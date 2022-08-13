ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Здравствуйте. С вами снова Zero, и сегодня я хочу представить вашему вниманию топ-10 лучших кулеров для процессоров, актуальных в 2022 году. В рамках данного материала я буду рассматривать как решения сверхбюджетного и бюджетного ценовых сегментов, так и модели среднего уровня, и даже суперкулеры. Я постараюсь сделать акцент на преимуществах и недостатках разных СО, а также на том, для каких именно процессоров их целесообразно использовать. Опытные компьютерщики, вероятно, найдут в этой статье для себя мало нового, а вот для новичков в мире ПК представленная в ней информация может оказаться весьма полезной. Итак, поехали!
Как выбрать кулер для процессора: краткий алгоритм
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Новичкам в мире компьютерной техники, желающим разобраться, как грамотно подобрать систему охлаждения для CPU, рекомендую ознакомиться с предыдущей статьей, если же вы не хотите читать ее полностью – вот краткое изложение:
- Если вы выбираете кулер к уже имеющемуся «железу» – уточните, какие имеются ограничения. А именно – максимальная высота радиатора (зависит от корпуса), и сокет (зависит от процессора и материнской платы). Если собираете ПК с нуля – учитывайте эти моменты и не выбирайте слишком узкий корпус, иначе габаритные системы охлаждения установить не получится. Иногда суперкулеры еще и перекрывают слоты для оперативной памяти или даже разъем PCI-Express для видеокарты. Сверяйте габариты до покупки.
- Узнайте реальный TDP вашего процессора. К примеру, Intel Core i5-11400F с заявленным TDP 65 Вт может потреблять до 150 Вт, если в BIOS отключен лимит по энергопотреблению. А отключать его надо, иначе процессор будет работать со значительно урезанной производительностью. Узнать реальный TDP можно, ознакомившись с обзорами и тестами от авторитетных ресурсов и обзорщиков. Именно от авторитетных – не от Noname-каналов с Youtube, которые могут брать цифры «с потолка». Могут помочь и отзывы, но относиться к ним надо с известной долей недоверия и осторожности, особенно к тем, что не подкреплены скриншотами и фото.
- Добавьте к реальному TDP вашего процессора 20-30% запаса сверху. Это нужно для того, чтобы вентилятор выбранного кулера работал не на околомаксимальных оборотах, и уровень шума не был избыточным. Также, если кулер выбран с запасом, системный блок можно реже чистить от пыли.
- Выставите на сайте агрегатора или выбранного магазина (а лучше нескольких) нужные фильтры. Максимальная высота радиатора, сокет, TDP. Из выданных системой вариантов посмотрите самые популярные, обладающие большим количеством положительных отзывов и просто понравившиеся. Изучите их пристальнее, посмотрите обзоры, ознакомьтесь с мнениями покупателей.
Важно! Заявленный производителем TDP кулера не всегда соответствует реальному, в случае решений от некоторых производителей из Китая он может быть на десятки Вт ниже. Это еще одна причина выбирать систему охлаждения с солидным запасом. Покупать к неразгоняемому шестиядернику с TDP в стресс-тесте, равным 150 Вт, кулер, рассчитанный на 200-220 Вт – вполне нормально. Но не забывайте про здравый смысл – система охлаждения для процессора не должна стоить, как сам процессор. И даже как 70% от цены процессора. Если речь не идет об экстремальных сборках энтузиастов и кастомных «водянках».
Топ-10 кулеров для процессоров в 2022 году
Краткий гайд по выбору кулера я написал, теперь расскажу о десяти заслуживающих внимания моделях воздушных систем охлаждения из разных ценовых сегментов примерно в порядке возрастания эффективности. Акцентировать внимание на поддерживаемых сокетах я буду не во всех случаях, потому что старая ревизия может, например, не поддерживать LGA 1700, и вам придется докупать крепления или писать производителю, а новая уже будет его поддерживать. Отмечу лишь, что почти все рассмотренные ниже кулеры подходят для Intel LGA 1200/115X и AMD AM4, а вот по поводу LGA 1700 в каждом случае лучше уточнять отдельно.
