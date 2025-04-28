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Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)

В апреле геймерская конфигурация за 60 тысяч обзавелась терабайтным твердотельным накопителем и не только.
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Всем привет. С вами Zero, и это снова рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях стоимостью до 100 тысяч рублей. В сегодняшнем материале речь пойдет о сборке за 60 тысяч рублей — посмотрим, какие комплектующие можно подобрать на эту сумму в конце апреля 2025 года. Напомню, что бюджет включает в себя только системный блок и его компоненты, но не монитор или периферию. Ладно, хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

Начнем, как обычно, с процессора, и на этот раз это будет народный шестиядерник AMD Ryzen 5 5600. Укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет устанавливать в конфигурацию за 60 тысяч рублей «пять тысяч шестисотый» вместо использовавшегося в таких сборках ранее морально устаревшего «три тысячи шестисотого». Увы, платформа AMD AM5 все еще слишком дорога для такого бюджета — она подходит скорее для компьютеров за 90-100+ тысяч.

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Но вернемся к Ryzen 5 5600. Несмотря на почтенный возраст, этот шестиядерник по-прежнему неплохо справляется с современными играми — разумеется, в сочетании с подходящей видеокартой. Также он может похвастаться скромными по меркам 2025 года показателями энергопотребления и тепловыделения — недорогого башенного кулера для отвода тепла хватит с лихвой. Но, пожалуй, главный аргумент в пользу этого CPU — дешевизна платформы. Материнские платы AM4 стоят куда дешевле, чем AM5, а DDR4 память, соответственно, доступнее, чем DDR5. Что же касается сокета Intel LGA 1700 – он тоже дороже, чем AM4, хотя и не настолько, как AM5. Про LGA 1851 смысла говорить особо нет — он и дорогой и при этом, посредственный одновременно.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO 

На материнской плате придется сэкономить, как и почти на всех других компонентах системы. Модель на чипсете B550 с двумя разъемами M.2 PCI-Express для нас непозволительная роскошь, ведь на видеокарту, SSD и другие комплектующие тоже нужны деньги. Так что будем довольствоваться возможностями начального чипсета, в том числе, третьей версией интерфейса PCI-Express. Неплохим вариантом за свои деньги будет, например, MSI A520M-A PRO. Да, это сверхбюджетная модель, но и наша конфигурация относится к начальному игровому сегменту, поскольку 60 тысяч рублей на момент написания статьи, это около 700-730 долларов. А даже 20 лет назад в среде компьютерщиков считалось, что на приобретение хорошего игрового ПК требуется бюджет, равный как минимум 1000 долларов.

Кулер: PentaWave PC-Z03C SRB 

AMD Ryzen 5 5600 — это далеко не самый горячий и требовательный к системе охлаждения процессор, поэтому недорогого башенного кулера стоимостью 1500-2000 рублей нам хватит с лихвой. Такие кулеры есть в ассортименте ID-Cooling, DeepCool и многих других компаний, но сегодня в качестве варианта по-умолчанию хочу предложить PentaWave PC-Z03C SRB. Он не уступает условному DeepCool GAMMAXX 400 V2 в эффективности охлаждения, а стоит дешевле. Средних размеров радиатор, 2-4 теплотрубки, 120-миллиметровый вентилятор. этого более чем достаточно для отвода тепла от «пять тысяч шестисотого», а сэкономленные деньги можно вложить в другие комплектующие, ведь у нас на счету даже не каждая тысяча рублей, а каждая сотня. Но учтите. радиатор у модели PentaWave для своего сегмента достаточно высокий, 158 мм, так что он поместится далеко не в каждый бюджетный корпус.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-32K) (2x16Gb KIT) 

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Еще не так давно, буквально несколько месяцев назад бюджета в 60 тысяч рублей не хватало даже для того, чтобы установить в сборку 32 гигабайта оперативной памяти. Приходилось предлагать взять одну планку на 16 гигабайт изначально и докупить вторую при первой возможности. К счастью, эти времена прошли, и, надеюсь, в ближайшее время не вернутся. Все-таки в 2025 году для гейминга 16 гигов уже недостаточно — нужно хотя бы 24, а лучше 32, чтобы с запасом. Благо, ОЗУ сильно подешевела и приличный комплект из пары шестнадцатигиговых планок можно взять всего за 5 тысяч рублей или чуть дороже. Вот неполный список хороших брендов: G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power. Netac — тоже сойдет, хотя на российском рынке компания присутствует не так давно, как другие упомянутые фирмы.

SSD: Kingston NV3 1 ТБ 

Следующий компонент в списке — твердотельный накопитель. На флагманский или даже субфлагманский SSD с DRAM-буфером денег не хватит, если, конечно, не покупать модификацию на 500 ГБ, но 500 ГБ для игрового ПК в 2025 году — это ОЧЕНЬ мало. Хватит буквально для операционной системы, софта и пары AAA-игр. Так что лучше взять терабайтник, пусть и безбуферный — лишь бы был надежный и от приличного бренда. Kingston, несомненно, относится к таким брендам, хотя и использует контроллеры и память не собственного производства. Но так поступают почти все компании, выпускающие SSD, за исключением производителей первого эшелона вроде Samsung и Western Digital. Так к чему это я? А к тому, что можно взять Kingston NV3 в терабайтной модификации. Или, как вариант, поначалу обойтись каким-нибудь SATA III SSD, а потом докупить двухтерабайтник или четырехтерабайтник. Все-таки разъем M.2 PCI-Express на материнской плате только один. PCI-Express 3.0 модели тоже можно рассмотреть, поскольку скоростей четвертой версии интерфейса с материнской платой MSI A520M-A PRO в любом случае добиться не удастся. Подойдут, к примеру, ADATA XPG SX8200 Pro и ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. Ох уж эти «Pro» в названиях железок.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ 

Переходим к главному компоненту нашей, да и любой другой игровой сборки — видеокарте. Сегодня это AMD Radeon RX 7600 — и не спешите писать в комментариях, что «семь тысяч шестисотой» якобы обязательно требуется четвертая версия интерфейса PCI-Express, потому что у нее только 8 линий. Это сильное преувеличение — на практика разница в производительности рассматриваемого графического ускорителя в играх, а также в FPS в двух описанных сценариях использования почти всегда не превышает нескольких процентов. Проще говоря, использовать материнскую плату с поддержкой только PCI-Express 3.0 вполне допустимо.

Возможностей Radeon RX 7600, как правило, достаточно для того, чтобы комфортно играть в современные игры на высоких, а часто даже максимальных настройках графики в разрешении FullHD, хотя и без трассировки лучей. Да, наличие только 8 гигабайт видеопамяти несколько ограничивает перспективы GPU, но модели с 16 гигабайтами стоят значительно дороже и уже не вписываются в наш бюджет. Да и на вторичном рынке интересных вариантов немного, разве что RTX 3060 с 12 гигабайтами памяти.

Блок питания: ZALMAN Wattbit II 600W ZM600-XE II

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Конфигурация у нас вышла достаточно нетребовательная, и блока питания на 500+ честных ватт ей хватит с солидным запасом. Бюджетный сегмент российского рынка БП, как известно, стоит на трех китах — Chieftec, DeepCool и Zalman, и именно из их ассортимента я предложу выбрать подходящую модель. Отлично подойдет, например, ZALMAN Wattbit II 600W ZM600-XE II или DeepCool PF600 — выбирайте любой, характеристики у обоих для своего сегмента приличные, и проблем со стабильностью напряжений или пульсациями не будет. Что же касается сверхвысокого КПД — в рассматриваемом ценовом сегменте рассчитывать на него не стоит, но он не слишком и нужен, поскольку переплата за электричество в любом случае будет копеечной и точно не перекроет разницу между доступным БП и премиальной моделью с сертификатом Titanium.

Корпус: ACCORD A-300 Black 

Итак, денег осталось на корпус классом «немного лучше картонной коробки». Благо, с учетом скромного тепловыделения выбранных комплектующих, такого шасси нам хватит. Лишь бы кулер влез — как-никак, высота его радиатора составляет аж 158 мм. Что можно подобрать в бюджете до 3 тысяч рублей? Ну, например, ACCORD A-300 — предустановленных вентиляторов не будет, но при необходимости докупить один-два — не проблема. Для сверхбюджетного корпуса модель можно охарактеризовать как достаточно просторную — в нее влезут видеокарты длиной до 290 мм и кулеры с радиаторами высотой до 165 мм. То, что нужно. Если же денег осталось побольше, и вы хотите взять что-то поприличнее, то можно присмотреться, например, к многочисленными решениям Zalman или чему-то более современному, вроде Powercase Mistral X4 за 4 тысячи рублей. Последний, кстати, оснащен аж четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

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AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

MSI A520M-A PRO

Система охлаждения

PentaWave PC-Z03C SRB

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-32K) (2x16Gb KIT)

SSD

Kingston NV3 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

ZALMAN Wattbit II 600W ZM600-XE II

Корпус

ACCORD A-300 Black

Что изменилось в сборке по сравнению с мартовским вариантом? Большинство изменений косметические, но есть одно важное — твердотельный накопитель. В предыдущем месяце я предлагал изначально поставить недорогой SATA III SSD на полтерабайта, а при первой возможности докупить полноценное хранилище. Но цены на комплектующие дополнительно снизились, и в апреле удалось вместить в бюджет уже полноценный M.2 PCI-Express терабайтник.

Основные комплектующие, такие, как процессор и видеокарта, в апреле остались теми же, что и в марте. Соответственно, не изменилась и производительность сборки за 60 тысяч — играть в разрешении FullHD получится в любые проекты, причем на высоких или даже максимальных настройках, и достаточно комфортно, но без трассировки лучей.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие заменить на более бюджетные, если денег на сборку меньше 60 тысяч?

Посмотрите статью рубрики «Народный ПК» за март в том же бюджете — можно для начала взять 500-гигабайтный SATA III SSD, а потом докупить M.2 PCI-Express накопитель на 1-4 терабайта.

А что поменять, если бюджет не 60 тысяч, а, например, 70+?

Материнскую плату — на модель на чипсете B550. Видеокарту — на RX 7600 XT 16 ГБ. Ну и корпус на Powercase Mistral X4, если хватит денег. Также можете посмотреть материал о сборке за 80 тысяч — ссылка на него будет в конце, после заключения.

Есть ли смысл искать GeForce RTX 3060 12 ГБ на вторичном рынке?

Скорее нет, если только брать у знакомых. Много видеокарт, эксплуатировавшихся в не лучших условиях. Встречаются и приличные варианты, но отличить их можно только при наличии соответствующего опыта. Если есть друзья-компьютерщики, то вместе с ними можно поискать и проверить. Или если вы специалист по железу, но тогда вам в принципе вряд ли нужна эта статья.

Хорошее ли сейчас время для сборки компьютера, или есть шансы, что железо в ближайшие месяцы дополнительно подешевеет?

Хорошее — цены на комплектующие сейчас самые низкие за много месяцев. Шансы на дальнейшее удешевление есть, но они связаны с политикой. Если с России начнут снимать санкции, то вероятно снижение цен. Если нет — скорее будет повышение. Рубль уже укрепился сверх всех прогнозов экономистов и финансовых аналитиков — отраслевые эксперты предсказывали, что за одну единицу американской валюты в первой половине года будут давать 95-105 единиц российской.

На сколько лет хватит Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600?

Сборка бюджетная, так что сказать точно сложно — на несколько. Но в будущем настройки графики в новых играх придется часто снижать до средних.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце апреля 2025 года, обладая бюджетом в 60 тысяч рублей. Сборка получилась компромиссной, но почти со всеми современными играми она справится и выдаст 60+ FPS, причем на высоких или даже максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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