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ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке

Вспоминаем успехи микропроцессорного гиганта, в настоящий момент пребывающего в кризисе
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Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я расскажу о наиболее удачных, знаковых и запомнившихся мне процессорах Intel в XXI веке. Замечу: не лучших или самых производительных, поскольку за редким исключением новые поколения CPU, как правило, производительнее предыдущих. Но хватит предисловий, поехали!

7 место — Intel Core i7-4790K

В свое время Intel Core i7-4790K Devil’s Canyon завоевал звание самого быстрого четырехъядерного процессора, опередив Core i7-4770K и Core i7-4790 примерно на 10%. Были у него и недостатки — термоинтерфейс, пусть и не такой низкокачественный, как у Ivy Bridge, не дотягивал по теплопроводности до припоя, поэтому разгонный потенциал чипа был довольно незначительным. О 5 гигагерцах при использовании воздушного охлаждения, которых нередко достигали в свое время Core i5-2500K и Core i7-2600K, не было и речи. Так, согласно тестам 3DNews, без скальпирования «четыре тысячи семьсот девяностый» перегревался во время прогона LinX уже на частоте 4,6 ГГц при напряжении 1,275 В. Тем не менее, тесты стабильности — это не повседневный сценарий использования, а в играх и рабочих приложениях CPU функционировал без проблем.

6 место — Intel Core i5-12400F

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На шестом месте у нас долгожитель — народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F, который и в 2025 году без проблем можно ставить в бюджетные сборки. Модель отличается неплохой производительностью, а также скромными показателями энергопотребления и тепловыделения — кулера со средних размеров односекционным радиатором и 120-миллиметровым вентилятором будет достаточно. На момент написания статьи «двенадцать тысяч четырехсотый» стоит смешные 10 тысяч рублей — при этом не какой-то процессор, годный лишь для офисных задач и веб-серфинга. Он демонстрирует вполне неплохие результаты в играх с видеокартами среднего и продвинутого среднего ценовых сегментов — вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5070.

5 место — Core i5-13600KF/14600KF

На пятое место в списке я решил поставить сразу два актуальных процессора, поскольку второй из них является немного улучшенной версией первого, а какой-то принципиальной разницы между нет. По сути, к ним можно добавить еще Core i7-13700KF. Суть во всех трех случаях заключается в привлекательном соотношении цены и производительности при высоком, но не экстремально высоком энергопотреблении и тепловыделении. Для охлаждения любого из этих CPU хватит мощного воздушного кулера с двухсекционным радиатором и парой вентиляторов — покупать СЖО не понадобится. При этом к Raptor Lake в пару можно смело ставить любой графический ускоритель — даже RTX 5090. Хотя, с учетом стоимости последней, лучше, конечно, разориться на Ryzen 7 9800X3D или что-то похожее.

4 место — Intel Core i7-920

На четвертом месте — Nehalem, Intel Core i7-920. Этот процессор не был революционным, но представлял собой значимый эволюционный скачок. Новый сокет, встроенный в CPU контроллер памяти, обновленная архитектура, допускающая интеграцию видеоядра, технология многопоточности SMT — это лишь некоторые нововведения, появившиеся в 2008 году. А еще у Nehalem была поддержка трехканального режима работы оперативной памяти — материнские платы на базе чипсета X58 комплектовались шестью слотами DIMM.

3 место — Intel Core i5-2500K

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Процессоры Sandy Bridge были еще успешнее, чем Nehalem, предлагая превосходное соотношение стоимости и характеристик, а также (в случае K-моделей) невиданный прежде разгонный потенциал. Так, Core i5-2500K и Core i7-2600K практически всегда можно было разогнать c 3,3-3,4 ГГц до невероятных 4,8 ГГц, а удачные экземпляры стабильно работали на 5-5,2 ГГц — и это в 2011 году и с воздушным охлаждением! Во многих ПК Sandy Bridge простояли до конца 2010-х годов — до тех времен, когда застой на рынке CPU закончился, и нормой наконец-то стали не четырехъядерные, а шестиядерные и восьмиядерные процессоры. В одном из моих ПК также стоял Core i5-2500K — сначала он соседствовал с GeForce GTX 570, а потом и с GTX 970. Купил я новенький процессор за мизерные по меркам 2025 года деньги — выкладываю фото чека.

2 место — Intel Core 2 Duo

На втором месте — не какой-то конкретный процессор, а целая линейка CPU. Речь, конечно, о решениях Core 2 Duo Conroe— первых полноценных двухъядерниках от Intel. Модели Pentium D таковыми не были, а вот Core 2 Duo уже были — в их основе лежал единый кристалл с двумя ядрами и общим кэшем, что уменьшало задержки. Снизился по сравнению с двухъядерными «Пентиумами» и теплопакет, а новая микроархитектура хорошо справлялась с несколькими параллельными задачами, несмотря на отсутствие «виртуальных ядер». Для своего времени это был однозначный успех, особенно с учетом того, что новые процессоры демонстрировали внушительный прирост производительности не только в рабочих задачах, но и в играх. А еще условный Core 2 Duo E6600 можно было неплохо подразогнать.

1 место — Intel Core 2 Quad Q6600

Что за процессор на первом месте, опытные компьютерщики-железячники, вероятно, уже догадались. Core 2 Quad Q6600 был первым доступным для геймеров четырехъядерным процессором Intel, который открыл эпоху многоядерности. Несмотря на то, что изначально, в январе 2007 года, он предлагался за 850 долларов, буквально за полгода его стоимость упала до 260-270 долларов. Этот по-настоящему легендарный CPU был собран из пары двухъядерных чипов и не обладал полноценной четырехъядерной архитектурой, но это не мешало ему легко перегонять четырехъядерные AMD Phenom. Для многих любителей видеоигр именно «шесть тысяч шестисотый» стал первым купленным процессором с более, чем двумя ядрами.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи самых, на мой взгляд, удачных и знаковых процессорах Intel в XXI веке. Сейчас микропроцессорный гигант находится в кризисе, но не исключено, что он еще заявит о себе, восстав из пепла, и выпустит новую линейку продуктов с достойными характеристиками. А какие «синие» CPU вы считаете наиболее успешными? Пишите в комментариях!

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