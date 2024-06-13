Всем привет! С вами Zero, и в сегодняшней статье я попробую порассуждать о том, что будет летом с курсом рубля, а также с ценами на компьютерные комплектующие. Начну я с описания ситуации с российской национальной валютой, а потом расскажу о других факторах, которые напрямую или косвенно будут влиять на стоимость железа. Но хватит предисловий, поехали!

Что будет с рублем летом 2024 года

На момент написания данной статьи доллар стоит примерно 90 рублей. Буквально несколько дней назад Центробанк по итогам очередного заседания решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%, допустив при этом высокую вероятность ее повышения в июле – с целью борьбы с инфляцией. Высокая ключевая ставка поддерживает курс рубля, но еще больше его поддерживает продление другой антикризисной меры – речь идет об обязательной продаже части валютной выручки крупными компаниями-экспортерами.

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По мнению ряда экономистов и финансовых аналитиков, преимущественно работающих в крупных банках, курс рубля в ближайшие месяцы будет колебаться в диапазоне от 87 до 95 единиц за доллар. Помимо факторов, влияющих на него позитивно, существуют и негативные. К ним относятся геополитические и санкционные риски, а также возможность дальнейшего снижения стоимости энергоресурсов. Тем не менее, падения российской национальной валюты до 100 единиц за доллар не ожидается ни при каких обстоятельствах – даже в случае какого-либо форс-мажора правительство и регулятор примут дополнительные меры для поддержки «деревянного». А чем сильнее рубль, тем, при прочих равных, дешевле компьютерные комплектующие и другие импортные товары. Вспомните, сколько стоило железо при долларе по 30-35 рублей. Пример – на фотографии ниже.

Таких цен, как в 2011 году, конечно, ожидать не приходится. Но если рубль будет укрепляться или хотя бы держаться на нынешнем уровне, есть шансы на небольшое удешевление компьютерных комплектующих.

Как повлияет на цены выход нового железа

Еще один фактор, который может повлиять на стоимость железа – выход более свежих моделей. Так, осенью ожидается релиз одного или двух флагманских графических ускорителей NVIDIA — речь идет о GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Соответственно, вероятность того, что наиболее дорогие видеокарты предыдущего поколения начнут дешеветь достаточно высока. В среднем ценовом сегменте, к сожалению, значительного снижения цен пока ожидать не приходится — условная RTX 5060 явно выйдет еще нескоро.

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Гораздо интереснее ситуация с процессорами. По предварительным данным, продажи CPU AMD Ryzen 9000 сокета AM5 начнутся уже в июле. Соответственно, выйдут на рынок и новые материнские платы. А значит, процессоры Ryzen 7000 и МП первого поколения сокета AM5 будут дешеветь. Есть шансы, что со временем новая платформа станет такой же «народной», как и AM4, хотя пока это скорее отдаленные перспективы.

Что может привести к подорожанию комплектующих

Несмотря на написанное выше, не стоит думать, что железо вот прямо точно подешевеет. Геополитика, санкции, логистика — рисков много. Да и компании, до этого долго работавшие на территории России, могут внезапно решить уйти с отечественного рынка – опять же, под давлением и из-за опасений потерять потребителей в других странах или попасть под вторичные санкции. Но российским покупателям от этого не легче. Стоит упомянуть также о том, что отечественные ритейлеры всегда крайне оперативно поднимают цены при любом форс-мажоре, а вот снижают их медленно и неохотно. Их, впрочем, можно понять – вести бизнес в России непросто, особенно в условиях, когда почти весь товар приходится завозить при помощи механизмов параллельного импорта.

Заключение

Так к каким же можно прийти выводам – компьютерные комплектующие летом скорее подорожают или скорее подешевеют? На мой взгляд — скорее подешевеют, хотя и не слишком значительно. Тем не менее, отдельные позиции, такие, как оперативная память и SSD, могут и подорожать, поскольку на рынке наблюдается дефицит чипов DRAM и NAND. Новые процессоры и видеокарты также будут стоить достаточно дорого, зато станут доступнее решения предыдущих поколений. А что вы думаете по поводу курса рубля и цен на компьютерное железо? Пишите в комментариях!

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