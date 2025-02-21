В редакции зарубежного ресурса XDA-Developers проанализировали 6 популярных жалоб ПК-геймеров и подобрали к ним контраргументы — по мнению автора XDA Танвира Сингха, представители игрового сообщества часто делают из мухи слона, и если какие-то из жалоб раньше и имели под собой рациональную основу, то к настоящему моменту потеряли свою актуальность. Попробуем разобраться в теме подробнее, и свое мнение по каждому из шести тезисов я тоже выскажу. Итак, с вами Zero, поехали!

Новые версии Windows и обновления

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Первое, на что, по мнению Сингха, стоит перестать жаловаться ПК-геймерам – это регулярный выход новых версий операционных систем линейки Windows, а также обновлений для них. Как пишет автор, одни геймеры регулярно утверждают, что никогда не видели худшей версии ОС, чем Windows 11, другие же клянутся максимально долго не устанавливать обновления, пока инсталлировать апдейт не заставит нужда. Как считает обозреватель XDA, жаловаться на новые версии Windows и обновления бессмысленно и бесполезно — Microsoft все равно будет их выпускать. Опасно и полностью отказываться от установки апдейтов, поскольку таким образом можно сделать свой ПК более уязвимым, пропустим обновления безопасности.

Zero: по вопросу Windows я не согласен с Сингхом. Во-первых, критика и низкий процент установки обновлений могут влиять на решения Microsoft. Отказались же в компании от неудачного «плиточного» дизайна, который был в Windows 8. Да и не устанавливать наиболее свежие обновления сразу – тоже разумная тактика, поскольку эти обновления слишком часто что-то ломают. Например, вызывают сбои в работе «Проводника», если говорить о Windows 11.

Комплектующие с RGB-подсветкой

Вторая жалоба, на которую обращает внимание автор XDA, касается RGB-подсветки. По мнению обозревателя, геймеры, которые постоянно ругаются на обилие комплектующих, светящихся как новогодняя елка, проявляют психологическую незрелость, не принимая и не уважая альтернативные вкусы и предпочтения других людей. Также Сингх подчеркивает, что на рынке компьютерных комплектующих есть и гораздо более возмутительные вещи, на которые игровому сообществу стоило бы обратить внимание.

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Zero: а вот тут частично соглашусь. Подчеркну, что сам я вообще не люблю подсветку, и использую закрытый корпус Fractal Design Define R5 без иллюминации, на котором я даже закрасил светодиодные индикаторы, чтобы они не отвлекали. Тем не менее, я признаю, что многим любителям видеоигр нравится подсветка, и они вправе покупать и использовать комплектующие в соответствии со своими вкусами. Впрочем, и те геймеры, которым подсветка не нравится, имеют право на критику в адрес компаний, если те забывают о той части аудитории, что не хочет, чтобы их ПК светился.

Сдерживание консолями прогресса в разработке видеоигр

Третья жалоба, которую приводит Сингх, очень распространена и среди русскоязычных геймеров. Речь идет о недовольстве консолями, консольными играми и консольщиками. Как пишет автор XDA, аргумент «консолененавистников» заключаются в том, что приставки сдерживают развитие видеоигр, поскольку консольная аудитория непритязательна как в плане графики, так и в плане геймплея. В результате разработчики ухудшают графику, чтобы проекты не тормозили на приставках, а также отказываются от геймплейных идей, которые могут показаться слишком сложными казуальной части игрового сообщества. Сингх считает, что раз значительная часть геймеров предпочитает консоли из-за их доступности и удобства, то и градус критики по этому вопросу стоит снизить.

Zero: не согласен. Я и сам хейтер консолей, и считаю, что приставки действительно сдерживают прогресс, а игроки-консольщики в среднем являются более казуальными, чем ПК-бояре. С другой стороны, есть и контраргумент. Консоли и смартфоны приводят в мир игр людей, которые иначе вряд ли заинтересовались бы геймингом. И некоторые из этих пользователей в дальнейшем становятся хардкорщиками и пересаживаются на ПК, хотя процент таковых невелик.

