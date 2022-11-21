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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о том, как изменились игровые ПК и их комплектующие за последние 10 лет, и в лучшую ли сторону, или производители фокусируются в основном на маркетинговых преимуществах, а реальный прогресс идет куда медленнее, чем нам хотелось бы. Для наглядности я пройдусь по всем основным компонентам геймерских конфигураций, оценив достижения компаний в соответствующих областях. Поехали!

Процессоры



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Десять лет назад в игровых компьютерах стояли четырехъядерные процессоры с четырьмя или восемью потоками, например, Intel Core i5-2500K или Intel Core i7-3770K. Тогда подобные CPU считались флагманскими (если говорить о потребительском сегменте), сейчас же ядерная формула 4/8 относится к начальному сегменту: обладающий ей процессор Core i3-10100F можно приобрести менее, чем за 5 тысяч рублей. К массовому игровому сегменту в настоящий момент можно отнести двенадцатипоточные шестиядерники вроде Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X, к продвинутому же, субфлагманскому и флагманскому сегментам относятся CPU с 8 и более ядрами.

Несколько лет после выхода в 2011 году шедевральных Sandy Bridge на процессорном рынке наблюдалось относительное «затишье», когда Intel клепала однотипные четырехъядерники с пресловутыми «5% производительности в год», а AMD пыталась выезжать за счет количества ядер, но все равно уступала конкурентам в игровых сценариях использования. Все изменило появление в 2017 году процессоров Ryzen. Первое их поколение было довольно «сырым» и тоже не могло догнать Intel в играх, но в рабочих приложениях CPU на новой микроархитектуре Zen показывали себя очень хорошо, а еще у старших моделей было много ядер. Это был тревожный звоночек для Intel, и хорошо, что он прозвенел, иначе условный Core i7-13700K сейчас мог бы быть четырехъядерным.



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Успехи конкурента заставили «синих» поднапрячься – в ход пошло и наращивание числа ядер, и микроархитектурные оптимизации. Главной уязвимостью Intel долгие годы был 14-нанометровый техпроцесс, но в 2021 году компания наконец-то перешла к следующей ступени литографии, выпустив весьма удачные 10-нанометровые CPU Alder Lake с отличной производительностью как в работе, так и в играх. Единственным спорным моментом было использование в них не только привычных производительных мультипоточных ядер, но и энергоэффективных с более низкой вычислительной мощностью и отсутствием мультипоточности. Такая концепция отлично подходит для смартфонов и ноутбуков, но в десктопах она выглядит излишней и навязанной искусственно. К сожалению, Intel продолжила гнуть свою линию и с Raptor Lake: например, Core i7-13700KF обладает 8 P-ядрами и 8 E-ядрами, хотя многие геймеры наверняка предпочли бы 12 полноценных. Впрочем, Raptor Lake все равно очень хороши.

Не теряет время зря и компания AMD. С каждым поколением архитектуры Zen процессоры AMD Ryzen становились все более совершенными, пока, наконец, не догнали Intel Core по игровой производительности (Ryzen 5 5600X vs Core i5 11400F). Тем не менее, «синие» снова вырвались вперед, «красные» же решили сделать ход конем – использовали инновационную трехмерную компоновку, добавив одному из своих CPU дополнительный кэш. Так появился Ryzen 7 5800X3D. И, хотя он снова лишь догнал, а не перегнал Alder Lake, процессоры Ryzen 7000 (Zen 4) с 3D-кэшем, которых ждут многие геймеры, могут снова завоевать лидерство в геймерских сценариях использования. Моделям без 3D-кэша это пока не удалось.

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Кратко: стали ли процессоры лучше? Да, и намного. Но они могли бы быть еще лучше, если бы не упущенные и Intel, и AMD годы в первой половине 2010-х. Особенно «налажала» Intel – компании стоило бы заключить контракт с TSMC, тогда бы ее нынешние CPU уже выпускались по 5-нанометровым технологическим нормам. Что же касается роста TDP – я считаю, что это приемлемые издержки.

