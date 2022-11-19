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Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Ноябрь)

Рассказываю о недорогой геймерской сборке, демонстрирующей, тем не менее, высокую производительность в играх
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать в середине ноября 2022 года за 50 тысяч рублей. К сожалению, комплектующие начальных ценовых сегментов, в отличие от не таких доступных, дешеветь в основном не спешат, хотя есть и приятные исключения. Впрочем, ритейлеров можно понять – наценка на бюджетную видеокарту изначально значительно меньше, чем на субфлагманскую или флагманскую, потому и удешевление, даже если считать в процентах, не может быть столь же велико, как в случае топовых решений. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i3-10100F OEM

Шестиядерный процессор в сборку за 50 тысяч рублей по-прежнему уместить не получится – разве что, если серьезно экономить на видеокарте, а это, как известно, не дело, поскольку именно от графического ускорителя в наибольшей степени зависит частота смены кадров в играх. Так что ноябрьская сборка, как и октябрьская, будет базироваться на четырехъядерном восьмипоточном CPU поколения Comet Lake, Intel Core i3-10100F. Пять тысяч рублей – это вполне адекватная для него цена, жаль только, что материнские платы на чипсете H510 не спешат дешеветь. Добротные модели с поддержкой PCI-Express 4.0 и, хотя бы, одним разъемом M.2 для SSD стоят от 5 тысяч рублей. Получается парадоксальная ситуация: материнская плата стоит дороже процессора. Если у вас есть возможность взять на вторичном рынке комплект из CPU, МП, кулера и 16 гигабайт оперативной памяти с предварительной проверкой – возможно, стоит так и поступить. Но в данной статье будет рассматриваться исключительно новое железо, которое можно купить в магазине.

Материнская плата: MSI H510M-A PRO

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Ключевые требования к материнской плате я уже обозначил. Поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express нужна, потому что некоторые видеокарты, например, AMD Radeon RX 6600, обладают только восемью, а не шестнадцатью линиями PCI-Express, а значит, будучи подключенными к разъему PCI-E 3.0, не будут выдавать максимально возможную производительность. Что же касается разъема M.2 – без него вы будете ограничены скоростными возможностями интерфейса SATA III – около 550 мегабайт в секунду. На остальные характеристики МП, в принципе, можно особенно не смотреть: зона VRM с Core i3-10100F может обойтись и без радиатора, слотов для оперативной памяти достаточно двух, а минимально приемлемые набор USB разъемов, аудиокарта и сетевой интерфейс есть даже у бюджетных моделей. Видеовыходы же нам не нужны, поскольку в сборке будет использоваться дискретная видеокарта.

Кулер: Aerocool Verkho 2 Plus

Для охлаждения процессора предлагаю приобрести недорогой башенный кулер с двумя-тремя тепловыми трубками – такие модели работают тише и эффективнее радиальных охладителей, предлагающихся в том же ценовом сегменте, и, конечно, значительно превосходят боксовые решения, которыми комплектуются некоторые CPU Intel. Хорошим выбором будет, например, Aerocool Verkho 2 Plus за 1000 рублей, но подойдут и другие системы охлаждения, рассчитанные на 110-130 Вт. Советую выбирать из тех, что оснащены 120-миллиметровым, а не более маленьким вентилятором, а также поддерживают автоматическую регулировку скорости вращения крыльчатки. В рассматриваемом ценовом сегменте она есть не всегда, а вентилятор, постоянно работающий на максимальных оборотах, может выделяться на фоне других компонентов системы повышенным уровнем шума. Во время гейминга, когда интенсивно вращаются вентиляторы, охлаждающие видеокарту, это не критично, особенно если сидеть в наушниках, а вот вечером или ночью, во время веб-серфинга или других занятий, может раздражать.

