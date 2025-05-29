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Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)

Рубль укрепился до уровня весны 2023 года, и даже с небольшим бюджетом можно собрать сбалансированную геймерскую конфигурацию
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в бюджете до 60 тысяч рублей в конце мая 2025 года. Да — с вами снова рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных геймерских сборках, состоящих из новых комплектующих, которые можно приобрести в магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

Начнем, как обычно, с процессора. Хорошим вариантом за свои деньги выглядит народный шестиядерник AMD Ryzen 5 5600 — его, конечно, можно назвать постепенно устаревающим, но пока не морально устаревшим, как Ryzen 5 3600. Всевозможные четырехъядерники не стоит даже рассматривать, а Core i5-12400F стоит на пару тысяч дороже, и это весомый аргумент с учетом нашего крайне ограниченного бюджета. К тому же, материнские платы для сокета AM4 с поддержкой PCI-Express 4.0 тоже можно найти дешевле, чем модели для платформы LGA 1700. Так что «пять тысяч шестисотый» — наш выбор. На несколько лет его должно хватить, а дальше в любом случае придется собирать новый ПК, поскольку системный блок с перспективой под будущий апгрейд на сокете AMD AM5 будет стоить намного дороже. Да и в целом, понятие апгрейда постепенно теряет свой смысл.

Материнская плата: Gigabyte B550M K 

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Материнскую плату очень желательно взять на чипсете B550 — ради уже упомянутой поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Это не вот прямо критично, но бонус к производительности видеокарты и твердотельного накопителя лишним явно не будет. Так что просто берем самую доступную B550 МП от проверенного временем производителя (ASUS/ASRock/GIGABYTE/MSI) с как минимум парой разъемов M.2 для SSD и не паримся. Мощная подсистема питания Ryzen 5 5600 не нужна — это весьма нетребовательный процессор. Что же касается разъемов — базовый набор USB-портов будет у любой материнской платы, так что переживать тут не о чем. В качестве варианта по умолчанию можно рассмотреть Gigabyte B550M K — это весьма доступное устройство, которое можно приобрести всего за 7-8 тысяч рублей. Хотелось бы еще дешевле, но цены на бюджетные МП снижаются довольно медленно.

Кулер: PentaWave PC-Z03E SRB 

Для отвода тепла от Ryzen 5 5600 подойдет практически любой воздушный кулер с заявленным TDP от 150 Вт, даже если производитель несколько слукавил с позиционированием своей системы охлаждения. Недорогих кулеров с выгодным соотношением стоимости и эффективности на рынке много — у одной только ID-Cooling таких, наверно, не один десяток. Хорошо подойдет и PentaWave PC-Z03E SRB с его небольшим радиатором с несколькими теплотрубками, а также 120-миллиметровым вентилятором. Но учтите — радиатор по меркам сегмента у модели достаточно высокий, 158-миллиметровый, и этот нюанс следует принимать во внимание при выборе корпуса. Альтернативный вариант — ID-COOLING FROZN A410 SE. Он пониже, 152 мм. А Thermalright Assassin X 120 Refined SE вообще 148 мм. В общем, выбор большой, но не забывайте, что снижение площади радиатора не пройдет даром — эффективность отвода тепла также может уменьшиться.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Netac Shadow S White (NTSSD4P32DP-32W) (2x16Gb KIT) 

Оперативной памяти стоит сразу поставить 32 гигабайта — приобретение подходящего комплекта позволит не беспокоиться об объеме ОЗУ на протяжении всего жизненного цикла конфигурации. При этом покупать низкочастотную память нецелесообразно — оптимальным вариантом будет набор DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Из бюджетных вариантов подойдет Netac — на российском рынке этот бренд широко представлен всего 2-3 года, но пока не разочаровывал. Лишь бы качество со временем не упало. Из производителей, проверенных годами и десятилетиями, могу рекомендовать G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power и еще ряд наименований. Напоследок — традиционное предостережение. Не покупайте ОЗУ у малоизвестных продавцов на маркетплейсах, а также в сомнительных интернет-магазинах. Очень много подделок на низкокачественных или контрафактных чипах. Вам же не нужна планка памяти с фейковой емкостью и скоростью флешки?

SSD: Kingston NV3 1 ТБ 

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Выбранная материнская плата обладает парой разъемов M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей. Изначально предлагаю купить бюджетный терабайтник, в дальнейшем же к нему стоит докупить еще один SSD — как минимум двухтерабайтный, поскольку игры с каждым годом занимают все больше места. Сейчас можно присмотреться, например, к Kingston NV3 — этот безбуферный PCIe 4.0 накопитель обладает приличными для своего ценового сегмента скоростными характеристиками и может похвастаться высокой надежностью. Не может не радовать, что стоимость условного гигабайта на SSD с годами снижается — в свое время я покупал полутерабайтный SATA III SSD от Samsung за 11 тысяч рублей, и по скоростным характеристикам он не шел ни в какое сравнение с M.2 PCI-Express решениями. Кажется, это была популярная тогда модель 850 EVO.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ 

Несмотря на то, что 8 гигабайт видеопамяти для игрового графического ускорителя в 2025 году — это уже моветон, наш бюджет не позволяет приобрести карту с большим объемом. Разве что RTX 3060 12 ГБ на вторичном рынке, но в рамках рубрики «Народный ПК» в первую очередь рассматриваются новые комплектующие, которые можно приобрести в магазинах. Поэтому ограничимся AMD Radeon RX 7600 8 ГБ — благо, рассматриваемая карта позволяет комфортно играть в большинство игр в разрешении FullHD на высоких и даже максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей.

