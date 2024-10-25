Всем привет. С вами Zero, и это очередной выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 80 тысяч рублей – на момент написания статьи это примерно 825 долларов. Да, курс российской валюты снова проседает, и комплектующие дорожают, а предпринимаемые Центробанком меры по сдерживанию инфляции работают недостаточно эффективно. Но хватит предисловий, поехали!

Сборка в этот раз будет на платформе AMD AM4 – это позволит немного сэкономить на процессоре и материнской плате. А экономить придется, потому что видеокарты бюджетного и начально-среднего ценовых сегментов за месяц, как выяснилось, в российских магазинах достаточно заметно подорожали. Впрочем, переживать не о чем – AMD Ryzen 5 5600, как и Intel Core i5-12400F, является одним из «народных шестиядерников» — процессоров с весьма выгодным для геймеров (и не только для них) соотношением стоимости и характеристик.

реклама





После выхода линейки Ryzen 5000 компания AMD представила еще два полноценных поколения процессоров, но если первое из них оказалось важным шагом вперед, то CPU Ryzen 9000 оказались, по сути, проходными, и покупателей почти не заинтересовали. Честнее было бы назвать их Ryzen 7000 Refresh. Так что «пять тысяч шестисотый» пока рано считать устаревшим – в отличие, например, от Ryzen 5 3600. Тем более, среди AAA-проектов нет таких, с которыми интересующий нас CPU не справляется. Проще говоря, Ryzen 5 5600 – это недорогой шестиядерный процессор, выдающий неплохую производительность и отличающийся невысоким по современным меркам энергопотреблением и тепловыделением.

Материнскую плату к выбранному процессору можно взять сравнительно недорогую – ему не требуется мощная подсистема питания. Рекомендую смотреть в сторону моделей на базе чипсета B550. Еще одно требование – наличие хотя бы пары разъемов M.2 PCI-Express для высокоскоростных твердотельных накопителей, поскольку одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, со временем может начать не хватать. В качестве варианта по-умолчанию я предлагаю рассмотреть Gigabyte B550M K, но вы можете выбрать и другую материнскую плату. Главное, повторюсь, чипсет и разъемы M.2. Ну и, если у вас есть какие-то особые требования или пожелания, скажем, по количеству портов PCI-E x1 для карт расширения или по количеству 4 pin гнезд для корпусных вентиляторов – учитывайте и их.

Кулер, как обычно, предложу взять от китайской компании ID-Cooling, поскольку в бюджетном ценовом сегменте она предлагает одни из наиболее интересных решений. В качестве примера можно привести ID-Cooling SE-214-XT BASIC – недорогой воздушный башенный охладитель, состоящий из компактного радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Вероятно, производитель преувеличивает, заявляя для кулера показатель рассеиваемой тепловой мощности до 180 Вт, но даже если так, для шестиядерников уровня Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, возможностей решения хватает с лихвой. А значит, вентилятор будет вращаться на средних оборотах, не раздражая повышенным уровнем шума. Если же в вашей локации невозможно приобрести ID-COOLING SE-214-XT BASIC — присмотритесь к похожим моделям того же бренда или возьмите Deepcool Gammaxx 400 V2.

реклама





Оперативной памяти, конечно, стоит сразу взять 32 гигабайта, причем двумя шестнадцатигигабайтными модулями, чтобы пользоваться всеми преимуществами двухканального режима. Указанного объема памяти должно хватить как минимум на несколько лет – сейчас большинство игр, включая самые требовательные, задействуют не более 16-20 гигабайт ОЗУ, и лишь отдельные плохо оптимизированные проекты вроде Hogwarts Legacy могут использовать 22-24 гигабайта. При этом стоит учитывать, что операционная система и установленное программное обеспечение тоже нуждаются в оперативной памяти. Исходя из таких вводных, 32 гигабайта – объем достаточный, причем с некоторым запасом, но не какой-то запредельный.

Дальше по списку – твердотельный накопитель. Полтерабайта – это в 2024 году несерьезно, а на 2 терабайта не хватает бюджета, так что для начала возьмем терабайтник. Быстрый и с DRAM-буфером – это как-никак будет системный диск, а не «файлопомойка». Для последней, кстати, по-прежнему выгоднее использовать жесткие диски, если вы предпочитаете, к примеру, коллекционировать фильмы и сериалы. WD Purple Pro на 18 терабайт – отличный вариант. Но вернемся к SSD.

ADATA XPG Blade S70 – это PCI-Express 4.0 накопитель с хорошими скоростными показателями и высокой надежностью. При этом он еще и недорогой – соотношение стоимости и характеристик в данном случае получается действительно выгодным. Модель основана на контроллере Innogrit IG5236 и оснащается 176-слойными 3D TLC чипами Micron. Связка не флагманская даже по меркам PCI-E 4.0 SSD, но как минимум на продвинутый средний сегмент она тянет. А скорее даже на субфлагманский, если не учитывать в классификации PCI-E 5.0 накопители, которые стоят слишком дорого и востребованы на потребительском рынке разве что среди энтузиастов, которые ждут RTX 5090, чтобы сразу ее купить, даже тысяч за 300.

