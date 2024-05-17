Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о производительной игровой конфигурации стоимостью 100 тысяч рублей, которую можно собрать в мае 2024 года. Рассматриваемая в статье сборка позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, а в некоторые – и в разрешении QuadHD. Также она пригодна для дальнейшего апгрейда без смены платформы. Но хватит предисловий, поехали!

Основой для сборки, как и в прошлом месяце, послужит народный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600 — он стоит сравнительно недорого, что позволит вложить больше средств в графический ускоритель. Среди преимуществ «пять тысяч шестисотого», помимо неплохой производительности, можно отметить нетребовательность к материнской плате и системе охлаждения, а также возможность дальнейшего апгрейда без смены платформы. Например, вы сможете купить на вторичном рынке Ryzen 7 5800X3D или 5700X3D. Впрочем, вероятно, переход на платформу AM5 через несколько лет будет более рациональным выбором.

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Альтернатива Ryzen 5 5600 — Intel Core i5-12400F. Этот процессор немного производительнее как в работе, так и в играх, но и дороже на пару тысяч рублей. Если денег хватает, и экономить на видеокарте не придется – вы можете взять и его. Тогда вам понадобится материнская плата сокета LGA 1700 — желательно, чтобы она была оснащена парой разъемов M.2 PCI-Express для твердотельных накопителей.

В качестве варианта по-умолчанию возьмем платформу AM4. Ryzen 5 5600, как я уже говорил, процессор нетребовательный, но, если вы хотите в будущем произвести апгрейд, стоит взять материнскую плату с адекватной подсистемой питания, защищенной от перегрева радиатором. Также рекомендую обращать внимание на количество разъемов M.2 для твердотельных накопителей – одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, со временем может начать не хватать. Ставить же 2.5-дюймовые SATA III накопители в 2024 году странно, если говорить не о сверхбюджетных или устаревших ПК. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть материнскую плату MSI B550M PRO-VDH – за свои деньги это вполне приличная МП, лишенная каких-либо серьезных недостатков.

Для охлаждения шестиядерному Ryzen 5 5600 хватило бы и боксового кулера, но он неэффективный и шумный, при этом переплата за него (и за ненужную увеличенную гарантию) достаточно велика. В таких условиях выгоднее взять OEM-версию процессора и приобрести качественную систему охлаждения от стороннего производителя. Хорошо подойдет, например, модель SE-214-XT ARGB от китайской компании ID-Cooling. Она справится с «пять тысяч шестисотым» не только в номинальном режиме, но и в режиме умеренного разгона, причем раскручиваться до околомаксимальных или максимальных оборотах 120-миллиметровому вентилятору не придется. А значит, уровень шума будет комфортным.

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В 2024 году приличной игровой конфигурации нужно 32 гигабайта видеопамяти – некоторые игры запросто используют более 20 гигабайт. А ведь операционной системе и фоновым программам тоже требуется ОЗУ. Выбор очевиден – стоит сразу приобрести и установить пару шестнадцатигиговых планок, после чего вопрос нехватки памяти на несколько лет отпадет. Наиболее выгодный с точки зрения соотношения стоимости и характеристик вариант – это модули с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. При этом продукции китайских Noname-брендов стоит избегать, поскольку неизвестно, какие в них используются чипы памяти, и прошли ли они контроль качества или являются бракованными и куплены за копейки. Лучше немного переплатить за продукцию проверенных временем компаний: Crucial, Kingston, Silicon Power, Patriot, G.Skill, и так далее.

Наш бюджет ограничен 100 тысячами рублей, и солидная его часть уйдет на видеокарту, поэтому твердотельный накопитель изначально придется установить терабайтный, а не двухтерабайтный. Впрочем, разъем M.2 у выбранной материнской платы не один, так что в будущем вы сможете докупить еще один SSD. Советую рассмотреть такие варианты, как ADATA Legend 960 и Legend 960 Max – они отличаются впечатляющими для своего ценового сегмента скоростными характеристиками и высоким уровнем надежности. Вообще, скорости PCI-E 4.0 для домашне-игрового компьютера даже избыточны, но по всем параметрам хорошо иметь запас – по производительности видеокарты, по мощности блока питания, по объему оперативной памяти, по скорости SSD, и так далее.

Главный компонент любой игровой сборки – это графический ускоритель. Оптимальный выбор в бюджете до 50 тысяч рублей — AMD Radeon RX 7700 XT. Рассматриваемая модель гораздо ближе по своим возможностям к NVIDIA GeForce RTX 4070, чем к RTX 4060 Ti, а еще обладает 12, а не 8 гигабайтами видеопамяти, что весьма полезно. Да, видеокарты AMD плохи в сценариях с трассировкой лучей, но конфигурация за 100 тысяч рублей в принципе не предназначена для того, чтобы играть с рейтрейсингом — если хотите трассировку, стоит брать хотя бы RTX 4070 Super, а такие GPU в разных модификациях стоят 70-80 тысяч рублей.

