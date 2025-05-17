Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья из рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю об игровых конфигурациях в бюджете до 100 тысяч рублей. На момент написания статьи за один доллар дают около 80 «деревянных», а потому сейчас лучшее за много месяцев, а скорее даже за пару лет время для апгрейда старого компьютера или сборки нового. Конкретно в сегодняшнем материале пойдет речь о сборке стоимостью 100 тысяч — это на системный блок, без учета монитора и периферии. Но хватит предисловий, поехали!

Наша конфигурация будет базироваться на сокете AMD AM5 — это актуальная и перспективная платформа, находящаяся примерно в середине своего жизненного цикла. Для нее выйдет еще как минимум одно поколение процессоров, а скорее даже два, не считая промежуточных релизов. Основой сборки станет шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7400F, являющийся удешевленной версией Ryzen 5 7500F. Который, в свою очередь, является удешевленной версией Ryzen 5 7600. Но встроенное графическое ядро нам не нужно, а разница в частотах невелика, да и подразогнать CPU вручную тоже можно. Также стоит сказать о том, что «семь тысяч четырехсотый» превосходит народные шестиядерники Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 как в игровых, так и в рабочих сценариях использования, выступая в гейминге примерно наравне с Core i5-12600K. За свои деньги это отличный процессор, отличающийся, к тому же, скромными показателями энергопотребления и тепловыделения.

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От материнской платы нам нужно немного. Совместимость с выбранным процессором, адекватные чипсет (не начального уровня) и подсистема питания, как минимум пара разъемов M.2 PCI-Express для SSD. Ну и бренд — ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock. Хотя по поводу последней из списка компании я уже не очень уверен — в последние недели приходит довольно много данных о скачках напряжения на МП ASRock AM5, из-за которых процессоры Ryzen могут выходить из строя. И хотя касается это в первую очередь CPU с дополнительным 3D-кэшем, лучше перестраховаться. Так что в качестве варианта по умолчанию в этот раз я выбрал материнскую плату ASUS PRIME B650M-K. Это хороший вариант, особенно если учитывать соотношение стоимости и характеристик, ведь около половины от нашего общего бюджета уйдет на видеокарту. И это совершенно нормально — иногда в игровых сборках стоимость графического ускорителя составляет даже 60-70% от общей суммы.

AMD Ryzen 5 7400F — достаточно энергоэффективный и холодный процессор, так что на кулере можно сэкономить. Конечно, в разумных пределах. Подойдет практически любая совместимая с сокетом AM5 система охлаждения, рассчитанная на 150+ Вт, но я рекомендую избегать моделей с маленькими вентиляторами — они, как правило, шумнее 120-миллиметровых из-за высоких оборотов. Благо, за 1500-2000 рублей без проблем можно приобрести кулер с радиатором, оснащенным несколькими теплотрубками, и тихой, но эффективной «стодвадцаткой». Например, Thermalright Assassin Spirit 120 V2, Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB, ID-COOLING SE-214-XT или DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2. И это лишь несколько вариантов — на рынке их гораздо больше.

Оперативной памяти, как обычно, предложу взять 32 гигабайта — этого объема более, чем достаточно для современных игр. При этом стоит упомянуть, что 16 гигов уже не хватает — некоторые AAA-проекты задействуют 18-24 ГБ, а операционная система и программное обеспечение тоже нуждаются в памяти. Брать модули с высокой частотой для процессоров AMD AM5 бессмысленно — разумнее ограничиться уровнем DDR5-6000 и сделать упор на тайминги. К тому же, видеокарта в любом случае гораздо важнее.

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Исходя из таких вводных, предлагаю обратить внимание на комплект Team T-Force Vulcan ECO DDR5 38-38-38. Если вы найдете набор аналогичной емкости с более низкими показателями задержек, да еще и дешевле 10 тысяч рублей — можно брать его. Только избегайте маркетплейсов, сомнительных интернет-магазинов и Noname-брендов а-ля «китайский подвал». Вот неполный список брендов, заслуживающих доверия: G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power.

Чтобы вложить побольше средств в видеокарту, на SSD можно в меру сэкономить, выбрав модель без DRAM-буфера, но достаточно быструю и от надежного производителя. К примеру, Patriot Viper VP4300 Lite. В обзоре 3DNews этот твердотельный накопитель называют «китайским чудом», поскольку в нем используются контроллер и память производства компаний из Поднебесной, и при этом он превосходит в большинстве сценариев использования многих конкурентов. Бояться китайских компонентов не нужно — речь идет о продукции уважаемых в отрасли фирм. Чип Maxio MAP1602A и 232-слойная 3D TLC NAND от YMTC обеспечивают устройству весьма высокие по меркам безбуферных решений скоростные показатели — и это при сохранении доступной цены. Также можно рассмотреть варианты на контроллере Phison E27T и памяти Micron или немного добавить и взять накопитель с DRAM-буфером.

