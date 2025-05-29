Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в бюджете до 60 тысяч рублей в конце мая 2025 года. Да — с вами снова рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных геймерских сборках, состоящих из новых комплектующих, которые можно приобрести в магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора. Хорошим вариантом за свои деньги выглядит народный шестиядерник AMD Ryzen 5 5600 — его, конечно, можно назвать постепенно устаревающим, но пока не морально устаревшим, как Ryzen 5 3600. Всевозможные четырехъядерники не стоит даже рассматривать, а Core i5-12400F стоит на пару тысяч дороже, и это весомый аргумент с учетом нашего крайне ограниченного бюджета. К тому же, материнские платы для сокета AM4 с поддержкой PCI-Express 4.0 тоже можно найти дешевле, чем модели для платформы LGA 1700. Так что «пять тысяч шестисотый» — наш выбор. На несколько лет его должно хватить, а дальше в любом случае придется собирать новый ПК, поскольку системный блок с перспективой под будущий апгрейд на сокете AMD AM5 будет стоить намного дороже. Да и в целом, понятие апгрейда постепенно теряет свой смысл.

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Материнскую плату очень желательно взять на чипсете B550 — ради уже упомянутой поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Это не вот прямо критично, но бонус к производительности видеокарты и твердотельного накопителя лишним явно не будет. Так что просто берем самую доступную B550 МП от проверенного временем производителя (ASUS/ASRock/GIGABYTE/MSI) с как минимум парой разъемов M.2 для SSD и не паримся. Мощная подсистема питания Ryzen 5 5600 не нужна — это весьма нетребовательный процессор. Что же касается разъемов — базовый набор USB-портов будет у любой материнской платы, так что переживать тут не о чем. В качестве варианта по умолчанию можно рассмотреть Gigabyte B550M K — это весьма доступное устройство, которое можно приобрести всего за 7-8 тысяч рублей. Хотелось бы еще дешевле, но цены на бюджетные МП снижаются довольно медленно.

Для отвода тепла от Ryzen 5 5600 подойдет практически любой воздушный кулер с заявленным TDP от 150 Вт, даже если производитель несколько слукавил с позиционированием своей системы охлаждения. Недорогих кулеров с выгодным соотношением стоимости и эффективности на рынке много — у одной только ID-Cooling таких, наверно, не один десяток. Хорошо подойдет и PentaWave PC-Z03E SRB с его небольшим радиатором с несколькими теплотрубками, а также 120-миллиметровым вентилятором. Но учтите — радиатор по меркам сегмента у модели достаточно высокий, 158-миллиметровый, и этот нюанс следует принимать во внимание при выборе корпуса. Альтернативный вариант — ID-COOLING FROZN A410 SE. Он пониже, 152 мм. А Thermalright Assassin X 120 Refined SE вообще 148 мм. В общем, выбор большой, но не забывайте, что снижение площади радиатора не пройдет даром — эффективность отвода тепла также может уменьшиться.

Оперативной памяти стоит сразу поставить 32 гигабайта — приобретение подходящего комплекта позволит не беспокоиться об объеме ОЗУ на протяжении всего жизненного цикла конфигурации. При этом покупать низкочастотную память нецелесообразно — оптимальным вариантом будет набор DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Из бюджетных вариантов подойдет Netac — на российском рынке этот бренд широко представлен всего 2-3 года, но пока не разочаровывал. Лишь бы качество со временем не упало. Из производителей, проверенных годами и десятилетиями, могу рекомендовать G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power и еще ряд наименований. Напоследок — традиционное предостережение. Не покупайте ОЗУ у малоизвестных продавцов на маркетплейсах, а также в сомнительных интернет-магазинах. Очень много подделок на низкокачественных или контрафактных чипах. Вам же не нужна планка памяти с фейковой емкостью и скоростью флешки?

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Выбранная материнская плата обладает парой разъемов M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей. Изначально предлагаю купить бюджетный терабайтник, в дальнейшем же к нему стоит докупить еще один SSD — как минимум двухтерабайтный, поскольку игры с каждым годом занимают все больше места. Сейчас можно присмотреться, например, к Kingston NV3 — этот безбуферный PCIe 4.0 накопитель обладает приличными для своего ценового сегмента скоростными характеристиками и может похвастаться высокой надежностью. Не может не радовать, что стоимость условного гигабайта на SSD с годами снижается — в свое время я покупал полутерабайтный SATA III SSD от Samsung за 11 тысяч рублей, и по скоростным характеристикам он не шел ни в какое сравнение с M.2 PCI-Express решениями. Кажется, это была популярная тогда модель 850 EVO.

Несмотря на то, что 8 гигабайт видеопамяти для игрового графического ускорителя в 2025 году — это уже моветон, наш бюджет не позволяет приобрести карту с большим объемом. Разве что RTX 3060 12 ГБ на вторичном рынке, но в рамках рубрики «Народный ПК» в первую очередь рассматриваются новые комплектующие, которые можно приобрести в магазинах. Поэтому ограничимся AMD Radeon RX 7600 8 ГБ — благо, рассматриваемая карта позволяет комфортно играть в большинство игр в разрешении FullHD на высоких и даже максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей.

Стоимость «семь тысяч шестисотой» в ближайшее время может дополнительно понизиться — на рынок выходят недорогие игровые видеокарты нового поколения, а именно GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060. Что же касается плашки «низкая надежность» на скриншоте — по поводу нее не переживайте. Это всего лишь означает, что по данной модели обращаются в СЦ в среднем чаще, чем по категории «видеокарты» в целом. При этом если кликнуть мышкой, появляется уточнение, что частота обращений не превышает 1,2% против обычных 0,7 %. И то, и то — пренебрежимо мало.

На блоке питания в случае сборки стоимостью 60 тысяч рублей можно и нужно экономить, но только в меру. Никаких БП ExeGate или Noname-китайцев. А вот недорогое, но качественное устройство от DeepCool, Chieftec или Zalman — хороший выбор. Мощности в 500-600 Вт для Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600 хватит с лихвой, так что можно взять, например, DeepCool PF600. Среди преимуществ модели — низкий уровень шума, достойные электрические характеристики, плоские черные кабели, которые удобно прокладывать внутри системного блока. А вот модульности или полумодульности нет — не тот ценовой сегмент. Впрочем, такие, как у DeepCool PF600 провода много места не занимают, особенно если грамотно использовать стяжки.

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Комплектующие у нас далеко не самые горячие и не самые габаритные, поэтому подойдет практически любой приличный Midi-Tower ATX корпус, лишь бы влезли видеокарта, кулер и блок питания. Например, Powercase Diamond Mesh или какой-нибудь бюджетный Zalman/Eurocase. Конкретно выбранный мной кейс может похвастаться хорошей вентиляцией, современным внешним видом и неплохими возможностями по прокладке кабелей — и это при весьма доступной цене. Боковое окно, кстати, тоже выполнено из закаленного стекла, а не из акрила, что, как правило, характерно для более дорогих шасси. Проще говоря, даже без учета скидки Diamond Mesh — это хороший выбор для бюджетного игрового ПК. Хотя, конечно, для сборки за 60 тысяч при стандартной цене 4,5 тысячи я бы его не порекомендовал, и выбрал бы что-то другое, тысячи за 3, ведь почти половину лимита средств занимает видеокарта.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Майская конфигурация определенно получилась лучше апрельской, ведь материнскую плату на базовом чипсете A520 удалось заменить на более продвинутую B550 модель, поддерживающую четвертую версию интерфейса PCI-Express. Таким образом, SSD будет работать на полной скорости, да и несколько лишних процентов производительности видеокарты явно не будут лишними. Извиняюсь за тавтологию.

Рассматриваемая сборка позволит комфортно играть почти в любые AAA-проекты в разрешении FullHD на высоких, а часто даже на максимальных настройках — хотя, конечно, без трассировки лучей. Огорчает разве что наличие у Radeon RX 7600 лишь 8 гигабайт видеопамяти — в ближайшее время такого объема уже начнет не хватать, да и сейчас можно найти особо требовательные или плохо оптимизированные игры, которым нужно больше.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

Рублей 500 можно выиграть на блоке питания, еще тысячу-две — на SSD.

А если бюджет не 60, а 70 тысяч — что поменять?

Думаю, в первую очередь — видеокарту. Стоит взять Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами памяти.

Надолго ли хватит описанной в статье конфигурации?

Вряд ли — это бюджетная игровая сборка, предназначенная для того, чтобы играть «здесь и сейчас». Используемый процессор пока морально не устарел, но постепенно устаревает, да и проблема нехватки видеопамяти будет лишь усугубляться.

Стоит ли сейчас собирать ПК или лучше подождать появления в магазинах новых видеокарт и снижения цен?

Сейчас отличное окно возможностей для приобретения компьютерных комплектующих, поскольку рубль укрепился до таких значений, которые в последний раз мы видели около двух лет назад, весной 2023 года. Железо и цифровая техника, соответственно, значительно подешевели.

Какие есть прогнозы по курсу рубля?

Вряд ли он укрепится еще сильнее — текущий курс уже превосходит все предсказания экономистов. Так что не стоит сильно затягивать с покупками — вдруг за один доллар снова будут давать 100 «деревянных»?

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно приобрести в конце мая 2025 года за 60 тысяч рублей. Удешевление комплектующих позволяет собрать за эти деньги полноценный ПК, не требующий скорого апгрейда вроде добавления дополнительной памяти. С таким компьютером можно запускать в разрешении FullHD любые игры, и лишь единичные проекты иногда будут притормаживать из-за нехватки видеопамяти. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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