AeroCool Verkho 2 (110 Вт)
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Для меня AeroCool Verkho 2 – это точка отсчета, кулер, решения слабее которого для домашне-игровых ПК рассматривать за редким исключением в принципе нет особого смысла. По заявлениям производителя, он способен справиться с процессорами с TDP до 110 Вт, и это примерно соответствует действительности. Состоит кулер из небольшого радиатора с двумя тепловыми трубками и 90-миллиметрового вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения крыльчатки в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту. Высота радиатора Verkho 2 составляет всего 142 мм, что позволяет использовать его в небольших корпусах.
Рассматриваемый кулер оптимально использовать с неразгоняемыми двухъядерными и четырехъядерными процессорами, такими, как, например, Intel Core i3-10100. Можно его покупать и к относительно холодным (не ко всем!) шестиядерникам, но при ресурсоемких нагрузках вентилятор кулера будет работать на околомаксимальных оборотах, и все равно может не справиться – в результате вы получите и высокий уровень шума, и троттлинг. Если покупаете шестиядерный CPU – настоятельно рекомендую переплатить и за кулер, рассчитанный на TDP хотя бы 150, а лучше 180 Вт.
Преимущества:
- Максимально доступная цена
- Приличная для столь низкой стоимости эффективность охлаждения
- Малая высота радиатора
- Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора (в данном ценовом сегменте есть далеко не всегда)
Недостатки:
- Подходит только для относительно холодных процессоров – с 2 или 4 ядрами, или для шестиядерников со включенным лимитом TDP
- Актуален только для сверхбюджетных или бюджетных сборок – в иных случаях лучше переплатить хотя бы за GAMMAXX 400 V2
- Не самые удобные крепления
PCcooler GI-X4B V2 (145 Вт)
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PCcooler GI-X4B V2 стоит ощутимо дороже, чем AeroCool Verkho 2, но при этом и превосходит его по всем основным параметрам: здесь и радиатор массивнее, и тепловых трубок четыре, а не две, и вентилятор 120-миллиметровый, а не 90-миллиметровый. Разумеется, выше и показатель TDP, на который рассчитан кулер – производитель сообщает о 145 Вт. А еще у «вертушки» имеется круговая подсветка. Высота радиатора у GI-X4B V2, кстати, как и у рассмотренного ранее решения, весьма скромная – всего 148 мм, что позволяет устанавливать его в большинство компактных корпусов, не говоря уж о стандартных Midi Tower.
Использовать PCcooler GI-X4B V2 рациональнее всего для четырехъядерников и относительно холодных шестиядерников, хотя для последних, если лимит TDP отключен, он подходит, что называется «впритык» – в играх проблем практически наверняка не будет, а вот в ресурсоемком программном обеспечении, и, особенно, в стресс-тестах, охладитель может немного не справиться или справиться только на оборотах вентилятора, близких к максимальным. Востребованность рассматриваемого кулера сильно зависит от его стоимости – если в вашем регионе его можно приобрести значительно дешевле, чем GAMMAXX 400 V2 или ID-COOLING SE-224-XT Basic – он заслуживает внимания. Если же указанные две модели стоят дороже всего на пару-тройку сотен рублей – они определенно смотрятся гораздо интереснее.
