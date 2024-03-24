Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я расскажу о 8 твердотельных накопителях, которые стоит приобрести для игровой конфигурации ПК в 2024 году. Цены на SSD продолжают расти из-за искусственно созданного Samsung, Hynix и Micron дефицита чипов NAND, и, как прогнозируют аналитики, увеличатся еще на несколько десятков процентов. Ожидать же удешевления твердотельных накопителей до второго-третьего квартала следующего, 2025 года не стоит. Выводы из этого можно сделать такие: если емкости не хватает – надо запасаться. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает сегодняшний список Silicon Power XD80 – бюджетный SSD, сочетающий в себе контроллер Phison E12S с DRAM-буфером и китайскую 3D TLC флеш-память YMTC – вероятно, 64-слойную. Один из главных плюсов данного твердотельного накопителя – крайне невысокая цена. Он предлагается даже дешевле ряда безбуферных конкурентов. Впрочем, по скоростным показателям модель выступает с ними в одной лиге – до уровня, например, Samsung 970 EVO Plus ему далеко. В качестве системного накопителя я этот SSD использовать не рекомендую — приложения и игры с него запускаются медленнее, чем с хороших безбуферных моделей. Впрочем, и стоят эти модели, такие, как Samsung 980, ощутимо дороже. За свои же деньги Silicon Power XD80 весьма неплох – в случае, когда бюджет жестко ограничен, и на счету каждая тысяча рублей, он, вероятно, и вовсе будет одним из лучших вариантов.

Преимущества:

Доступная цена

Неплохой для своего сегмента уровень производительности

Наличие DRAM-буфера

Не самый быстрый, но достаточно надежный контроллер

Недостатки:

Уступает по скоростям даже некоторым безбуферным SSD

Без дополнительного радиатора перегревается при длительных последовательных операциях

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ADATA XPG SX8200 Pro – это твердотельный накопитель, который я часто рекомендую в рамках статей ежемесячной рубрики «Народный ПК». И его есть за что рекомендовать – прежде всего стоит сказать, что многие решения ADATA/ADATA XPG обладают весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик. Уровень «переплаты за бренд» тут гораздо ниже, чем в случае производителей первого эшелона, таких, как Samsung или Western Digital. При этом с надежностью и скоростями – все более, чем в порядке. Сочетание контроллера Silicon Motion SM2262EN и 64-слойной 3D TLC памяти Micron зарекомендовало себя как эффективное и беспроблемное. И хотя это не флагманский накопитель даже по меркам PCI-Express 3.0 решений, с учетом цены, его можно охарактеризовать как отличный вариант для бюджетных и среднебюджетных геймерских конфигураций.

Преимущества:

Невысокая по нынешним меркам цена

Проверенное сочетание контроллера Silicon Motion SM2262EN и 64-слойной 3D TLC памяти Micron

Выгодное соотношение стоимости и скоростных показателей

Высокая надежность

Отсутствие перегрева

Недостатки:

Ощутимо уступает как по последовательным, так и по случайным скоростям лучшим PCI-E 3.0 моделям, не говоря уж о PCI-E 4.0 решениях

Не стал лучше по сравнению с версией без приставки Pro

Silicon Power UD90 – недорогой PCI-Express 4.0 SSD, по производительности опережающий, например, безбуферный Samsung 980, и это при том, что стоит рассматриваемая модель ощутимо дешевле решения южнокорейской корпорации. Модель базируется на четырехканальном безбуферном контроллере Phison PS5021-E21T и оснащена 176-слойной 3D TLC памятью производства Micron. UD90 заметно обходит большинство своих не обладающим DRAM-буфером конкурентов как при последовательных, так и при случайных операциях. И речь не только об уже упомянутом «девятьсот восьмидесятом», но и о, например, другом SSD от производителя первого эшелона — WD Blue SN570. А вот до SN770 накопитель не дотягивает, хотя найти этот SSD в гигабайтной модификации можно почти за те же деньги – чуть дешевле 10 тысяч рублей.

