Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о нескольких заслуживающих внимания 27-дюймовых игровых QuadHD мониторах на основе IPS матриц — такие уместно приобретать для продвинутых, субфлагманских или флагманских геймерских конфигураций с графическим ускорителем уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 или более мощным. Также я расскажу о распространенных плюсах и минусах как таких мониторов в целом, так и конкретных моделей в частности. Подчеркну, что это подборка, а не рейтинг — модели расположены в случайном порядке. Но хватит предисловий, поехали!

Плюсы и минусы современных геймерских QuadHD IPS мониторов

Для начала стоит поговорить о преимуществах и недостатках актуальных игровых QuadHD IPS мониторов. Начну с преимуществ.

Высокая частота обновления. Найти монитор на 165 или даже 240 Гц не составляет труда. Низкое время отклика, хотя, конечно, далеко не такое низкое, как у OLED дисплеев. Но у них хватает своих недостатков. Отличные углы обзора. Хорошая цветопередача – за исключением черного цвета. После VA или OLED он может казаться скорее серым.

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Что же касается недостатков, их не так много, но они довольно существенные:

Сильно выраженный на многих матрицах Glow-эффект, порой еще и с паразитными оттенками. Засветы и неравномерность подсветки. Большое количество дефектных матриц с битыми пикселями…которые согласно законодательству дефектными не считаются. Так что покупайте мониторы через интернет — такой способ приобретения позволяет в течение 7 дней вернуть даже исправный технически сложный товар, если сохранены упаковка, вид, ярлыки и так далее. Но вообще, битые пиксели бывают на всех типах матриц.

Почему мониторы на других типах матриц хуже

Кратко расскажу и о том, чем, на мой взгляд, хуже мониторы, основанные на TN, VA или OLED матрицах.

TN. Тут все понятно — плохие углы обзора, плохие цвета. Всерьез рассматривать такие мониторы как вариант для покупки вряд ли стоит. VA. В среднем медленнее, чем другие типы матриц. А еще очень тяжело найти хороший VA монитор с не изогнутым экраном. OLED. Здесь стоит сказать про выгорание и посредственные методы борьбы с ним вроде необходимости запускать процедуру очистки по аналогии с принтерами, а также про сдвиг пикселей и шрифты. На мой взгляд, стоит подождать несколько лет, когда производители решат проблемы OLED экранов без ущерба для пользовательского опыта.

Проще говоря, IPS – оптимальный вариант для большинства геймеров за исключением тех, кто принципиально не переносит Glow. Последним же, вероятно, стоит выбирать VA или кропотливо отсматривать десятки IPS дисплеев в поисках экземпляра с минимальной выраженностью Glow и высокой равномерностью подсветки.

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LG UltraGear 27GP850-B – один из наиболее очевидных вариантов, если говорить о 27-дюймовых QuadHD мониторах стоимостью от 30 до 40 тысяч рублей. Он отличается превосходными по меркам своего ценового сегмента скоростными показателями — время отклика и инпут-лаг здесь действительно минимальные по сравнению с конкурирующими продуктами. Конечно, до уровня OLED далеко, но человек в любом случае вряд ли способен определить на глаз разницу между 0.04 мс и 1-2 мс. Вот разницу в десятки миллисекунд заметить уже действительно можно.

Монитор основан на IPS матрице LG LM270WQA и официально поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium и G-Sync Compatible. Вызывающего усталость глаз мерцания, разумеется, нет – или, другими словами, модель относится к классу Flicker-Free решений. Покрытие экрана – полуматовое. Также стоит отметить высокое качество используемых компонентов и сборки. Среди бонусов — расширенный цветовой охват с режимом эмуляции sRGB. К сожалению, есть пара значимых минусов. Первый из них – хорошо различимый в темных сценах Glow-эффект. Причем в углах экрана вы увидите не привычный белый или серый цвет, а синий или оранжевый. Второй – крупная подставка, поэтому глубина стола должна быть соответствующей.

