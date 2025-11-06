По мнению топ-менеджера, США не следовало вводить ограничения на экспорт GPU

Генеральный директор корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что Вашингтон утратил преимущество в области искусственного интеллекта, и предупредил, что в нынешних условиях Китай выиграет гонку ИИ.

Среди причин топ-менеджер назвал цинизм Запада, экспортный контроль и благоприятную энергетическую конъюнктуру в Китае, подчеркнув, что компаниям в этой стране стало гораздо легче получить доступ к необходимым мощностям. В своем сообщении в социальной сети X глава NVIDIA также написал:

«Как я давно говорил, Китай отстает от Америки на наносекунды в области ИИ. Жизненно важно, чтобы Америка победила, вырвавшись вперед и привлекая разработчиков по всему миру».

Дженсен Хуанг неоднократно заявлял, что экспортные ограничения на ИИ-чипы NVIDIA наносят ущерб долгосрочным интересам США, поскольку благодаря им Китай выстроит собственную независимую аппаратно-программную инфраструктуру. Позиция руководителя состоит в том, что распространение передовых ИИ-ускорителей позволит Америке задавать стандарты для всего мира, а значит — занимать не только лидирующую, но и контролирующую позицию.