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Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году

Рассказываю об уровне инфляции, динамике изменения ключевой ставки, курсах валют и других экономических показателях
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Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я приведу мнения и прогнозы некоторых экономистов и экспертов по поводу того, что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году. Прежде всего речь пойдет о таких показателях, как инфляция, включая продуктовую инфляцию, ключевая ставка, а также курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Для начала я проанализирую показатели 2024 года, а потом перейду к прогнозам. Но хватит предисловий, поехали!

Инфляция в 2024 году 

Согласно прогнозу Центробанка РФ, инфляция по итогам 2024 года составит около 8-9%, тем не менее, как неоднократно замечали различные экономисты и эксперты, методика подсчета инфляции, применяемая в целях статистики, достаточно далека от реальной потребительской корзины большинства россиян. Значительную часть этой потребительской корзины составляют продукты питания, многие из которых за прошедший год подорожали на 10-20%, а некоторые – и более, чем на 20%. В свою очередь, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от партии КПРФ Николай Арефьев в мае 2024 года заявил, что инфляция, на его взгляд, в 2 раза выше публикуемых Центробанком значений и примерно соответствует показателю ключевой ставки.

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Перейдем к ценам на продукты. По данным Росстата, больше всего в 2024 году подорожали картофель (рост на 45%), чеснок (30%) и томаты (27%). Также более, чем 20% прибавили в цене свекла, репчатый лук, оливковое и сливочное масло, баранина, яйца, грибы и некоторые другие продукты. Значительно подорожали многие импортные товары, включая цифровую и бытовую технику, а также электронику – впрочем, это связано в первую очередь с ослаблением рубля на протяжении трех осенних месяцев, которое ускорилось ближе к концу ноября. Подорожали и автомобили – как из-за падения рубля, так и из-за роста утильсбора.

Ключевая ставка в 2024 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что одна из ключевых задач регулятора на данном этапе – это борьба с инфляцией. Для этого Центробанк использует инструмент, ранее уже продемонстрировавший свою эффективность в 2022 году — повышение ключевой ставки. К сожалению, в 2024 году даже увеличение данного показателя до рекордного уровня в 21% помогло лишь замедлить инфляцию, но не привести ее к целевым показателям. При этом побочные эффекты оказались значительными — в первую очередь это недоступность заемных средств как для физических лиц, так и для бизнеса. В особо тяжелой ситуации оказались предприятия, ранее взявшие кредиты с плавающей ставкой – например, многие владельцы торговых центров, которым теперь угрожает банкротство.

Тем не менее, в Центробанке пока не планируют отказываться от дальнейшего повышения ключевой ставки – судя по прогнозам экономистов и представителей банковской отрасли, данный показатель будет в декабре увеличен до 22-24%. Многие крупные банки заранее повысили проценты по кредитам, ожидая подобного решения со стороны регулятора. Также в Банке России отказались от покупки валютной выручки до конца 2024 года с целью поддержания курса рубля. Впрочем, об этом далее.

Курс рубля в 2024 году

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Российская национальная валюта ослабевала по отношению к американскому доллару на протяжении всей осени, и процесс лишь ускорился в конце ноября, когда США наложили санкции на Газпромбанк, являющийся одним из ключевых поставщиков валюты на российский рынок. И одним лишь глобальным укреплением доллара после избрания президентом Америки Дональда Трампа тенденцию не объяснить – рубль значительно ослаб и по отношению к евро, и, что особенно важно в условиях американских и европейских санкций, к китайскому юаню. Возвращаясь же к паре рубль/доллар, стоит сказать, что глава банка ВТБ Андрей Костин дал интервью Reuters. В нем топ-менеджер заявил, что курс рубля, вероятно, закрепится на уровне «чуть выше 100 единиц за доллар». А Костин – человек в экономических и финансовых вопросах весьма информированный.

Ослабление курса рубля по отношению к китайскому юаню приведет к росту цен на импортируемые из Китая товары, а также на продукцию, которая производится на китайском оборудовании. Между тем, совместное исследование, проведенное ВТБ и РБК, показало, что более двух третей крупных российских компаний в 2024 году использовали юань в проведении трансграничных платежей. Кстати, в том же опросе представители крупного бизнеса высказались и по поводу курса доллара – по их мнению, в 2025 году за одну единицу американской валюты будут давать 95-105 единиц российской. В интернете же на эту тему грустно шутят: пусть уж тогда приравняют один доллар к 100 рублям, чтобы считать удобно было.

Прогнозы на 2025 год

В октябре 2024 года в Центробанке заявляли о стремлении добиться в 2025 году инфляции, не превышающей 4-5%. При этом опрошенные изданием «Коммерсант» эксперты полагают, что она все-таки будет выше — как минимум на пару процентных пунктов. При этом по курсу рубля ожидания у экономистов и представителей бизнеса примерно схожие – эксперты солидарны, что за один доллар будут давать 95-105 рублей на протяжении большей части года.

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По ключевой ставке прогнозы сильно разнятся, и это неудивительно — ЦБ будет корректировать показатель ключевой ставки в зависимости от экономической ситуации, в первую очередь учитывая уже упомянутый уровень инфляции. А он, по мнению аналитиков «Сбера» может быть как 4-5% при оптимистичном сценарии, так и более 9% при негативном, при этом официальная инфляция в 9% означает, что некоторые товары подорожают и на 20-30%, но это компенсируется другими, стоимость которых почти не изменилась в сторону увеличения или даже снизилась. В целом же резюмировать ожидания экспертов по поводу состояния российской экономики в 2025 году можно, вспомнив фразу «год будет непростой». Увы, но резкого повышения благосостояния и реальной покупательной способности пока ждать не приходится. Хорошо, если зарплаты будут поспевать за ценами, но во многих отраслях скорее всего не будут.

Как сохранить свои сбережения в условиях высокой инфляции

Напоследок стоит напомнить о том, как можно сохранить, а возможно, даже немного преумножить свои сбережения в условиях высокой инфляции. В России действует программа страхования вкладов, а проценты по этим самым вкладам сейчас весьма высокие, поэтому неплохой вариант – поместить часть свободных денежных средств в один из достаточно крупных и надежных банков, участвующих в программе страхования. Впрочем, держать все яйца в одной корзине не стоит — сценарий заморозки вкладов, если верить словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной не рассматривается, но вероятность его реализации все же отлична от нуля.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, что происходило с российской экономикой в течение 2024 года, а также привел некоторые прогнозы по поводу того, что может с ней произойти в 2025 году. А вы замечаете подорожание каких-либо интересующих вас товаров? И сколько процентов составляет ощущаемый вами уровень инфляции в 2024 году? А чего вы ждете в 2025 году, если говорить об экономике? Пишите в комментариях!

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