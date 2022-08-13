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Здравствуйте. С вами снова Zero, и сегодня я хочу представить вашему вниманию топ-10 лучших кулеров для процессоров, актуальных в 2022 году. В рамках данного материала я буду рассматривать как решения сверхбюджетного и бюджетного ценовых сегментов, так и модели среднего уровня, и даже суперкулеры. Я постараюсь сделать акцент на преимуществах и недостатках разных СО, а также на том, для каких именно процессоров их целесообразно использовать. Опытные компьютерщики, вероятно, найдут в этой статье для себя мало нового, а вот для новичков в мире ПК представленная в ней информация может оказаться весьма полезной. Итак, поехали!

Как выбрать кулер для процессора: краткий алгоритм

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Новичкам в мире компьютерной техники, желающим разобраться, как грамотно подобрать систему охлаждения для CPU, рекомендую ознакомиться с предыдущей статьей, если же вы не хотите читать ее полностью – вот краткое изложение:

Если вы выбираете кулер к уже имеющемуся «железу» – уточните, какие имеются ограничения. А именно – максимальная высота радиатора (зависит от корпуса), и сокет (зависит от процессора и материнской платы). Если собираете ПК с нуля – учитывайте эти моменты и не выбирайте слишком узкий корпус, иначе габаритные системы охлаждения установить не получится. Иногда суперкулеры еще и перекрывают слоты для оперативной памяти или даже разъем PCI-Express для видеокарты. Сверяйте габариты до покупки. Узнайте реальный TDP вашего процессора. К примеру, Intel Core i5-11400F с заявленным TDP 65 Вт может потреблять до 150 Вт, если в BIOS отключен лимит по энергопотреблению. А отключать его надо, иначе процессор будет работать со значительно урезанной производительностью. Узнать реальный TDP можно, ознакомившись с обзорами и тестами от авторитетных ресурсов и обзорщиков. Именно от авторитетных – не от Noname-каналов с Youtube, которые могут брать цифры «с потолка». Могут помочь и отзывы, но относиться к ним надо с известной долей недоверия и осторожности, особенно к тем, что не подкреплены скриншотами и фото. Добавьте к реальному TDP вашего процессора 20-30% запаса сверху. Это нужно для того, чтобы вентилятор выбранного кулера работал не на околомаксимальных оборотах, и уровень шума не был избыточным. Также, если кулер выбран с запасом, системный блок можно реже чистить от пыли. Выставите на сайте агрегатора или выбранного магазина (а лучше нескольких) нужные фильтры. Максимальная высота радиатора, сокет, TDP. Из выданных системой вариантов посмотрите самые популярные, обладающие большим количеством положительных отзывов и просто понравившиеся. Изучите их пристальнее, посмотрите обзоры, ознакомьтесь с мнениями покупателей.

Важно! Заявленный производителем TDP кулера не всегда соответствует реальному, в случае решений от некоторых производителей из Китая он может быть на десятки Вт ниже. Это еще одна причина выбирать систему охлаждения с солидным запасом. Покупать к неразгоняемому шестиядернику с TDP в стресс-тесте, равным 150 Вт, кулер, рассчитанный на 200-220 Вт – вполне нормально. Но не забывайте про здравый смысл – система охлаждения для процессора не должна стоить, как сам процессор. И даже как 70% от цены процессора. Если речь не идет об экстремальных сборках энтузиастов и кастомных «водянках».

Топ-10 кулеров для процессоров в 2022 году

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Краткий гайд по выбору кулера я написал, теперь расскажу о десяти заслуживающих внимания моделях воздушных систем охлаждения из разных ценовых сегментов примерно в порядке возрастания эффективности. Акцентировать внимание на поддерживаемых сокетах я буду не во всех случаях, потому что старая ревизия может, например, не поддерживать LGA 1700, и вам придется докупать крепления или писать производителю, а новая уже будет его поддерживать. Отмечу лишь, что почти все рассмотренные ниже кулеры подходят для Intel LGA 1200/115X и AMD AM4, а вот по поводу LGA 1700 в каждом случае лучше уточнять отдельно.

AeroCool Verkho 2 (110 Вт)

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Для меня AeroCool Verkho 2 – это точка отсчета, кулер, решения слабее которого для домашне-игровых ПК рассматривать за редким исключением в принципе нет особого смысла. По заявлениям производителя, он способен справиться с процессорами с TDP до 110 Вт, и это примерно соответствует действительности. Состоит кулер из небольшого радиатора с двумя тепловыми трубками и 90-миллиметрового вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения крыльчатки в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту. Высота радиатора Verkho 2 составляет всего 142 мм, что позволяет использовать его в небольших корпусах.

Рассматриваемый кулер оптимально использовать с неразгоняемыми двухъядерными и четырехъядерными процессорами, такими, как, например, Intel Core i3-10100. Можно его покупать и к относительно холодным (не ко всем!) шестиядерникам, но при ресурсоемких нагрузках вентилятор кулера будет работать на околомаксимальных оборотах, и все равно может не справиться – в результате вы получите и высокий уровень шума, и троттлинг. Если покупаете шестиядерный CPU – настоятельно рекомендую переплатить и за кулер, рассчитанный на TDP хотя бы 150, а лучше 180 Вт.

Преимущества:

Максимально доступная цена

Приличная для столь низкой стоимости эффективность охлаждения

Малая высота радиатора

Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора (в данном ценовом сегменте есть далеко не всегда)

Недостатки:

Подходит только для относительно холодных процессоров – с 2 или 4 ядрами, или для шестиядерников со включенным лимитом TDP

Актуален только для сверхбюджетных или бюджетных сборок – в иных случаях лучше переплатить хотя бы за GAMMAXX 400 V2

Не самые удобные крепления

PCcooler GI-X4B V2 (145 Вт)

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PCcooler GI-X4B V2 стоит ощутимо дороже, чем AeroCool Verkho 2, но при этом и превосходит его по всем основным параметрам: здесь и радиатор массивнее, и тепловых трубок четыре, а не две, и вентилятор 120-миллиметровый, а не 90-миллиметровый. Разумеется, выше и показатель TDP, на который рассчитан кулер – производитель сообщает о 145 Вт. А еще у «вертушки» имеется круговая подсветка. Высота радиатора у GI-X4B V2, кстати, как и у рассмотренного ранее решения, весьма скромная – всего 148 мм, что позволяет устанавливать его в большинство компактных корпусов, не говоря уж о стандартных Midi Tower.

Использовать PCcooler GI-X4B V2 рациональнее всего для четырехъядерников и относительно холодных шестиядерников, хотя для последних, если лимит TDP отключен, он подходит, что называется «впритык» – в играх проблем практически наверняка не будет, а вот в ресурсоемком программном обеспечении, и, особенно, в стресс-тестах, охладитель может немного не справиться или справиться только на оборотах вентилятора, близких к максимальным. Востребованность рассматриваемого кулера сильно зависит от его стоимости – если в вашем регионе его можно приобрести значительно дешевле, чем GAMMAXX 400 V2 или ID-COOLING SE-224-XT Basic – он заслуживает внимания. Если же указанные две модели стоят дороже всего на пару-тройку сотен рублей – они определенно смотрятся гораздо интереснее.

