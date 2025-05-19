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ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке

Рассказываю о главных и наиболее запомнившихся аудитории провалах микропроцессорного гиганта за последние 25 лет
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Всем привет. В одной из прошлых статей я рассказал о самых удачных, на мой взгляд, процессорах Intel в XXI веке — ссылка на материал будет после заключения. Сегодняшняя же тема, напротив — самые неудачные CPU и линейки CPU микропроцессорного гиганта за последние 25 лет. Их было много, так что вместо рейтинга с местами я предложу вашему вниманию список — порядок в нем произвольный, хотя и близкий к хронологическому. Также подчеркну, что речь пойдет о потребительских решениях — модели из серверного сегмента и HEDT-решения я рассматривать не буду, поскольку с ними статья будет слишком длинной. Но хватит предисловий, поехали!

Intel Pentium 4 Extreme Edition

Процессоры Intel Pentium 4 Extreme Edition были предназначены в первую очередь не для обычных пользователей, а для энтузиастов, как позднее, например, графические ускорители NVIDIA Titan. Тем не менее, для продукта, предназначенного для энтузиастов, эти CPU демонстрировали недостаточную производительность, а также чрезмерный нагрев. Стоили такие процессоры более 1000 долларов, но, когда вышел 775 сокет, и появились двухъядерные модели, Extreme Edition быстро превратились в тыкву. Сейчас они интересны лишь как пример неудачных технических решений в погоне за гигагерцами начала двухтысячных годов. Сюда же можно записать и Pentium 4 Prescott в целом, но обычные «пеньки» все-таки не были настолько плохи, чтобы давать им отдельную позицию в нашем и без того длинном списке.

Intel Pentium D

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Pentium D были первыми двухъядерными процессорами Intel, но, в отличие от более поздних Core 2 Duo, их ядра не размещались на одном и том же чипе. Компания использовала два одноядерных кристалла в едином корпусе, при этом они не обладали общим кэшем. Общались между собой чипы через медленную шину FSB. Также Pentium D страдали от тех же проблем, что и Pentium 4 Prescott — длинный конвейер инструкций из-за особенностей механизма предсказания ветвлений не мог обеспечить высокой производительности на такт. В 2006 году Intel выпустила полноценные двухъядерники — Core 2 Duo. И модели Pentium D моментально перешли в разряд неудачных промежуточных решений, о которых и компания, и пользователи предпочли поскорее забыть.

Intel Ivy Bridge

Если процессоры Sandy Bridge (Core i5-2500K, Core i7-2600K) были невероятно успешными и отлично разгонялись, то вышедшие после них Ivy Bridge разочаровали компьютерщиков, геймеров и оверклокеров. Дело в том, что Intel заменила припой под теплораспределительной крышкой CPU на низкокачественную термопасту, что значительно ухудшило температурные характеристики моделей. Если Core i5-2500K нередко можно было разогнать до 5+ ГГц при использовании воздушного охлаждения, с Core i5-3570K о таких частотах можно было только мечтать. Без скальпирования и замены термоинтерфейса на жидкий металл процессор нередко перегревался даже на 4.5-4.6 ГГц. В те времена на компьютерных форумах даже нередко рекомендовали избегать новинок и приобретать проверенные временем и отлично разгоняющиеся Sandy Bridge.

Intel Broadwell

Релиз процессоров Broadwell откладывали и откладывали из-за проблем с освоением 14-нанометрового техпроцесса. В итоге процессоры вышли на рынок незадолго до появления моделей следующего поколения, Skylake, а их ассортимент оказался крайне ограниченным. В результате как ритейлеры, так и потребители в основном просто пропустили Broadwell, и за линейкой закрепилась «слава» промежуточной и проходной — сейчас бы такой релиз назвали бумажным. Особенно с учетом отсутствия значимых архитектурных нововведений — в отличие от Skylake с поддержкой DDR4-памяти.

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Большинство производителей ноутбуков также проигнорировали Broadwell и сразу перешли на Skylake. В результате 5-е поколение процессоров Intel Core стало примером того, как задержки в освоении новых технологий могут привести к провалу коммерческого продукта. Впрочем, это хорошо осознавали и в руководстве компании, потому и не стали выпускать полноценную серию со множеством наименований CPU.

Intel Atom (для ноутбуков и мобильных устройств)

Стоит упомянуть и процессоры Intel Atom, дебютировавшие в 2008 году. Само слово «Atom» для многих потребителей стало синонимом сверхбюджетности, низкой производительности и постоянных «тормозов». Модели Atom, использовавшиеся в ноутбуках, планшетах и других подобных устройствах, были ориентированы на энергоэффективность (хотя она также не была выдающейся) и обладали катастрофически низкой вычислительной мощностью — во многом из-за особенностей микроархитектуры и слабой производительности на такт. Эмуляция ARM, медленные 32-битные ядра, старые техпроцессы — у Atom были сплошные минусы и ни одного значимого плюса, кроме дешевизны. Это был полный провал как на рынке мобильных устройств вроде планшетов, так и на рынке ноутбуков и нетбуков.

Intel Core i7-7700K

Core i7-7700K — один из последних четырехъядерных процессоров Intel линейки i7 — в скором времени четыре ядра и восемь потоков станут прерогативой бюджетных CPU Core i3. Поэтому покупатели «семь тысяч семисотого» сильно прогадали — спустя всего год их процессоры, за которые пришлось отвалить немалые деньги, что называется, «отыквились». Также стоит отметить, что модели 7-го поколения Core (Kaby Lake) по основным характеристикам почти не отличались от моделей 6-го (Skylake). Core i7-7700K стал символом эпохи застоя на процессорном рынке, которую завершила AMD, выпустив процессоры Ryzen. В результате в ближайшие годы пришлось подтянуться и Intel, нарастив количество ядер и предложив потребителям шестиядерные и восьмиядерные модели.

Intel Core i3-7350K

Одним из неудачных процессоров Intel, который вызывал гомерический смех, был Core i3-7350K, выпущенный в начале 2017 года. Этот CPU обладал всего двумя ядрами и четырьмя потоками, и при этом не был дешевым, поскольку относился к числу разгоняемых решений. За те же деньги пользователь мог приобрести четырехъядерный восьмипоточный процессор Ryzen или Core i5-7400 — тоже с 4 ядрами, хотя и без поддержки мультипоточности. Что же касается Core i3-7350K — он посредственно проявлял себя как в рабочих приложениях, так и в играх, многие из которых в 2017 году уже умели задействовать 4, а то и 6 физических ядер. Наличие же у процессора только двух приводило к микрофризам в некоторых проектах.

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«Семь тысяч триста пятидесятый» — это наглядный пример того, к чему может привести бюрократия в больших компаниях. CPU устарел уже на момент выхода, поэтому его релиз стоило или отменить, или перенести, изменив при этом позиционирование и назвав процессор, например, Intel Pentium или Celeron. Еще спустя год Intel выпустила Core i3-8100 с 4 ядрами, и двухъядерный i3-7350K потерял всякую актуальность.

Intel Core i9-10900K

Intel Core i9-10900K — продукт того времени, когда технологический гигант надолго, на 5 лет, застрял на 14-нанометровом техпроцессе, и для увеличения производительности CPU пришлось в очередной наращивать рабочие частоты и TDP. В результате флагманская модель отличалась крайне высоким энергопотреблением и тепловыделением — позднее похожая ситуация повторилась с Core i9-14900K. Колоссальный нагрев перечеркивал преимущества новинки для обычных пользователей, да и для многих энтузиастов. Intel Core i9-10900K стал завершением тупиковой ветви 14-нанометровых CPU Intel. Он был быстрым в играх — но слишком дорогим, горячим и неэффективным.

Intel Core i9-11900K

Core i9-11900K стал для Intel очередным фиаско. Он предлагал только 8 ядер и 16 потоков вместо 10 и 20 соответственно у Core i9-10900K. Но это была не главная проблема. Гораздо хуже, что это был десктопный чип, выполненный по 14-нанометровым технологическим нормам, но основанный на мобильной архитектуре, предназначенной для 10-нанометрового техпроцесса. Как и Core i9-10900K, «одиннадцать тысяч девятисотый» был хорош в играх, но плох во всем остальном, а еще крайне горяч и прожорлив — еще горячее и прожорливее, чем Core i9-10900K, и это всего с 8 ядрами вместо 10!

А еще через год случилась привычная история — вышли процессоры 12-го поколения Core, Alder Lake, и Core i9-11900K «отыквился». Как говорится — никогда такого не было, и вот опять. У Intel наконец-то вышла действительно удачная линейка CPU (спасибо новому техпроцессу и новой архитектуре) — Core i9-12900K с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами оказался одновременно мощнее и холоднее своего предшественника.

Intel Core i9-14900K/KF/KS

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О Core i9-14900K и различных его вариациях сказано немало, и большинство читателей, вероятно, в курсе ситуации, поэтому опишу ее кратко. Во-первых, это настоящая «печка», которая при разблокированном лимите TDP не может нормально работать без приличной системы жидкостного охлаждения — с любым, даже самым мощным воздушным суперкулером процессор может перегреваться и уходить в троттлинг.

Во-вторых, погоня за гигагерцами привела Intel в ловушку — флагманские CPU 13-го и 14-го поколения деградировали и выходили из строя из-за смещений напряжений. Сейчас эта проблема вроде как устранена, хотя минорные обновления BIOS, связанные с ней, все еще выходят. Тем не менее, «четырнадцать тысяч девятисотый» — это процессор за гранью разумных параметров, предназначенный в первую очередь для энтузиастов, но не для обычных пользователей. Слишком уж тяжело его охлаждать, а если ограничивать TDP, то какой смысл брать флагман? А еще производительность в играх…у Ryzen 7 9800X3D она процентов на 5-10 выше, хотя модель AMD с ее 8 ядрами гораздо холоднее. А для контент-мейкеров есть 9950X3D с 16 ядрами, который…тоже холоднее, чем 14900K!

Intel Core Ultra

Нельзя не вспомнить и наиболее свежий из провалов Intel — линейку процессоров Core Ultra, модели которой значительно уступают Raptor Lake Refresh в играх. В рабочих же приложениях вперед вырываются 16-ядерные процессоры AMD, такие, как Ryzen 9 9950X и его версия с дополнительным 3D-кэшем. Продажи Core Ultra в розничных магазинах оказались не просто низкими, а микроскопическими — пользователи, хотя бы немного следящие за ситуацией на рынке CPU, предпочли проигнорировать линейку, особенно с учетом того, что Intel не сделала потребителям каких-то поблажек в плане цен.

Переименование тоже не понравилось сообществу — оно воспринимается как маркетинговый трюк, вызывающий дополнительную путаницу. А ИИ-возможности, обеспечиваемые NPU, оказались фактически бесполезны. Очередная промежуточная линейка, и покупать входящие в нее продукты нет никакого смысла, когда на рынке присутствуют CPU AMD Ryzen.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о самых, на мой взгляд, неудачных потребительских процессорах и линейках процессоров Intel в XXI веке. Разумеется, я мог что-то упустить — если вы хотите покритиковать какие-то пункты списка, или, напротив, дополнить перечень дополнительными CPU — добро пожаловать в комментарии.

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