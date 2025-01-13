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ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года

Рассказываю о лучших недорогих CPU, хорошо подходящих для игровых конфигураций ПК
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на какие недорогие игровые процессоры стоит обратить внимание в первой половине 2025 года – пожалуй, ограничим бюджет 20 тысячами рублей непосредственно на приобретение CPU. Начну я с более продвинутых моделей, а закончу базовыми и максимально доступными. Также в одной из следующих статей я разберу более дорогие геймерские процессоры, включая Ryzen 7 9800X3D. Встроенную графику в рамках сегодняшнего материала рассматривать не будут — игровая сборка предусматривает наличие дискретной видеокарты. Но хватит предисловий, поехали!

Intel Core i5-12600KF 

Забавно, но в начале 2025 года именно вышедший более трех лет назад Intel Core i5-12600KF оказался одним из лучших игровых процессоров в ценовом диапазоне «до 20 тысяч рублей». По производительности в геймерских сценариях использования он превосходит не только Core i5-14400, но и Ryzen 5 7600, если работает с быстрой DDR5 памятью. Если же использовать недорогие модули DDR4-3200, то «семь тысяч шестисотый» вырывается вперед. Но здесь стоит учитывать, что процессор AMD стоит дороже, как и материнские платы для него. Да и DDR5 память тоже предлагается по более высоким ценам, чем DDR4. В будущем же, купив Core i5-12600KF, вы сможете перейти на Core i7-13700KF или 14700KF без смены платформы. Покупать далеко не новый CPU за 20 тысяч может казаться странным решением, но вопросы следует задавать Intel и ее партнерам, влияющим на процесс ценообразования. Хотя, в любом случае, альтернативы «двенадцать тысяч шестисотому есть» — о них я расскажу ниже.

AMD Ryzen 7 5700X3D 

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Одна из таких альтернатив – это Ryzen 7 5700X3D, удешевленная за счет снижения тактовых частот версия Ryzen 7 5800X3D, оснащенная таким же объемом дополнительного 3D-кэша. Собирать ПК с нуля на платформе AM4 вряд ли целесообразно, если речь идет не о более бюджетной конфигурации на базе условного Ryzen 5 5600, а вот для апгрейда с условного Ryzen 5 2600 рассматриваемый процессор очень и очень хорош. Также можно поискать на вторичном рынке Ryzen 7 5800X3D — со временем все больше геймеров будут переходить с AM4 на более современные сокеты, а значит, старые процессоры будут выставляться на продажу на сайтах объявлений и других площадках. И поглядывайте на цену в магазинах – возможно, она упадет еще больше, как, например, случилось с Ryzen 7 5700X даже в нынешних не лучших российских экономических условиях.

AMD Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 5 7500F – шестиядерный процессор сокета AM5, и один из наиболее доступных CPU для данной платформы, который может послужить своего рода «входным билетом» для желающих перейти на один из наиболее современных сокетов. В дальнейшем же «семь тысяч пятисотый» можно поменять на более производительный CPU. Впрочем, он неплох и сам по себе — и Core i5-13400/12400, и Ryzen 5 5600/5600X в играх остаются позади. Энергопотребление и тепловыделение по современным меркам тоже невысоки. А вот к чему можно придраться – так это к высокой стоимости даже не самого процессора, а материнских плат для него и оперативной памяти с адекватными показателями частоты и таймингов. Со временем цены снижаются, но российского рынка это касается меньше, чем других, более стабильных рынков — как из-за политических рисков, так и из-за слабого курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню.

