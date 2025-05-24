Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК». Сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 80 тысяч рублей в мае 2025 года — на момент написания материала за один доллар дают около 80-81 рубля, поэтому цены в магазинах достаточно выгодные. Посмотрим, удастся ли предложить более оптимальный набор комплектующих, чем в предыдущем месяце. Но хватит предисловий, поехали!

Один из ключевых вопросов, касающихся сегодняшней сборки — какую выбрать платформу. Intel LGA 1851 отпадает сразу, поскольку процессоры Core Ultra не только плохо показывают себя в играх, но и достаточно дорого стоят, как и материнские платы для них. Следовательно, варианта три — AMD AM5, AMD AM4 и Intel LGA 1700. Сокет AM5 тоже не назвать доступным по цене, а наш бюджет нельзя назвать огромным, при этом около половины уйдет на видеокарту. Так что обратимся к AM4 или LGA 1700. Подходят оба, но я выберу Intel, поскольку процессоры с 6 производительными ядрами и 4 энергоэффективными за последние месяцы сильно подешевели.

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Так, Core i5-14400F можно приобрести всего за 12-13 тысяч рублей, хотя не так давно он стоил 18, а за 12-13 предлагался 12400F. Не стоит думать, что E-ядра полностью бесполезны для игровых сборок — это не так. Да, они не сильно нужны непосредственно для гейминга, но пока P-ядра заняты игрой, они подхватывают на себя системные процессы и приложения. А приложений у среднего любителя видеоигр обычно открыто много — один-два браузера с кучей вкладок, Steam/Epic, различные лаунчеры, мессенджеры, софт для стриминга или записи видео, и так далее. Для таких сценариев использования «четырнадцать тысяч четырехсотый» — отличный вариант за свои деньги. При этом энергопотребление и тепловыделение у него по меркам 2025 года невысокое.

Мощная подсистема питания Core i5-14400F не требуется, и на материнской плате можно в известной степени сэкономить. Подчеркну — сэкономить в меру. Модели на начальном чипсете брать не стоит, благо, МП B760 тоже можно найти по вполне доступным ценам. Что нам действительно нужно — так это как минимум два разъема M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей, поскольку игры занимают много места, и даже двухтерабайтника со временем начнет не хватать. А денег на двухтерабайтник бюджетом не предусмотрено — только на терабайтник, хотя и приличный, с DRAM-буфером и от проверенного производителя. Кстати, о производителях — на мой взгляд, стоит смотреть в сторону материнских плат ASUS, MSI, ASRock и GIGABYTE. Эти бренды давно присутствуют на российском рынке и успели завоевать репутацию надежных. Хотя в последнее время про ASRock пишут, что у их МП сокета AM5 есть проблемы со стабильностью напряжений, но LGA 1700 это не касается или касается в меньшей степени. Впрочем, я предложу в качестве варианта по умолчанию модель не ASRock, а ASUS — PRIME B760M-R D4.

Как я уже писал, Core i5-14400F — довольно энергоэффективный процессор. Кулера, рассчитанного на 180-200 Вт, нам хватит с лихвой — например, можно присмотреться к двухвентиляторному ID-COOLING SE-214-XT HAFF ECO, хотя многие одновентиляторные модели также подойдут и без особых проблем справятся с отводом тепла от CPU. Что же касается рассматриваемой системы охлаждения — она достаточно компактная и влезет в большинство игровых Midi-Tower корпусов. Вентиляторы, кстати, будут работать далеко не на максимальных оборотах, что обеспечит комфортный уровень шума. Впрочем, вы можете выбрать и одновентиляторную альтернативу вроде DeepCool GAMMAXX 400 V2 или PentaWave PC-Z03E SRB — проблем с перегревом не будет. Только не покупайте кулеры с миниатюрными вентиляторами, например, 92-миллиметровыми — они высокооборотистые, а потому шумные.

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Любому приличному игровому ПК в 2025 году требуется 32 гигабайта оперативной памяти — 16 уже категорически недостаточно, а 48 или 64 — слишком много, хотя и допустимо. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик оптимальный выбор — взять комплект DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Лучше вложить побольше денег в графический ускоритель, чем в высокоскоростную память — эффект будет больше. Но совсем уж трешовые низкочастотные модули с конскими таймингами покупать тоже не стоит. В качестве примера я добавил в статью набор G.Skill Aegis, но вы можете рассмотреть и другие варианты от проверенных брендов, таких, как Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron или Silicon Power. Да и Netac, хоть и недавно на российском рынке, пока поставляет качественную продукцию. Лишь бы, завоевав доверие потребителей, не начали предлагать фуфло — в Китае, да и не только там, такая практика распространена. И традиционное предупреждение: не покупайте ОЗУ на маркетплейсах и в сомнительных интернет-магазинах — много контрафакта, а экономия копеечная.

Несмотря на то, что покупать двухтерабайтный SSD для игровой конфигурации рациональнее, чем терабайтный, сделать это сразу нам не позволяет бюджет, иначе придется урезать видеокарту, что недопустимо. Так что для начала ограничимся терабайтником — например, ADATA Legend 960. Это быстрый PCI-Express 4.0 накопитель с DRAM-буфером, отличающийся привлекательным соотношением цены и производительности. В бенчмарках он уступает PCIe 4.0 флагманам вроде Samsung 990 Pro, но в реальных домашне-игровых сценариях использования вы этого не заметите. В дальнейшем же рекомендую докупить еще один SSD — двухтерабайтный или четырехтерабайтный, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей. Разъема для PCIe накопителей у материнской платы только два, так что установить третий SSD без танцев с бубном не получится.

NVIDIA и AMD наконец-то представили свои новые видеокарты. GeForce RTX 5060 с 8 гигабайтами памяти нас мало интересует, а вот Radeon RX 9600 XT с 16 гигабайтами потенциально смотрится интересным вариантом. Увы, на момент написания статьи до российских магазинов новинка еще не доехала, а если бы и доехала, то на старте продаж вряд ли поместилась бы в бюджет. Поэтому будем довольствоваться решением предыдущего поколения — RX 7600 XT 16 ГБ. Благо, этот графический ускоритель позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей. А его стоимость, и без того не слишком высокая, почти наверняка продолжит снижаться, если, конечно, курс доллара не улетит в космос. Кроме того, RX 9600 XT отличается невысоким TGP, особенно если сравнивать с решениями флагманского и субфлагманского сегмента. Мощный блок питания и ухищрения с отводом тепла не потребуются.

Кстати, о блоке питания. Конфигурация у нас довольно нетребовательная, и можно обойтись моделью на 500 Вт, но лучше иметь дополнительный запас мощности, поэтому предложу 600-ваттную модель Zalman Wattbit II ZM600-XEII. Также вы можете присмотреться к другим моделям Zalman и альтернативам от Chieftec и DeepCool. Эти три бренда можно условно назвать тремя китами, на которых держится бюджетный сегмент российского рынка блоков питания. Среди ассортимента упомянутых трех компаний тяжело найти ненадежный или некачественный БП — и это при сохранении разумных цен. Конечно, рассчитывать на запредельный КПД, модульную систему подключения кабелей, подсветку и прочие фишки более дорогостоящих моделей не приходится, но с электрическими характеристиками и надежностью все хорошо, и это главное.

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Разместить перечисленные выше комплектующие можно в игровом корпусе Powercase Mistral X4 Mesh LED — он сочетает в себе отличную продуваемость и эффектный внешний вид. А еще по умолчанию оснащается аж четырьмя вентиляторами, чего хватило бы и для гораздо более горячей и требовательной к охлаждению конфигурации, чем наша. Раньше в этой ценовой категории я часто рекомендовал корпуса Zalman, но многие из них подорожали и уже не являются выгодными предложениями, если рассматривать соотношение стоимости и характеристик. В свою очередь, Mistral X4 Mesh — это отличный корпус, который пользовался бы популярностью и при цене в 5 тысяч рублей, так что не удивлюсь, если со временем ритейлеры тоже это поймут. А пока предлагаю пользоваться их щедростью и приобретать качественный ПК-кейс за небольшие по меркам 2025 года деньги.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

По сравнению с апрельской версией майская сборка практически не изменилась — некоторые комплектующие немного подешевели, но не настолько, чтобы высвободившихся средств хватило на более производительную видеокарту. Впрочем, если рубль не просядет, в ближайшие месяцы ситуация с доступностью недорогих GPU может дополнительно улучшиться за счет появления в магазинах новых моделей.

Что же касается сегодняшней конфигурации — ее возможностей достаточно для того, чтобы комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей. Важный плюс сборки — наличие видеокарты с 16 гигабайтами видеопамяти, поскольку 8 гигабайт в 2025 году уже хватает, что называется, впритык, а иногда даже уже не хватает даже в FullHD разрешении.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

SSD, материнскую плату, корпус — суммарно можно выиграть несколько тысяч рублей. Далее — уже замена процессора на 12400F, что снизит FPS в играх, хотя и не слишком значительно.

А во что вложить дополнительные средства, если бюджет не 80, а 90 тысяч?

Стоит попытаться приобрести более мощную видеокарту — Radeon RX 7700 XT 12 ГБ, Radeon RX 9600 XT 16 ГБ или GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Когда в магазинах появятся GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9600/9600 XT?

RTX 5060 уже появились. В ближайшее время стоит ждать и видеокарт AMD.

Есть ли шансы, что компьютерное железо продолжит дешеветь?

Старые видеокарты с выходом новых немного подешевеют, если, конечно, не подешевеет рубль. Цены на цифровую технику и комплектующие для ПК сильно зависят от курсов валют, а курсы валют — от политической обстановки. Поэтому прогнозировать что-то сложно. Но рубль уже укрепился сверх прогнозов экономистов.

Стоит ли сейчас собирать ПК или лучше подождать?

На мой взгляд, сейчас лучшее окно возможностей для сборки ПК с конца 2022-начала 2023 года, когда рубль также демонстрировал внушительный рост. Да, цены могут еще снизиться, но могут и резко взлететь, если российская национальная валюта ослабнет. К тому же, наконец-то вышли новые игровые видеокарты среднего и бюджетного сегментов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 80 тысяч рублей в конце мая 2025 года. Рассматриваемая сборка не только позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках, пусть и без трассировки лучей, но и продержится как минимум несколько лет за счет запаса видеопамяти и ОЗУ. Хотя в некоторые будущие проекты, вероятно, придется играть уже не на ультра, а на высоких или даже средних параметрах графики. А что вы думаете по поводу конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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