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Преимущества:

Адекватная стоимость

Приличная для не слишком дорогого безбуферного SSD производительность

Хорошие контроллер и память

Высокая надежность

Недостатки:

Проблемы с перегревом при длительных операциях

Переплатив не слишком большие деньги, можно приобрести гораздо более интересные субфлагманские модели с DRAM-буфером

Переходим к двухтерабайтникам. Сразу скажу, что брать их терабайтные версии тоже можно. Если вам нужна сравнительно недорогая «рабочая лошадка» от авторитетного производителя, то, помимо WD Black SN770, можно рассмотреть и WD Blue SN580 — поддержка PCI-Express 4.0 тут не для галочки, хотя до 7 ГБ/с далеко. Но нужны ли эти 7 ГБ/с для игровых сценариев использования? Вопрос риторический. Если вы из тех геймеров, которым нужно много свободного места, поскольку вы играете в кучу игр одновременно, то двухтерабайтный WD Blue SN580 – вариант интересный. И хотя для системного диска я, конечно, в идеале порекомендовал бы использовать накопитель как минимум субфлагманского сегмента, задействующий возможности PCI-E 4.0 x4 почти на полную катушку, SN580 тоже подойдет. Со случайными скоростями, которые для домашне-игровых нужд важнее последовательных, у него все хорошо. Разницы между 600-700 тысяч и миллионом IOPS вы не заметите. И то и то – намного выше нужной геймерскому ПК отметки.

Преимущества:

Невысокая для двухтерабайтного SSD цена

Поддержка интерфейса PCI-E 4.0

Заслуживающий доверия бренд

Достаточные и даже избыточные для игрового ПК скоростные показатели

Отсутствие температурного троттлинга

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Недостатки:

Немного переплатив, можно приобрести еще более скоростную модель

Не самая высокая скорость записи без использования SLC/псевдо-SLC кэша

ADATA Legend 960 – это отличный PCI-Express 4.0 SSD субфлагманского уровня, базирующийся на контроллере Silicon Motion SM2264 с DRAM-буфером и оснащенный чипами 176-слойной 3D TLC памяти Micron. Он стоит дешевле флагманов, таких как Samsung 990 Pro, при этом разницу в практическом использовании вы в 95% случаев не заметите – она будет видна только в бенчмарках и специализированных тестах. Также «девятьсот шестидесятый» довольно энергоэффективен…хотя при длительном чтении или записи все равно начинает троттлить. В большинстве случаев проблем это не доставляет, если же вы переживаете по этому поводу — используйте радиатор от материнской платы или покупайте версию Legend 960 Max с более массивной пассивной системой охлаждения.

Преимущества:

Весьма выгодное соотношение стоимости и характеристик

Беспроблемные контроллер и память

Очень хорошие скоростные показатели

Высокая надежность

Недостатки:

Несмотря на неплохую энергоэффективность, при длительных последовательных операциях начинает троттлить, если не используется сторонний радиатор

Не дотягивает до флагманов в сценариях со смешанной нагрузкой

Western Digital Black SN850X – один из лучших игровых твердотельных накопителей, хотя в не-геймерских сценариях использования он может уступать тому же Samsung 980 Pro. Впрочем, эти два SSD довольно близки по большинству параметров, что неудивительно, если учитывать, что оба они выпущены производителями первого эшелона, самостоятельно производящими для своих накопителей контроллеры и память. Большинство компаний не могут этим похвастаться и используют контроллеры сторонних производителей, например, Phison или Innogrit, а также память Micron. Но не Samsung или WD. Благодаря вертикально интегрированному производству эти две компании могут полностью контролировать качество получаемой продукции. И качество это, за редким исключением, оказывается высоким.

Преимущества:

Отличные скоростные показатели в большинстве сценариев использования

Проверенный бренд с хорошей поддержкой

Высокая надежность

Отсутствие проблем с троттлингом (он есть, но в стресс-тестах, а не на практике)

Недостатки:

Стоимость — выше среднего

Уступает Samsung 980 Pro/990 Pro при некоторых паттернах нагрузки

Samsung 980 Pro – это твердотельный накопитель, на протяжении длительного времени остававшийся эталоном для PCI-Express 4.0 моделей. И хотя сейчас он отошел на второй план, уступив пьедестал Samsung 990 Pro, это по-прежнему отличный SSD, к тому же, проверенный временем и крайне надежный. Он не только почти никогда не выходит из строя, но и выдерживает в несколько раз больше перезаписанных терабайт, чем заявлено производителем. К недостаткам модели можно отнести разве что ее «попсовость» и разрекламированность, а потому — серьезный уровень переплаты за бренд и завышенную цену. Если у вас солидный бюджет на сборку, то Samsung 980 Pro – универсальный вариант, который можно использовать как в качестве системного, так и в качестве дополнительного накопителя.

