Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о трех процессорах стоимостью от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, хорошо подходящих для флагманских и субфлагманских игровых конфигураций ПК. Сразу подчеркну, что в сегодняшнюю подборку не войдут модели Core i9 последних поколений, поскольку они могут работать нестабильно, и у меня нет уверенности, что исправления микрокода, предложенные компанией Intel, решают эту проблему. Благо, подходящих для геймерских и стримерских сборок CPU хватает и без Core i9. Но хватит предисловий, поехали!

Начну с Intel Core i7-14700K – процессора с 8 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 12 энергоэффективными ядрами без оной. Сразу скажу, что в СМИ и соцсетях встречаются единичные сообщения о том, что модель может быть подвержена тем же проблемам, что и CPU Core i9. Верить им или нет – решать вам. В моем ПК стоит Core i7 предыдущего поколения, а именно — 13700KF, и с ним за полтора года эксплуатации никаких проблем не было, несмотря на сравнительно высокое напряжение и зафиксированные частоты. С учетом оценки рисков, я считаю, что на момент написания материала лучшие варианты для гейминга – это Core i7 13-го и 14-го поколения Intel и один процессор AMD, о котором я расскажу чуть позже.

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Покупать Core i9 – это с некоторой вероятностью получить в будущем проблемы. Поэтому стоит смотреть в сторону Core i7. Благо, ядерная формула у них такая, что производительность высока не только в играх, но и в многопоточных рабочих приложениях. Да и для стриминга и записи видео такие CPU подходят отлично. Но есть и минус – крайне высокое энергопотребление и тепловыделение. Для игр нужен полноценный суперкулер, а для работы и стресс-тестов – система жидкостного охлаждения с 240-миллиметровым, а то и 360-миллиметровым радиатором.

Преимущества:

Превосходная производительность в играх и очень хорошая – в рабочих приложениях

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Широкая совместимость с материнскими платами сокета LGA 1700, а также с оперативной памятью стандартов DDR4 и DDR5

Поддержка ручного разгона и тонкой настройки

Встроенное графическое ядро

Недостатки:

Крайне высокое энергопотребление и тепловыделение – стоит подумать о приобретении СЖО

Есть вероятность нестабильной работы, хотя и крайне низкая по сравнению с Core i9

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А вот и процессор AMD, который я упоминал чуть ранее — это AMD Ryzen 7 7800X3D. В играх он примерно так же хорош, как и старшие Raptor Lake/Raptor Lake Refresh, хотя по минимальной частоте кадров процессоры Intel все же выигрывают, а это немаловажно. Зато «красный» CPU с 3D-кэшем относится к более перспективному сокету AMD AM5, который находится в первой половине своего жизненного цикла – вероятно, в будущем вы сможете заменить его без смены материнской платы на условный Ryzen 7 10800X3D. Условный – потому что AMD снова устроила чехарду с названиями. Как, впрочем, и Intel.

Но я отвлекся. Вернемся к Ryzen 7 7800X3D. Это отличный игровой процессор – лучший из предлагаемых AMD. Но вот для одновременного гейминга и стриминга он подходит хуже, чем интеловские модели на 16-20 ядер, как и для киберспорта. Опять же, потому что важен не только средний FPS – важны 1% и 0.1% просадки. Микрофриз во время замеса в сессионной онлайн-игре может стать причиной обидного поражения. Но это скорее перфекционизм и придирки. К тому же, у «семь тысяч восьмисотого 3D» есть и важное преимущество – значительно более низкий, чем у конкурентов из синего лагеря TDP.

Преимущества:

Лучший процессор AMD для гейминга, и один из лучших игровых CPU в целом

Перспективная платформа AM5

Гораздо более приемлемое, чем у старших процессоров Intel, энергопотребление и тепловыделение

Встроенное графическое ядро

Недостатки:

Нередко уступает по 0.1% и 1% FPS актуальным решениям Intel флагманского и субфлагманского сегмента

Маловато ядер и производительности в рабочих приложениях для такой цены

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Intel Core i7-13700KF – это процессор с восемью производительными и восемью энергоэффективными ядрами, и, соответственно, 24 потоками, поскольку E-ядра не имеют поддержки мультипоточности, в отличие от P-ядер. Именно такой CPU установлен в моем основном ПК уже полтора года, и он отлично себя показал в связке с RTX 4090. Единственный минус – высокий нагрев во время стресс-тестов или при работе с максимальной нагрузкой на все ядра, поскольку я использую суперкулер Noctua NH-D15, а не СЖО. Пожалуй, «тринадцать тысяч семисотый» — один из лучших игровых CPU в своем ценовом сегменте. Он уступает 14700K/KF считанные проценты. В рабочих приложениях и бенчмарках разница побольше из-за различий в количестве энергоэффективных ядер, но для игр дополнительные 4 E-ядра не нужны. В общем, для гейминга, а также гейминга и стриминга – вариант за свои деньги просто шикарный.

Преимущества:

Отличная производительность в играх и очень хорошая – в рабочих приложениях

Адекватная стоимость в российских магазинах

Поддержка оперативной памяти DDR4 и DDR5

Разблокированный множитель и возможность тонкой настройки параметров работы CPU

Недостатки:

Высокий TDP, почти как у 14700K/KF – рекомендуется использовать СЖО

Нет встроенной графики

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет таких процессоров, как AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D?

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Из-за разнородных чиплетов – у них один из чиплетов с 3D-кэшем, а другой нет. В результате модели часто уступают в игровых сценариях использования более доступному Ryzen 7 7800X3D.

Какой процессор из перечисленных стоит купить, если сложно определиться?

Я бы взял один из Core i7 — дополнительные ядра лишними не будут. Сейчас большинство игр задействуют максимум 6 ядер, но со временем будут задействовать больше, а системным процессам и программам тоже нужно процессорное время.

Core i9 действительно так рискованно покупать?

Степень риска сложно оценить, но что риск реален – однозначно. Возможно, какие-то СМИ хайпуют и преувеличивают степень угрозы, но лучше перестраховаться.

Стоит ли ждать новых процессоров или лучше купить CPU сейчас?

Ждать нового железа можно бесконечно, а цены в магазинах РФ на момент написания статьи достаточно приемлемые, так что, на мой взгляд, лучше покупать сейчас.

Что лучше — воздушный суперкулер или система жидкостного охлаждения?

Хорошая СЖО эффективнее, но суперкулер легче устанавливается, и в целом беспроблемнее. Для Core i7 я бы взял СЖО, а для Ryzen 7 7800X3D суперкулер. Хотя если будете только играть, а не работать или гонять стресс-тесты, можно взять суперкулер и для Core i7.

Зачем писать про встроенную графику как про преимущество или недостаток?

Она помогает диагностировать выход из строя видеокарты или пересидеть непродолжительное время без дискретного графического ускорителя вообще. Например, если старая карта продана, а новая заказана, но ее еще не привезли.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о трех производительных процессорах в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей, отлично подходящих для флагманских и субфлагманских игровых конфигураций ПК. Я считаю, что модели Core i7 от Intel более универсальны, хотя их и гораздо сложнее охладить, чем AMD Ryzen 7 7800X3D. А какой процессор вы бы поставили в связку к RTX 4080 Super или RTX 4090, и почему? Пишите в комментариях!

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