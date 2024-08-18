



Всем привет. С вами Zero, и это очередной выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю об оптимальных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей, предназначенной для комфортного FullHD-гейминга на максимальных настройках. Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией, но ожидать удешевления компьютерных комплектующих не приходится. Более того, сотрудники торговых сетей предупреждают о грядущем подорожании компьютеров и ноутбуков из-за повышения цен на чипы памяти, а следовательно – на ОЗУ и SSD. Но хватит предисловий, поехали!

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В качестве основы для сборки за 100 тысяч привычно выступит народный шестиядерный процессор Core i5-12400F – это один из оптимальных вариантов с точки зрения соотношения цены и производительности. Также стоит отметить, что Intel решила продлить жизнь сокету LGA 1700, а значит, в будущем «двенадцать тысяч четырехсотый» можно будет поменять на другой CPU без смены платформы. Впрочем, несмотря на то, что 12400F – процессор далеко не новый, в середине 2024 года он вполне подойдет для игровой конфигурации среднего ценового сегменте. К его дополнительным преимуществам можно причислить нетребовательность к питанию и охлаждению – проще говоря, если вы не планируете апгрейд с заменой CPU, на материнской плате и кулере можно будет в меру сэкономить. Возможно, в ближайшем будущем за 100 тысяч можно будет собрать ПК на платформе AM5, но пока соответствующие процессоры, материнские платы и DDR5 память стоят слишком дорого, так что пока по-прежнему будем смотреть в сторону сокетов Intel LGA 1700 и AMD AM4.

Подходящих для Core i5-12400F материнских плат в ассортименте российских ритейлеров огромное множество, но в качестве варианта по-умолчанию я выбрал ASUS PRIME B760M-K D4. Причин несколько. Во-первых, производитель – продукция тайваньской фирмы отличается высоким качеством и надежностью, а еще у ASUS удобный BIOS. Во-вторых, соотношение цены и характеристик. Оно здесь весьма выгодное. В-третьих, комплект разъемов. Два порта M.2 для подключения высокоскоростных SSD имеются, а значит, плата нам подходит. Ну и бонусом – радиатор, защищающий от перегрева подсистему питания. В нашем случае он не нужен, но если вы решите заменить Core i5-12400F на более горячий процессор того же сокета, то пригодится. Если рассматриваемая модель МП в вашем регионе недоступна, присмотритесь к другим решениям на основе чипсетов B760 и B660. Только от авторитетных производителей – ASUS, MSI, ASRock или GIGABYTE.

Процессор Intel Core i5-12400F не нуждается в мощной системе охлаждения – качественного башенного кулера со 120-миллиметровым вентилятором, рассчитанного на 130-180 Вт тепла ему хватит с хорошим запасом. Есть у меня и пример такого кулера — это ID-COOLING SE-214-XT BASIC. Сочетание некрупного радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметровой «вертушки» позволяет модели эффективно отводить тепло от CPU, при этом стоит система охлаждения по меркам 2024 года смешных денег – около 1500 рублей. Хватает у ID-COOLING и других кулеров с похожими характеристиками – можно брать любой, лишь бы был совместим с сокетом LGA 1700. Кстати, Deepcool Gammaxx 400 V2 тоже подходит, но, опять же, в обновленной версии, с креплениями под нужный сокет.

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По оперативной памяти мои рекомендации не меняются: ставьте 32 гигабайта, и обязательно двумя планками по 16, чтобы пользоваться преимуществами двухканального режима. Хорошим выбором будут модули DDR4 с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Переплачивать за более высокие частоты практического смысла нет, а планки с более низкими стоят примерно столько же. Кстати, ОЗУ можно выгодно купить и на вторичном рынке — чипы памяти выходят из строя сравнительно редко. Но в рамках рубрики «Народный ПК» мы все-таки рассматриваем новые комплектующие, которые можно купить в магазинах. И еще момент – избегайте сомнительных малоизвестных брендов. Благо, память от проверенных временем компаний вроде G.Skill, Kingston, Crucial, Patriot, Silicon Power и так далее сейчас стоит адекватных денег, а не предлагается ритейлерами втридорога.

Твердотельный накопитель в идеале стоило бы взять сразу на пару терабайт – слишком уж много места занимают современные игры. Но не позволяет бюджет, ведь экономить на видеокарте – однозначно плохой выбор. Поэтому изначально можно ограничиться терабайтным SSD, а в будущем добавить к нему двухтерабайтный – благо, второй разъем M.2 PCI-Express на выбранной материнской плате имеется. Основной накопитель рекомендую выбирать достаточно быстрый и с DRAM-буфером. Из моделей стоимостью до 10 тысяч рублей хорошим выбором будет ADATA Legend 960 — здесь и высокие скоростные показатели, и хорошая надежность, и адекватная стоимость. Вряд ли вы заметите в практических задачах разницу с Samsung 980 Pro или даже 990 Pro, а вот разница в цене выходит ощутимая.

Ключевой компонент любой игровой сборки – это видеокарта, и именно в нее стоит вкладывать максимум средств – конечно, в разумных пределах. В стотысячный бюджет вполне можно уместить такой графический ускоритель, как AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами видеопамяти. Он легко справляется с любыми играми на максимальных настройках в разрешении FullHD, хотя и без трассировки лучей. В QuadHD поиграть тоже получится, но или не в самые требовательные проекты, или не на максимальных, а на высоких настройках, если вы хотите получить стабильные 60+ FPS. Что же касается гейминга с трассировкой лучей – для него, на мой взгляд, стоит рассматривать видеокарты уровня RTX 4070 Super. Или еще более дорогие и производительные – условные RTX 4060 и RTX 4060 Ti для таких сценариев использования слабоваты, хотя ситуацию частично исправляет наличие у них опций DLSS 3/Frame Generation.

Блок питания стоит взять с солидным запасом по мощности – КПД нагруженного на 50%, а не на 95% БП будет выше, а исходящий от него уровень шума – ниже. В качестве варианта по-умолчанию предложу DeepCool PF700. К преимуществам этого БП можно отнести честную мощность (696 Вт по линии 12В), высокую надежность, удобные плоские черные кабели вместо разноцветного пучка, как, например, у Chieftec. Нет, Chieftec – тоже отличные бюджетные блоки питания, но именно с эстетической точки зрения они, конечно, проигрывают. Модульной системы подключения кабелей здесь нет, но ожидать ее наличия было бы несколько наивно – отстегивающимися кабелями, как правило, оснащаются БП более высоких ценовых сегментов. А это добротная бюджетная модель – с основными своими функциями она справляется очень даже хорошо, но ждать подсветки или иных дополнительных «наворотов» не стоит.

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Разместить все перечисленное выше железо можно в игровом корпусе Phanteks MagniumGear NEO Air. С учетом стоимости, кейс просто шикарный – ритейлеры вполне могли бы предлагать его тысяч по 7, и его все равно бы активно покупали. Впрочем, Phanteks некачественной продукции, как правило, и не делает. Рассматриваемая модель отличается превосходной вентиляцией и по-умолчанию оснащается двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, к которым можно добавить еще несколько. Пылевые фильтры и система прокладки кабелей – в наличии, а прозрачная боковая панель выполнена не из акрила, а из закаленного стекла. Придраться можно разве что к невозможности установки 360-миллиметровых систем жидкостного охлаждения, но для нашей конфигурации подобные СЖО и не требуются.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Конфигурация получилась сбалансированной, производительной и готовой к дальнейшему апгрейду – заменить без смены остальных комплектующих можно, например, процессор и видеокарту. А еще можно добавить второй SSD. Связка Intel Core i5-12400F и AMD Radeon RX 7700 XT позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей с частотой смены кадров, значительно превышающей условно-комфортные 60 FPS. Также выбранная видеокарта, в отличие от, например, базовых версий RTX 4060 и RTX 4060 Ti, обладает запасом видеопамяти.

FAQ (Вопросы и ответы)

Что поменять если бюджет меньше 100 тысяч? Без потери игровой производительности.

Можно взять материнскую плату попроще, SSD, блок питания и корпус подешевле. Но уровень шума повысится, а обслуживать ПК будет не так удобно.

А что заменить, если бюджет выше, например, 120 тысяч?

Вкладывайте все деньги в видеокарту. Возьмите RTX 4070 Super или хотя бы RTX 4070.

Стоит ли ожидать, что сборка за 100 тысяч в скором времени будет предлагаться в рамках платформы AMD AM5?

Это маловероятно – новые Ryzen разочаровали обзорщиков и покупателей, а значит, модели первого поколения сокета AM5 вряд ли сильно подешевеют. Материнские платы также стоят дорого, как и DDR5 память. Последняя может дополнительно подорожать из-за того, что производители чипов переориентируют свои мощности на выпуск HBM памяти для ускорителей ИИ-вычислений.

Когда выйдут новые видеокарты NVIDIA и AMD?

Скорее всего, в начале 2025 года, хотя отдельные модели (вероятно, флагманские) могут выйти и осенью 2024 года.

Какие есть прогнозы по ценам на железо и по курсу рубля?

Центробанк повысил ключевую ставку до 18% и выразил готовность поднять ее и до 20%. Значит, регулятор будет противодействовать возможному падению курса рубля. Что же до цен на железо – тут прогнозы неутешительные. Ритейлеры уже предупредили о грядущем подорожании ноутбуков из-за увеличения стоимости накопителей и памяти. Также в СМИ прошла информация о кратном снижении поставок в Россию процессоров Intel и AMD. Санкции регулярно ужесточаются, банки и компании отказываются работать с российскими партнерами, логистические цепочки перестраиваются. Так что наиболее вероятный сценарий – подорожание части комплектующих, хотя и не слишком значительное.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать за 100 тысяч рублей в конце лета 2024 года. Конфигурация вышла сбалансированной и производительной — в разрешении FullHD с ней можно смело выкручивать на максимум все настройки, кроме тех, что связаны с трассировкой лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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