Преимущества:
- Невысокая цена (хотя и не во всех магазинах)
- Достаточная для неразгоняемых шестиядерников эффективность охлаждения, если говорить о гейминге
- Отличная совместимость с большинством корпусов
- Тихая работа
Недостатки:
- Сильный разброс цен – часто выгоднее взять условный GAMMAXX 400 V2, немного переплатив
- Не самая простая установка
- Прямой контакт теплотрубок с крышкой оптимален не для всех CPU
DeepCool GAMMAXX 400 V2 (180 Вт)
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DeepCool GAMMAXX 400 V2 без всякого преувеличения можно назвать «народным кулером» – его любят рекомендовать в пару к Intel Core i5-11400F, AMD Ryzen 5600X и другим шестиядерникам. При этом популярность охладителя легко объясняется сочетанием достаточной для целевых сценариев использования эффективности отвода тепла, и невысокой цены. Он действительно без каких-либо проблем справляется с охлаждением процессоров уровня Intel Core i5-11400(F), 12400(F) и AMD Ryzen 5 5600X, даже с учетом «турбобуста». Пожалуй, в ценовой категории «до 2 тысяч рублей» GAMMAXX 400 V2 является одним из оптимальных вариантов.
Примечательно, что с точки зрения конструкции рассматриваемый охладитель сложно назвать сильно выделяющимся из ряда конкурентов. Средних размеров радиатор с четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметровый вентилятор имеются у множества кулеров, но многие из них уступают модели DeepCool, те же, что ощутимо превосходят, в основном стоят как минимум на тысячу рублей дороже. Высота радиатора рассматриваемого кулера составляет 155 мм.
Преимущества:
- Отличное соотношение стоимости и характеристик
- Более, чем достаточная эффективность охлаждения для актуальных шестиядерных CPU (без ручного разгона)
- Широкая доступность в магазинах
- Невысокий уровень шума
Недостатки:
- Прямой контакт тепловых трубок с теплораспределительной крышкой оптимален не для всех процессоров
- Довольно быстрое увеличение цены во многих магазинах, опережающее удорожание других кулеров
ID-COOLING SE-224-XT Basic (180 Вт)
ID-COOLING SE-224-XT Basic – это альтернатива DeepCool GAMMAXX 400 V2, чуть более эффективная на высоких оборотах вентилятора, но и несколько более шумная в подобном режиме работы, выбирать же из этих двух кулеров можно по принципу «что дешевле» или «что проще купить». Как и рассмотренный чуть ранее охладитель, SE-224-XT Basic состоит из среднего по габаритам радиатора с четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора – последний может выдавать до 1800 оборотов в минуту. Модель будет хорошим выбором для любого актуального шестиядерного процессора, если ручной разгон последнего невозможен или не планируется. Высота радиатора – 154 мм.
Преимущества:
- Привлекательное соотношение стоимости и характеристик
- Хорошая эффективность охлаждения – кулер легко справляется с неразгоняемыми шестиядерниками
- Совместимость с большинством Midi Tower корпусов
- Простая установка
- Минималистичный дизайн
Недостатки:
- Не стоит брать «впритык» к горячим процессорам – уровень шума на высоких оборотах вентилятора довольно ощутим
- Термопаста в комплекте – посредственного качества, лучше использовать другую
- Опять же, технология прямого контакта теплотрубок идеальна не для всех CPU
DeepCool GamerStorm Lucifer V2 (200+ Вт)
Lucifer V2 – кулер довольно странный. Этому есть несколько причин. Во-первых, в документации заявлено, что он рассчитан на TDP в 200 Вт, что смотрится как несколько заниженное значение, а на русскоязычном сайте – что на TDP в 300 Вт, что выглядит, в свою очередь, как значение сильно завышенное. Во-вторых, он просто огромный – речь в первую очередь о высоте радиатора (167 мм), но не только – на некоторых системах СО может перекрыть слоты для модулей оперативной памяти. В-третьих, для своих параметров кулер стоит весьма дешево (около 3 тысяч рублей на момент написания статьи), что, впрочем, объясняется тем, что в большинство бюджетных Midi Tower корпусов он просто не влезет.
Рассматриваемую модель можно использовать для любых шестиядерников, как неразгоняемых, так и разгоняемых, а также для неразгоняемых восьмиядерников, и, ограниченно, для восьмиядерников в режиме фиксации тактовой частоты на сравнительно высоких, но остающихся в предусмотренных производителем рамках, отметках. Кулер действительно очень габаритный и тяжелый – он весит больше 1 кг, также предусмотрены 6 тепловых трубок и 140-миллиметровый вентилятор. Из-за размеров – вариант скорее для опытных пользователей, чем для новичков.