Материнские платы



Материнские платы не влияют на производительность компьютера напрямую, тем не менее, они могут оказывать на нее существенное косвенное влияние. Например, в бюджетную МП со слабой подсистемой питания, да еще и не оснащенной радиаторами, не поставить флагманский многоядерный процессор. Точнее, поставить-то можно, но работать в полную силу он не сможет из-за перегрева зоны VRM и троттлинга. К счастью, производители тоже это понимают – материнские платы продвинутого среднего, субфлагманского и флагманского ценовых сегментов оснащаются мощной подсистемой питания и массивными радиаторами. Еще из полезных «фишек» можно отметить слоты M.2 для скоростных SSD (часто с радиаторами), продвинутые звуковые карты и аудиоразъемы, адаптеры Wi-Fi/Bluetooth, обилие USB-портов разных версий и гнезд для подключения вентиляторов. Ах да, еще обновление BIOS с флешки, удобные для начинающих пользователей Easy-режимы UEFI и подсветка, куда же без нее, родимой.





Бюджетные же материнки за последние 10 лет сильно лучше не стали. Возможно, даже стали хуже в плане надежности – производители научились на них экономить. При этом средняя стоимость материнской платы того или иного сегмента стала выше, чем в 2012 году, даже в долларах/евро и с поправкой на американскую и европейскую инфляцию. Компании постепенно приучают потребителей, что дорогие компьютерные комплектующие – это нормально. Впрочем, более наглядным примером здесь были бы видеокарты, а не материнские платы. Что же касается материнок – уточню, что, говоря об их улучшении в верхних ценовых сегментах, я имел в виду модели от авторитетных производителей, таких, как ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock, особенно первых двух. Китайские модели с непроизносимыми названиями я не рассматриваю, и не понимаю тех людей, которые покупают такие МП и древние Xeon’ы, а потом мучаются с самыми разнообразными техническими проблемами и глюками.

Кратко: стали ли материнские платы лучше? В среднем и топовом сегментах – да, но стали и значительно дороже. В бюджетном сегменте – спорный вопрос, скорее нет, чем да.

Системы охлаждения – кулеры, вентиляторы, СЖО, термоинтерфейсы



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Воздушные системы охлаждения с 2012 года принципиально не изменились – все те же башенные кулеры с тепловыми трубками, во флагманском сегменте – двухсекционные и с двумя вентиляторами. С выхода в 2014 году суперкулера Noctua NH-D15 производители не смогли предложить ничего принципиально более производительного или более тихого при этой же эффективности отвода тепла. Возможно, преемник NH-D15, который выйдет в следующем году, сможет установить новую планку, и рынок воздушных кулеров наконец-то выйдет из застоя.

При этом стоит отметить, что, когда я говорю о застое, я имею в виду в первую очередь флагманский сегмент, суперкулеры. В бюджетном и среднем ценовых сегментах за последние 10 лет появилось множество моделей на любой вкус и цвет, в том числе, и предлагающих весьма привлекательное соотношение стоимости и характеристик. А вот качественных вентиляторов – тихих, долговечных и эффективных на рынке по-прежнему мало. И еще меньше среди них доступных по цене. Зато, опять же, появилась куча «вертушек» с подсветкой.



По кастомным системам жидкостного охлаждения я не специалист, так что оценить развитие их компонентов за последние 10 лет я не смогу. Что же касается готовых необслуживаемых СЖО – их качество и ассортимент заметно выросли, достаточно взглянуть хотя бы на разнообразие моделей с 360-миллиметровым радиатором, основанных на платформе Asetek. «Вода» стала гораздо доступнее для простых пользователей, не являющихся компьютерными энтузиастами.

Стали заметно лучше и термоинтерфейсы. Народная термопаста MX-4 никуда не делась, но на рынке появились другие, также не проводящие электрический ток, термопасты с более высокой теплопроводностью, значительно расширился и ассортимент «жидких металлов» – некоторые энтузиасты до сих пор применяют их нестандартным методом, скальпируя процессоры и заменяя припой от Intel или AMD на жидкий металл, хотя это и не настолько актуально, как во времена интеловской «терможвачки».

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Кратко: стали ли системы охлаждения лучше? Да, но если говорить о воздушных кулерах – не настолько, как можно было бы ожидать

Оперативная память



В 2012 году была актуальна оперативная память стандарта DDR3, в 2014 же начала свою экспансию DDR4. Первые модули не давали особенного прироста в игровой производительности, но в дальнейшем, с ростом тактовой частоты, преимущества новой памяти стали весьма заметны. Одним из условных стандартов стали планки с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18, что же касается объема – в начале 2010-х хватало и 8 гигабайт, потом же оптимальным вариантом стали 16 гигабайт двумя модулями. Хватает их и в 2022 году, хотя скоро новым игровым стандартом станет комплект из двух шестнадцатигигабайтных модулей – в сумме 32 ГБ. Наиболее удачная DDR4 память базировалась на чипах Micron E-Die, и, особенно, Samsung B-Die, и если первую можно было приобрести относительно недорого, то вторая быстро стала дорогой и дефицитной.

Постепенно отвоевывающая рынок у DDR4 память DDR5 пока не достигла технической зрелости, но приближается к ней – ситуация с предыдущим стандартом повторяется. Если менять DDR4-3200 или даже DDR4-3600 на DDR5-4800 и даже DDR5-5600 не было особого смысла, то новенькие модули DDR5-6200/6400/6600 на чипах Hynix M-Die, и, особенно, DDR5-7200 CL34 на Hynix A-Die уже значительно превосходят предыдущий стандарт. Стоит отметить и их отличный разгонный потенциал – на тематических форумах пользователи рапортуют о достижении планками на A-Die 8000 МГц и даже более высоких частот. Думаю, в ближайшие пару лет мы увидим обещанные производителями DDR5-8400.

Кратко: стала ли оперативная память лучше? Да, идет планомерное развитие. А еще теперь в потребительской ОЗУ есть коррекция ошибок (ECC) и два канала в каждом отдельном модуле. Но набирать требуемый объем все равно оптимально двумя планками.

Накопители – SSD и жесткие диски



Теперь поговорим о накопителях. Начну с жестких дисков, потому что этот сегмент достаточно консервативен – растет в основном только емкость. Да, появилось большое количество HDD с гелиевым наполнением, причем они показали себя достаточно надежными, но потребительских моделей хотя бы на 30 терабайт пока так и нет – скорее всего, они появятся с внедрением технологий лазерного и микроволнового подогрева блинов. Зато есть решения с двумя блоками считывающих головок. Плохим же изменением я считаю широкое распространение дисков с черепичной записью (SMR), при которой дорожки с данными частично перекрывают друг друга. Многие далекие от мира компьютерного железа пользователи покупают их, не понимая разницы между CMR и SMR, а потом удивляются, что их HDD работает крайне медленно, не зная, что он перезаписывает не только нужную дорожку, но и соседние.



Гораздо сильнее изменились SSD. В 2012 году они были дорогими, и, по нынешним меркам, не особо быстрыми, хотя, конечно, быстрее жестких дисков, особенно в случайных операциях. А еще они использовали интерфейс SATA III, разъемов M.2 PCI-Express тогда просто не было, материнские платы стали оснащаться ими в 2013-2014 году. С тех пор появились крутые контроллеры с DRAM-буфером, трехмерная многослойная память (уже с более, чем 200 слоями), определились явные лидеры рынка – Samsung и Western Digital. А лидерами они стали благодаря тому, что сами производят контроллеры и память, а также создают прошивки и ПО. Современная 3D TLC память уже намного превосходит классическую MLC из 2012 года и по скоростям, и по ресурсу перезаписи, 3D QLC же пока используется в основном в бюджетных решениях. Кстати, раз уж речь зашла о бюджете: SSD стали не только быстрее, надежнее и совершеннее, но еще и доступнее. Теперь бы еще побольше емкости…нынешние игры часто весят за сотню гигабайт, и даже двухтерабайтный твердотельный накопитель забивается достаточно быстро.