Преимущества:

Превосходные по меркам сегмента скоростные показатели

Неплохая эргономика — доступна регулировка по высоте

Хорошие яркость, контрастность и цветопередача

Поддержка AMD FreeSync Premium и G-Sync Compatible (официальная!)

Полуматовое покрытие экрана

Недостатки:

Сильный Glow-эффект с паразитными оттенками (синеватый и оранжевый в разных углах)

Габаритная подставка

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Главное преимущество MSI Optix G274QPX по сравнению с другими мониторами из сегодняшнего списка — повышенная частота обновления экрана в 240 Гц. Конечно, для того, чтобы играть с такой частотой смены кадров в современных требовательных играх, вам понадобится производительная видеокарта – в идеале RTX 4090. А вот если вы любитель нетребовательных сессионных состязательных и онлайновых проектов или старых игр – подойдет и менее мощный графический ускоритель. По времени отклика G274QPX уступает рассмотренной ранее модели LG, но на практике вы вряд ли заметите разницу, если вы не профессиональный киберспортсмен. Монитор обладает продвинутой эргономичной подставкой, позволяющей регулировать угол наклона и поворота экрана, а также его высоту. Допускается и вращение дисплея с переводом его из альбомной ориентации в портретную и обратно.

Преимущества:

Частота обновления 240 Гц

Отличная эргономика подставки

Неплохое соотношение цены и возможностей

Поддержка G-Sync Compatible

Недостатки:

С временем отклика MSI обманывает — 1 мс нет и близко, в среднем 6 мс

Довольно часто встречаются битые/застрявшие пиксели

MSI G274QRFW – еще один популярный игровой 27-дюймовый QuadHD монитор с частотой обновления экрана 165-170 Гц. По скоростным характеристикам он уступает Optix G274QPX, но и приобрести его можно за куда меньшие деньги. Модель обладает сертификатами AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible, а также может похвастаться эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана и его вращения. По времени отклика монитор очень похож на G274QPX, а порекомендовать его можно в первую очередь тем пользователям, конфигурация ПК которых не позволяет рассчитывать на 240+ кадров в актуальных играх. Иногда столь высокий FPS не поддерживают и сами игровые движки, но чаще узким местом становятся видеокарта или процессор.

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Преимущества:

Сравнительно невысокая цена

Частота обновления 165-170 Гц

Эргономичная подставка

Поддержка AMD FreeSync Premium и G-Sync Compatible

Привлекательный «безрамочный» дизайн

Недостатки:

Уступает по времени отклика панелям LG Nano-IPS

Может быть непросто найти в продаже

Монитор GIGABYTE M27Q существует в двух ревизиях – сейчас в магазинах преимущественно встречается вторая, на базе матрицы Innolux m270kcj-q7b, более скоростная в плане времени отклика, но и отличающаяся более сильным Glow-эффектом. Как и многие другие модели того же ценового сегмента, M27Q поддерживает частоту обновления экрана 165-170 Гц. Также заявлена поддержка технологий Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium. NVIDIA G-Sync Compatible также работает без проблем. Вообще, при выборе схожих по формальным характеристикам мониторов я рекомендую посмотреть их вживую. Желательно – не только при ярком внешнем освещении, но и без него, хотя в условиях магазина это не всегда возможно. Но иначе тяжело оценить выраженность Glow-эффекта и равномерность подсветки. Впрочем, тут есть лайфхак, о котором я расскажу ближе к концу статьи.