Преимущества:

Невысокая цена (хотя и не во всех магазинах)

Достаточная для неразгоняемых шестиядерников эффективность охлаждения, если говорить о гейминге

Отличная совместимость с большинством корпусов

Тихая работа

Недостатки:

Сильный разброс цен – часто выгоднее взять условный GAMMAXX 400 V2, немного переплатив

Не самая простая установка

Прямой контакт теплотрубок с крышкой оптимален не для всех CPU

DeepCool GAMMAXX 400 V2 (180 Вт)

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DeepCool GAMMAXX 400 V2 без всякого преувеличения можно назвать «народным кулером» – его любят рекомендовать в пару к Intel Core i5-11400F, AMD Ryzen 5600X и другим шестиядерникам. При этом популярность охладителя легко объясняется сочетанием достаточной для целевых сценариев использования эффективности отвода тепла, и невысокой цены. Он действительно без каких-либо проблем справляется с охлаждением процессоров уровня Intel Core i5-11400(F), 12400(F) и AMD Ryzen 5 5600X, даже с учетом «турбобуста». Пожалуй, в ценовой категории «до 2 тысяч рублей» GAMMAXX 400 V2 является одним из оптимальных вариантов.

Примечательно, что с точки зрения конструкции рассматриваемый охладитель сложно назвать сильно выделяющимся из ряда конкурентов. Средних размеров радиатор с четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметровый вентилятор имеются у множества кулеров, но многие из них уступают модели DeepCool, те же, что ощутимо превосходят, в основном стоят как минимум на тысячу рублей дороже. Высота радиатора рассматриваемого кулера составляет 155 мм.

Преимущества:

Отличное соотношение стоимости и характеристик

Более, чем достаточная эффективность охлаждения для актуальных шестиядерных CPU (без ручного разгона)

Широкая доступность в магазинах

Невысокий уровень шума

Недостатки:

Прямой контакт тепловых трубок с теплораспределительной крышкой оптимален не для всех процессоров

Довольно быстрое увеличение цены во многих магазинах, опережающее удорожание других кулеров

ID-COOLING SE-224-XT Basic (180 Вт)

ID-COOLING SE-224-XT Basic – это альтернатива DeepCool GAMMAXX 400 V2, чуть более эффективная на высоких оборотах вентилятора, но и несколько более шумная в подобном режиме работы, выбирать же из этих двух кулеров можно по принципу «что дешевле» или «что проще купить». Как и рассмотренный чуть ранее охладитель, SE-224-XT Basic состоит из среднего по габаритам радиатора с четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора – последний может выдавать до 1800 оборотов в минуту. Модель будет хорошим выбором для любого актуального шестиядерного процессора, если ручной разгон последнего невозможен или не планируется. Высота радиатора – 154 мм.

Преимущества:

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Хорошая эффективность охлаждения – кулер легко справляется с неразгоняемыми шестиядерниками

Совместимость с большинством Midi Tower корпусов

Простая установка

Минималистичный дизайн

Недостатки:

Не стоит брать «впритык» к горячим процессорам – уровень шума на высоких оборотах вентилятора довольно ощутим

Термопаста в комплекте – посредственного качества, лучше использовать другую

Опять же, технология прямого контакта теплотрубок идеальна не для всех CPU

DeepCool GamerStorm Lucifer V2 (200+ Вт)



Lucifer V2 – кулер довольно странный. Этому есть несколько причин. Во-первых, в документации заявлено, что он рассчитан на TDP в 200 Вт, что смотрится как несколько заниженное значение, а на русскоязычном сайте – что на TDP в 300 Вт, что выглядит, в свою очередь, как значение сильно завышенное. Во-вторых, он просто огромный – речь в первую очередь о высоте радиатора (167 мм), но не только – на некоторых системах СО может перекрыть слоты для модулей оперативной памяти. В-третьих, для своих параметров кулер стоит весьма дешево (около 3 тысяч рублей на момент написания статьи), что, впрочем, объясняется тем, что в большинство бюджетных Midi Tower корпусов он просто не влезет.

Рассматриваемую модель можно использовать для любых шестиядерников, как неразгоняемых, так и разгоняемых, а также для неразгоняемых восьмиядерников, и, ограниченно, для восьмиядерников в режиме фиксации тактовой частоты на сравнительно высоких, но остающихся в предусмотренных производителем рамках, отметках. Кулер действительно очень габаритный и тяжелый – он весит больше 1 кг, также предусмотрены 6 тепловых трубок и 140-миллиметровый вентилятор. Из-за размеров – вариант скорее для опытных пользователей, чем для новичков.