Кратко: стали ли накопители лучше? Жесткие диски – да, надежнее и объемнее, но особого впечатления это не производит, их емкость растет слишком медленно. Производители же SSD за 10 лет сделали колоссальный рывок, и рынок твердотельных накопителей продолжает стремительно развиваться – скоро на нем появятся PCI-E 5.0 модели, да еще и с более крупными DRAM-буферами, если говорить о топовых решениях.

Видеокарты



Несмотря на то, что именно видеокарта являются ключевым компонентом любой геймерской сборки, во многом определяющим ее уровень производительности в играх, сказать о развитии графических ускорителей за последние десять лет можно не так много. Ушли в прошлое двухчиповые монстры и связки из двух-трех видеокарт: они актуальны для определенного программного обеспечения, но не для игр. Совершенствуются техпроцессы, растут количество транзисторов и объем видеопамяти, увеличивается энергопотребление и тепловыделение флагманских GPU. Из чего-то принципиально нового можно отметить появление трассировки лучей, хотя реальная ее ценность все еще подвергается сомнению. В играх вроде Cyberpunk 2077 сверхреалистичная игра света и тени, а также отражения, смотрятся весьма круто, а, например, в некоторых шутерах рейтрейсинг скорее будет отвлекать и мешать искать глазами противника. К тому же, он до сих пор критически снижает производительность.

Среди прочих важных новшеств нельзя не упомянуть и про уменьшение нагрузки на GPU в играх при помощи нейросетевых технологий масштабирования DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. К сожалению, без них разрешение 4K с трассировкой лучей остается слишком тяжелым даже для топовых видеокарт уровня RTX 4090. Впрочем, в QuadHD и FullHD с нынешними флагманами можно играть в большинство игр с когда-то недоступными 120+, а то и 240+ кадрами в секунду. Корректно отобразить их без задержек, микрофризов и разрывов кадра помогают, опять же, технологии G-Sync и FreeSync, которые поддерживают многие игровые мониторы с высокой герцовкой. Полагаю, что следующий качественный рывок видеокарты сделают с широким распространением игр в виртуальной реальности и соответствующих гарнитур. Что же касается плохих новостей – вы и сами догадались. Цены. Две волны майнинг-лихорадки дали производителям понять, что изголодавшиеся геймеры будут приобретать видеокарты и по гораздо более высокой стоимости, чем ранее. И теперь RTX 4080 стоит 1200 долларов США, а не 700.

Кратко: стали ли видеокарты лучше? Да, намного. В отличие от процессоров, графические ускорители развивались быстро и планомерно. В последние же несколько лет появились такие технологии, как трассировка лучей, DLSS/FSR и G-Sync/FreeSync. А вот цены на действительно производительные карточки не радуют. Здесь можно вспомнить крылатую фразу из «Алисы в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а, чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Для покупки действительно производительного ПК геймерам нужно зарабатывать больше, чем раньше, даже с поправкой на инфляцию.

Блоки питания



Если говорить о блоках питания, то за последние 10 лет появился новый стандарт 80 Plus Titanium, гарантирующий очень высокий КПД, также увеличилась распространенность БП с полупассивной системой охлаждения и ATX моделей большой мощности (от 1000 Вт). При этом немало качественных блоков питания с честной мощностью можно найти и в бюджетном сегменте, например, среди продукции таких брендов, как Chieftec и Zalman. Впрочем, Chieftec предлагала похожие решения и в 2011-2012 годах.

Кстати, по мере удешевления GaN-транзисторов, мы сможем увидеть блоки питания на 1500-1800 Вт Platinum/Titanium, способные работать при 50%-й нагрузке без вращения вентилятора, при полностью пассивном охлаждении. Скорее всего, они будут увеличенной длины из-за необходимости использования радиаторов большой площади. Возможно, такие БП уже есть и сейчас, но, насколько мне известно, при энергопотреблении системы больше 400-600 Вт нынешние мощные модели с полупассивной системой охлаждения обычно все-таки задействуют вентилятор. Хотя мне удалось найти весьма интересную модель вообще без вентилятора: Seasonic Prime Fanless TX-700. Честные 700 Вт (по факту даже больше, у премиальных БП Seasonic всегда есть запас), сертификат 80 Plus Titanium и 12 лет гарантии.



