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ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК

Рассказываю о негативных последствиях, к которым может привести неграмотный выбор компьютерного железа
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о десяти распространенных ошибках при сборке игрового ПК, а точнее – при выборе комплектующих для него. Некоторые из перечисленных ошибок свойственны в первую очередь начинающим пользователям, далеким от мира компьютерного железа, другие же порой допускают и опытные энтузиасты. Но хватит предисловий, поехали!

Ошибка 1 — чрезмерная экономия на видеокарте

Первая, и часто главная ошибка, о которой потом люди жалеют на протяжении нескольких лет – это приобретение недостаточно производительной видеокарты. Нередки случаи, когда геймер может позволить себе купить NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, но вместо этого вкладывает значительную часть бюджета в другие комплектующие, или просто поддается душащей его жабе и в итоге приобретает GeForce RTX 4060 Ti. Казалось бы — разница между этими видеокартами, судя по их названиям, не должна быть особо значительной. Но на самом деле, она не просто значительная, а колоссальная. RTX 4070 Super позволяет комфортно играть на максимальных настройках в разрешении QuadHD с трассировкой лучей, а RTX 4060 Ti – только в FullHD, причем в основном без рейтрейсинга.

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Вообще, я часто замечал, что лучшие покупки совершаются, когда перед ними тебе кажется, что выбранная вещь стоит слишком дорого – она, конечно, по карману, но ощутимо бьет по бюджету. У меня так было с приобретением видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Сейчас, в конце 2024 года, кстати, покупать ее уже не советую – лучше дождаться выхода графических ускорителей RTX 5000 Blackwell, который запланирован на первый квартал 2025 года.

Ошибка 2 — неверный выбор процессора

Вторая ошибка – неправильный выбор CPU. Например, если ваш бюджет на сборку составляет 100-120 тысяч рублей, и вы хотите игровой ПК, не стоит покупать дорогой процессор уровня Intel Core i7-13700K, или, тем более, AMD Ryzen 7 9800X3D. Лучше приобрести доступный по цене шестиядерник, такой, как Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600, а значительную часть доступных денег вложить в видеокарту.

Также не стоит покупать для игр новые процессоры Intel Core Ultra 200K – в геймерских сценариях использования они уступают не только Raptor Lake Refresh, но и «обычным» Raptor Lake. Что же касается Ryzen 7 9800X3D – на конец 2024 года это объективно лучший игровой CPU, но его стоимость в российских (да и в зарубежных тоже) магазинах сильно завышена – стоит подождать релиза Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D, который, как и релиз уже упомянутых видеокарт RTX 5000, запланирован на первый квартал 2025 года.

Ошибка 3 — использование только одного модуля ОЗУ или медленной памяти

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Третья ошибка – приобретении одного модуля оперативной памяти. Устанавливать одну планку целесообразно только если вы точно знаете, что в течение пары месяцев докупите вторую. Двухканальный режим предоставляет действительно серьезный бонус к производительности, игнорировать который попросту глупо. Здесь стоит подчеркнуть, что оптимальный вариант – это использование двух, а не четырех модулей памяти, поскольку трех- или четырехканального режима в пользовательских системах не предусмотрено, и четыре планки в большинстве случаев покажут более низкие результаты, чем две. И еще один нюанс – не стоит покупать слишком медленную память. Вряд ли целесообразно смотреть в сторону модулей и комплектов DDR4-3000 и медленнее или DDR5-5600 и медленнее. Впрочем, учитывать стоит не только частоту/пропускную способность, но и тайминги. Чем выше одно, и чем ниже другое — тем лучше.

Ошибка 4 — покупка материнской платы с одним M.2 PCI-E разъемом или без него

Игры и софт с каждым годом занимают все больше места, и если когда-то на 80-гигабайтном жестком диске помещалось множество проектов AAA-класса, то сейчас 120-гигабайтного SSD может не хватить даже для одной игры, а терабайтного хватит буквально для нескольких. Исходя из таких вводных, покупать материнскую плату, оснащенную только одним разъемом M.2 PCI-Express для твердотельного накопителя, или и вовсе лишенную таких разъемов будет большой ошибкой.

Кстати, если вы давно хотели приобрести твердотельный накопитель, отличным выбором будет ADATA Legend 960 – это быстрый и надежный PCI-E 4.0 SSD, оснащенный DRAM-буфером, и при этом предлагающийся по более доступной цене, чем многие конкурирующие продукты. Если же вопрос цены для вас не слишком важен – стоит смотреть в сторону Samsung 990 Pro или даже PCI-E 5.0 накопителей, таких, как MSI SPATIUM M580 FROZR.

