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ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090

Рассказываю о том, почему приобретение новой флагманской видеокарты NVIDIA выглядит сомнительной затеей
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не планирую приобретать новенькую флагманскую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090, хотя до ее релиза и появления обзоров на нее я всерьез над этим раздумывал. Здесь стоит отметить, что сейчас в моем основном игровом ПК установлена RTX 4090 в модификации Palit GameRock OC – гарантия на нее еще не закончилась, и я думал о возможности продажи этой карты на вторичном рынке и о дальнейшей покупке новой в магазине или на маркетплейсе. Но хватит предисловий, поехали!

Высокая цена

Первая причина очевидна — это высокая цена. И ладно еще рекомендованная стоимость – в принципе, я был бы готов отдать за флагманскую видеокарту до 200 тысяч рублей, если бы у меня не было 4090. Но как инсайдеры, так и ритейлеры сообщают о грядущем дефиците – на старте продаж RTX 5090 будет очень мало, а значит, продаваться они будут как минимум раза в полтора дороже рекомендованных цен. И это в США и в Европе. В России цены будут еще выше — санкции пока никто снимать не собирается, а параллельный импорт хоть и налажен, стоит дорого. Не удивлюсь, если в наших магазинах RTX 5090 поначалу будет предлагаться тысяч за 400. Ладно, может, не за 400, а за 389 или даже 369, чтобы цена выглядела более привлекательно. Но это все равно очень дорого, особенно с учетом всего того, о чем я напишу ниже.

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Кстати, а вы что думаете по поводу цен на RTX 5090 в российских магазинах? Пишите свои прогнозы в комментариях.

Низкий прирост производительности по сравнению с RTX 4090

Вторая причина – сравнительно невысокий прирост «чистой» производительности по сравнению с флагманской видеокартой предыдущего поколения. Без DLSS 4 и генерации кадров RTX 5090 превосходит RTX 4090 в игровых сценариях использования на 25-45%. Это, конечно, не провал, но скорее эволюционное, чем революционное улучшение. При переходе с флагманской карты Ada Lovelace на флагманскую же Blackwell никакого «вау-эффекта» не будет. Особенно с учетом того, что упомянутый прирост FPS обеспечен в том числе увеличением энергопотребления и тепловыделения примерно на треть. Но об этом я еще скажу.

Проблемная технология Multi-Frame Generation

А пока – о генерации нескольких промежуточных кадров. Как выяснили обозреватели Hardware Unboxed, технология Multi-Frame Generation пока работает далеко не идеально, особенно в режимах, когда между двумя нативными кадрами генерируется сразу несколько. При активированной опции MFG в играх нередко возникают визуальные артефакты. Например, в Cyberpunk 2077 появляются проблемы с отображением рук и ног NPC и отрисовкой автомобилей. В Alan Wake 2 портится освещение, а в Star Wars Outlaws появляется избыточная размытость. Ну и, конечно, ухудшается отзывчивость управления, увеличивается инпут-лаг.

Колоссальное энергопотребление и тепловыделение

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На самом деле, до покупки RTX 4090 мне было безразлично, сколько энергии потребляет видеокарта, и сколько она выделяет тепла – как говорится, лишь бы работало. Но с «четыре тысячи девяностой» во время гейминга в летнюю жару может быть не очень комфортно, даже если в комнате работает кондиционер – идущий от системного блока жар все равно чувствуется. В остальные сезоны все в порядке. Но это RTX 4090, как правило, потребляющая в играх около 370-390 Вт при заявленном TGP в 450 Вт. Да и с помощью андервольтинга и небольшого урезания лимита по энергопотреблению ситуацию можно поправить. В случае RTX 5090 все гораздо хуже. Заявленный TGP – 575 Вт, и реальный близок к нему. Представьте себе такую «печку» в своем компьютере в +35 градусов по Цельсию. Тут будет нужен кондиционер, рассчитанный на гораздо большую по площади комнату, чем ваша.

Малое количество игр, ради которых стоит покупать RTX 5090

Ну и еще одна причина для меня не покупать RTX 5090 – отсутствие игр, для которых она нужна. Нет, конечно, можно включить трассировку пути в Cyberpunk 2077, но с DLSS 3/FG справится и RTX 4090, а без них не справится и 5090. Да и в целом, много ли на рынке шедевров именно с точки зрения графического исполнения? Мало – чаще топовых видеокарт сейчас требуют плохо оптимизированные, особенно на максимальных настройках, проекты. Большинство же тайтлов оптимизируются под более доступные GPU, чтобы с ними ознакомилось как можно больше игроков, ведь далеко не у всех есть деньги на флагманские видеокарты.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему не планирую покупать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 и собираюсь дождаться следующего поколения графических ускорителей. Вообще, я приобрел RTX 4090 в идеальный момент, в начале 2023 года за фантастические по нынешним меркам 130 тысяч рублей. Отдавать за GPU больше 200 тысяч рублей я по-прежнему не готов. А сколько вы готовы отдать за топовую видеокарту? И сколько, по-вашему, будет стоить в российской рознице RTX 5090? Пишите в комментариях!

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Теги

nvidia видеокарты игры geforce rtx гейминг rtx 5090 графические ускорители
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