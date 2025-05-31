Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на какой процессор я, скорее всего, поменяю свой нынешний Intel Core i7-13700KF. Подсказка: моя сборка предназначена в первую очередь для гейминга, стриминга и записи игровых видео, а также работы с ними. Энтузиасты, которые следят за новостями компьютерной индустрии, возможно, уже догадались. Но не буду тянуть: я жду CPU AMD Ryzen 7/9 3D V-Cache следующего поколения. Условного 10800X3D или 10900X3D. И сейчас я расскажу, почему. Поехали!

Немного о Core i7-13700KF

Intel Core i7-13700KF — это отличный процессор, который я купил прямо на релизе. Его не коснулись проблемы с деградацией и нестабильностью напряжений, которым были подвержены Core i9-13900K, Core i9-14900K и их вариации. В моем ПК «тринадцать тысяч семисотый» трудится уже больше двух лет — вместе с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 (Palit GameRock OC), материнской платой MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI, 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD Samsung 980 Pro. Проблем с CPU ни разу не возникало, хотя я использую не систему жидкостного охлаждения, а воздушный суперкулер Noctua NH-D15 chromax black. Да, в стресс-тестах с AVX-инструкциями наблюдается перегрев и троттлинг. Но в играх проблем нет, а для меня это главное. С 14700KF, скорее всего, пришлось бы уже использовать СЖО.

Почему через 1-3 года я буду менять процессор

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Несмотря на все плюсы, Core i7-13700KF уже сейчас является в играх далеко не ультимативным и даже не близким к нему решением — AMD Ryzen 7 9800X3D значительно его превосходит. А я частенько играю в соревновательные шутеры вроде Counter-Strike 2 и Valorant — на высокоскоростном 24-дюймовом FullHD-мониторе с G-Sync. Соответственно, мне нужно как можно больше FPS. Но у 9800X3D есть одна проблема — для топового процессора у него мало ядер. Что же касается 9950X3D — он состоит из двух разнородных чиплетов по 8 ядер. У ядер первого чиплета есть дополнительный 3D-кэш, а у ядер второго его нет, зато повыше частоты. Увы, в играх этот 16-ядерник часто немного уступает восьмиядерному 9800X3D, поскольку у последнего нет таких межчиплетных задержек. Кстати, 9900X3D тоже состоит из двух разнородных чиплетов, но еще и урезанных — по 6 ядер вместо 8.

Каким будет игровой процессор AMD следующего поколения с 3D-кэшем

И здесь мы подходим к следующему моменту. Как в начале мая сообщил инсайдер HXL, у процессоров AMD Ryzen Zen 6 в теории может быть на 50 % больше ядер и 3D V-Cache, чем у актуальных моделей Zen 5. Проще говоря, условный Ryzen 9 10900X3D как и 9900X3D будет 12-ядерным, но чиплет с ядрами будет один — и все 12 ядер получат дополнительный 3D-кэш. И это еще не все — этого кэша еще и будет в полтора раза больше, чем у решений предыдущих линеек. Это, конечно, в идеале — возможно, AMD решит по какой-то причине урезать характеристики. Но если процессор будет именно таким, то это, вероятно, будет лучшая модель для игр и стриминга на рынке. Вряд ли находящаяся в кризисе Intel найдет, чем ответить. Я ожидаю, что разница в играх между 10900X3D и 9800X3D будет больше, чем между последним и 7800X3D.

Это интересно: у серверных процессоров EPYC будет еще больше ядер, до 32 на чиплет, но не крупных Zen 6, а малых Zen 6c.

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Минус здесь возможен только один — стоимость. Если 9900X3D предлагался по рекомендованной цене в 599 долларов США, то в случае 10900X3D можно ожидать 699, 749 или даже 799. Впрочем, если процессор действительно окажется лучшим игровым решением на рынке, его в любом случае будут покупать и использовать в связке с условной RTX 6090. Лично я так и собираюсь поступить, хотя все эти планы могут накрыться медным тазом, например, в случае обострения конфликта вокруг Тайваня, где расположены основные производственные мощности полупроводникового гиганта TSMC. Для тех, кто не в курсе, поясняю — именно TSMC выпускает чипы как для процессоров AMD Ryzen, так и для видеокарт NVIDIA GeForce.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, на какой процессор я планирую сменить свой нынешний Core i7-13700KF, а также почему я жду выхода следующего поколения CPU AMD с дополнительным 3D-кэшем. Обладателям конфигураций на платформе AM5 тоже рекомендую заранее подкопить денег — связка из Ryzen 9 10900X3D и производительной видеокарты флагманского или субфлагманского сегмента наверняка будет показывать в играх отличные результаты. А вы ждете каких-то процессоров или видеокарт? Пишите в комментариях!

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