Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что можно подарить подруге-геймерше на 8 марта, да и на любой другой праздник, или даже без особого повода. Гаджетов 18+ в подборке не будет – не позволяет тематика сайта, но и без них есть немало как очевидных, так и не очень идей для подарков. Предлагать подарки буду по убыванию цены – от относительно дорогих переходя к более бюджетным. Но хватит предисловий, поехали!

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Играть в большинстве случаев удобнее на производительном компьютере с хорошим монитором, но все равно, мало какой геймер или геймерша откажутся от игрового ноутбука. Из моделей стоимостью до 100 тысяч рублей могу порекомендовать GIGABYTE G5 KF – благодаря сочетанию процессора Intel Core i5-12500H с 4 производительными и 6 энергоэффективными ядрами, а также мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 с 6 гигабайтами видеопамяти, он позволяет играть в разрешении FullHD в любые проекты. Что же касается мультиплеерных и сессионных киберспортивных игр — их лэптоп щелкает как орешки. Также стоит отметить качественный FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц и наличие 16 гигабайт оперативной памяти. Недостаток у G5 KF, по сути, один – шумная работа системы охлаждения, но это свойственно почти всем игровым ноутбукам.

Хорошее игровое кресло обеспечивает физический и психологический комфорт во время жарких интернет-каток. В качестве варианта по-умолчанию я включил в список идей для подарков модель ZONE 51 KITTY, поскольку многие девушки любят сочетание белого и розового цветов, считая его милым. Но если вы знаете, что ваша подруга предпочитает другие цвета – конечно, ориентируйтесь на имеющуюся у вас информацию. Из наполнителей сидения одним из лучших считается высокоплотная пена, и именно она и используется в случае ZONE 51. Среди дополнительных особенностей, на которые следует обратить внимание — угол наклона спинки, материал крестовины и каркаса, наличие различных регулировок. Например, рассматриваемое кресло позволяет наклонять спинку в диапазоне 90-165 градусов и обладает металлической основой.

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Свободного места для игр много не бывает – современные проекты и обновления для них с каждым годом занимают все больше и больше места. Поэтому мало какой геймер или геймерша откажутся от емкого, надежного, и при этом, высокоскоростного твердотельного накопителя, такого, как двухтерабайтный Samsung 980 Pro. Южнокорейская корпорация является одним из лидеров рынка SSD, поскольку самостоятельно выпускает контроллеры и память. В свое время Samsung 980 Pro был флагманским накопителем, сейчас же он перешел в разряд субфлагманов, тем не менее для домашне-игровых сценариев использования его скоростных возможностей хватит с огромным запасом. А еще он очень надежный, а ресурс его перезаписи в среднем в несколько раз превышает официально заявленный производителем.

Razer Naga V2 Pro – это фантастически удобная геймерская и киберспортивная мышь, у которой есть только один недостаток – она подходит исключительно для правшей или амбидекстров, но не для левшей. Манипулятор оснащен сменными боковыми панелями с различным количеством кнопок, причем менять их можно легко и быстро – они крепятся на магнитах. Кто-то может считать продукцию Razer переоцененной, и ее действительно нельзя назвать бюджетной, но по качеству товаров и уровню заботы о пользователе компания дает фору большинству конкурентов. Если же вернуться к Naga V2 Pro, то скажу, что эта мышь подходит как для шутеров, стратегий и MOBA, так и для MMORPG, да и вообще для любых жанров игр. Есть на рынке и Naga первого поколения, но у нее одна из трех боковых панелей не столь удобна – клавиши расположены кругом, а не в два ряда.

Гарнитуру Razer Kraken Kitty с кошачьими ушками и ее различные модификации часто можно увидеть на каналах различных блогерш и стримерш. И действительно – устройство сочетает в себе привлекательный дизайн, удобство использования и хорошее качество звука. Имеется и микрофон – его, конечно, не сравнить с настольными конденсаторными моделями уровня AT2020, но для посиделок в Discord или голосовом чате игры его будет более, чем достаточно – по меркам гарнитур звук очень хороший. Регулировать можно не только ширину оголовья, но и подсветку, а также микрофон. Звуковой спектр немного смещен в сторону басов, но легко поддается настройке при помощи эквалайзера.

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Беспроводной геймпад Logitech F710 – это нестареющая классика. Модель выпускается на протяжении более, чем десяти лет, при этом компоновка клавиш – такая же, как у DualShock от Sony. F710 будет отличным выбором не только для спортивных симуляторов, но и вообще для любых игр, портированных с консолей, а также ряда мультиплатформенных проектов, в которые играть на геймпаде удобнее, чем на клавиатуре с мышкой. Также у Logitech есть модель F310 – она проводная и без вибрации. Проводной геймпад с вибрацией, F510, к сожалению, снят с производства. Что же касается F710 и F310 – это по-прежнему хороший выбор для пользователей, предпочитающих параллельное расположение стиков. И, соответственно, хороший подарок.

Если бюджет поджимает, но подарить что-то полезное хочется, то можно преподнести флеш-накопитель — он всегда пригодится в хозяйстве. Только не покупайте носители китайских Noname-брендов – такие изделия, как правило, не могут похвастаться приемлемым уровнем качества. Возьмите флешку хотя бы от Kingston, ADATA или Silicon Power. И ознакомьтесь с отзывами – у многих накопителей неприемлемо низкая скорость записи. Альтернативный вариант в том же ценовом диапазоне – коврик для мыши. Или сковородка, если не боитесь получить ей же по голове.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи вариантах подарков для подруги-геймерши – от ноутбука до флешки, в зависимости от ваших отношений и финансовых возможностей. Возможно, читатели подскажут еще идеи, что можно подарить в том или ином бюджете, а также что дарить не стоит – на мой взгляд, точно следует избегать банальных вещей вроде носков и дезодорантов. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

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