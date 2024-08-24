Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в различных бюджетах. Конкретно сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 80 тысяч рублей, подходящей для того, чтобы комфортно играть на высоких или максимальных настройках графики в любые игры в разрешении FullHD – как без трассировки лучей, так и с ней, если дополнительно активировать опции DLSS 3/Frame Generation. Но хватит предисловий, поехали!

В качестве основы для сборки я снова выбрал шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600, заслуживший репутацию «народного» благодаря весьма привлекательному соотношению стоимости и характеристик. В пару к таким шестиядерникам, как Ryzen 5 5600 и Intel Core i5-12400 можно смело устанавливать графические ускорители продвинутого среднего ценового сегмента вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. В этот раз я выбрал «пять тысяч шестисотый», потому что он немного дешевле конкурирующего решения Intel, как и материнские платы для него. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – у обоих CPU по нынешним меркам они весьма скромные. Особенно если сравнивать с такими «печками», как Core i9 13-го и 14-го поколений. Но последние в любом случае слишком проблемны – постоянные посетители overclockers.ru наверняка видели новости об их нестабильной работе.

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Дальше у нас идет материнская плата. Подойдет практически любая модель на основе чипсета AMD B550 от ASRock, ASUS, MSI или GIGABYTE, оснащенная как минимум двумя разъемами M.2 PCI-Express. Почему именно двумя? Потому что изначально денег нам хватит только на терабайтный твердотельный накопитель. А одного терабайта большинству геймеров хватит ненадолго. У меня вот стоят два двухтерабайтника, и их пока хватает, но игры с каждым годом занимают все больше места. Так что второй разъем M.2 определенно нужен. В качестве варианта по-умолчанию в этот раз я выбрал GIGABYTE B550M DS3H, но можете взять, например, MSI B550M PRO-VDH или другую похожую плату. Четыре разъема DIMM DDR4 для установки модулей оперативной памяти, кстати, нам не понадобятся, поскольку набирать требуемый объем оптимально двумя планками, а не четырьмя.

AMD Ryzen 5 5600 – процессор по нынешним меркам совершенно не горячий, и ему с большим запасом хватит башенного кулера стоимостью около полутора тысяч рублей, если это хороший, эффективный башенный кулер с тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором. Например, ID-COOLING SE-214-XT BASIC – даже если китайский производитель немного приукрасил его возможности, и для TDP 180 Вт модель слабовата, с нашим шестиядерником она справляется без проблем, причем далеко не на максимальных или околомаксимальных оборотах. На низких же и средних оборотах вентилятор системы охлаждения работает очень тихо. Если конкретно предложенной мной модели в вашей локации нет в продаже, можно рассмотреть и другие кулеры ID-Cooling, совместимые с сокетом AMD AM4, или, например, приобрести похожий по характеристикам воздушный башенный охладитель DeepCool Gammaxx 400 V2.

Многие современные игры способны задействовать более 14-16 гигабайт оперативной памяти, а отдельные плохо оптимизированные проекты, такие, как Hogwarts Legacy – даже 22-24 гигабайта. При этом операционной системе и софту «оперативка» тоже требуется, а значит, оптимальный вариант в 2024 году – сразу ставить 32 гигабайта ОЗУ. Причем обязательно двумя планками – для активации двухканального режима, значительно увеличивающего производительность подсистемы памяти. Если вспомнить также про соотношение стоимости и характеристик, то можно заключить, что разумно покупать комплекты из двух планок с частотой 3000-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Только не обращайтесь к продукции сомнительных малоизвестных китайских брендов, иначе можете столкнуться с трудновыявляемыми случайными ошибками вроде зависаний, перезагрузок, вылетов и «экранов смерти». Благо, на рынке хватает ОЗУ от проверенных временем брендов — ADATA, Kingston, G.Skill, Crucial, Patriot, Silicon Power, и так далее.

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Как я уже предупреждал ранее, терабайтного твердотельного накопителя активному геймеру вряд ли хватит надолго, поэтому в будущем желательно докупить второй SSD – двухтерабайтный или даже четырехтерабайтный. Изначально же ограничение по бюджету вынуждает нас смотреть именно в сторону терабайтников. Из не особо дорогих, но, при этом, качественных, надежных и быстрых накопителей с DRAM-буфером я могу порекомендовать модель ADATA Legend 960. Она стоит значительно дешевле, чем Samsung 980 Pro, WD Black 850X или Kingston Fury Renegade, но в практическом повседневном использовании вы вряд ли почувствуете какую-либо разницу. Разве что в специализированных тестах, бенчмарках и операциях длительного копирования, когда единомоментно идет запись десятков или даже сотен гигабайт подряд.