Оперативная память: ADATA XPG Gammix D20 3200 МГц 16-20-20 8 ГБ x2

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Оперативная память стандарта DDR4 под конец 2022 года стала стоить просто до неприличия дешево. В немецком магазине Computeruniverse, который приостановил доставку в Россию из-за санкций, один модуль с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20 или даже 16-18-18 можно купить за 21-22 евро, то есть меньше, чем за полторы тысячи рублей по нынешнему курсу. В российских магазинах цены чуть выше, в районе 2 тысяч рублей за планку, но это все равно очень дешево. Предлагаю сразу взять комплект из двух восьмигигабайтных модулей, чтобы в дальнейшем можно было несколько лет не думать об апгрейде подсистемы памяти – хорошо подойдут модули ADATA XPG Gammix D20 или любые другие с аналогичными характеристиками. За брендом здесь можно не гнаться, избегать стоит разве что сомнительных китайских компаний с незнакомыми названиями – они могут использовать бывшие в употреблении чипы.

SSD: ADATA XPG SX8100 512 ГБ

За хранение данных в ноябрьском «народном ПК» за 50 тысяч рублей будет отвечать полутерабайтный твердотельный накопитель ADATA XPG SX8100, демонстрирующий отличные для своей ценовой категории скоростные показатели. Есть у этого SSD и небольшой DRAM-буфер объемом 128 МБ. Конечно, с учетом наличия только одного M.2 разъема желательно было бы сразу взять модель хотя бы на терабайт, но, увы, она не поместится в ограниченный 50-тысячный бюджет, если не урезать объем выделяемых средств на ключевой компонент любой игровой сборки – графический ускоритель. К тому же, SATA III SSD хоть и не сильно превосходят жесткие диски по скорости последовательных чтения и записи, значительно опережают их по быстроте случайных операций, что для большинства домашне-игровых сценариев использования гораздо важнее. Если говорить о гейминге, то пока нет каких-либо игр, требующих от SSD линейных скоростей хотя бы в пару тысяч мегабайт в секунду для максимально быстрой загрузки локаций. Ограничителем здесь, вероятно, выступили консоли – твердотельные накопители появились лишь в последнем их поколении, Sony Playstation 5 и Xbox Series X/S.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600

Видеокарты начального и начально-среднего игрового сегментов, в отличие от моделей среднего, субфлагманского и флагманского сегментов, не спешат дешеветь – месяц назад я предлагал взять графический ускоритель AMD Radeon RX 6600 за 26 тысяч рублей, его же я предлагаю и в ноябре, всего лишь на 500 рублей дешевле. Впрочем, RX 6600 – в любом случае гораздо лучше, чем опостылевшие GTX 1660 Super/Ti, которые в течение долгих месяцев оставались для бюджетных геймерских конфигураций практически безальтернативным вариантом. Карточка AMD отличается современной микроархитектурой и наличием 8 гигабайт видеопамяти, а также позволяет с комфортом играть в разрешении FullHD в любые игры, причем в большинстве случаев на высоких или даже ультра настройках. Разве что в таких требовательных проектах, как Cyberpunk 2077 для получения стабильных 60 FPS, возможно, придется снижать параметры графики до средневысоких. Ну и, конечно, не рассчитывайте на трассировку лучей – она тут для ознакомления и снятия красивых скриншотов.

Блок питания: Chieftec iArena GPA-600S 600 Вт

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Когда нужен недорогой, но, при этом, достаточно надежный и качественный блок питания с честной мощностью, на помощь приходят два бренда – Chieftec и Zalman. Опытные компьютерщики рекомендовали БП Chieftec еще 10-12 лет назад в сборки с процессорами Sandy Bridge и Ivy Bridge, а также видеокартами поколений GTX 500/GTX 600 и HD 6000/HD 7000. К слову, многие из купленных тогда за 2-4 тысячи рублей потребителями устройств работают до сих пор, хотя, конечно, не все – блоки питания это одни из самых подверженных выходу из строя компонентов ПК. Мощности 600-ваттного БП Chieftec iArena GPA-600S с большим запасом хватит для нашей сборки, также стоит отметить тихую работу комплектного вентилятора, если нагрузка не приближается к максимальной.

Корпус: Zalman S3 TG Black

Как я уже писал в предыдущих материалах, среди бюджетных корпусов довольно сложно найти модели не то что с хорошими, а хотя бы с приемлемыми пользовательскими характеристиками. Бывают, впрочем, и приятные исключения, например, Zalman S3 TG. Помимо адекватного внешнего вида, этот кейс радует неплохой (по меркам сравнительно негорячих сборок) продуваемостью и достаточным количеством свободного места. Отдельно стоит отметить наличие трех предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов – добавлять к ним дополнительные в нашем случае нет необходимости. Есть у шасси и пылевые фильтры, что же касается ограничений – самым существенным из них является лимит на высоту радиатора процессорного кулера (156 мм), но для Aerocool Verkho 2 Plus и других недорогих башенных систем охлаждения он не актуален – проблемы могут возникнуть только в случае использования суперкулеров.

Подводим итоги

Посмотрим, что из себя представляет вся система в сборе.

Процессор

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Intel Core i3-10100F OEM

Материнская плата

MSI H510M-A PRO

Система охлаждения

Aerocool Verkho 2 Plus

Оперативная память

ADATA XPG Gammix D20 3200 МГц 16-20-20 8 ГБ x2

SSD

ADATA XPG SX8100 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6600

Блок питания 

Chieftec iArena GPA-600S 600 Вт

Корпус

Zalman S3 TG Black

По сравнению с октябрьской сборкой за 50 тысяч, ноябрьская почти не изменилась – разве что удалось взять более быстрый SSD и приличный корпус вместо слишком компромиссного Ginzzu E180. Возможно, в сезон предновогодних скидок в бюджетном ценовом сегменте появятся дополнительные выгодные предложения, но, с учетом опыта прошлых лет, стоит рассчитывать скорее на дополнительные наценки – ближе к праздникам многие ритейлеры выполняют месячный план продаж за несколько дней. Сейчас же, как я уже повторял в статьях о других сборках, возможно, идеальное время для апгрейда или приобретения ПК, если, конечно, совершать покупки не в кредит.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в сборки серии «Народный ПК» не включаются монитор, клавиатура, мышь и наушники?

У большинства пользователей все это есть. К тому же, по сравнению со стоимостью сборки стоимость монитора и периферии несущественна. Хороший 24-дюймовый FullHD VA/IPS дисплей без вызывающего усталость глаз мерцания, да еще и с поддержкой FreeSync можно взять за 10-13 тысяч рублей. Качественные клавиатура, мышь и гарнитура, если не гнаться за топовыми брендовыми моделями, в сумме будут стоить еще 4-10 тысяч.

Конечно, мониторы с повышенной герцовкой, эргономичной подставкой и поддержкой G-Sync стоят дороже, как и топовые механические клавиатуры, сверхскоростные мыши и аудиофильские наушники. Но для бюджетной или даже средней игровой конфигурации все это не нужно, киберспортсмены и прогеймеры же в основном используют флагманское или субфлагманское железо.

Что заменить в сборке, если имеются дополнительные средства?

Процессор – на шестиядерный, хотя бы 10400F, но лучше 11400F, а еще лучше – 12400F. Материнскую плату – на B560 или B660 с парой разъемов M.2 для SSD. Все оставшиеся деньги вкладывайте в видеокарту.

Надолго ли хватит такой конфигурации?

К сожалению, нет. Четырехъядерные процессоры – это уже начальный игровой сегмент, а не массовый. Да и запас производительности видеокарты не назвать внушительным. Конфигурация за 75 тысяч из предыдущей статьи, ссылка на которую размещена в конце материала, будет актуальной на несколько лет дольше.

Потянет ли блок питания апгрейд видеокарты? Например, до RTX 3070 или другой модели со схожим TGP?

Да, вполне. А вот для RTX 3090, или, тем более, 4090, уже нужен более мощный БП.

Стоит ли ожидать того, что процессоры, видеокарты и другое железо станут еще доступнее?

Это сильно зависит от геополитических и экономических факторов, которые трудно спрогнозировать. Будут ли новые санкции, каким будет курс рубля, и так далее.

Заключение

Компьютерные комплектующие в российских магазинах дешевеют, но в бюджетном сегменте это происходит гораздо медленнее, чем в остальных – из-за более скромной наценки. Тем не менее, в октябре-ноябре за 50 тысяч рублей все же можно собрать приличную конфигурацию, позволяющую играть в любые современные игры в разрешении FullHD с высоким FPS – во многом благодаря удешевлению графических ускорителей, но не только. Посмотрим, какая ценовая динамика будет наблюдаться перед новогодними праздниками и после них, и, самое главное, не обвалится ли курс рубля.

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