Стоимость «семь тысяч шестисотой» в ближайшее время может дополнительно понизиться — на рынок выходят недорогие игровые видеокарты нового поколения, а именно GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060. Что же касается плашки «низкая надежность» на скриншоте — по поводу нее не переживайте. Это всего лишь означает, что по данной модели обращаются в СЦ в среднем чаще, чем по категории «видеокарты» в целом. При этом если кликнуть мышкой, появляется уточнение, что частота обращений не превышает 1,2% против обычных 0,7 %. И то, и то — пренебрежимо мало.

Блок питания: DeepCool PF600 

На блоке питания в случае сборки стоимостью 60 тысяч рублей можно и нужно экономить, но только в меру. Никаких БП ExeGate или Noname-китайцев. А вот недорогое, но качественное устройство от DeepCool, Chieftec или Zalman — хороший выбор. Мощности в 500-600 Вт для Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600 хватит с лихвой, так что можно взять, например, DeepCool PF600. Среди преимуществ модели — низкий уровень шума, достойные электрические характеристики, плоские черные кабели, которые удобно прокладывать внутри системного блока. А вот модульности или полумодульности нет — не тот ценовой сегмент. Впрочем, такие, как у DeepCool PF600 провода много места не занимают, особенно если грамотно использовать стяжки.

Корпус: Powercase Diamond Mesh LED Black 

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Комплектующие у нас далеко не самые горячие и не самые габаритные, поэтому подойдет практически любой приличный Midi-Tower ATX корпус, лишь бы влезли видеокарта, кулер и блок питания. Например, Powercase Diamond Mesh или какой-нибудь бюджетный Zalman/Eurocase. Конкретно выбранный мной кейс может похвастаться хорошей вентиляцией, современным внешним видом и неплохими возможностями по прокладке кабелей — и это при весьма доступной цене. Боковое окно, кстати, тоже выполнено из закаленного стекла, а не из акрила, что, как правило, характерно для более дорогих шасси. Проще говоря, даже без учета скидки Diamond Mesh — это хороший выбор для бюджетного игрового ПК. Хотя, конечно, для сборки за 60 тысяч при стандартной цене 4,5 тысячи я бы его не порекомендовал, и выбрал бы что-то другое, тысячи за 3, ведь почти половину лимита средств занимает видеокарта.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

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Материнская плата

Gigabyte B550M K

Система охлаждения

PentaWave PC-Z03E SRB

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Netac Shadow S White (NTSSD4P32DP-32W) (2x16Gb KIT)

SSD

Kingston NV3 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF600

Корпус

Powercase Diamond Mesh LED Black

Майская конфигурация определенно получилась лучше апрельской, ведь материнскую плату на базовом чипсете A520 удалось заменить на более продвинутую B550 модель, поддерживающую четвертую версию интерфейса PCI-Express. Таким образом, SSD будет работать на полной скорости, да и несколько лишних процентов производительности видеокарты явно не будут лишними. Извиняюсь за тавтологию.

Рассматриваемая сборка позволит комфортно играть почти в любые AAA-проекты в разрешении FullHD на высоких, а часто даже на максимальных настройках — хотя, конечно, без трассировки лучей. Огорчает разве что наличие у Radeon RX 7600 лишь 8 гигабайт видеопамяти — в ближайшее время такого объема уже начнет не хватать, да и сейчас можно найти особо требовательные или плохо оптимизированные игры, которым нужно больше.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

Рублей 500 можно выиграть на блоке питания, еще тысячу-две — на SSD.

А если бюджет не 60, а 70 тысяч — что поменять?

Думаю, в первую очередь — видеокарту. Стоит взять Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами памяти.

Надолго ли хватит описанной в статье конфигурации?

Вряд ли — это бюджетная игровая сборка, предназначенная для того, чтобы играть «здесь и сейчас». Используемый процессор пока морально не устарел, но постепенно устаревает, да и проблема нехватки видеопамяти будет лишь усугубляться.

Стоит ли сейчас собирать ПК или лучше подождать появления в магазинах новых видеокарт и снижения цен?

Сейчас отличное окно возможностей для приобретения компьютерных комплектующих, поскольку рубль укрепился до таких значений, которые в последний раз мы видели около двух лет назад, весной 2023 года. Железо и цифровая техника, соответственно, значительно подешевели.

Какие есть прогнозы по курсу рубля?

Вряд ли он укрепится еще сильнее — текущий курс уже превосходит все предсказания экономистов. Так что не стоит сильно затягивать с покупками — вдруг за один доллар снова будут давать 100 «деревянных»?

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно приобрести в конце мая 2025 года за 60 тысяч рублей. Удешевление комплектующих позволяет собрать за эти деньги полноценный ПК, не требующий скорого апгрейда вроде добавления дополнительной памяти. С таким компьютером можно запускать в разрешении FullHD любые игры, и лишь единичные проекты иногда будут притормаживать из-за нехватки видеопамяти. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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