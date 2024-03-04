Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей

Предлагаю идеи по поводу того, что можно подарить подруге, увлекающейся компьютерными играми
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что можно подарить подруге-геймерше на 8 марта, да и на любой другой праздник, или даже без особого повода. Гаджетов 18+ в подборке не будет – не позволяет тематика сайта, но и без них есть немало как очевидных, так и не очень идей для подарков. Предлагать подарки буду по убыванию цены – от относительно дорогих переходя к более бюджетным. Но хватит предисловий, поехали!

15.6" Ноутбук GIGABYTE G5 KF

реклама



Играть в большинстве случаев удобнее на производительном компьютере с хорошим монитором, но все равно, мало какой геймер или геймерша откажутся от игрового ноутбука. Из моделей стоимостью до 100 тысяч рублей могу порекомендовать GIGABYTE G5 KF – благодаря сочетанию процессора Intel Core i5-12500H с 4 производительными и 6 энергоэффективными ядрами, а также мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 с 6 гигабайтами видеопамяти, он позволяет играть в разрешении FullHD в любые проекты. Что же касается мультиплеерных и сессионных киберспортивных игр — их лэптоп щелкает как орешки. Также стоит отметить качественный FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц и наличие 16 гигабайт оперативной памяти. Недостаток у G5 KF, по сути, один – шумная работа системы охлаждения, но это свойственно почти всем игровым ноутбукам.

Кресло игровое ZONE 51 KITTY

Хорошее игровое кресло обеспечивает физический и психологический комфорт во время жарких интернет-каток. В качестве варианта по-умолчанию я включил в список идей для подарков модель ZONE 51 KITTY, поскольку многие девушки любят сочетание белого и розового цветов, считая его милым. Но если вы знаете, что ваша подруга предпочитает другие цвета – конечно, ориентируйтесь на имеющуюся у вас информацию. Из наполнителей сидения одним из лучших считается высокоплотная пена, и именно она и используется в случае ZONE 51. Среди дополнительных особенностей, на которые следует обратить внимание — угол наклона спинки, материал крестовины и каркаса, наличие различных регулировок. Например, рассматриваемое кресло позволяет наклонять спинку в диапазоне 90-165 градусов и обладает металлической основой.

SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ

реклама



Свободного места для игр много не бывает – современные проекты и обновления для них с каждым годом занимают все больше и больше места. Поэтому мало какой геймер или геймерша откажутся от емкого, надежного, и при этом, высокоскоростного твердотельного накопителя, такого, как двухтерабайтный Samsung 980 Pro. Южнокорейская корпорация является одним из лидеров рынка SSD, поскольку самостоятельно выпускает контроллеры и память. В свое время Samsung 980 Pro был флагманским накопителем, сейчас же он перешел в разряд субфлагманов, тем не менее для домашне-игровых сценариев использования его скоростных возможностей хватит с огромным запасом. А еще он очень надежный, а ресурс его перезаписи в среднем в несколько раз превышает официально заявленный производителем.

Игровая мышь: Razer Naga V2 Pro

Razer Naga V2 Pro – это фантастически удобная геймерская и киберспортивная мышь, у которой есть только один недостаток – она подходит исключительно для правшей или амбидекстров, но не для левшей. Манипулятор оснащен сменными боковыми панелями с различным количеством кнопок, причем менять их можно легко и быстро – они крепятся на магнитах. Кто-то может считать продукцию Razer переоцененной, и ее действительно нельзя назвать бюджетной, но по качеству товаров и уровню заботы о пользователе компания дает фору большинству конкурентов. Если же вернуться к Naga V2 Pro, то скажу, что эта мышь подходит как для шутеров, стратегий и MOBA, так и для MMORPG, да и вообще для любых жанров игр. Есть на рынке и Naga первого поколения, но у нее одна из трех боковых панелей не столь удобна – клавиши расположены кругом, а не в два ряда.

