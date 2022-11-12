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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о топ-9 процессорах AMD, актуальных для работы и гейминга в 2022 и 2023 году. Наиболее интересные для любителей компьютерных игр модели Zen 4 с 3D-кэшем еще не вышли, тем не менее, у «красных» хватает заслуживающих внимания CPU – пожалуй, их даже столько, что описать каждый в одной статье не получится. Начну я с бюджетных решений, а закончу флагманскими, если же вас интересуют процессоры Intel, то рекомендую ознакомиться с предыдущей статьей. Итак, поехали!

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Первый в сегодняшнем списке – сверхбюджетный четырехъядерный процессор AMD A8-9600 сокета AM4 – для игр его производительности маловато, а вот для простых офисных и развлекательных приложений, таких, как текстовый редактор Microsoft Word, браузеры, Excel, видеоплееры и прочий нетребовательный софт, вполне хватит. Имеется у рассматриваемого CPU и встроенное графическое ядро, что позволяет не покупать видеокарту. В дальнейшем же, если захочется поиграть в современные игры, можно заменить A8-9600 на шестиядерный Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600 и докупить графический ускоритель. Возможности самого «девять тысяч шестисотого» переоценивать не стоит – это модель начального уровня, не имеющая запаса производительности на будущее и подходящая только для задач, не требующих большой вычислительной мощности.

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Преимущества:

Невысокая цена

Четыре физических ядра

Наличие встроенного GPU

Скромные энергопотребление и тепловыделение

Возможность в дальнейшем произвести апгрейд без замены материнской платы

Недостатки:

Слабая по современным меркам производительность, хотя и достаточная для офисного софта

Плохо подходит для гейминга – нормально поиграть удастся только в старые или казуальные игры

Нет запаса на будущее

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Устаревший четырехъядерник AMD Ryzen 3 1200 предлагается в российских магазинах почти за 7 тысяч рублей, и в 2022-2023 году он вряд ли стоит этих денег, особенно если сравнивать с гораздо более современным двенадцатипоточным шестиядерником Ryzen 5 3600 поколения Zen 2, который можно купить всего за 9.5-10 тысяч. Материнские платы для этого процессора также стоят достаточно недорого, хотя самые доступные решения без защищающего зону VRM радиатора я брать не рекомендую.

Да, «три тысячи шестисотый» уступает в играх не только Core i5-12400F, но и Core i5-11400F, но и стоит он дешевле этих двух CPU Intel. А еще к «синим» процессорам требуются более дорогие материнские платы. По своим характеристикам МП для сокетов LGA 1200 и LGA 1700 не сильно отличаются от МП для сокета AM4, но традиционно стоят дороже. Резюмирую: Ryzen 5 3600 можно назвать достойным бюджетным вариантом, причем универсальным, подходящим как для игр, так и для работы.

Важно! Отдельно стоит отметить, что к Zen 2 и Zen 3 нет особого смысла брать оперативную память с частотой выше 3600 МГц (в редких случаях 4000 МГц) – если поднять герцовку ОЗУ выше удвоенной герцовки шины Infinity Fabric, то вместо прироста производительности вы получите снижение. Впрочем, никто не мешает вам вместо повышения частоты снизить тайминги, так что модули на чипах Samsung B-Die и Micron E-Die по-прежнему актуальны.

Преимущества:

Крайне доступные по цене шесть ядер

Недорогие материнские платы

Возможность апгрейда без замены платформы – да хоть на Ryzen 7 5800X3D, если позволяет МП

Неплохая производительность как в работе, так и в играх

Приемлемые энергопотребление и тепловыделение

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Недостатки:

Уступает актуальным шестиядерникам Intel в гейминге

Крайне низкий разгонный потенциал

Сомнительные перспективы – если бюджет позволяет, лучше сразу брать хотя бы Zen 3

AMD Ryzen 5 5600 по сравнению с 5600X вышел сравнительно недавно, и, в отличие от 5500, как и их «старший брат», поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express 4.0, что крайне важно для некоторых графических ускорителей. Не перепутайте: 5500 – только PCI-E 3.0, 5600 – PCI-E 4.0. Если говорить о разнице с 5600X в приложениях и играх, то она составляет всего несколько процентов – это гораздо меньше разницы в стоимости. И не забудьте, что вам доступен разгон: с весьма высокой вероятностью «пять тысяч шестисотый» без приставки «X» получится заставить работать на частоте модели с этой самой приставкой. Кстати, с Core i5-11400F наблюдается примерный паритет по производительности, а вот Core i5-12400F догнать в играх не получится. Зато, опять же, можно сэкономить на материнской плате – решения для сокетов Intel стоят дороже.

Преимущества:

Привлекательное соотношение цены и вычислительной мощности

Почти все экземпляры можно разогнать до частот Ryzen 5 5600X, если имеется башенный кулер с характеристиками выше среднего

Современная микроархитектура Zen 3 и тонкий 7-нм техпроцесс

Возможность сэкономить на материнской плате

Недостатки:

Для совместимости с материнскими платами старых ревизий может потребоваться обновление BIOS

В режиме разгона TDP заметно повышается, гораздо на больший процент, чем производительность

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Если вы не хотите заниматься ручным разгоном, то можете обратить внимание на проверенный временем и заметно подешевевший шестиядерник AMD Ryzen 5 5600X. Да, он стоит дороже, чем Intel Core i5-12400F, и при этом немного уступает ему в играх, но, как я уже неоднократно упоминал, материнские платы на сокете AM4 дешевле, чем на LGA 1700. Стоит ли сейчас покупать «пять тысяч шестисотый икс», с учетом того, что платформа AM4 находится в конце своего жизненного цикла? Это не такой плохой вариант, как может показаться – в дальнейшем рассматриваемый процессор можно будет заменить на модель с большим количеством ядер, в частности, если ваш ПК ориентирован в основном на игры – на Ryzen 7 5800X3D с 3D-кэшем, который почти равен в гейминге старшим решениям Intel Alder Lake. Да и сам Ryzen 5 5600X пока не успел устареть и вполне актуален – к нему в пару можно смело приобретать графический ускоритель субфлагманского сегмента вроде RTX 3070 Ti или даже RTX 3080.

Преимущества:

Универсальный производительный современный шестиядерник

Хорошая энергоэффективность

Возможность сэкономить на материнской плате

Неплохие перспективы для апгрейда

Недостатки:

Цена в сравнении с Core i5-12400F уже выглядит несколько завышенной

Даже при небольшом разгоне с повышением напряжения тепловыделение значительно увеличивается

Переходим к восьмиядерникам. На фоне выхода Zen 4 на сокете AM5 Ryzen 7 5800X существенно подешевел, а потому смотрится весьма привлекательно даже с учетом наценок российских ритейлеров, если же заказывать рассматриваемый CPU с Computeruniverse (через посредников) или с Aliexpress, то выгода становится еще более очевидной. Core i7-12700F, конечно, ощутимо производительнее, и имеет дополнительные ядра, пусть и «неполноценные», но и стоит этот представитель линейки Alder Lake на 6-7 тысяч дороже. Пожалуй, Ryzen 7 5800X можно рассматривать как хороший вариант для гейминга, если на 5800X3D и на актуальные решения Intel с восемью и более ядрами не хватает бюджета. Подойдет модель и для работы в ресурсоемком ПО. Проще говоря, универсальный вариант по адекватной, с учетом российских реалий, цене.

Преимущества:

Восемь ядер и современная микроархитектура

Хорошо подходит как для работы, так и для гейминга

Выгодное соотношение цены и производительности

Возможность разгона

Недостатки:

Для охлаждения желательно использовать суперкулер

По производительности на ядро уступает P-ядрам Alder Lake, и, тем более, Raptor Lake

Нужен многоядерный процессор для работы в требовательном софте или для гейминга с одновременным стримингом и записью видео? Весьма неплохим вариантом будет обладающий аж 12 ядрами (полноценными, а не как у Core i7-12700) AMD Ryzen 9 5900X. Конечно, в играх он будет несколько уступать как 5800X3D с его дополнительным кэшем, так и интеловским 12700/13700, но в любом случае, современная микроархитектура и 12 ядер позволят этому процессору быть актуальным еще как минимум 5-6 лет, а возможно, и дольше. Конечно, «абы какие» материнскую плату и систему охлаждения к нему уже брать не стоит – нужна МП с мощной подсистемой питания, защищенной радиаторами, а также флагманский суперкулер или СЖО. При этом подчеркну, что, если вас интересует именно гейминг, и у вас флагманская видеокарта, или вы планируете ее приобрести – лучше выберите один из двух следующих процессоров этого топа или одно из старших решений Intel.

Преимущества:

12 ядер Zen 3 и 24 потока – отличный вариант для работы и хороший для игр

Высокая тактовая частота активных ядер, если выключен лимит TDP в BIOS

Заметно снизившаяся за последние месяцы цена

Солидный запас производительности на будущие годы

Недостатки:

Внушительные энергопотребление и тепловыделение

Нужна качественная материнская плата с подходящей подсистемой питания

AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X3D – единственный в настоящий момент процессор «красных» с дополнительным кэшем, способный соперничать во многих играх с Intel Core i7-12700KF и Core i9-12900KF. В последние недели он стал настоящим хитом продаж во многих американских и европейских магазинах – сказалось снижение цен, вызванное выходом моделей Zen 4. Видимо, раскупили рассматриваемый CPU и в большинстве российских магазинов – на момент написания статьи в московских «Регарде» и «Ситилинке» он отсутствовал, а в ряде других магазинов предлагался за 40 с лишним тысяч рублей. По такой цене его брать явно не стоит, а вот если стоимость снизится хотя бы до 30, а лучше – до 25-28 тысяч, то данный процессор сразу станет одним из оптимальных вариантов для игровой сборки.

Преимущества:

Отличная производительность в играх (на уровне старших Alder Lake) и неплохая в работе

Достойный вариант для апгрейда с условного Ryzen 5 3600 в рамках той же платформы

Адекватные энергопотребление и тепловыделение

Вершина развития сокета AM4

Недостатки:

Завышенная цена и проблемы с доступностью в российских магазинах

С учетом стоимости в РФ, Intel Alder Lake и Raptor Lake могут выглядеть привлекательнее

Новенькие процессоры AMD Ryzen 7 7700X наконец-то доехали до России – к сожалению, на старте продаж наши ритейлеры, как это часто бывает, задрали на них цены. Сам по себе Ryzen 7 7700X – прекрасный современный CPU, который превосходит Ryzen 7 5800X на 20-25% в рабочих приложениях и на 10-15% в играх. Тем не менее, если он будет предлагаться за 45 тысяч рублей, то за те же 45 тысяч будет гораздо лучше взять Intel Core i7-13700KF с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. На Computeruniverse этот CPU и вовсе предлагается примерно за 27 тысяч рублей – даже с учетом оплаты доставки и работы посредника из условного Казахстана, приобрести его там будет выгодно. Впрочем, несомненное преимущество сокета AM5 над LGA 1700 – в том, что «красная» платформа находится в начале своего жизненного цикла, а значит, через пару поколений вы, вероятно, легко смените свой Ryzen 7 7700X на условный Ryzen 9 9900X3D с 12 ядрами и дополнительным кэшем. Только вот есть и существенный минус…новые материнские платы и DDR5 память стоят достаточно дорого.

Преимущества:

Отличная производительность в любых задачах

Обновленная микроархитектура Zen 4 и тонкий 5-нм техпроцесс

Более низкие энергопотребление и тепловыделение, чем у «синих» конкурентов»

Возможность будущего апгрейда без смены платформы

Поддержка интерфейса PCI-Express 5.0

Недостатки:

Крайне высокая цена в российских магазинах

Core i7-13700KF и Core i9-13900KF пусть и немного, но все-таки лучше в играх

Необходимость покупки материнской платы на сокете AM5 и оперативной памяти стандарта DDR5

Покупать 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X исключительно для гейминга нет никакого смысла – в игровых сценариях использования он превосходит 7700X на считанные проценты. А вот где можно раскрыть возможности «семь тысяч девятьсот пятидесятого» – так это в многопоточных приложениях с хорошо распараллеливаемой рабочей нагрузкой. Рендеринг, обработка и перекодирование видео, компиляция, архивация и разархивирование – во всех этих задачах новенький CPU демонстрирует великолепные показатели. И при этом все равно остается значительно «холоднее» своих конкурентов из синего лагеря. Система жидкостного охлаждения не требуется – можно обойтись суперкулером. Для 16-ядерного процессора, у которого все ядра – полноценные, это можно уже считать достижением. Очевидное преимущество микроархитектурных оптимизаций и тонкого техпроцесса.