AMD Ryzen 7 5700X 

AMD Ryzen 7 5700X в 2024 году может выглядеть несколько сомнительным вариантом для игровой конфигурации, но у этого процессора есть один неоспоримый плюс, а точнее, даже два. Цена и соотношение цены и характеристик. Судите сами – перед нами полноценный восьмиядерник, и предлагается он меньше, чем за 16 тысяч рублей, хотя за один доллар сейчас дают больше 100 рублей. С отключенным лимитом TDP рассматриваемый процессор легко обходит по FPS в играх Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X, а также, в большинстве случаев, и такие модели, как Core i5-14400F/13400F. При этом его гарантированно хватит как минимум на пару-тройку лет, поскольку разработчики игр по-прежнему оптимизируют свои проекты в первую очередь под шестиядерные CPU, как наиболее популярные среди геймеров. Но учтите – в случае «разблокированного» по TDP Ryzen 7 5700X обойтись кулером за 1500 рублей не получится, и на подходящую систему охлаждения, вероятно, придется потратить как минимум 2500-3000 рублей.

Intel Core i5-14400F/13400F 

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Покупать Intel Core i5-14400F или 13400F чисто для гейминга особого смысла нет – лучше взять Core i5-12600KF. Впрочем, если вы хотите более холодный и энергоэффективный процессор, пусть и немного более медленный, один из этих двух CPU станет хорошим выбором. К тому же, Е-ядра хоть и не дадут прироста FPS в играх, возьмут на себя второстепенные задачи, «подхватив» системные процессы, а также различные приложения, включая браузеры, мессенджеры, программы для стриминга и записи видео. Впрочем, если можно взять вместо одного из двух упомянутых CPU Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600, при этом купив за счет экономии на процессоре более производительную видеокарту, так и следует поступить. Все-таки главным компонентом игровой конфигурации является именно графический ускоритель.

AMD Ryzen 5 8400F (с оговорками)

 

AMD Ryzen 5 8400F попал в данным список только потому что является представителем перспективного сокета AM5. Увы, по производительности он примерно равен Intel Core i5-12400F, а стоит дороже (как и материнские платы и оперативная память для него). Но если в будущем вы планируете заменить «восемь тысяч четырехсотый» на более производительный процессор, рассматривая шестиядерник лишь в качестве основы для временной сборки, то вариант выглядит вполне приемлемым. Все-таки это самый дешевый на момент написания статьи CPU платформы AM5 — тот же Ryzen 5 7500F стоит ощутимо дороже. Но и производительность, справедливости ради, предлагает более высокую.

Intel Core i5-12400F 

Intel Core i5-12400F – это один из двух «народных шестиядерников» (второй — Ryzen 5 5600), которые я часто рекомендую в рамках рубрики «Народный ПК». По соотношению стоимости и характеристик это по-прежнему один из лучших вариантов, особенно если бюджет ограничен примерно сотней тысяч рублей. Лучше обойтись бюджетным, в рамках разумного, CPU, и вложить максимум средств в графический ускоритель, особенно с учетом того, что «двенадцать тысяч четырехсотый» можно смело использовать с видеокартами не только бюджетного и среднего, но и продвинутого среднего ценовых сегментов. Условная Radeon RX 7700 XT или даже RTX 4070 будет смотреться в паре с таким процессором вполне уместно. А еще Core i5 12400F отличается скромным показателями энергопотребления и тепловыделения – для его охлаждения с запасом хватит недорогого башенного кулера, рассчитанного на TDP 140-180 Вт.

AMD Ryzen 5 5600 

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AMD Ryzen 5 5600 — это второй «народный шестиядерник», который я часто рекомендую в рамках рубрики об игровых сборках в различных бюджетах. Он уступает Core i5-12400F в игровых сценариях использования, но совсем незначительно, а стоит дешевле, как и материнские платы для него. При этом «пять тысяч шестисотый», как и его основной конкурент из синего лагеря – это весьма нетребовательный к питанию и охлаждению CPU, поэтому он отлично подходит для бюджетных геймерских конфигураций. Оптимально смотреться в паре с ним будут такие видеокарты, как RTX 4060/RX 7600, а также модели следующих поколений, позиционирующиеся как пришедшие им на замену. Впрочем, можно использовать Ryzen 5 5600 и для таких графических ускорителей, как RX 7700 XT или даже RTX 4070 — да, он в определенной степени будет узким местом связки, но производительность все равно будет достойной. Ситуация, когда видеокарта в несколько раз дороже процессора давно уже является нормой для игровых ПК. Например, Core i5-13700KF и RTX 4090 – это тоже вполне сбалансированная связка, хотя и с упором на GPU.

AMD Ryzen 5 5500 (с оговорками) 

Напоследок рассмотрим два процессора, использовать которые при наличии адекватного бюджета (более 80 тысяч рублей, а лучше – более 100-120 тысяч) я бы уже скорее не рекомендовал. Тем не менее, для недорогих, компромиссных конфигураций их использование в некоторых случаях все же может быть оправданным. Первый из двух упомянутых CPU — это AMD Ryzen 5 5500. В отличие от Ryzen 5 5600, он основан на мобильной архитектуре Cezanne. Это тоже поколение Zen 3, как и Vermeer, но урезание кэша третьего уровня до 16 Мб сказалось на игровой производительности процессора крайне негативно – он гораздо ближе к Ryzen 5 3600, чем к 5600 или Core i5-12400F. Еще один минус рассматриваемого CPU – поддержка только третьей, а не четвертой версии PCI-Express. Так что покупать его есть смысл лишь если бюджет жестко ограничен.

AMD Ryzen 5 3600 (с оговорками) 

У AMD Ryzen 5 3600 те же недостатки, что и у Ryzen 5 5500, за исключением объема кэша третьего уровня — здесь его в 2 раза больше. Впрочем, игровая производительность у двух процессоров отличается не сильно, и брать можно любой – какой дешевле. Для гейминга оба CPU в 2025 году можно охарактеризовать как слабые, но для сверхбюджетных конфигураций, когда на счету каждая тысяча рублей, альтернатив им практически нет. Да, по современным меркам это холодный и нетребовательный процессор, но и производительность его оставляет желать лучшего, что, впрочем, совсем не удивительно, учитывая, как давно он появился на рынке. И поддержки PCI-E 4.0. нет. Есть возможность подкопить и взять Ryzen 5 5600? Тогда лучше так и сделать.

FAQ (Вопросы и ответы)

Что важнее для игр — процессор или видеокарта?

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Видеокарта. Но процессор также не должен быть слишком слабым или сильно устаревшим. Например, в свое время Intel Core i5-2500K был отличным CPU, но, если сейчас поставить его в пару к RTX 4090/5090, в играх будут наблюдаться фризы.

Какой процессор для игр взять до 15 тысяч, если без необходимости будущего апгрейда в рамках сокета?

Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600.

А если есть желание потом сделать апгрейд, не меняя платформу?

AMD Ryzen 5 7500F (если удастся найти дешевле 15 тысяч) или Ryzen 5 8400F. Платформа AM5 выглядит весьма перспективно, что продемонстрировал выход Ryzen 7 9800X3D – лучшего на начало 2025 года игрового процессора.

Есть ли шансы, что CPU будут дешеветь в 2025 году?

В России – вряд ли. Какое-то небольшое удешевление, конечно, может быть, но в целом тренд по компьютерным комплектующим прогнозируется скорее на удорожание. Почти все экономисты и финансовые аналитики говорят о закреплении курса доллара на уровне выше 100 рублей, а к концу года – и на уровне ближе к 110-115 рублям. Падает рубль и к юаню. Поэтому низких цен на игровое железо ждать не приходится.

А что взять из процессоров подороже, в бюджете от 20 до 50 тысяч?

Напишу в одной из следующих статей.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания процессорах стоимостью до 20 тысяч рублей, подходящих или ограниченно подходящих для создания игровых конфигураций ПК. Безусловно, наиболее перспективной платформой для сборки компьютера с прицелом под будущий апгрейд выглядит сокет AMD AM4. Тем не менее, если стоит задача играть «здесь и сейчас», переплата за соответствующие CPU, материнские платы и DDR5 ОЗУ может быть неоправданной. А что вы думаете по поводу рассмотренных CPU? Какой из них взяли бы для игровой конфигурации стоимостью 100-120 тысяч рублей? Или может, выбрали бы одну из моделей, не перечисленных в материале? Пишите в комментариях!

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