Преимущества:

Частота обновления 165-170 Гц

Поддержка вывода изображения по USB Type-C

Эргономичная подставка

Современный «безрамочный» дизайн

Недостатки:

Уступает по времени отклика LG UltraGear 27GP850-B

Довольно часто встречаются проблемы с битыми/застрявшими пикселями или субпикселями

Продукция китайской компании Xiaomi хорошо известна и за пределами Поднебесной – в первую очередь, конечно, речь идет о мобильных устройствах, но не только. Xiaomi Mi 2K Gaming — относительно недорогой 27-дюймовый QuadHD монитор с частотой обновления 165 Гц, радующий привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Он, конечно, уступает по времени отклика LG UltraGear 27GP850-B, как и другие рассмотренные сегодня дисплеи, зато у него не столь ярко выраженный Glow-эффект почти без паразитных оттенков. По крайней мере, на тех экземплярах, что я видел в обзорах и отзывах и на том, что смотрел в магазине, выбирая себе монитор. Впрочем, без косяков не обошлось — переключаться между режимами нужно особым образом, иначе сбиваются настройки. Серьезный ли это минус? Скорее нет, чем да, потому что большинство пользователей не заморачиваются переключением режимов на мониторе и используют только один.

Преимущества:

Частота обновления 165 Гц

Адекватная стоимость

Эргономичная подставка с полным набором регулировок

Минималистичный «безрамочный» дизайн

Поддержка Adaptive-Sync (а вместе с этим AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible, хотя второй — неофициально)

Недостатки:

Программные косяки с переключением режимов

Более высокое время отклика, чем у панелей Nano IPS от LG

FAQ (Вопросы и ответы)

Что за лайфхак по поводу проверки монитора перед покупкой?

Заказывайте монитор через интернет и проверяйте перед получением, но не собирая его, не устанавливая на подставку. Если вы сделаете заказ на сайте условного DNS и оплатите картой, то это будет интернет-заказ, даже если забирать его вы будете в розничном магазине. Если же покупать в Яндекс.Маркете – все еще лучше. В пунктах выдачи есть розетки для проверки требующего подключения к электрической сети товара. Почему важно покупать именно через интернет? Потому что мониторы – это технически сложный товар, и просто так вернуть исправный монитор нельзя, а монитор с 1-2 битыми пикселями считается исправным. Но купленный через интернет товар можно вернуть в течение 7 дней даже если он технически сложный. Поэтому базовую проверку можно провести перед получением заказа, а углубленную, без внешнего освещения — уже дома. И если не устроят засветы/Glow-эффект – вернуть девайс назад. Но должны быть сохранены товарный вид, ярлыки, целостность упаковки, и так далее. Подробнее – в Законе о защите прав потребителей.

Где посмотреть, на какой конкретно модели матрицы базируется монитор?

На Displayspecifications.com. Если там нет информации – попробуйте уточнить на тематических ресурсах или в техподдержке производителя.

На современных матрицах часто встречаются битые пиксели?

Да. Поэтому настоятельно рекомендую или проверять монитор перед покупкой или заказывать его через интернет.

В магазине требуют денег за проверку на битые пиксели? Имеют ли право?

Предлагать платную услугу проверки на битые пиксели действительно могут. Но вы можете отказаться и попросить просто подключить монитор к источнику питания, после чего осуществить проверку самостоятельно.

Что лучше купить — 4K монитор на 120-144 Гц или QuadHD на 240 Гц?

Выбирать между этими вариантами следует, исходя из производительности вашего ПК, а также личных предпочтений. На мой взгляд, смотреть в сторону 4K-гейминга имеет смысл только с видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 4090. Но если вы планируете играть в нетребовательные игры вроде DOTA 2 или Counter-Strike 2, можно взять 4K монитор и не обладая флагманским графическим ускорителем.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти заслуживающих внимания геймерских 27-дюймовых QuadHD мониторах на базе IPS матриц. Как показывает практика, выбрать монитор гораздо сложнее, чем, например, процессор и видеокарту, поскольку зрительное восприятие у разных людей отличается. Многое зависит и от сложившихся предпочтений. Тем не менее, существуют и относительно универсальные модели, которые можно порекомендовать большинству пользователей. А какой у вас монитор, и какой вы бы хотели приобрести ему на замену? Пишите в комментариях!

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