Кстати, о видеокартах. Здесь у меня плохие новости – многие графические ускорители за последний месяц ощутимо подорожали. Сказалось, в первую очередь, конечно, падение курса рубля. И если в сентябре AMD Radeon RX 7600 можно было без особых проблем приобрести в магазинах (не на маркетплейсах!) за 27-28 тысяч рублей, то в конце октября экземпляры стоимостью менее 32-33 тысяч найти тяжело. RTX 4060 стоит еще дороже. Можно, конечно, поискать на маркетплейсах вроде Озона…но у этого способа есть и свои минусы. Если кратко – покупать в магазине надежнее.

реклама





К счастью, в 80-тысячный бюджет AMD Radeon RX 7600 можно уместить даже при стоимости в 33 тысячи рублей. Что же касается производительности этой видеокарты – она достаточна для того, чтобы играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных или как минимум высоких настройках со стабильными 60+ FPS. Естественно, без трассировки лучей – с рейтрейсингом «красные» GPU по-прежнему справляются куда хуже «зеленых», да и в принципе трассировка рассчитана скорее на субфлагманские и флагманские карты, если говорить о полноценной игре, а не об ознакомительном режиме и создании красивых скриншотов.

На блок питания и корпус в сумме остается меньше 10 тысяч рублей, но этого вполне достаточно. Начнем с БП. В бюджетном ценовом сегменте, на мой взгляд, в первую очередь стоит смотреть на продукцию Chieftec, Zalman и Deepcool. И исходить из требуемой мощности, доступности моделей в конкретной локации, и, конечно, цен. Энергопотребление нашей конфигурации можно охарактеризовать как сравнительно невысокое для игрового ПК, и блока питания на 600 Вт хватит с большим запасом. Подойдет, к примеру, Deepcool PF600. Это надежная «рабочая лошадка» с приличными электрическими характеристиками, а также тихим, но эффективным вентилятором. А еще у PF600 плоские черные кабели, которые смотрятся внутри системного блока более эстетично, чем разноцветный пучок, особенно если он заключен в собирающую пыль тканевую оплетку.

И последний компонент нашей сборки – корпус. На самом деле, на рынке полно шасси стоимостью 3-5 тысяч рублей, но многие из них обладают теми или иными серьезными недостатками. Zalman S3 подобных недостатков лишен, при этом все базовые функции, необходимые корпусу, предназначенному для не слишком горячей игровой конфигурации у него имеются. Это и продуманная организация пространства, и достаточное количество свободного места, и какие-никакие возможности по прокладке кабелей и улучшению системы охлаждения. По-умолчанию, кстати, вентилятор здесь только один, но к нему можно добавить еще несколько, если возникнет такая необходимость. По продуваемости кейс не идеален, но и процессор с видеокартой у нас потребляют не по 250+ Вт. Если воздушный поток для вас максимально важен – используйте шасси с сетчатой передней панелью и дополнительными пылевыми фильтрами.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Из-за ослабления рубля и повышения стоимости комплектующих, в особенности, видеокарт, сборка получилась немного слабее сентябрьской, но именно немного – RX 7600 уместить в целевой бюджет все-таки удалось. Да и Ryzen 5 5600 – это все-таки не 3600. Так что с такой конфигурацией можно комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD – даже в самые требовательные. Причем на высоких, а часто даже на максимальных настройках и с 60+ FPS. Пусть и без трассировки лучей.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли какие-то комплектующие заменить на более доступные без потери производительности в играх?

Материнскую плату – на модель без поддержки PCI-E 4.0, и только с одним разъемом M.2. Но крайне не рекомендую. Как и менять блок питания и корпуса на сверхбюджетные – тоже дело сомнительное. Еще тысячу можно сэкономить на SSD.

А во что вложить дополнительные средства, если бюджет не 80 тысяч, а 90 или 100?

Сложный вопрос. Можно перейти на платформу Intel LGA 1700 и взять Core i5-12400F и материнскую плату к нему вместо Ryzen 5 5600. Можно купить видеокарту NVIDIA, а не AMD – RTX 4060 или RTX 4060 Ti. А если бюджет под 100 тысяч – то даже Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами видеопамяти. Но тут я отошлю вас к статье «Народный ПК за 100 тысяч» — ссылка будет в конце данного материала.

Какие есть прогнозы по динамике цен на железо на ноябрь-декабрь?

Судя по нынешним тенденциям, ждать удешевления комплектующих не приходится. Скорее всего, будет ценовое плато или медленное удорожание. Но многое будет, конечно, зависеть от курсов валют и действий Центробанка.

Когда вообще ожидается снижение цен?

Вряд ли это сейчас можно точно прогнозировать. Доллар снова стоит почти 100 рублей, и, хотя представители Банка России продолжают говорить про необходимость сдерживания инфляции, на практике у них получается не очень.

Но хоть свежие-то комплектующие в Россию продолжат завозить?

Да, за два с лишним года ритейлеры наладили цепочки поставок в условиях санкций. Но цены на многие новинки будут далеки от рекомендованных.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать за 80 тысяч рублей в конце октября 2024 года. Рубль снова слабеет, а железо дорожает, поэтому есть вероятность, что в следующем месяце на части комплектующих придется экономить еще сильнее. А что вы думаете по поводу предложенной в материале сборки? Что бы вы в ней поменяли? И что вы думаете о нынешних ценах на железо в магазинах РФ? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)

Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода

Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок

Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11

Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников