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Всем привет. С вами Zero, и это ноябрьский выпуск ежемесячной рубрики «Народный ПК» на Overclockers.ru. Сегодня я расскажу о двух игровых конфигурациях, актуальных в 2022 и 2023 году – одна из них будет основываться на платформе Intel, другая же – на AMD, при этом бюджет на каждую из сборок не превысит 100 тысяч рублей по московским ценам. Стоимость некоторых комплектующих снижается уже четвертый-пятый месяц подряд, а потому, если вы давно хотели обновить свой ПК или приобрести новый – вероятно, сейчас самое время. Итак, поехали!

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Для сборки на Intel я, как и последние пару месяцев, конечно же выберу «народный процессор» Core i5-12400F: он отличается скромным TDP и высокой производительностью в играх. В отличие от старших моделей, «двенадцать тысяч четырехсотый» не обладает энергоэффективными ядрами – у него имеются только шесть производительных ядер с поддержкой мультипоточности. Но, как показывает практика, этого пока вполне достаточно для гейминга – вот четырехъядерники, если позволяет бюджет, уже брать явно не стоит, а ядерная формула 6/12 в 2022, да и в 2023 году – это массовый игровой сегмент. Если вам изредка требуется обработать видео или скомпилировать проект, Core i5-12400F тоже вполне с этим справится, для постоянной же работы в ресурсоемком ПО, конечно, стоит выбирать процессоры с большим количеством ядер.

Материнскую плату в этот раз предлагаю взять с серьезным запасом, MSI MAG B660M BAZOOKA – чтобы в дальнейшем, после обновления BIOS, можно было проапгрейдиться и поставить условный еще не вышедший Intel Core i7-13700F. Если же вы не планируете апгрейд – можете приобрести более доступную модель, например, ASUS PRIME B660M-K D4. Мои рекомендации по материнке – чипсет B660 для разгона оперативной памяти, радиатор в районе зоны VRM (для ее защиты от чрезмерного нагрева) и хотя бы парочка M.2 слотов для скоростных твердотельных накопителей. Одного SSD, даже емкого, например, двухтерабайтного, как показывает практика, большинству заядлых геймеров со временем начинает не хватать. А вот разъемов DIMM для ОЗУ хватит и двух, четыре – это скорее приятный бонус.

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Для «красной» сборки я выбрал AMD Ryzen 5 5600X, но, если ваш бюджет немного меньше установленного, вы можете взять и 5600. Но не берите 5500 – он не поддерживает PCI-E 4.0, а это в 2022-2023 году – уже не дело. Что же касается «пять тысяч шестисотого икс» и его младшей версии – они в основном отличаются только тактовыми частотами, которые можно немного повысить с помощью ручного разгона. Впрочем, лучше сразу берите 5600X – оверклокинг с повышением напряжения серьезно увеличивает нагрев. Отмечу, что в играх сборка на Zen 3 уступает конфигурации на Alder Lake, поэтому, если вы не фанат AMD, и ориентируетесь на максимальный FPS в играх – выбирайте вариант из «синего лагеря». Конечно, 5600X потом можно будет заменить на 5800X3D без смены материнской платы, но восьмиядерник с 3D-кэшем еще надо будет найти по разумной цене.

Возможностей материнской платы MSI B550-A PRO хватит не только для шестиядерника, но и для восьмиядерника, если в будущем вы решите установить Ryzen 7 5800X3D. Среди дополнительных преимуществ модели можно отметить наличие радиаторов, а также двух разъемов M.2 для высокоскоростных PCI-Express SSD и четырех слотов DIMM DDR4 для модулей оперативной памяти. Также напомню, что, в отличие от Intel, в случае AMD вы можете заниматься разгоном процессора и на платах B-чипсета, хотя оверклокерский потенциал у Zen 2 и Zen 3 достаточно небольшой. Если в дальнейшем менять 5600X на CPU с восемью или более ядрами вы не планируете, то можно обойтись и более доступными материнскими платами. Радиатор, защищающий от перегрева подсистему питания, впрочем, все равно нужен.