Ремейки и ремастеры старых игр

Сингх пишет о том, что геймеры часто обвиняют разработчиков в отсутствии инноваций и стремлении по второму разу «срубить бабла» на культовых играх прошлых лет, немного подновив их и переиздав. Автор XDA приводит собственные аргументы, заявляя, что без ремейков и ремастеров многие старые игры утратили бы актуальность, поскольку для их запуска на современных системах потребовались бы такие танцы с бубном, на которые многие представители игрового сообщества не готовы. По мнению Сингха, не стоит винить ремейки и ремастеры в нынешнем не лучшем состоянии игровой индустрии.

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Zero: согласен. Ремейки и ремастеры, особенно удачные — дело хорошее. И даже неудачный ремейк или ремастер со временем может быть допилен патчами. Пример — Warcraft III. А еще можно вспомнить переиздания старых RPG с фишками современных движков. К примеру, Planescape: Torment или Baldur’s Gate 1-2. Ремейки и ремастеры нужны. Я и сам в большинстве случаев предпочту играть именно в переизданную версию. Например, очень хотелось бы ремастер The Elder Scrolls 3: Morrowind с исправлением багов и текстурами высокого разрешения. Впрочем, уверен, что уже в скором времени такие текстуры для старых игр будут массово создаваться при помощи нейросетей.

Готовые ПК

Пятый пункт в списке Сингха — это критика готовых ПК. Геймеры часто ругают различные компании за использование в готовых сборках дешевых, неактуальных или залежавшихся на складах комплектующих. В свою очередь, автор XDA полагает, что за прошедшие годы готовые ПК в среднем стали значительно лучше, чем были, и на рынке есть приличные компании, чьи решения заслуживают доверия. В случае же возникновения каких-либо проблем потребитель может воспользоваться гарантией.

Zero: скорее не согласен. На мой взгляд, рассматривать к приобретению готовый ПК стоит только если он предлагается с большой скидкой, настолько большой, что купить его будет выгоднее, чем собрать конфигурацию с нуля. Но, во-первых, таких скидок почти не бывает, а во-вторых, в готовых ПК действительно часто используются посредственные компоненты. Например, сверхбюджетные блоки питания или SSD. Часто фирмы даже не пишут полный список комплектующих, а просто указывают: «Блок питания на 600 Вт», «SSD емкостью 1 терабайт». А там Noname-Китай. Так что оставим готовые ПК тем, кто не шарит. Ну или богатеям, кто может покупать премиум-сборки от компаний, где работают энтузиасты.

Стоимость флагманских комплектующих

Шестая неоправданная, на взгляд Сингха, причина для жалоб — это высокая стоимость флагманского железа. Как считает автор XDA, такое железо (например, видеокарты GeForce RTX 5090) не предназначено для массового потребителя, поэтому производитель может устанавливать на него любую цену, исходя из баланса спроса и предложения, а также учитывая другие факторы. По мнению Сингха, геймерам стоит обращать больше внимания на стоимость игровых видеокарт и процессоров массового сегмента, а не флагманского, поскольку дорогостоящие комплектующие использует лишь малый процент любителей видеоигр.

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Zero: частично согласен. Я считаю, что рекомендованные цены на топовое железо в основном адекватны. Проблема в том, что по ним часто невозможно его купить. Так что дело не в ценах, а в объемах производства и других факторах. Наглядный пример — RTX 5090. Ту же RTX 4090 я в свое время приобрел за 130 тысяч рублей, и покупкой доволен. Но больше 200 тысяч уже вряд ли отдал бы за нее. Если бы RTX 5090 производилась в больших объемах и стоила бы в рознице 2000-2300 долларов, это была бы хорошая покупка.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какие жалобы геймеров автор XDA-Developers Танвир Сингх считает необоснованными, а также поделился собственным мнением по каждому пункту. А что вы думаете по поводу приведенных Сингхом тезисов? И какой позиции по каждому из шести вопросов придерживаетесь вы? Пишите в комментариях!

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