Ошибка 5 — приобретение недостаточно емкого SSD

Пятая ошибка связана с четвертой. Покупать твердотельный накопитель емкостью 500-512 ГБ или меньше в 2024, а тем более, в 2025 году смысла мало — его хватит только для операционной системы, софта и буквально пары игр, если говорить об AAA-проектах, занимающих по 100-200 гигов и требующих еще примерно столько же места для установки обновлений. Минимально приемлемый вариант для игрового ПК – это покупка терабайтного SSD, но, пожалуй, разумнее говорить о приобретении как минимум двухтерабайтника. Например, могу порекомендовать Samsung 980 Pro – это проверенная временем классика. Что же касается PCI-E 5.0 накопителей – практической необходимости в них пока нет, по крайней мере, если говорить об игровых сценариях использования, но если вы хотите собрать ультимативный геймерский ПК, можно взять и PCI-E 5.0 SSD, например, X.

Ошибка 6 — сверхбюджетный, или, напротив, слишком дорогой блок питания

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Про блоки питания ходит много мифов – одни компьютерщики считают, что на БП экономить нельзя, другие же — напротив, что за БП не стоит переплачивать, поскольку на производительность системы он не влияет. Истина, как чаще всего и бывает, где-то посередине. В большинстве случаев нецелесообразно покупать как слишком дешевые (стоимостью менее 4 тысяч) так и слишком дорогие (стоимостью более 20-25 тысяч) блоки питания, хотя, конечно, бывают и исключения. В бюджетном ценовом сегменте я могу порекомендовать продукцию таких брендов, как Chieftec, DeepCool и Zalman, а в премиальном — Seasonic и Be Quiet (линейка Dark Power).

Ошибка 7 — несовместимые комплектующие

От приобретения несовместимых между собой комплектующих в большинстве случаев способны уберечь всевозможные «калькуляторы сборок» на сайтах магазинов, но используют их далеко не все пользователи, да и нюансы эти калькуляторы учитывают не всегда. Например, человек может добавить к производительной и требовательной к электропитанию сборке сверхбюджетный блок питания Noname-бренда якобы на 750 Вт, а потом окажется, что по факту у этого БП по линии 12В только 450 Вт или еще меньше. Возможны и другие варианты – например, несовместимость кулера и модулей оперативной памяти или корпуса, видеокарты и блока питания. Избежать ошибок при сборке или апгрейде ПК далекие от мира компьютерного железа пользователи могут, проконсультировавшись с сотрудниками магазинов вроде «Регарда» или «Ситилинка», ну или обратившись на тематические форумы вроде overclockers.ru.

Ошибка 8 — неграмотный подход к организации охлаждения внутри корпуса

Довольно распространенная ошибка — отсутствие понимания того, как работают системы охлаждения внутри корпуса ПК. Соответственно, неопытный пользователь может, например, поставить вентиляторы так, что их воздушные потоки будут мешать друг другу. А еще люди нередко покупают процессоры в боксовом исполнении с комплектными кулерами, хотя за разницу в цене между BOX и OEM версиями можно приобрести гораздо более эффективную систему охлаждения от стороннего производителя, которая, к тому же, еще и будет работать более тихо, поскольку 120-миллиметровый или 140-миллиметровый вентилятор функционирует не на столь высоких оборотах, как более мелкие «вертушки», особенно, если температура CPU далека от критической.

Ошибка 9 — приобретение комплектующих Noname-брендов

Нельзя не вспомнить и про ошибку, являющуюся наглядной иллюстрацией пословицы «скупой платит дважды» — про приобретение комплектующих от Noname-брендов. В первую очередь это касается оперативной памяти и SSD, но покупать на маркетплейсе видеокарту от сомнительной китайской компании – тоже очень плохая идея. В таких устройствах могут использоваться некачественные или бывшие в употреблении компоненты — в Китае подвальная и полуподвальная сборка компьютерного железа поставлена на поток. На мой взгляд, лучше переплатить, но получить гарантированно качественное устройство. Брак, конечно, бывает и у таких фирм, как ASUS, GIGABYTE, Palit или MSI, но если вы купите GPU от них в магазине и столкнетесь с неработоспособностью устройства, то получить замену или вернуть деньги в большинстве случаев не составит труда.

Ошибка 10 — покупка готового ПК вместо подбора комплектующих

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И последняя на сегодня ошибка – это приобретение готовой конфигурации, предлагаемой магазином. Часто в такие сборки ставят залежавшееся на складах железо – в первую очередь, речь идет о кулерах, SSD, оперативной памяти, материнских платах, корпусах и блоках питания, поскольку на них многие пользователи почти не обращают внимания в отличие от процессоров и видеокарт. В 95-99% случаев опытный компьютерщик за цену готовой сборки сможет подобрать более производительную, сбалансированную и/или удобную в эксплуатации и обслуживании конфигурацию.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти ошибках при выборе комплектующих для игровых конфигураций ПК – некоторые из них распространены в первую очередь среди новичков в мире компьютерного железа, другие же порой допускают и опытные пользователи. А вы сталкивались с какими-либо из упомянутых ошибок на своем опыте или опыте друзей и знакомых? Лично я – да, сталкивался. В моем первом игровом ПК были процессор Pentium 4 2.4 ГГц и видеокарта NVIDIA GeForce FX 5200, то есть упор был явно не на видеокарту. Разумеется, железо выбирал не я, потому что тогда я был ребенком и в нем не разбирался. Пишите в комментариях о похожих случаях из вашей жизни.

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