Преимущества:
- Достаточная для неразгоняемых восьмиядерных CPU эффективность охлаждения
- Один из самых доступных кулеров на «честные 200+ Вт»
- Массивный радиатор с шестью тепловыми трубками
- Возможность добавления второго вентилятора
Недостатки:
- Внушительные габариты – может не влезть в корпус или перекрыть слоты для оперативной памяти
- Сложность установки, особенно на AM4
- Шумноват на высоких оборотах
Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO (210 Вт)
Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO – эффективный, и при этом довольно тихий кулер, рассчитанный на процессоры с TDP до 210 Вт. Высокую производительность ему обеспечивают хорошо продуваемый радиатор с четырьмя тепловыми трубками и два 120-миллиметровых вентилятора, способных работать в диапазоне от 200 до 2100 оборотов в минуту. К сожалению, за последние несколько месяцев рассматриваемая модель подорожала сильнее многих других и сейчас предлагается большинством ритейлеров за 5 с лишним тысяч рублей. Стоит ли брать ее за такие деньги – это уже большой вопрос, ведь значительно более эффективный суперкулер DeepCool Assassin III стоит не сильно дороже. Если же вам удастся найти eSports DUO по старой цене – примерно за 3.5 тысячи рублей, то это отличный выбор, если вы не обладатель одного из топовых многоядерных CPU, или не планируете серьезный разгон. Высота радиатора кулера – 157 мм.
Преимущества:
- Хорошая эффективность охлаждения
- Невысокий уровень шума (если вентиляторы крутятся не на максимальных оборотах)
- Совместимость с большинством Midi Tower корпусов
- Два вентилятора в комплекте
Недостатки:
- Стоимость заметно увеличилась за последние месяцы
- Не сильно дороже можно найти гораздо более эффективный (но и более габаритный) DeepCool Assassin III
- Снова прямой контакт теплотрубок
Thermalright Macho Rev.C Plus (240 Вт)
Линейка кулеров Thermalright Macho в особом представлении не нуждается – ее представители давно известны компьютерному и игровому сообществу. Macho Rev.C Plus – это очередная итерация знаменитой системы охлаждения, немного измененная для того, чтобы не мешать установке высоких модулей оперативной памяти. Как несложно заметить по представленной выше фотографии, у радиатора кулера весьма высокая посадка. Также конструкция СО включает в себя шесть тепловых трубок и производительный, но, при этом, достаточно тихий 140-миллиметровый вентилятор, автоматически регулирующий скорость вращения лопастей в диапазоне от 300 до 1300 оборотов в минуту. Опционально можно доукомплектовать кулер еще одной «вертушкой» – скобы для нее имеются. Macho Rev.C Plus подойдет для отвода тепла от современных восьмиядерных CPU в режиме автоматического разгона или ручной фиксации частот на высокой отметке. Высота радиатора кулера составляет 158 мм.
Преимущества:
- Улучшенная конструкция, почти всегда обеспечивающая беспроблемную установку модулей памяти
- Достаточная для процессоров с восемью производительными ядрами эффективность
- Тихая работа
- Доступная для таких характеристик цена
- Богатая комплектация – в нее входит даже отвертка
Недостатки:
- Эффективность охлаждения могла бы быть выше с более «оборотистым» вентилятором
- Нет поддержки сокета Intel LGA 1700
DeepCool GamerStorm Assassin III (280 Вт)
От кулеров среднего и продвинутого среднего ценовых сегментов переходим к суперкулерам. Начну, пожалуй, с DeepCool Assassin III. Конструкция решения типична для сегмента – массивный двухсекционный радиатор, семь тепловых трубок, два 140-миллиметровых вентилятора. Стоит заметить, что цифра III в названии устройства стоит не просто так – это действительно третья версия «Ассасина», несколько отличающаяся от предыдущих. Так, усовершенствованная форма радиатора позволяет не переживать по поводу совместимости с большинством материнских плат и модулей оперативной памяти. Что же касается непосредственно отвода тепла, Assassin III – это полноценный суперкулер, который смело можно использовать с разгоняемыми CPU, обладающими восемью и более ядрами. Кстати, высота радиатора у рассматриваемого кулера – 165 мм, и во многие шасси он просто-напросто не поместится.
Преимущества:
- Доступная по меркам двухсекционных суперкулеров цена – даже в наши кризисные времена
- Богатая комплектация (опять же, положили даже отвертку)
- Совместимость с высокими модулями оперативной памяти (в большинстве случаев)
- Отличная эффективность охлаждения
Недостатки:
- Внушительные габариты – установить получится далеко не в любой корпус
- Не подходит для сокетов Intel LGA 1700 и AMD TR4
- Довольно высокий уровень шума на околомаксимальных оборотах вентиляторов
be quiet! Dark Rock Pro 4 (250+ Вт)
Если вам нужен суперкулер с минимальным уровнем шума, то ваш выбор – be quiet Dark Rock Pro 4. Продукция компании полностью соответствует названию бренда, при этом эффективность охлаждения также находится на весьма высоком уровне – отставание от Noctua NH-D15 в большинстве тестов не превышает 2-4 градуса. Если вы не занимаетесь экстремальным разгоном, то это не критично, если же занимаетесь, то вам стоит обратить внимание на топовые необслуживаемые СЖО, а лучше – кастомные решения. С умеренным же разгоном Dark Rock Pro 4 справится без проблем, если речь идет об использовании CPU в играх, а не о стресс-тестах или ресурсоемком ПО с использованием AVX-инструкций: для таких задач лучше установить в BIOS материнской платы коррекцию частоты ядер в сторону уменьшения на 100-200 МГц от обычного разгона. Высота радиатора – 163 мм.
Преимущества:
- Отличная эффективность охлаждения при более низком, чем у других суперкулеров, уровне шума
- Новые ревизии поддерживают сокет Intel LGA 1700 (а для старых вам бесплатно вышлют крепления)
- Привлекательный внешний вид (в отличие от классической версии Noctua NH-D15)
- Богатая комплектация и возможность установки третьего вентилятора
Недостатки:
- Часто перекрывает слоты для модулей оперативной памяти (на сайте Be Quiet есть инструмент проверки совместимости с материнскими платами)
- Из-за высоты радиатора, равной 163 мм, влезет не во все Midi Tower корпуса
- Бьющая по кошельку цена
Noctua NH-D15 (250+ Вт)
Noctua NH-D15 – легендарный суперкулер, давно ставший эталоном для воздушных систем охлаждения. Австрийская компания уже два года собирается выпустить еще более производительную модель, но постоянно переносит сроки релиза – по актуальным на момент написания статьи данным, преемник NH-D15 должен выйти в первой половине 2023 года. Для тех, кому не нравится дизайн классической версии суперкулера Noctua, имеется NH-D15 chromax. black, выполненный в черном цветовом оформлении. Что же касается качества охлаждения – это один из самых эффективных воздушных кулеров на рынке, а возможно, и самый эффективный. Его можно использовать с любыми процессорами, включая топовые многоядерные решения, хотя для разгона того же Intel Core i9-12900K, конечно, лучше подойдет система жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Высота Noctua NH-D15 – 165 мм.
Преимущества:
- Превосходная эффективность охлаждения
- Уровень шума по меркам суперкулеров – ниже среднего
- Впечатляющие надежность и долговечность
- Богатая комплектация
- Если в комплекте нет креплений на сокет LGA 1700 – их вышлют бесплатно (но нужно фото чека, подтверждающего покупку CPU и материнской платы)
Недостатки:
- Высокая стоимость
- Спорный дизайн классической версии
- Может перекрывать слоты для модулей оперативной памяти
FAQ (Вопросы и ответы)
Почему в статье есть кулер А, но нет кулера Б?
На рынке много воздушных систем охлаждения для процессоров – со своими преимуществами и недостатками. В этом материале я постарался рассказать о заслуживающих, на мой взгляд, внимания моделях, но наличие элемента субъективности в таких топах неизбежно. Если какого-то кулера в сегодняшнем списке нет – это не значит, что он плохой. А если какой-то есть – это не значит, что он хорош абсолютно для всех пользователей и всех сценариев использования.
Зачем вообще покупать суперкулер, если можно приобрести систему жидкостного охлаждения, которая будет отводить тепло от CPU эффективнее?
У воздушных систем охлаждения есть свои преимущества. Например, они часто обеспечивают побочный обдув зоне VRM и ее радиаторам, если таковые имеются. К тому же, СЖО, которая гарантированно ощутимо превзойдет условный Noctua NH-D15, и стоить будет дороже его, причем значительно. А еще с высокой долей вероятности окажется более шумной – если не из-за помпы, то из-за трех выведенных на одну из панелей корпуса вентиляторов. И это я еще не упомянул про риск протечек – хоть он и низок, но все же присутствует. Если вы не энтузиаст-оверклокер, и не любите работать с компьютерным железом в качестве хобби, то, скорее всего, оптимальным выбором для вас будет воздушный кулер, а не СЖО.
У меня процессор с сокетом Intel LGA 1700/я планирую приобретение такого процессора. Как мне убедиться, что у выбранного кулера имеются подходящие крепления?
- Свериться с сайтом производителя. Иногда к части кулеров добавляют новые крепления, а к части – нет.
- Если у старых ревизий нет нужных креплений, а у новых – есть, не заказывать выбранный кулер в интернет-магазинах, а приобрести у одного из ритейлеров в вашем городе. И до оплаты убедиться, что система охлаждения выпущена после нужной даты и относится к новой ревизии.
- Также производители кулеров часто высылают крепления почтой – бесплатно или за небольшую оплату. Обычно информация о таких программах также имеется на их официальных ресурсах.
Кстати, некоторые магазины самостоятельно разделяют кулеры старых и новых ревизий – в таких делать заказ можно. Но лучше предварительно проконсультироваться с поддержкой/сотрудниками ритейлера.
Как узнать, не перекроет ли выбранный кулер слоты для модулей оперативной памяти?
Некоторые производители, как Be Quiet, дают возможность проверить совместимость кулеров с той или иной материнской платой на своем официальном сайте. В иных случаях придется высчитывать миллиметры самостоятельно или уточнять у поддержки компании, либо у более опытных компьютерщиков. Единой базы по совместимости кулеров с материнскими платами, где указывается, будут ли перекрыты слоты DIMM DDR4/DDR5 нет, или я таких не знаю. Возможно, кто-то подскажет простые способы проверить совместимость в комментариях.
Как ставить вентилятор или вентиляторы? Чтобы воздушный поток шел в правильную сторону.
В большинстве случаев вентиляторы нужно ставить так, чтобы воздух поступал в системный блок спереди, продувал комплектующие и выходил сзади и сверху. Исключением являются некоторые нестандартные корпуса и конфигурации. Ориентируйтесь на инструкцию к вашему кулеру, если же ее недостаточно – на Youtube с большой вероятностью найдутся ролики, в которых процесс установки показан более детально.
Заключение
В этой статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания воздушных системах охлаждения для процессоров. Конечно, некоторые из них подходят далеко не для всех сценариев использования, а на рынке есть и другие интересные модели, но охватить весь ассортимент в рамках одной статьи невозможно. Если у вас на примете есть крутые кулеры, о которых я не рассказал – пишите об их преимуществах в комментариях. Также пишите, если нашли в материале ошибку или просто хотите его покритиковать.
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