По видеокартам основных варианта у нас два: NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600. Оба графических ускорителя оснащены 8 гигабайтами памяти, но у «четыре тысячи шестидесятой» есть несколько важных преимуществ. Во-первых, она поддерживает технологии DLSS 3 и Frame Generation, а генерация кадров дает в поддерживаемых играх солидный буст FPS. Во-вторых, она энергоэффективнее и холоднее. И, наконец, в-третьих, она гораздо лучше показывает себя в сценариях с трассировкой лучей. По производительности в сценариях без рейтрейсинга модели примерно эквивалентны. Что же касается преимуществ RX 7600, я вижу только одно – она дешевле. Но если вы не планируете использовать функцию трассировки лучей – тоже хороший выбор. Кстати, какую бы из двух видеокарт вы ни выбрали, рекомендую избегать одновентиляторных модификаций с укороченной печатной платой – они горячие и шумные.

На блок питания и корпус у нас остается 8-9 тысяч рублей, но в этот бюджет вполне можно уложиться, причем не обращаясь к продукции сомнительных Noname-брендов. Например, всего за 4 тысячи рублей или чуть дороже можно приобрести добротный БП ZALMAN Wattbit II мощностью 600 Вт. На линию 12В приходится 540 Вт, чего в нашем случае более, чем достаточно – сверху останется солидный запас мощности в несколько десятков процентов. Также к преимуществам решения Zalman можно отнести высокую надежность – несмотря на общую бюджетность исполнения, блок питания, как правило, беспроблемно служит долгие годы. Вентилятор здесь тоже установлен достаточно тихий. На высокий по современным меркам КПД или отстегивающиеся кабели рассчитывать не стоит, но с основными функциями БП справляется на отлично.

И, наконец, финальный штрих – корпус. Выбор здесь, на самом деле, достаточно широкий – например, бюджетных шасси хватает в ассортименте таких компаний, как Zalman, Deepcool и Aerocool, и среди них есть достойные варианты. Но сегодня я решил предложить кейс под названием Powercase Mistral X4 Mesh LED – он не только действительно круто выглядит, но и шикарно охлаждается благодаря четырем (!) предустановленным 120-миллиметровым вентиляторам. Боковая стенка здесь тоже не акриловая, а из закаленного стекла, что определенно добавляет корпусу очков в глазах потенциального покупателя. Имеются и базовые возможности по прокладке кабелей. А вот подсветка вентиляторов статична, настроить ее не получится. Но это уже нюансы.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Сборка получилась сбалансированная и достаточно производительная – конечно, относительно разрешения FullHD, поскольку для более «тяжелых» режимов видеокарта с 8 гигабайтами подходит не очень. По сравнению с июльской конфигурацией удалось поставить значительно более скоростной SSD. Что же касается того, в какие игры и на каких настройках можно будет играть с таким ПК – в любые, на высоких и даже на максимальных, но без трассировки лучей. Если же вы хотите активировать еще и опцию рейтрейсинга, то стоит воспользоваться технологиями DLSS 3 и Frame Generation. Впрочем, рекомендую использовать их в любом случае – если не включать режимы Ultra-Performance и Performance, картинку они не портят.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные без потери производительности в играх, если бюджет ниже?

Можно взять материнскую плату подешевле, SSD попроще и какой-нибудь минималистичный корпус стоимостью 2-3 тысячи рублей. А в будущем добавить к нему 1-2 вентилятора.

А какое железо можно заменить на более производительное, если бюджет выше?

Выгоднее всего вкладываться в видеокарту. Можно приобрести NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, AMD Radeon RX 7700 XT или что-то еще более производительное – вплоть до RTX 4070 Super.

Какие есть перспективы для апгрейда сборки?

Неплохие. Можно добавить второй SSD, а также заменить процессор на Ryzen 7 5700X3D/5800X3D, ну и поменять в будущем графический ускоритель.

Стоит ли ожидать удешевления или удорожания комплектующих?

Сложно сказать. С одной стороны, Центробанк и экономический блок правительства пытаются поддержать рубль и удержать инфляцию. С другой стороны, получается не очень, да и ритейлеры предупреждают о том, что подорожают, например, ноутбуки. Из-за дефицита чипов памяти. А чипы памяти используются и в ОЗУ, и в SSD, и в видеокартах. Скорее всего, цены в ближайшие месяцы немного повысятся. Для резкого же удешевления или удорожания вроде бы причин нет.

Когда выйдут новые процессоры и видеокарты среднего и бюджетного ценовых сегментов?

Не раньше первого, а скорее второго квартала 2025 года. Процессоры Ryzen 9000 вот уже вышли…и снискали негативные отзывы со стороны обозревателей. Продажи в США и Европе также оказались низкими. Скорее всего, окажутся низкими и в Китае, а упомянутые рынки – ключевые.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце лета 2024 года за 80 тысяч рублей. Сборка вышла сбалансированной и достаточно производительной для того, чтобы играть в разрешении FullHD в любые проекты, причем на высоких или даже максимальных настройках графики. В будущем же описанный в материале компьютер можно будет проапгрейдить без смены платформы. А что вы думаете по поводу такой сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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