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Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я расскажу о 9 процессорах Intel, актуальных для рабочих и игровых конфигураций ПК на конец 2022-начало 2023 года. Начну я, как водится, с недорогих моделей (и возьму одну офисную, практически не подходящую для гейминга), а закончу субфлагманскими и флагманскими решениями, подходящими для топовых ПК – например, с новенькой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Фанатов продукции AMD спешу успокоить – решениям «красных» будет посвящен отдельный материал. Итак, поехали!

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Открывает сегодняшний список сверхбюджетный офисный CPU Intel Celeron G5925 в боксовом исполнении – для игр двух ядер без поддержки мультипоточности в 2022 году абсолютно недостаточно, но с простейшими рабочими приложениями вроде браузера, текстовых редакторов и Excel рассматриваемый процессор справится, причем без особых проблем. При этом подчеркну, что речь не идет о каких-либо ресурсоемких рабочих нагрузках – только о нетребовательном софте. Запаса прочности на будущее у G5925 также не ощущается. Зато решение можно приобрести в боксовом исполнении всего за 3-3.5 тысячи рублей, что, с учетом наличия встроенного графического ядра, пусть и слабенького, крайне дешево. Резюмирую: как рабочая лошадка для доступной «печатной машинки», на которой в свободное время осуществляется веб-серфинг и просмотр Youtube, модель вполне подходит, но на большее не рассчитывайте.

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Преимущества:

Крайне низкая цена

Наличие боксового кулера

Встроенное графическое ядро

Возможность сэкономить на материнской плате – подойдет и самая доступная

Недостатки:

Производительности хватит только для простейших задач

Нет запаса вычислительной мощности на будущие годы

Не подходит для игр, за исключением совсем старых

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Четырехъядерный восьмипоточный процессор Core i3-10100F уже вполне подходит для бюджетной игровой сборки за 40-60 тысяч рублей. Как сам процессор, так и материнские платы для него на сокете LGA 1200 стоят дешевле, чем Core i3-12100F и МП на LGA 1700, при этом освободившиеся средства можно вложить в другие компоненты системы – если сборка игровая, то, конечно, в графический ускоритель. А ведь не так давно, всего 4-5 лет назад восьмипоточные четырехъядерники относились к верхнему потребительскому ценовому сегменту – здесь можно привести в пример Core i7-7700.

Что ж, за увеличение числа ядер в процессорах Intel скажем спасибо AMD, и это не опечатка и не шутка – именно «красные» выпуском все более удачных с каждым поколением процессоров Ryzen подстегнули своих конкурентов перейти от пресловутых «5 процентов производительности в год» к нормальному развитию своей продукции. Если же вернуться к Core i3-10100F, то можно констатировать, что процессор хорошо подходит как для недорогих геймерских конфигураций, так и для универсальных домашне-мультимедийных или рабочих. Впрочем, на дворе скоро 2023 год, и шестиядерники уже давно относятся к массовому сегменту, поэтому, если позволяет бюджет, я крайне рекомендую выбирать CPU именно с как минимум шестью, а не четырьмя ядрами.

Преимущества:

Невысокая цена

Достаточная для бюджетных сборок производительность

Сравнительно малое энергопотребление и тепловыделение

Подходит, чтобы играть и работать «здесь и сейчас», если нет денег на шестиядерник

Дешевые материнские платы

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Недостатки:

Только четыре ядра, хотя шестиядерники давно ушли в массовый сегмент

Не имеет запаса производительности на будущие годы

Нет встроенного графического ядра – если покупаете не для игр, а для офисной работы, то лучше взять версию с ним

Intel Core i5-11400F – это компромиссный вариант; производительность этого процессора ощутимо выше, чем у Core i5-10400F, при этом стоимость материнских плат для него ниже, чем для Core i5-12400F. Лучше, конечно, сразу брать «двенадцать тысяч четырехсотый», но, если денег совсем в обрез – можно и сэкономить, для геймерской конфигурации с видеокартой среднего игрового сегмента Core i5-11400F будет вполне достаточно. На низкую базовую частоту не смотрите – если нет перегрева, а в BIOS отключен лимит по TDP, процессор будет работать на частотах, близких к максимально доступным в турборежиме. При этом брать 11400F, если есть возможность переплатить за 12400F и материнскую плату к нему без ущерба для других ключевых комплектующих, я уже не рекомендую: все-таки архитектура Alder Lake гораздо привлекательнее, не только из-за возросшей производительности, но и из-за более тонкого техпроцесса.

Преимущества:

Недорогой, и при этом современный и производительный двенадцатипоточный шестиядерник

Доступные по цене материнские платы на сокете LGA 1200

В отличие от 12400F, совместим с подавляющим большинством кулеров

Для охлаждения с запасом хватит бюджетной «башни» на 160-180 Вт со 120-мм вентилятором и 4 тепловыми трубками

Недостатки:

Устаревший 14-нанометровый техпроцесс

Слабее по производительности, но при этом еще и горячее, чем Core i5-12400F, пусть в данном случае это и не критично

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Intel Core i5-12400F без всякого преувеличения можно назвать «народным процессором» - этот шестиядерник с поддержкой мультипоточности установлен в компьютерах огромного количества геймеров. Отличная производительность сочетается в нем с высокой энергоэффективностью – если у вас хороший продуваемый корпус, то вы можете смело брать в пару к данному CPU материнскую плату без радиатора на подсистеме памяти. Хотя, конечно, лучше взять модель с простеньким радиатором – переплата за него несущественна.

По соотношению цены и возможностей «двенадцать тысяч четырехсотый» – один из лучших игровых процессоров на рынке. Так, AMD Ryzen 5 5600X стоит дороже, но уступает Core i5-12400F в играх, хотя на стороне «красного» CPU более дешевые материнские платы. Подвожу краткий итог: 12400F – отличный выбор для среднебюджетных и продвинутых геймерских сборок. В пару к этому процессору можно смело ставить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 или даже RTX 3070 Ti – узким местом, серьезно ограничивающим производительность ПК, он не станет. Рекомендую!

Преимущества:

Превосходное соотношение цены и производительности

Современная микроархитектура и 10-нанометровый техпроцесс

Невысокое тепловыделение – меньше, чем у 11400F

Подойдет для игровых сборок с видеокартами вплоть до субфлагманского сегмента

Недостатки:

Как сам процессор, так и материнские платы для него стоят дороже, чем в случае решений предыдущих поколений

Я сомневался, стоит ли включать в данный топ Core i5-12600KF – на мой взгляд, лучше приобрести Core i7-12700F, пусть и без возможности ручного разгона по множителю, и сэкономить на материнской плате, купив модель на чипсете B660 вместо Z690. Впрочем, это все-таки самый доступный разгоняемый процессор линейки Alder Lake, а я знаю немало геймеров, которые вообще не покупают неразгоняемые процессоры. На данный момент в российских магазинах Core i5-12600KF смотрится переоцененным, но тысяч за 17-18 он был бы отличным предложением.

Кстати, именно за столько он продается в Computeruniverse, но немецкий магазин в Россию сейчас ничего не доставляет из-за санкций, так что желающим что-то там приобрести россиянам приходится пользоваться услугами посредников из Казахстана и других стран. В целом же, рассматриваемый CPU с зафиксированными на уровне около 5 ГГц частотами весьма хорош в играх, хотя и требует использования эффективной системы охлаждения на уровне суперкулера или недорогой СЖО. Но, если у вас крупный бюджет на сборку ПК – лучше смотрите в сторону старших моделей, у них больше запас производительности на будущие годы.

Преимущества:

Отличная производительность в играх и возможность зафиксировать частоту на высокой отметке или подразогнать CPU сверх предусмотренного Intel лимита

Неплохие возможности в рабочих приложениях, пусть и не столь впечатляющие, как у процессоров с большим числом ядер

Современная микроархитектура и 10-нанометровый техпроцесс

Недостатки:

Завышенная цена в российских магазинах

Шесть ядер в таком ценовом сегменте уже как-то не смотрятся

Для разгона требует наличия материнской платы на Z-чипсете и суперкулера или СЖО

Intel Core i7-12700F – неразгоняемый процессор, обладающий восемью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также демонстрирующий превосходную производительность как в играх, так и в рабочих приложениях. Пусть вас не обманывает низкая базовая тактовая частота в 2100 МГц – с хорошим кулером и отключенным лимитом по TDP решение будет уступать разгоняемому i7-12700KF в гейминге считанные проценты FPS. При этом рассматриваемый CPU позволяет сэкономить на материнской плате и взять одну из моделей на чипсете B660, хотя радиатор, защищающий от перегрева зону VRM, конечно, нужен: все-таки 12 ядер, пусть 4 из них и «неполноценные». Да, скоро выходит Core i7-13700F, а Core i7-13700KF уже вышел, но по понятным причинам до России новинки будут ехать долго, а предлагаться будут по высоким ценам. Добавьте к этому еще и жадность наших ритейлеров, которая, впрочем, частично обоснована – они закладывают в стоимость товаров риски обрушения курса рубля, новых санкций и многие другие. Так что «двенадцать тысяч семисотый» будет актуален еще долго.

Преимущества:

Много ядер, хотя актуальных для гейминга из них только восемь

Отличная производительность в любых сценариях использования

Пусть и высокие, но приемлемые показатели энергопотребления и тепловыделения

Вероятно, имеет запас вычислительной мощности как минимум на несколько лет

Недостатки:

Концепция производительных и энергоэффективных ядер не очень уместно смотрится в десктопах – лучше бы было 10 ядер, но полноценных

Нужны качественная материнская плата и хорошее охлаждение

Intel Core i7-12700KF – мощный и весьма популярный как у геймеров, так и у профессионалов процессор с восемью производительными ядрами, четырьмя энергоэффективными и свободным множителем. Он стоит не сильно дороже своего «младшего брата» без литеры «K» в названии, материнские платы на чипсете Z690 сейчас тоже подешевели, так что, если вы хотите собрать геймерскую конфигурацию, не дожидаясь прибытия в российские магазины моделей поколения Raptor Lake – Core i7-12700KF остается отличным выбором. Конечно, 13700KF вырывается вперед как по производительности на ядро, так и по количеству E-ядер, но и стоить новинка наверняка будет намного дороже – скорее всего, тысяч на 10 или даже 12-15. В таких условиях выбор уже не выглядит однозначным, а ведь когда приедут Raptor Lake, Alder Lake могут дополнительно подешеветь.

Преимущества:

Отличная производительность в любых сценариях использования

Свободный множитель

Адекватная стоимость в российских магазинах

Вероятно, достаточный запас вычислительной мощности на 4-5 лет или даже больше

Недостатки:

Требуются материнская плата на чипсете Z690/Z790 с хорошей подсистемой питания и радиаторами, а также эффективная система охлаждения

Заметно уступает новенькому Core i7-13700KF

Intel Core i7-13700KF OEM

Intel Core i7-13700KF еще не доехал до российских магазинов – санкции и нарушение логистических маршрутов не лучшим образом влияют на скорость появления у ритейлеров нового железа. Тем не менее, если он будет предлагаться по цене не выше 42-45 тысяч рублей, то наверняка станет хитом – новинка демонстрирует преимущество не только над Core i7-12700KF, но и над Core i9-12900KF. И дело здесь не только в формуле «8 P-ядер и 16 потоков плюс 8 E-ядер и 8 потоков», но и в многочисленных архитектурных оптимизациях. Пожалуй, сейчас это лучший процессор для гейминга – Core i9-13900KF заметно дороже и горячее, но производительных ядер там столько же, больше только энергоэффективных. Хороша новинка и в многопоточных приложениях для создания контента.

Преимущества:

Вероятно, лучший игровой CPU на конец 2022-начало 2023 года, если учитывать цену

8 производительных и 8 энергоэффективных ядер

Обновленная микроархитектура и высокие тактовые частоты

Высокое, но не экстремально высокое энергопотребление и тепловыделение

Свободный множитель

Недостатки:

Пока недоступен для покупки в официальных российских магазинах

После появления модели в продаже, цена на нее, вероятно, будет высокой

Требуются качественная материнская плата на чипсете Z690/Z790 с мощной подсистемой питания и радиаторами, и суперкулер или СЖО

Intel Core i9-13900KF OEM

Core i9-13900KF – самый производительный массовый процессор из новой линейки Intel, обладающий восемью P-ядрами и аж шестнадцатью E-ядрами. Понятно, что при подобной конфигурации модель будет интересна больше профессионалам, чем геймерам. Турбочастоты P-ядер у нее выше, чем у Core i7-13700KF, но, с учетом разницы в стоимости, вряд ли рассматриваемый CPU будет популярен среди любителей компьютерных игр. Зато в многопоточных приложениях новинка опережает флагмана предыдущего поколения, Core i9-12900KF на внушительные 45%. Если же вы планируете и работать в ресурсоемком ПО, и играть, то Core i9-13900KF – идеальный выбор. Он примерно равен Ryzen 9 7950X по производительности в софте, оптимизированном под многопоточность, но значительно, на 10-15% быстрее в играх. Только предупрежу сразу: потребление в ПО и стресс-тестах у процессора запредельное – в стресс-тестах с AVX2 оно доходит до 320-330 Вт. Так что лучше сразу готовьте СЖО – необслуживаемую с 360 мм или 420 мм радиатором, или кастомную. Геймерам же переживать по поводу нагрева не стоит – энергопотребление и тепловыделение в играх значительно ниже.

Преимущества:

Флагманская производительность

Свежая микроархитектура и рекордные тактовые частоты

Приемлемое энергопотребление в игровых сценариях использования

Возможность снижения TDP при помощи андервольтинга и установки лимита в BIOS

Недостатки:

Процессор пока недоступен в официальных российских магазинах

Крайне высокое энергопотребление и тепловыделение в ПО и стресс-тестах

Внушительная стоимость

FAQ (Вопросы и ответы)



Что означают буквы «K» и «F» в названиях процессоров?

«K» – разблокированный множитель, можно разгонять, если имеется подходящая материнская плата на Z-чипсете и достаточно эффективная система охлаждения. «F» – отсутствие встроенного графического ядра. Для игровых сборок оно не нужно, поскольку за вывод графики отвечает дискретная видеокарта. При этом процессоры со встроенным GPU нередко стоят ощутимо дороже, чем лишенные его «F-версии».

Зачем включать в топ еще не доехавшие до России Raptor Lake?

Уже в скором времени они должны появиться в продаже, к тому же, их можно приобрести с помощью посредников. Да и материал этот могут читать не только вскоре после выхода, но и, например, через полгода, когда, как я надеюсь, проблем с доступностью новых CPU уже не будет.

Почему рекомендуются к приобретению OEM, а не BOX версии?

Если говорить о младших решениях, то не вижу смысла переплачивать за боксовый кулер, когда за те же деньги можно приобрести гораздо более тихую, и при этом более эффективную воздушную башенную систему охлаждения с теплотрубками. Если же о старших – то переплачивать за 3 года гарантии вместо одного также нецелесообразно. Процессоры крайне редко выходят из строя, если вы не занимаетесь экстремальным разгоном. А если занимаетесь, то вам, скорее всего, в гарантии все равно откажут.

Какие процессоры сейчас лучше брать для игр – Intel или AMD?

В большинстве случаев Intel – аналогичные по цене предложения из линейки Ryzen уступают им по производительности в гейминге. Возможно, ситуацию изменит появление моделей Ryzen 7000 с 3D-кэшем. Впрочем, у AMD есть одно явное преимущество – новый сокет AM5 находится в начале жизненного цикла, и в дальнейшем можно будет заменить CPU без замены материнской платы. В случае же Intel через несколько лет придется менять и МП.

Что-нибудь известно по поводу будущего Core i5-13400F? Будет ли он столь же выгодной покупкой, как 12400F?

В настоящий момент имеющиеся у инсайдеров сведения противоречивы. По одним данным, неразгоняемые Core i5 якобы будут немного улучшенными Alder Lake, а не Raptor Lake. По другим же, 13400F все-таки будет основан на новой архитектуре. Придется ждать официального анонса, а скорее – даже поступления модели в магазины, потому что неизвестно, какую цену на нее выставят наши ритейлеры.

Заключение

В этой статье я рассказал о лучших процессорах Intel для работы и гейминга, актуальных в 2022 и 2023 году – один из следующих материалов будет посвящен CPU AMD. Кстати, моделям какой компании вы отдаете предпочтение, или одинаково относитесь к «красным» и «синим», и смотрите на производительность, энергопотребление и другие характеристики, а также на соотношение цены и возможностей? Пишите в комментариях!

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