDIA тоже прошел далеко не идеально, если вспомнить череду случаев с оплавлением разъемов питания из-за не до конца вставленного штекера или изогнутого кабеля, но тогда причину проблемы нашли быстро, причем как энтузиасты, так и представители компании.

Прогноз на будущее

Полагаю, единственный шанс AMD переломить ситуацию и остановить падение своей доли на рынке настольных видеокарт – это выпустить графические ускорители среднего и бюджетного ценового сегмента, которые будут более привлекательны по соотношению цены и производительности, чем решения главного конкурента. Получится ли у компании это сделать? Лично я сомневаюсь – в бюджетном сегменте это еще возможно, в среднем же вряд ли. Опять же, из-за трассировки лучей. Скорее всего, условная RTX 4060 позволит комфортно играть в разрешении FullHD с рейтрейсингом, а выступающая с ней в одной ценовой категории карта AMD – нет.

Сейчас я не вижу у «красных» каких-либо конкурентных преимуществ, которые могли бы в этом году склонить чашу весов в их сторону. В будущем возможно появление удачных моделей видеокарт с чиплетным дизайном, но ведь NVIDIA тоже не будет почивать на лаврах – ходят слухи, что RTX 5090 предложит огромную прибавку в производительности, вероятно, среднебюджетные и бюджетные RTX 5000 – тоже. А если еще и Intel, после «первого блина комом» выпустит нормальные видеокарты, доля «красных» на рынке дискретных GPU может упасть еще ниже. К краху AMD это, конечно, не приведет – у фирмы останутся процессорный рынок, серверные сегменты рынков CPU и GPU, рынок комплектующих для консолей, и не только. Но для геймеров околомонопольное положение NVIDIA рискует обернуться новым ростом цен.

Заключение

В этой статье я рассказал о причинах и предпосылках, исходя из которых, на мой взгляд, компании AMD не удастся в ближайший год увеличить свою долю на рынке пользовательских дискретных графических ускорителей – скорее она, напротив, уменьшится. При этом я хорошо отношусь к «красным», пусть и не покупаю их GPU, и предпочел бы ситуацию, при которой они конкурируют с «зелеными» на равных, потому что конкуренция является двигателем прогресса и дает мотивацию для компаний снижать цены, чтобы охватить большую аудиторию. А что вы думаете по поводу текущей обстановки на рынке видеокарт и будущего AMD? Пишите в комментариях!

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Александр Сечков
22:54
на qhd перейди, и 4Гб быстро кончатся)))
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
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