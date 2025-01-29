Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я высоко оцениваю работу компании NVIDIA по выпуску игровых видеокарт и стимулированию спроса на них, хотя как потребителю, мне нравятся далеко не все действия «зеленых». Тем не менее, NVIDIA действительно умеет продвигать свои продукты, и капитализация компании настолько выросла не только из-за ИИ-бума, хотя, конечно, в первую очередь все-таки из-за него. Впрочем, хватит предисловий, поехали!

Видеокарты NVIDIA с 2014 по 2025 год

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Вернемся на 10-11 лет назад, в 2014 год. После видеокарт GeForce GTX 700 NVIDIA представила новые графические ускорители GTX 900 на основе архитектуры Maxwell, сочетающей в себе приличный уровень производительности и хорошую энергоэффективность. GTX 970 тогда и вовсе прослыла народной видеокартой, несмотря на 3.5 гигабайта быстрой и 500 мегабайт медленной памяти. После NVIDIA выпустила GTX 1000 — и скачок в игровой производительности снова оказался солидным.

Далее – 2018 год. Графические ускорители NVIDIA GeForce GTX стали GeForce RTX — компания представила технологию трассировки лучей и интегрировала в свои видеокарты специальные RT-ядра. Поначалу игровое сообщество приняло рейтрейсинг довольно холодно, поскольку частоту кадров он просаживал довольно сильно, а игр вроде Cyberpunk 2077, где трассировка лучей действительно преображала картинку тогда не было. Да и «чистая» производительность без рейтрейсинга по сравнению с поколением GTX 1000 выросла не сильно. Тем не менее, это был важный «звоночек» — отныне каждое поколение игровых видеокарт NVIDIA будет приносить с собой или технологии и функции, недоступные моделям предыдущей линейки, или мощный прирост производительности.

RTX 2000 — трассировка лучей. RTX 3000 —значительный прирост игровой производительности. RTX 4000 — одновременно и прирост, и новая технология, генерация кадров. Переход на технологические нормы TSMC оказался весьма удачным. А вот с RTX 5000 не задалось — чистая производительность увеличилась не сильно, а значит, чтобы подстегнуть продажи, нужна какая-нибудь «фишка». И она есть – Multi-Frame Generation. К сожалению, если верить первым обзорам, на данный момент эта функция работает далеко не идеально и приводит к появлению артефактов. Особенно если пытаться из 30 FPS сделать 120. Проще говоря, технология хорошо работает только тогда, когда частота кадров и без нее высокая. А зачем она тогда нужна? Ладно, скорее всего, большую часть багов поправят обновлениями драйверов. А спрос все равно будет, отдел маркетинга работает отлично.

Позиция AMD на рынке видеокарт

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На мой взгляд, AMD окончательно закрепилась на рынке в качестве отстающих и берет свое только в бюджетном и среднебюджетном сегменте. Это как Lada — едет и ладно. «Красные» уже не раз отказывались даже от попыток навязать NVIDIA конкуренцию в топ-сегменте, и отказались снова. А ведь даже если геймер покупает себе условную Radeon RX 7600, он в большинстве случаев все равно знает: самые производительные видеокарты — у NVIDIA. Первой продвигает новые технологии вроде трассировки лучей и генерации кадров — тоже NVIDIA. А AMD остается лишь догонять и копировать. Окей, на процессорном рынке «красные» действительно первыми представили как минимум две инновации – чиплетный дизайн (у которого, впрочем, есть и минусы) и 3D-кэш. А на рынке видеокарт? Что-то не припомню ни каких-то важных новшеств, ни видеокарт, которые на равных могли бы соперничать с моделями NVIDIA или и вовсе опережали бы их. Последний раз, наверно, такой видеокартой была HD 7970, которая вышла аж в 2012 году.

Примечательно, что AMD такая позиция, судя по всему, устраивает. Еще бы – на процессорном рынке все отлично, да и консоли базируются именно на решениях AMD, поскольку по соотношению стоимости и характеристик в бюджетном сегменте они часто более выгодны, чем предложения конкурентов. Так зачем тогда париться? Большинство игр выходят и на консолях, а значит, разработчики будут оптимизировать их не только под NVIDIA, но и под AMD. На ПК же компании достаточно не слишком большой, но все-таки заметной доли, преимущественно сосредоточенной в бюджетном сегменте.

Что NVIDIA будет делать дальше для стимулирования спроса – мой прогноз

Напоследок предположу, что NVIDIA будет делать для стимулирования спроса на игровые графические ускорители дальше. Каждое поколение – презентовать или новые технологии, или новые архитектурные особенности. Новую версию DLSS или улучшенные RT-ядра, а может, обновленные тензорные ядра или очередную версию мультигенератора кадров, которая будет работать только на RTX 6000, а вот на RTX 5000 — ни-ни. Запланированное устаревание в чистом виде, но если улучшения действительно будут заметными, то лично я не против.

Но все-таки вставлю шпильку в адрес NVIDIA. Спасибо хоть, что не требуете подписку на видеокарту оплатить, а то, судя по Canon и некоторым автопроизводителям, такое вполне возможно. Забыл закинуть деньги и флагманская видеокарта превратилась в тыкву уровня GT 710, пока не пополнишь счет. К чему это я? А к тому, что маркетологи NVIDIA действительно здорово делают свою работу. И «зеленые» видеокарты будут и дальше отлично продаваться, несмотря на высокие цены. RTX 5090 и RTX 5080 еще не вышли, а уже известно, что будет дефицит и превышение спроса над предложением. Ай да хитрый дядюшка Хуанг.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, почему восхищаюсь работой компании NVIDIA – в первую очередь, по части маркетинга и продвижения своей продукции. Напомню, что я и сам являюсь обладателем видеокарты GeForce RTX 4090, и не жалею о ее приобретении, а напротив, считают, что за 130 тысяч рублей это была весьма выгодная покупка. Поначалу в играх был настоящий «вау-эффект», особенно с учетом того, что я еще и пересел на 280-герцевый монитор. А что вы думаете по поводу маркетологов NVIDIA и конкуренции компании с AMD на рынке видеокарт? Пишите в комментариях!

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