Помимо всего прочего, стоит упомянуть новый разъем 12+4 pin, способный передавать до 600 Вт. К сожалению, он оказался проблемным – если не до конца вставить штекер или сильно изогнуть кабель на малом расстоянии от него, то с мощными видеокартами уровня RTX 4090 разъем нагревается до 250, а то и 300 градусов по Цельсию и оплавляется. Лично мне покупать RTX 4080, тоже оснащенную таким разъемом, не хочется – я лучше дождусь моделей с двумя-тремя привычными 8 pin, полагаю, хотя бы некоторые вендоры их выпустят.

Напоследок расскажу о новой системе сертификации, предложенной Cybenetics и более совершенной, чем 80 Plus. В ней учитывается не только КПД при нескольких уровнях нагрузок, но и энергоэффективность при более, чем 1450 разных их комбинациях, а также уровень шума, стабильность напряжений и энергопотребление в режиме ожидания. Если новый стандарт приживется – это будет здорово, потому что сейчас некоторые производители «хитрят», подгоняя параметры своих БП под требования старших стандартов 80 Plus, при том, что при реальных нагрузках их КПД будет на несколько процентов ниже.

Кратко: стали ли блоки питания лучше? Да. В бюджетном ценовом сегменте все примерно так же, как и 10 лет назад, а вот в верхних много интересных решений, включая модульные БП и БП с пассивным/полупассивным охлаждением.

Корпуса



И последний компонент ПК – это корпуса. К сожалению, направление развития бюджетных шасси меня совсем не радует – приоритет часто отдается эффектности, а не эффективности. Многие кейсы оснащены вентиляторами с неотключаемой подсветкой и прозрачными боковыми стенками из акрила или закаленного стекла, при том, что иметь сбоку посадочное гнездо для вентилятора куда полезнее – можно сразу выбрасывать горячий воздух от видеокарты за пределы корпуса. Еще один минус – значительное уменьшение количества 3.5-дюймовых слотов для жестких дисков. В обычном недорогом геймерском корпусе сейчас их всего два, пользователям же, желающим установить 5-6 HDD, большинство современных шасси не подходят. К счастью, на рынке еще есть такие модели, как Zalman Z3 Plus, но с их постепенным уходом достаточное количество слотов для жестких дисков останется лишь в специфических и довольно дорогих моделях.

Впрочем, есть и хорошие новости. Такие производители, как Fractal Design, be Quiet, и некоторые другие, по-прежнему ориентируются не на внешний лоск, а на внутреннее наполнение, предлагая пользователям широкий выбор моделей с достаточным количеством свободного места, отличной организацией пространства, тихими, но эффективными вентиляторами, шумоизолирующими материалами, пылевыми фильтрами и высокой степенью модульности. Только за это все нужно платить…

Кратко: стали ли корпуса лучше? На мой взгляд, в бюджетном сегменте стали только хуже. В среднем же и субфлагманском/флагманском хватает качественных шасси, но общее направление развития рынка меня не радует, поскольку подсветка и прозрачные панели отодвигают на второй план эффективность охлаждения и шумоизоляцию.

Заключение

В этой статье я поделился своим мнением о том, стали ли игровые компьютеры, а точнее, комплектующие для них, за последние 10 лет лучше. Мой вывод – в целом да, стали, причем в некоторых отношениях радикально лучше, хотя по отдельным компонентам и наблюдается застой – прежде всего, это касается флагманских суперкулеров. Но, к сожалению, «железки» стали и дороже, даже с поправкой на курсы валют и инфляцию. А что вы думаете по этому поводу? Раньше было лучше или лучше стало сейчас? Пишите в комментариях!

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