Преимущества:

Отличные как последовательные, так и случайные скорости

Надежность, проверенная временем

Ресурс перезаписи в несколько раз выше заявленного

Хорошая софтовая поддержка

Отсутствие фризов при отработке команды TRIM

Недостатки:

Завышенная цена

Температурный троттлинг при длительной нагрузке

Samsung 990 Pro — это обновленная и улучшенная версия 980 Pro. Накопитель не демонстрирует каких-либо сверхъестественных результатов, но он действительно лучше предыдущей версии – вероятно, в первую очередь, за счет нового контроллера Pascal. Среди конкурентов на базе Phison E18 нет ни одного SSD, который может оспаривать первенство решения южнокорейской корпорации. При этом стоит честно сказать, что для игрового ПК, даже флагманского, возможности Samsung 990 Pro сильно избыточны. Возможно, если не только играть, но еще и записывать видео с высоким битрейтом, такой SSD и будет востребован. Обычным же геймерам, даже обладающим солидным бюджетом, вероятно нет смысла переплачивать за него несколько тысяч рублей.

Преимущества:

Превосходные по меркам интерфейса PCI-E 4.0 скоростные показатели

Огромный ресурс перезаписи

Высокая надежность

Качественная поддержка со стороны производителя

Отсутствие подтормаживаний при отработке команды TRIM

Недостатки:

Сильно завышенная стоимость

Избыточные показатели для домашне-игровых сценариев использования

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет ни одного PCI-Express 5.0 накопителя?

Они пока очень дороги, при том, что в их приобретении для игровой конфигурации нет никакого смысла. Возможностей флагманских и даже субфлагманских PCI-E 4.0 SSD для геймерских ПК хватает с большим запасом.

А что по поводу 2.5-дюймовых SATA III моделей? Их вообще можно рассматривать?

Скорее нет, чем да. Только если нет ни одного разъема M.2 PCI-Express, поскольку всякие переходники и адаптеры – тоже не лучший вариант. SATA III SSD по современным меркам слишком медленные.

А SSD точно будут дорожать? Откуда информация?

От аналитиков Counterpoint Research, TrendForce и других компаний. На рынке возник дефицит чипов памяти NAND и DRAM, и в ближайшие 2-3 квартала он только усугубится. Следовательно, продукты, где задействуются эти чипы, будут дорожать. И SSD – в первую очередь. Важно подчеркнуть, что дефицит чипов создан искусственно главными игроками на соответствующих рынках — речь идет о Samsung, Hynix и Micron.

Достаточно ли терабайтного SSD для игрового ПК? А двухтерабайтного?

Зависит от того, в какое количество игр вы играете. Скорее всего, терабайтника хватит на какое-то время, но не слишком длительное. Поэтому я и стараюсь рекомендовать в сборках материнские платы с как минимум двумя портами M.2 – чтобы в будущем можно было установить второй накопитель. У меня сейчас два двухтерабайтных SSD – и их пока хватает. Одного бы уже не хватило. Но я играю одновременно в большое количество однопользовательских и многопользовательских проектов.

Нужно ли делать резервную копию данных с SSD?

Даже если накопитель обладает идеальной надежностью, копию ценных для вас данных делать необходимо. Причем не в единственном экземпляре. И как минимум один бэкап должен быть удаленным. Это позволит уберечь информацию даже в случае форс-мажорных обстоятельств вроде пожара.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 8 твердотельных накопителях, которые можно порекомендовать для игровых конфигураций ПК различного уровня. В 2024 году SSD практически наверняка будут дорожать, поэтому если вам не хватает места для установки новых игр – лучше не затягивать с приобретением дополнительного накопителя. А какие SSD установлены в вашем игровом ПК? У меня – два Samsung 980 Pro по 2 терабайта. Пишите в комментариях!

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