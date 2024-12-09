Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не планирую в ближайшие годы покупать себе складной смартфон, несмотря на все усилия маркетологов производящих их компаний, а также на мой интерес к новым техническим решениям. Вообще, я чаще всего покупаю себе субфлагманы вроде ASUS Padfone S в 2014 году или Xiaomi Poco F4 в 2022 году, и следующий мой смартфон также, вероятно, будет субфлагманом или флагманом, но не из самых переоцененных вроде Samsung Galaxy Ultra. При этом продукцию Apple я вообще не рассматриваю – закрытая экосистема, цензура и все такие. Спасибо, не надо. Но все-таки, тема данного материала – складные смартфоны и их недостатки. Так что поехали!

Дороговизна и не лучшее соотношение стоимости и характеристик

Первая проблема складных смартфонов очевидна каждому техническому энтузиасту, который хотя бы немного знаком с рынком мобильных устройств — «раскладушки» чрезмерно дорогие. Флагманские складные смартфоны дороже флагманских классических, но при этом уступают им по ряду характеристик, например, по емкости аккумуляторной батареи. А самые бюджетные «раскладушки» (хотя бюджетные они относительно, по стандартным меркам 400-500 долларов это продвинутый средний или даже субфлагманский сегмент) и вовсе могут быть по железу не лучше аппаратов долларов за 200-300.

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Для примера возьмем один из относительно доступных по цене складных смартфонов — Tecno PHANTOM V Flip. В российских магазинах он стоит около 70 тысяч рублей. А что по характеристикам? MediaTek Dimensity 8020, 8 гигабайт оперативной памяти и 256-гигабайтный флеш-накопитель. За 30-35 тысяч можно приобрести значительно более производительный Xiaomi Poco X6 Pro на MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

Отсутствие практической необходимости в складном экране

Если честно, я не понимаю людей, которые постоянно негативят по поводу огромных экранов смартфонов. Нет, я согласен, что на рынке должен быть выбор, и было бы здорово, если бы производители выпускали и модели с 5-дюймовыми экранами, но по мне, так чем больше экран (в разумных пределах, до 7 дюймов) — тем удобнее. Носить устройство в кармане в любом случае сомнительная затея, а в сумку поместится и «лопата». Что же касается работы со смартфоном одной рукой — это было неудобно и во времена 5-дюймовых экранов. У меня в свое время был 5-дюймовый ASUS PadFone S.

Так зачем нужны раскладушки? Особенно с учетом того, что на месте сгиба со временем образуется складка. За 70 тысяч, которые я мог бы потратить на Tecno PHANTOM V Flip, я лучше куплю себе будущий Poco F7 Ultra или хотя бы Pro. А сейчас в этом бюджете я бы выбрал…не знаю, наверно, Xiaomi 14T Pro . Или вообще бы сэкономил и купил Poco F6 Pro в версии с 512-гигабайтным флеш-накопителем.

Низкая механическая надежность

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Следующая моя претензия к складным смартфонам – это их низкая механическая надежность. Что будет, если вы случайно сядете на лежащий на диване смартфон классического форм-фактора? Скорее всего, ничего. А вот аппарат со складным экраном, находящийся в разложенном состоянии, вероятно, будет поврежден или и вовсе выйдет из строя. Шарнир — это самое механически ненадежное место в таких мобильных устройствах. Да и образующаяся со временем складка тоже не добавляет всевозможным «флипам» и «фолдам» привлекательности. И многие люди это понимают – продажи складных смартфонов не слишком высоки не только из-за высоких цен, но и из-за непрактичности подобного рода девайсов для большинства сценариев использования.

Малая емкость аккумулятора

Стоит упомянуть и более низкую, чем в случае классических смартфонов емкость аккумуляторной батареи. Для складного мобильного устройства аккумулятор менее, чем на 5000 мА*ч – норма, в случае обычного же смартфона подобная емкость батареи воспринимается как невысокая – по крайней мере, ниже среднего. Частично низкая емкость аккумулятора может компенсироваться поддержкой высокоскоростной зарядки, но лишь частично – на практике мощность практически никогда не достигает максимально поддерживаемой или хотя бы околомаксимальной.

Например, производитель может декларировать поддержку 120-ваттной зарядки, а на практике аппарат будет в основном заряжаться с мощностью около 60 Вт, а в конце процесса — значительно медленнее. Так что емкость аккумулятора важнее скорости зарядки, хотя последняя, конечно, тоже не должна быть слишком низкой. Но 50-70 Вт, вероятно, будет достаточно в подавляющем большинстве случаев, если говорить о смартфонах. Исключением могут быть «кирпичи» — защищенные мобильные устройства с батареей сверхвысокой емкости, весящие 500 и более грамм. Скажем, Unihertz Tank с его 22 000 мА*ч и 560 г.

Проблемы с частью приложений

Еще одна проблема складных смартфонов – это не лучшая оптимизация для них многих приложений. В особенности это касается старого софта, который, тем не менее, иногда возникает необходимость использовать. Благо, на Android, в отличие от iOS, можно устанавливать приложения не только из официального каталога. Да, я знаю, что в Европе Apple законодательно обязали дать возможность создавать и использовать альтернативы App Store, но до нас эта инициатива пока не дошла. И «установка из альтернативного магазина» — это не то же самое, что «установка из любого источника».

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, почему я не планирую в ближайшие годы приобретать себе складной смартфон. Более того, я не взял бы «раскладушку», даже если бы она стоила столько же, сколько классические аппараты при схожих технических характеристиках – мне банально не нравится сам форм-фактор. И я не вижу в нем необходимости. А как вы относитесь к складным смартфонам? Пишите в комментариях!

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