Преимущества:

Достаточная для неразгоняемых восьмиядерных CPU эффективность охлаждения

Один из самых доступных кулеров на «честные 200+ Вт»

Массивный радиатор с шестью тепловыми трубками

Возможность добавления второго вентилятора

Недостатки:

Внушительные габариты – может не влезть в корпус или перекрыть слоты для оперативной памяти

Сложность установки, особенно на AM4

Шумноват на высоких оборотах

Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO (210 Вт)

Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO – эффективный, и при этом довольно тихий кулер, рассчитанный на процессоры с TDP до 210 Вт. Высокую производительность ему обеспечивают хорошо продуваемый радиатор с четырьмя тепловыми трубками и два 120-миллиметровых вентилятора, способных работать в диапазоне от 200 до 2100 оборотов в минуту. К сожалению, за последние несколько месяцев рассматриваемая модель подорожала сильнее многих других и сейчас предлагается большинством ритейлеров за 5 с лишним тысяч рублей. Стоит ли брать ее за такие деньги – это уже большой вопрос, ведь значительно более эффективный суперкулер DeepCool Assassin III стоит не сильно дороже. Если же вам удастся найти eSports DUO по старой цене – примерно за 3.5 тысячи рублей, то это отличный выбор, если вы не обладатель одного из топовых многоядерных CPU, или не планируете серьезный разгон. Высота радиатора кулера – 157 мм.

Преимущества:

Хорошая эффективность охлаждения

Невысокий уровень шума (если вентиляторы крутятся не на максимальных оборотах)

Совместимость с большинством Midi Tower корпусов

Два вентилятора в комплекте

Недостатки:

Стоимость заметно увеличилась за последние месяцы

Не сильно дороже можно найти гораздо более эффективный (но и более габаритный) DeepCool Assassin III

Снова прямой контакт теплотрубок

Thermalright Macho Rev.C Plus (240 Вт)

Линейка кулеров Thermalright Macho в особом представлении не нуждается – ее представители давно известны компьютерному и игровому сообществу. Macho Rev.C Plus – это очередная итерация знаменитой системы охлаждения, немного измененная для того, чтобы не мешать установке высоких модулей оперативной памяти. Как несложно заметить по представленной выше фотографии, у радиатора кулера весьма высокая посадка. Также конструкция СО включает в себя шесть тепловых трубок и производительный, но, при этом, достаточно тихий 140-миллиметровый вентилятор, автоматически регулирующий скорость вращения лопастей в диапазоне от 300 до 1300 оборотов в минуту. Опционально можно доукомплектовать кулер еще одной «вертушкой» – скобы для нее имеются. Macho Rev.C Plus подойдет для отвода тепла от современных восьмиядерных CPU в режиме автоматического разгона или ручной фиксации частот на высокой отметке. Высота радиатора кулера составляет 158 мм.

Преимущества:

Улучшенная конструкция, почти всегда обеспечивающая беспроблемную установку модулей памяти

Достаточная для процессоров с восемью производительными ядрами эффективность

Тихая работа

Доступная для таких характеристик цена

Богатая комплектация – в нее входит даже отвертка

Недостатки:

Эффективность охлаждения могла бы быть выше с более «оборотистым» вентилятором

Нет поддержки сокета Intel LGA 1700

DeepCool GamerStorm Assassin III (280 Вт)

От кулеров среднего и продвинутого среднего ценовых сегментов переходим к суперкулерам. Начну, пожалуй, с DeepCool Assassin III. Конструкция решения типична для сегмента – массивный двухсекционный радиатор, семь тепловых трубок, два 140-миллиметровых вентилятора. Стоит заметить, что цифра III в названии устройства стоит не просто так – это действительно третья версия «Ассасина», несколько отличающаяся от предыдущих. Так, усовершенствованная форма радиатора позволяет не переживать по поводу совместимости с большинством материнских плат и модулей оперативной памяти. Что же касается непосредственно отвода тепла, Assassin III – это полноценный суперкулер, который смело можно использовать с разгоняемыми CPU, обладающими восемью и более ядрами. Кстати, высота радиатора у рассматриваемого кулера – 165 мм, и во многие шасси он просто-напросто не поместится.

Преимущества:

Доступная по меркам двухсекционных суперкулеров цена – даже в наши кризисные времена

Богатая комплектация (опять же, положили даже отвертку)

Совместимость с высокими модулями оперативной памяти (в большинстве случаев)

Отличная эффективность охлаждения

Недостатки:

Внушительные габариты – установить получится далеко не в любой корпус

Не подходит для сокетов Intel LGA 1700 и AMD TR4

Довольно высокий уровень шума на околомаксимальных оборотах вентиляторов

be quiet! Dark Rock Pro 4 (250+ Вт)

Если вам нужен суперкулер с минимальным уровнем шума, то ваш выбор – be quiet Dark Rock Pro 4. Продукция компании полностью соответствует названию бренда, при этом эффективность охлаждения также находится на весьма высоком уровне – отставание от Noctua NH-D15 в большинстве тестов не превышает 2-4 градуса. Если вы не занимаетесь экстремальным разгоном, то это не критично, если же занимаетесь, то вам стоит обратить внимание на топовые необслуживаемые СЖО, а лучше – кастомные решения. С умеренным же разгоном Dark Rock Pro 4 справится без проблем, если речь идет об использовании CPU в играх, а не о стресс-тестах или ресурсоемком ПО с использованием AVX-инструкций: для таких задач лучше установить в BIOS материнской платы коррекцию частоты ядер в сторону уменьшения на 100-200 МГц от обычного разгона. Высота радиатора – 163 мм.

Преимущества:

Отличная эффективность охлаждения при более низком, чем у других суперкулеров, уровне шума

Новые ревизии поддерживают сокет Intel LGA 1700 (а для старых вам бесплатно вышлют крепления)

Привлекательный внешний вид (в отличие от классической версии Noctua NH-D15)

Богатая комплектация и возможность установки третьего вентилятора

Недостатки:

Часто перекрывает слоты для модулей оперативной памяти (на сайте Be Quiet есть инструмент проверки совместимости с материнскими платами)

Из-за высоты радиатора, равной 163 мм, влезет не во все Midi Tower корпуса

Бьющая по кошельку цена

Noctua NH-D15 (250+ Вт)

Noctua NH-D15 – легендарный суперкулер, давно ставший эталоном для воздушных систем охлаждения. Австрийская компания уже два года собирается выпустить еще более производительную модель, но постоянно переносит сроки релиза – по актуальным на момент написания статьи данным, преемник NH-D15 должен выйти в первой половине 2023 года. Для тех, кому не нравится дизайн классической версии суперкулера Noctua, имеется NH-D15 chromax. black, выполненный в черном цветовом оформлении. Что же касается качества охлаждения – это один из самых эффективных воздушных кулеров на рынке, а возможно, и самый эффективный. Его можно использовать с любыми процессорами, включая топовые многоядерные решения, хотя для разгона того же Intel Core i9-12900K, конечно, лучше подойдет система жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Высота Noctua NH-D15 – 165 мм.

Преимущества:

Превосходная эффективность охлаждения

Уровень шума по меркам суперкулеров – ниже среднего

Впечатляющие надежность и долговечность

Богатая комплектация

Если в комплекте нет креплений на сокет LGA 1700 – их вышлют бесплатно (но нужно фото чека, подтверждающего покупку CPU и материнской платы)

Недостатки:

Высокая стоимость

Спорный дизайн классической версии

Может перекрывать слоты для модулей оперативной памяти

FAQ (Вопросы и ответы)



Почему в статье есть кулер А, но нет кулера Б?

На рынке много воздушных систем охлаждения для процессоров – со своими преимуществами и недостатками. В этом материале я постарался рассказать о заслуживающих, на мой взгляд, внимания моделях, но наличие элемента субъективности в таких топах неизбежно. Если какого-то кулера в сегодняшнем списке нет – это не значит, что он плохой. А если какой-то есть – это не значит, что он хорош абсолютно для всех пользователей и всех сценариев использования.

Зачем вообще покупать суперкулер, если можно приобрести систему жидкостного охлаждения, которая будет отводить тепло от CPU эффективнее?

У воздушных систем охлаждения есть свои преимущества. Например, они часто обеспечивают побочный обдув зоне VRM и ее радиаторам, если таковые имеются. К тому же, СЖО, которая гарантированно ощутимо превзойдет условный Noctua NH-D15, и стоить будет дороже его, причем значительно. А еще с высокой долей вероятности окажется более шумной – если не из-за помпы, то из-за трех выведенных на одну из панелей корпуса вентиляторов. И это я еще не упомянул про риск протечек – хоть он и низок, но все же присутствует. Если вы не энтузиаст-оверклокер, и не любите работать с компьютерным железом в качестве хобби, то, скорее всего, оптимальным выбором для вас будет воздушный кулер, а не СЖО.

У меня процессор с сокетом Intel LGA 1700/я планирую приобретение такого процессора. Как мне убедиться, что у выбранного кулера имеются подходящие крепления?

Свериться с сайтом производителя. Иногда к части кулеров добавляют новые крепления, а к части – нет. Если у старых ревизий нет нужных креплений, а у новых – есть, не заказывать выбранный кулер в интернет-магазинах, а приобрести у одного из ритейлеров в вашем городе. И до оплаты убедиться, что система охлаждения выпущена после нужной даты и относится к новой ревизии. Также производители кулеров часто высылают крепления почтой – бесплатно или за небольшую оплату. Обычно информация о таких программах также имеется на их официальных ресурсах.

Кстати, некоторые магазины самостоятельно разделяют кулеры старых и новых ревизий – в таких делать заказ можно. Но лучше предварительно проконсультироваться с поддержкой/сотрудниками ритейлера.

Как узнать, не перекроет ли выбранный кулер слоты для модулей оперативной памяти?

Некоторые производители, как Be Quiet, дают возможность проверить совместимость кулеров с той или иной материнской платой на своем официальном сайте. В иных случаях придется высчитывать миллиметры самостоятельно или уточнять у поддержки компании, либо у более опытных компьютерщиков. Единой базы по совместимости кулеров с материнскими платами, где указывается, будут ли перекрыты слоты DIMM DDR4/DDR5 нет, или я таких не знаю. Возможно, кто-то подскажет простые способы проверить совместимость в комментариях.

Как ставить вентилятор или вентиляторы? Чтобы воздушный поток шел в правильную сторону.

В большинстве случаев вентиляторы нужно ставить так, чтобы воздух поступал в системный блок спереди, продувал комплектующие и выходил сзади и сверху. Исключением являются некоторые нестандартные корпуса и конфигурации. Ориентируйтесь на инструкцию к вашему кулеру, если же ее недостаточно – на Youtube с большой вероятностью найдутся ролики, в которых процесс установки показан более детально.

Заключение

В этой статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания воздушных системах охлаждения для процессоров. Конечно, некоторые из них подходят далеко не для всех сценариев использования, а на рынке есть и другие интересные модели, но охватить весь ассортимент в рамках одной статьи невозможно. Если у вас на примете есть крутые кулеры, о которых я не рассказал – пишите об их преимуществах в комментариях. Также пишите, если нашли в материале ошибку или просто хотите его покритиковать.

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