Гарнитура Razer Kraken Kitty

Гарнитуру Razer Kraken Kitty с кошачьими ушками и ее различные модификации часто можно увидеть на каналах различных блогерш и стримерш. И действительно – устройство сочетает в себе привлекательный дизайн, удобство использования и хорошее качество звука. Имеется и микрофон – его, конечно, не сравнить с настольными конденсаторными моделями уровня AT2020, но для посиделок в Discord или голосовом чате игры его будет более, чем достаточно – по меркам гарнитур звук очень хороший. Регулировать можно не только ширину оголовья, но и подсветку, а также микрофон. Звуковой спектр немного смещен в сторону басов, но легко поддается настройке при помощи эквалайзера.

Геймпад беспроводной Logitech F710

реклама



Беспроводной геймпад Logitech F710 – это нестареющая классика. Модель выпускается на протяжении более, чем десяти лет, при этом компоновка клавиш – такая же, как у DualShock от Sony. F710 будет отличным выбором не только для спортивных симуляторов, но и вообще для любых игр, портированных с консолей, а также ряда мультиплатформенных проектов, в которые играть на геймпаде удобнее, чем на клавиатуре с мышкой. Также у Logitech есть модель F310 – она проводная и без вибрации. Проводной геймпад с вибрацией, F510, к сожалению, снят с производства. Что же касается F710 и F310 – это по-прежнему хороший выбор для пользователей, предпочитающих параллельное расположение стиков. И, соответственно, хороший подарок.

Флеш-накопитель Kingston DataTraveler Kyson 128 ГБ или другой

Если бюджет поджимает, но подарить что-то полезное хочется, то можно преподнести флеш-накопитель — он всегда пригодится в хозяйстве. Только не покупайте носители китайских Noname-брендов – такие изделия, как правило, не могут похвастаться приемлемым уровнем качества. Возьмите флешку хотя бы от Kingston, ADATA или Silicon Power. И ознакомьтесь с отзывами – у многих накопителей неприемлемо низкая скорость записи. Альтернативный вариант в том же ценовом диапазоне – коврик для мыши. Или сковородка, если не боитесь получить ей же по голове.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи вариантах подарков для подруги-геймерши – от ноутбука до флешки, в зависимости от ваших отношений и финансовых возможностей. Возможно, читатели подскажут еще идеи, что можно подарить в том или ином бюджете, а также что дарить не стоит – на мой взгляд, точно следует избегать банальных вещей вроде носков и дезодорантов. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

Рекомендуем к прочтению:

реклама



Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией

Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)

Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников

И другие материалы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ssd ноутбук наушники razer гарнитура мышь подарки зероподборка2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
8
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
60
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
27
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
4
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
24
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
14
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2

Сейчас обсуждают

Сергей Форзер
12:06
Про аудиторию, кстати, он тоже обосрался, ибо он не может банально войти в Википедию и добавить 9 млн. к комьюнити)
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Шакро Старый
12:04
не плачь, ты теперь подо мной ходить будешь
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Сергей Форзер
12:03
Опять Данте что-то высрал, и более-менее подходит только один аргумент, но он фирменно обделался и там: игры, которые от Sony выходят на компухтеры - НЕ ЭКСКЛЮЗИВЫ, а Microsoft называют игры ЭКСКЛЮЗИВ...
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
ExtenZ
11:59
так там сзади корпуса надо на вдув, тепло заберет кулер у бп
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
Артем Соколов
11:56
Ты где статистику берешь? Статья была, что 7800x3d за равный отрезок времени продался лучше всего интела 14 поколения
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Артем Соколов
11:55
Рекорд разгона после фуфиков ставит только интел
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Алексей Бурлуцкий
11:47
Ну и что нам от этого разгона, частоту работы элемента памяти IBM догоняла до 10ggz eще лет 10 назад
Intel Core i5-14600K помог разогнать память до режима DDR5-11088
daem0ns
11:47
эта ципсота поломалась, несите новую хе-хе LOL моё государство не строит военные базы по всем земному шару и не ставит свои ядрёные ракеты у соседского забора. Не строит биолаборатори со всякой чумо...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Alexander Bekker
11:40
Первопричина — твоё государство, которое патологически ненавидит всех соседей вокруг и грозится их захватить. А потом такие как ты искренне удивляются, почему же это злобные пиндосы вам ответочку шлют...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Сергей Давыдов
11:36
Какой-то тупой высер🤦, а не статья( очень жаль потраченного времени(
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем