Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, SSD какого объема, на мой взгляд, имеет смысл ставить в игровые ПК, если бюджет ограничен. Разумеется, универсальных рекомендаций на любой случай по этому вопросу дать не получится, но изложенные в этой статье тезисы будут актуальны для большинства геймеров. Сам я являюсь геймером-энтузиастом и дополнительно работаю с видео, поэтому в моем основном ПК стоят два двухтерабайтных твердотельных накопителя Samsung 980 Pro — пока их хватает. А начинал я когда-то с одного полутерабайтного SATA III SSD, когда M.2 PCI-E модели еще были редкостью. Но хватит предисловий, поехали!

Сколько места на SSD нужно геймеру

Для начала попробуем оценить, сколько именно места точно понадобится среднему геймеру. Что у нас хранится на твердотельном накопителе? Операционная система, софт, игры…но это еще не все. Существуют еще файл подкачки, временные файлы, все, что мы скачиваем из интернета, и так далее. Попробуем приблизительно оценить все это:

Операционная система. Предположим, что это Windows 11. Я установил эту ОС в начале 2023 года, и сейчас папка Windows занимает 31 ГБ. Но 31 ГБ — это как-то не очень звучит, так что округлим до 32. Все-таки степень двойки и все такое. Файл подкачки. Если у нас 32 ГБ оперативной памяти, а это сейчас стандарт, то нам понадобится от 16 до 48 ГБ. Возьмем средний вариант, 32 ГБ. Программное обеспечение. Разные пользователи используют различный софт — у кого-то программы могут занимать 10 ГБ, а у кого-то 50+ ГБ. Возьмем с запасом — пусть будет 50. Игры. Проект AAA-класса в среднем занимает 100-150 ГБ. Более «легкая» игра, например, киберспортивная, может занимать меньше — 50-70 ГБ. Предположим, что наш геймер одновременно проходит пару игр по 150 ГБ каждая и играет в 3-4 онлайновых или сессионных киберспортивных тайтла. Итого, по максимальной оценке, нам нужно 580 ГБ на игры. Плюс еще гигов 150 для скачивания и установки обновлений.

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Итого — около 850 ГБ. И это без временных файлов и скачанных с интернета картинок, видео и всего прочего. Округляем в большую сторону и получаем 1 ТБ. Это минимально приемлемый вариант для игрового компьютера или ноутбука — на мой взгляд, лучше сразу покупать двухтерабайтник или четырехтерабайтник. Если, конечно, позволяет бюджет.

Частый вопрос в сети — что лучше купить, флагманский SSD на терабайт или бюджетный на 2 терабайта? На мой взгляд, в данном случае выбрать объем, но только не жертвуя при этом надежностью. Никакого Noname-Китая, только проверенные производители. Ниже я приведу несколько твердотельных накопителей емкостью 1 терабайт, которые можно рекомендовать к покупке. Некоторые из них выпускаются и в модификациях на 2 или даже 4 терабайта — их также можно смело брать.

Samsung 980 Pro — это проверенная временем классика, PCI-Express 4.0 накопитель, близкий к эталонному. А эталонный — это уже 990 Pro. Но и «девятьсот восьмидесятый про» в 2025 году все еще хорош — это быстрый, беспроблемный и сверхнадежный, проверенный временем SSD. В нем задействуются контроллер и память собственного производства Samsung, что же касается ресурса перезаписи — на практике он в несколько раз превосходит заявленный. Такой SSD станет отличным выбором как для флагманской игровой конфигурации (скорости еще больше, как правило, не нужны), так и для сборки субфлагманского, продвинутого среднего или среднего сегмента. В отличие от многих других накопителей, Samsung 980 Pro не демонстрирует каких-либо микрофризов в течение нескольких секунд после удаления большого объема файлов, да и в целом, каких-либо ощутимых минусов у модели нет.

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ADATA Legend 960 — твердотельный накопитель ощутимо более бюджетный, но при этом почти не уступающий Samsung 980 Pro в производительности в реальных сценариях использования. Да, в тестах и бенчмарках вы разницу увидите, но во время работы с ПК и гейминга ее не ощутите. Поэтому если бюджет ограничен — 3 тысячи рублей можно смело сэкономить. Сочетание контроллера Silicon Motion SM2264 и 176-слойной памяти производства Micron — вариант надежный, и при этом демонстрирующий отличные скоростные показатели. Как говорится, наш слоняра. В своем ценовом сегменте это один из лучших SSD с точки зрения соотношения стоимости и характеристик, хотя, конечно, можно найти и другие интересные модели.

MSI SPATIUM M480 PRO — еще один высокоскоростной PCI-Express 4.0 SSD, оснащенный DRAM-буфером и подходящий для использования в качестве системного диска. В основе решения лежат контроллер Phison PS5018-E18 и 176-слойная 3D-TLC память Micron. Стоит отметить, что энергопотребление и тепловыделение у рассматриваемого твердотельного накопителя по меркам сегмента достаточно высокое, но это становится заметно лишь в операциях длительного копирования, поэтому беспокоиться не о чем. К тому же, если ваша материнская плата оснащена радиаторами для разъемов M.2, вы можете использовать их.

Многие субфлагманские SSD от производителей второго-третьего эшелона задействуют одни и те же 176-слойные чипы 3D TLC NAND производства Micron, но базируются на разных контроллерах. Так, HP FX900 Pro основан на микросхеме InnoGrit IG5236, и, как и конкурирующие решения, оснащен DRAM-буфером, а потому демонстрирует хорошие скоростные показатели в целевых сценариях использования. Впрочем, терабайтная версия накопителя выглядит несколько переоцененной — тысяч за 15 уже можно приобрести двухтерабайтную, а это явно более выгодный вариант. В остальном претензий к решению нет — накопитель получился быстрым и надежным.

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Включу в подборку и безбуферный SSD — все-таки они стоят ощутимо дешевле моделей, оснащенных DRAM-буфером. При этом абы какие варианты я предлагать не собираюсь. Patriot P400 на основе четырехканального контроллера Innogrit IG5220 и 176-слойной 3D TLC NAND памяти Micron легко опережает разрекламированный Samsung 980 (не путать с PRO-версией!). Перегоняет он и лучшие SSD стандарта PCI-Express 3.0, такие, как Samsung 970 Evo Plus. И хотя в качестве основного накопителя для операционной системы, программ или игр лучше выбирать модель, оснащенную DRAM-буфером, если на счету каждая тысяча рублей, Patriot P400 выглядит хорошим компромиссным решением. В качестве второго SSD его тоже можно брать, но лучше сразу в двухтерабайтном исполнении.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, сколько места на SSD, на мой взгляд, нужно геймеру в 2025 году, а также привел примеры заслуживающих внимания твердотельных накопителей. А сколько SSD установлено в вашем ПК, и какого они объема? Хватает ли вам места на них? Пишите в комментариях! У меня сейчас стоят два Samsung 980 Pro по 2 ТБ каждый — места хватает, но серьезного запаса уже нет.

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