А теперь рассмотрим ключевой компонент нашей конфигурации — видеокарту. Как я уже говорил, на нее заложено больше половины бюджета, и это совершенно нормально. Ведь в этот раз в сборке за 100 тысяч рублей будет использоваться не AMD Radeon RX 7700 XT, а новенькая NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti — обязательно в версии с 16 гигабайтами памяти. Не вздумайте экономить и покупать восьмигигабайтную версию — она устарела уже на момент выхода. А вот шестнадцатигигабайтной хватит надолго. По чистой производительности она процентов на 10 уступает RTX 4070, но больший объем памяти и поддержка технологий DLSS 4/Multi-Frame Generation делают ее более перспективным вариантом на ближайшие несколько лет. Полагаю, в настоящий момент это оптимальный выбор в ценовом сегменте «около 50 тысяч рублей» — RTX 5060 Ti позволяет комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках, в том числе, с трассировкой лучей. А многие игры без проблем пойдут и в QuadHD.

Процессор и видеокарта у нас по современным меркам достаточно нетребовательные, поэтому мощный блок питания не нужен — на самом деле, хватит и честных 500 Вт, несмотря на рекомендации вендоров. Но запас, как говорится, карман не тянет, так что предложу взять недорогой, но качественный БП на 550-600 Вт от Chieftec, Zalman или DeepCool. Это три кита, на которых держится бюджетный сегмент российского рынка блоков питания. Подойдет, к примеру, DeepCool PF600 — у него 576 Вт по линии 12 В. Среди плюсов решения можно отметить достойные электрические характеристики, высокую надежность, тихую работу вентилятора и плоские кабели, которые выглядят более эстетично, чем разноцветный пучок в оплетке или без таковой. Такого блока питания должно хватить на весь жизненный цикл сборки.

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Разместить выбранные комплектующие можно в бюджетном, но, при этом, просторном и отлично продуваемом корпусе Powercase Diamond Mesh LED, оснащенном одним предустановленным вентилятором, расположенным на задней панели. При желании вы можете добавить к нему еще несколько, но это необязательно, хотя поставить одну «вертушку» на вдув на переднюю панель я бы все-таки рекомендовал. Примечательно, что несмотря на низкую стоимость шасси, боковая панель выполнена из закаленного стекла, а не акрила. Базовые возможности по прокладке кабелей также имеются, как и хороший для своего ценового сегмента набор пылевых фильтров. В общем, за свои деньги — отличный корпус.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

В мае в 100-тысячный бюджет удалось вместить сбалансированную, производительную и достаточно перспективную конфигурацию, которая без проблем справится с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных графических настройках, причем с трассировкой лучей. Там, где не хватит чистой производительности, выручат технологии DLSS 4/Multi-Frame Generation, а значит, при желании во многие проекты вы сможете играть и в QuadHD, хотя я бы все-таки рекомендовал для этого разрешения покупать как минимум видеокарту уровня GeForce RTX 5070, а лучше — 5070 Ti. В целом же, майская сборка — лучшая за много месяцев, а скорее даже за пару лет. Укрепление рубля сказалось на ценах на комплектующие самым положительным образом — последнее подобное окно возможностей было в конце 2022-начале 2023 годов.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные по цене без потери игровой производительности?

Можно выгадать суммарно несколько тысяч рублей на корпусе, материнской плате, блоке питания и SSD, если взять полутерабайтную модификацию, но все это нецелесообразно.

А что, если собрать на Intel, взяв, например, процессор Core i5-13400F и память DDR4? Это будет дешевле.

Сборка тоже получится неплохая, и действительно подешевле, но описанная в статье конфигурация производительнее за счет процессора и оперативной памяти. Да и перспективнее — в будущем CPU можно будет поменять, не меняя платформу.

Почему нельзя покупать GeForce RTX 5060 Ti с 8 гигабайтами видеопамяти?

Она устарела уже на момент выхода — 8 гигабайт памяти уже маловато даже для некоторых игр в разрешении FullHD. Что уж говорить о более ресурсоемких разрешениях.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть? Чтобы выжать больше FPS.

В видеокарту — берите RTX 5070. Ну и SSD лучше взять какой-нибудь двухтерабайтный и с DRAM-буфером, например, ADATA Legend 960.

Точно ли сейчас удачное время для приобретения нового ПК?

Точно. Лучшее за много месяцев. Рубль значительно укрепился и цены на железо снизились — такого не было давно, больше двух лет.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на ближайшие месяцы?

Противоречивые. Экономика тесно связана с политикой, а прогнозировать что-то на тему политики — занятие сомнительное, поскольку в своих предположениях часто ошибаются даже профильные эксперты. Но можно с уверенностью сказать, что дальнейшее сильное укрепление рубля маловероятно, а значит, и дальнейшего внушительного снижения цен на железо ждать вряд ли приходится. Не откладывайте покупки — вдруг доллар снова будет по 100?

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал об отличной игровой конфигурации стоимостью 100 тысяч рублей, позволяющей запускать любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. Наличие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 гигабайтами видеопамяти и поддержкой технологий DLSS 4/Multi-Frame Generation позволит сборке оставаться актуальной на протяжении как минимум нескольких лет. А что вы думаете о рассмотренной в материале конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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