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Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600X – это современные шестиядерные процессоры, кристаллы которых выполнены в соответствии с технологическими нормами 10 нм и 7 нм. Соответственно, обе модели отличаются невысокими по меркам 2022-2023 года показателями энергопотребления и тепловыделения. Бюджетного башенного кулера со 120-миллиметровым вентилятором и 3-4 тепловыми трубками, рассчитанного на TDP в 150 Вт, хватит даже для стресс-тестов, но систему охлаждения всегда следует выбирать с определенным запасом. Так она будет работать тише, да и чистить от пыли ее можно будет реже, поэтому предлагаю взять ID-COOLING SE-214-XT, Deepcool GAMMAXX 400 V2 с креплениями для нужного сокета, или любой другой кулер, рассчитанный на 170-190 Вт тепла. Больше – можно, меньше – не стоит. И не берите кулеры от китайских Noname-производителей: их паспортные характеристики могут быть завышены по сравнению с реальными.

Оперативная память DDR4 сейчас стоит сущие копейки – восьмигигабайтный модуль с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 можно приобрести всего за 2 тысячи рублей. Да, нам нужно два таких модуля, но получается все равно очень дешево – когда-то даже самые бюджетные и низкочастотные планки с конскими таймингами стоили дороже. Все дело в жизненном цикле того или иного стандарта – стандарт DDR4 приближается к концу своего пути, а DDR5 еще только спешит к середине своего: наконец-то на рынке стали появляться модули и комплекты модулей с гарантированной частотой 7200 МГц на топовых чипах Hynix A-Die.

Но вернусь к памяти для наших сборок. Переплачивать за топовые оверклокерские комплекты никакого практического смысла нет – берите самую дешевую (кроме китайских Noname вариантов) память, соответствующую следующим характеристикам: 2 планки по 8 ГБ, частота 3000-3600 МГц, показатели задержек – 16-20-20 или ниже. Non-ECC, unbuffered. Если разбираетесь в ОЗУ, то постарайтесь купить модули на чипах Micron E-Die, или, если повезет, Samsung B-Die, но сильно переплачивать не надо. Память, если ее хватает в плане объема – не главный компонент сборки, влияющий на производительность в играх. Видеокарта и процессор в данном случае гораздо важнее.

Сначала я думал предложить для сборки за 100 тысяч PCI-Express 3.0 SSD Samsung 970 Evo Plus на 1 терабайт, но потом с удивлением обнаружил, что PCI-Express 4.0 ADATA XPG S70 стоит даже немного дешевле, хотя предлагает гораздо более высокие скоростные показатели и тоже обладает DRAM-буфером. Пожалуй, в настоящий момент это один из лучших твердотельных накопителей по соотношению цены и возможностей – в большинстве реальных сценариев работы он мало уступает таким решениям, как Samsung 980 Pro и WD Black SN850. Контроллер Innogrit IG5236 демонстрирует свои лучшие качества, приятное впечатление производит и наличие радиатора. Резюмирую: ADATA XPG S70 – отличный выбор для тех пользователей, которые не хотят переплачивать за модели Samsung и WD – да, обе компании сами производят и контроллеры, и память, а также используют собственное ПО, но и переплата за бренд в обоих случаях довольно существенна.

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Вот мы и подошли к главному компоненту любой серьезной игровой сборки – видеокарте. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti уже стоит меньше 50 тысяч рублей, что не может не радовать. Этот графический ускоритель легко оставляет позади топовую модель предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, и позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках, разве что в случае включения в некоторых играх рейтрейсинга придется активировать и опцию DLSS. Подойдет RTX 3070 Ti и для 4K-гейминга, но уже с ограничениями: где-то придется выставлять не максимальные, а высокие настройки графики, где-то – включать DLSS и отказываться от трассировки лучей. Впрочем, в относительно нетребовательные проекты и тайтлы средней ресурсоемкости удастся играть и на ультра – с 60+ FPS и без каких-либо фризов. А так, 4K – это очень «тяжелое» разрешение, и, если вы хотите полноценно в нем играть – лучше нацеливайтесь сразу на RTX 4080 или даже RTX 4090, только дождитесь завершения эпопеи с оплавлением разъемов 12+4 пин. На момент написания статьи (а это середина ноября) причина серии поломок еще не выявлена.

Блока питания на честные 750 Вт для наших конфигураций будет не просто достаточно, но достаточно с приличным запасом – здесь стоит напомнить, что максимальный КПД современные БП демонстрируют отнюдь не при максимальной нагрузке, да и продлению срока службы работа на пределе возможного не способствует. Поэтому, как и с кулером, стоит закладывать 20-30% мощности сверху. Что же касается конкретных брендов – могу порекомендовать вам Chieftec и Zalman. Невысокие цены в сочетании с достойными характеристиками делают решения этих производителей весьма привлекательным – например, всего за 6.5 тысяч рублей можно купить 750-ваттный Chieftec Polaris PPS-750FC с отстегивающимися кабелями и сертификатом 80 Plus Gold. Полный набор необходимых защит также присутствует, да и в целом, блоки питания Chieftec, несмотря на бюджетность, достаточно надежны.

Корпус я часто предлагаю один и тот же, причем довольно старый. Почему именно Zalman Z3 Plus? Все просто. Отличная для своего ценового сегмента продуваемость, продуманная организация пространства, достаточное количество свободного места для субфлагманских и даже флагманских конфигураций, за исключением процессорных суперкулеров высотой более 160 мм. Также среди важных преимуществ рассматриваемого шасси отмечу возможность установки большого количества 3.5-дюймовых жестких дисков. Большинство современных корпусов позволяют установить всего пару 3.5-дюймовых HDD и еще пару 2.5-дюймовых SSD, здесь же по-умолчанию можно поставить до пяти «винчестеров», если же превратить при помощи салазок 5.25-дюймовые отсеки в 3.5-дюймовые – то аж до семи. И все это при скромной цене на уровне 4-4.5 тысяч рублей.

Подводим итоги

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Итак, комплектующие выбраны. Посмотрим, что у нас получилось.



Железо в онлайн-каталогах ритейлеров продолжает дешеветь, и субфлагманский GPU RTX 3070 Ti уже можно приобрести менее, чем за 50 тысяч. Аналогичная ситуация и с некоторыми другими компонентами сборки - они стали стоить ощутимо меньше, чем пару месяцев назад. Благодаря этому в ноябре удалось уместить в бюджет высокоскоростной PCI-Express 4.0 SSD, а также блок питания с золотым сертификатом 80 Plus. В итоге получились отличные сбалансированные сборки для гейминга в разрешениях QuadHD и FullHD. Но будут ли комплектующие дешеветь и дальше? Большой вопрос.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какая из двух рассмотренных сборок будет лучше для игр?

Сборка на Intel лучше, поскольку процессор Core i5-12400F превосходит своего конкурента в играх. соперничая, скорее, с Ryzen 7 5800X. Главное преимущество конфигурации на AMD – возможность когда-то в будущем заменить процессор на 5800X3D без смены других комплектующих.

А что, если подразогнать Ryzen 5 5600X?

Без повышения напряжения оверклокинг будет малоэффективен, а если увеличивать вольтаж, то стоит приобрести более производительный кулер, рассчитанный на TDP в 220-240+ Вт.

У меня на 10-15 тысяч рублей больше. Что поменять в сборках, чтобы получить больше FPS в играх?

Видеокарту. Возьмите RTX 3080, желательно, с 12 ГБ видеопамяти. И блок питания помощнее, чтобы запас был больше. Chieftec PowerUp GPX-850FC на 850 Вт, например.

Какие прогнозы по динамике цен на комплектующие?

Расхожие. Ситуация сильно зависит от политических и экономических факторов, поэтому, если вы давно хотели проапгрейдить компьютер или приобрести новый, советую не откладывать. Удешевление железа продолжается уже на протяжении четырех-пяти месяцев, а любой удешевление рано или поздно сменяется удорожанием.

Стоит ли менять монитор, если у меня старая FullHD модель с частотой обновления 60 Гц?

Это не первоочередная задача по сравнению с апгрейдом компьютера, но скорее да, чем нет. Новые VA и IPS мониторы с частотой 144+, а то и 240+ Гц и поддержкой технологии G-Sync для видеокарт NVIDIA или FreeSync для видеокарт AMD способны значительно улучшить впечатления от гейминга. Но только если у вас имеется достаточно мощная аппаратная платформа, способная выдавать в выбранных играх необходимую частоту смены кадров.

Заключение

Конфигурация за 100 тысяч становится все производительнее уже пятый месяц подряд – в июле в нее включались Core i5-11400F и RTX 3060 Ti, а также значительно более медленный, чем вариант от ADATA, SSD на 480 ГБ. Но, как бы то ни было, повторю, что удешевление комплектующих может длиться бесконечно – в один не самый прекрасный момент просядет курс национальной валюты, или случится новое нарушение цепочек поставок, так что рекомендую не откладывать с покупкой нового компьютера или апгрейдом старого, если, конечно, для этого не придется залезать в кредиты. А что вы думаете по поводу предложенных сборок и перспектив рынка компьютерного железа в России? Пишите в комментариях!

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