Во что и на каких настройках можно играть с RX 7700 XT? Во все и на максимальных с 60+ FPS. В разрешении FullHD, без рейтрейсинга. В не слишком требовательные проекты удастся комфортно поиграть на ультра и в QuadHD, но все-таки для этого разрешения стоит выбирать более производительные видеокарты. Зато в режиме 1920 на 1080 пикселей у «семь тысяч семисотой» нет проблем ни в одной игре — FPS часто не просто держится выше 60, а переваливает за 80 или даже за 100.

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На блок питания и корпус в сумме осталось меньше 10 тысяч рублей, но это не страшно. Даже в бюджетном сегменте рынка можно найти качественные БП – например от тайваньской компании Chieftec, а также от Deepcool и Zalman. В качестве основного варианта предлагаю 700-ваттную модель Chieftec IArena GPA-700S. По линии 12В у нее 648 Вт, чего для наших нужд более, чем достаточно. Скажу больше — мощности рассматриваемого блока питания хватило бы и для связки восьмиядерного процессора и RTX 4070 SUPER, причем с приличным запасом. Так что беспокоиться не о чем. К дополнительным преимуществам модели Chieftec можно отнести неплохие электрический характеристики, тихий вентилятор и высокую надежность. КПД, конечно, низковат, да и возможности отстегнуть ненужные кабели нет, но это не беда. Лучше в меру сэкономить на БП, чем покупать вместо RX 7700 XT более слабую RTX 4060 Ti с 8 гигабайтами памяти.

Разместить все перечисленное выше железо предлагаю в недорогом игровом корпусе Zalman S4. Это средних размеров кейс, обладающий парой предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов, к которым при желании вы можете добавить еще несколько штук. Для создания конфигурации флагманского уровня шасси не подойдет, но для среднебюджетной сборки его возможностей более, чем достаточно. Все выбранные комплектующие поместятся в него без проблем, а акриловая боковая стенка позволит оценивать степень их запыленности или любоваться подсветкой. Из недостатков Zalman S4 можно отметить тонкий металл стенок, невозможность установки габаритных суперкулеров, а также поддержку СЖО только со 120-миллиметровыми и 240-миллиметровыми, но не более крупными радиаторами.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

По производительности конфигурация не отличается от той, что я предлагал в апреле, и это скорее хорошо, чем плохо. Меры по поддержке курса рубля продлили, а значит, падения курса российской национальной валюты по отношению к курсу американской не ожидается, и компьютерное железо не взлетит в цене. Если, конечно, не будет какого-то форс-мажора.

Рассматриваемая сборка позволяет играть в разрешении FullHD в абсолютно любые игры на максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей. Частота смены кадров при этом будет выше 60, а во многих проектах — выше 80 или даже 100. Во многие тайтлы получится комфортно поиграть и в разрешении QuadHD, хотя в наиболее требовательных придется снижать настройки с максимальных до высоких или средневысоких. Если же вы хотите играть с трассировкой лучей – рекомендую смотреть в сторону такой видеокарты, как RTX 4070 Super. Увы, за нее придется переплатить – цены начинаются от 70 тысяч.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери игровой производительности?

Можно взять материнскую плату подешевле, более медленный SSD и блок питания на 600 Вт.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть, какие из компонентов системы заменить?

На мой взгляд, стоит все вкладывать в видеокарту. Берите RTX 4070 Super, если для этого есть финансовые возможности. В своем ценовом сегменте это однозначно топовый вариант.

Не лучше ли сразу собирать ПК на более современной платформе AM5?

Лучше, но такая сборка обойдется значительно дороже. А значит, придется ставить более слабую видеокарту. Чтобы играть в любые проекты на максимальных настройках «здесь и сейчас» конфигурация на AM4 подходит больше.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Монитор следует выбирать, исходя из личных предпочтений. Но универсальный вариант такой: 23-25 дюймов, FullHD, IPS, 144+ Гц, Flicker-Free, поддержка технологий адаптивной синхронизации.

Какие есть прогнозы по ценам на компьютерное железо в ближайшие месяцы?

Меры по поддержке курса рубля продлили, а значит, существенного ослабления российской национальной валюты и существенного подорожания комплектующих ожидать не стоит. Нет, впрочем, и причин для значительного снижения цен. Так что с высокой вероятностью цены останутся примерно на текущем уровне.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в мае 2024 года за 100 тысяч рублей. Рассмотренная в материале сборка позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей, а также справляется со многими тайтлами и в разрешении QuadHD. А что вы думаете по поводу конфигурации, основанной на связке Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7700 XT? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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