Преимущества:

16 полноценных ядер и 32 потока

Выдающаяся производительность в рабочих задачах

Скромный по меркам 16-ядерных процессоров TDP

Поддержка интерфейса PCI-Express 5.0

Недостатки:

Проблемы с доступностью и неадекватные цены у российских ритейлеров

Необходимость покупки материнской платы на сокете AM5 и оперативной памяти стандарта DDR5

FAQ (Вопросы и ответы)



Почему нет ни одного четырехъядерного процессора Ryzen 3?

Нет никакого смысла их покупать, если гораздо более производительный двенадцатипоточный шестиядерник Ryzen 5 3600 подешевел до 9500 рублей. Если только какую-то из моделей со встроенной графикой, для работы…но для работы в нетребовательном офисном ПО хватит и A8-9600, а для требовательного стоит выбирать CPU с большим количеством ядер.

Стоит ли сейчас покупать Ryzen 7000 (Zen 4)?

По стартовым ценам российских ритейлеров – скорее нет, чем да. Оперативная память DDR5 тоже стоит дорого, а DDR4 новые процессоры не поддерживают. Тем не менее, если вы фанат продукции AMD, и давно ждали выхода этой линейки CPU – почему бы и нет? Но предупрежу сразу: геймерам лучше смотреть в сторону Intel Raptor Lake или ждать будущих моделей Zen 4 с 3D-кэшем.

А что по поводу покупки процессоров AMD на Aliexpress?

Да, на всем известном китайском сайте можно найти очень привлекательные по цене варианты. Но опытные пользователи найдут их и так, неопытные же рискуют нарваться на мошенников и получить вместо вожделенного Ryzen 7 5800X3D какой-нибудь перемаркированный старый процессор. Может, деньги и удастся вернуть. А может, и нет. Не стоит забывать и про долгую доставку, а также про низкое качество работы почты и транспортных компаний.

Долго ли еще будет актуальна платформа AM4?

Полагаю, как минимум несколько лет. Процессоры для нее будут со временем дешеветь, в том числе, и на вторичном рынке, а значит, обладатели условных Ryzen 5 3600 смогут со временем без особых переплат заменить их на более производительные модели, например, на игровой Ryzen 7 5800X3D, который сейчас бьет рекорды продаж в европейских магазинах.

А точно удастся заменить процессор AM5 Ryzen 7000 на Ryzen 8000 или Ryzen 9000 в будущем?

Стопроцентной уверенности быть не может, но 95-99%-я – вполне. Ранее представители AMD неоднократно сообщали, что планируют поддерживать новый сокет на протяжении как минимум 4-5 лет. А значит, в рамках соседних поколений, и даже через одно поколение, CPU с высокой вероятностью можно будет менять без замены материнской платы и оперативной памяти. Понадобится лишь обновить BIOS. Длительная поддержка сокетов – это одно из главных преимуществ AMD по сравнению с Intel. Впрочем, у Intel тоже хватает преимуществ – например, более высокая производительность «синих» процессоров в гейминге.

Заключение

В этой статье я рассказал о лучших процессорах AMD для работы и игр, актуальных на 2022-2023 год. Конечно, наибольший интерес у меня, как и у многих других компьютерных энтузиастов, вызывают будущие модели Zen 4 с дополнительным 3D-кэшем: если им удастся ощутимо превзойти Raptor Lake в играх – это будет существенный прорыв. Да и в целом, вероятно, за трехмерной чиплетной компоновкой – будущее. А что по этому поводу думаете вы, и какие процессоры предпочитаете – от Intel или от AMD? Или вы смотрите не на производителя, а на соотношение цены и характеристик? Пишите в комментариях! А еще пишите, какие интересные, на ваш взгляд, CPU «красных» я забыл упомянуть.

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