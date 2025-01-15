Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших процессорах для игровых конфигураций ПК в ценовом диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей. Естественно, речь идет о стоимости непосредственно CPU, а не сборок в целом. Начну я с наиболее производительных и продвинутых моделей, а потом постепенно перейду к более доступным. О лучших игровых процессорах стоимостью до 20 тысяч рублей вы можете прочитать в предыдущей статье . Но хватит предисловий, поехали!

Начну с Intel Core i7-14700KF — процессора с 8 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 12 энергоэффективными без оной. Проблема нестабильности и вероятного выхода из строя затронула лишь единичные экземпляры данного CPU (в отличие от Core i9-14900K/KF), к тому же, Intel совместно с партнерами-вендорами материнских плат наконец-то выпустила прошивки BIOS, устраняющие риски, так что покупать «четырнадцать тысяч семисотый» можно смело. Это отличный CPU как для рабочих, так и для игровых сценариев использования и недостатков у него только два. Первый — сокет, чей жизненный цикл подходит к концу. Второй – непомерное энергопотребление и тепловыделение. Нет, если вы будете только играть, то можете обойтись топовым суперкулером уровня Noctua NH-D15 G2 или PCcooler RZ820. Но если будете пользоваться еще и рабочими приложениями с многопоточной распараллеливаемой нагрузкой – однозначно стоит выбрать систему жидкостного охлаждения (СЖО). Причем не абы какую, а с 360-миллиметровым радиатором. Можно и с 420-миллиметровым, но это уже на вкус и цвет.

реклама





Для шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 7600X3D стоит неприлично дорого, поэтому между ним и Core i7-14700KF я однозначно выбрал бы последний. Брать рассматриваемый процессор за 40+ тысяч рублей я точно не советую, если вы не ярый фанат AMD. На мой взгляд, адекватная стоимость для 7600X3D — максимум тысяч 30. Да и то не факт, потому что за 25-27 можно приобрести такие процессоры, как Core i5-14600KF и 13600KF, которые выдают такую же производительность в играх, но еще и оснащены дополнительными энергоэффективными ядрами. Проще говоря, процессор хороший, а еще холодный и потребляет крайне мало энергии, но цена на него ритейлерами установлена явно неадекватная, завышенная раза в полтора как минимум, а скорее – даже больше, чем в полтора.

Intel Core i7-13700KF сочетает в себе 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер, и мало уступает в играх тому же Core i7-14700KF, а Ryzen 7 5800X3D OEM и вовсе превосходит. C 7600X3D в игровых сценариях использования рассматриваемый CPU выступает примерно наравне, зато в рабочих не оставляет от конкурента из красного лагеря камня на камне. Еще бы — 16 ядер против 6. За свои деньги это отличный процессор, причем универсальный, подходящий как для игр и стриминга, так и для работы в ресурсоемком программном обеспечении. Недостаток у «тринадцать тысяч семисотого» только один – высокое энергопотребление и тепловыделение. Как и в случае Core i7-14700KF, в играх можно обойтись топовым суперкулером, но для работы и стресс-тестов понадобится СЖО.

С процессорами AMD с дополнительным 3D-кэшем творится какая-то дичь – они стоят совершенно неадекватных денег. И за 46-47 тысяч рублей я брать AMD Ryzen 7 5800X3D точно не советую, особенно с учетом того, что за 20 тысяч можно взять 5700X3D, который будет слабее в играх буквально процентов на 5-7. Адекватная стоимость для 5800X3D при таких вводных – ну, тысяч 25. Но это же лучший игровой процессор для сокета AM4, дефицит! Вот ритейлеры и ставят конские цены. Так вот, к чему это я? А к тому, что если у вас какой-нибудь старый AM4 процессор вроде Ryzen 5 3600 или 5600, то апгрейд до 5800X3D будет неплохим вариантом, если «пять тысяч восьмисотый» вам удастся найти за 20-25 тысяч рублей. Ну, может быть, до 30 тысяч, но по мне так тогда уже лучше брать 5700X3D. По нынешним же ценам покупать рассматриваемый CPU будет только сумасшедший. Ведь Core i7-13700KF и 14700KF производительнее в играх.

реклама





Процессоры Intel Core i5-14600KF и 13600KF, оснащенные 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами можно рассматривать вместе, поскольку разница между ними как в производительности и TDP, так и в цене невелика. В играх «четырнадцать тысяч шестисотый» обходит своего предшественника буквально на пару процентов, но все-таки обходит, поэтому при равной цене, конечно, стоит покупать именно его. Если же Core i5-13600KF можно найти на пару тысяч рублей дешевле, то стоит отдать предпочтение ему. Оба CPU можно охарактеризовать как отличные варианты для игровых сборок среднего и продвинутого уровня – в пару к ним можно устанавливать любые видеокарты вплоть до флагманских, хотя в связке с условной GeForce RTX 5090, конечно, лучше будет смотреться AMD Ryzen 7 9800X3D или хотя бы Intel Core i7-14700KF. Кстати, 14600KF и 13600KF ощутимо холоднее, чем 14700KF и 13700KF – хорошего двухсекционного башенного кулера с парой вентиляторов для них будет более, чем достаточно, переплачивать за СЖО необязательно.

И последний на сегодня претендент — AMD Ryzen 7 7700. Скажу честно – при равной с Core i5-14600KF/13600KF или даже более высокой цене брать его смысла мало, если только под будущий апгрейд в рамках платформы AM5 с заменой CPU на модель с дополнительным 3D-кэшем. На условный Ryzen 7 10800X3D через год-два. Сейчас же упомянутые процессоры Intel немного производительнее в играх и ощутимо производительнее в приложениях с хорошо распараллеливаемой многопоточной нагрузкой. Все-таки 14 ядер против 8, хотя и не все ядра полноценные. Забавно – Intel находится в кризисе и AMD могла бы отхватить большую долю рынка, переведя значительную часть геймеров на свой «долгоиграющий» сокет, но многих пользователей отталкивают высокие цены и, соответственно, не лучшее соотношение цены и производительности. При этом кроме цены у Ryzen 7 7700 недостатков нет — энергопотребление и тепловыделение адекватные, специфических проблем тоже не выявлено.

FAQ (Вопросы и ответы)

Автор – фанат Intel? Почему все AMD Ryzen в статье помечены как варианты с оговорками?

Нет, не фанат. Например, в предыдущей статье, ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года 7 процессоров «красные» и только 3 «синие». Дело в соотношении цены и производительности в играх. У Intel она в рассматриваемом ценовом сегменте лучше, если брать цены в российской рознице. Ну зачем приобретать 7600X3D или 5800X3D с 6/8 ядрами, когда за те же деньги есть Core i7-14700KF с 20 ядрами, да еще и более производительный в играх? Слишком горячий? Окей, тогда 13700KF с 16 ядрами или 14600KF с 14 ядрами.

реклама





А где AMD Ryzen 7 7800X3D?

Не вписался в бюджет – будет в одной из следующих статей.

Почему в списке нет процессоров Intel Core Ultra?

Потому что на данный момент они проходное фуфло, если говорить об игровом применении. Intel обещает исправить это будущими прошивками BIOS, но я сильно сомневаюсь, что у компании что-то получится.

реклама





А Ryzen 7 5700X3D?

Рассмотрен в предыдущей статье о процессорах дешевле 20 тысяч рублей.

Процессоры Ryzen 9000?

У них не лучшее соотношение цены и производительности в играх. Вместо того же AMD Ryzen 5 9600X лучше купить Core i5-14600KF/13600KF. А вместо Ryzen 7 9700X — Core i7-14700KF или 13700KF.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи игровых процессорах стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей, актуальных в 2025 году и хорошо, или как минимум неплохо подходящих для игровых конфигураций ПК. Как выяснилось, в данной ценовой категории правят бал модели компании Intel, зато в более доступном и во флагманском ценовых сегментах больше решений AMD. А что вы думаете по поводу рассмотренных в материале CPU? Какой из них вы бы взяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)

Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты

ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года

ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года