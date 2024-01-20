Всем привет. С вами Zero, и в рамках новой серии статей я хочу поговорить о том, выхода каких компьютерных комплектующих мы ожидаем в 2024 году. Речь пойдет как о процессорах и видеокартах, так и о твердотельных накопителях, оперативной памяти и других основных компонентах ПК, и даже о мониторах. При этом я буду рассказывать не только об уже анонсированных или официально подтвержденных продуктах — часть обсуждаемой в материалах информации получена благодаря инсайдерам, поэтому относиться к сказанному следует с осторожностью – возможно, часть сведений впоследствии будет опровергнута или просто не подтвердится. Сегодня я расскажу об ожидаемых в 2024 году процессорах. Но хватит предисловий, поехали!

Процессоры AMD Ryzen 8000G

реклама





Начну с процессоров Ryzen 8000G, представленных компанией AMD в рамках мероприятия CES 2024. На самом деле, для геймеров большого интерес они не представляют, поскольку, во-первых, основаны на микроархитектуре Zen 4 (той же, что и Ryzen 7000), а во-вторых, лишены 3D-кэша. Исходя из таких вводных, легко прогнозировать, что Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh в гейминге новые CPU «сделают» с большим отрывом, как и Ryzen 7 7800X3D. Но, как говорится, не геймингом единым. К тому же, 8000G – это не просто процессоры, а APU, то есть процессоры со встроенным графическим ядром. В данном случае последнее базируется на архитектуре RDNA 3.

По сути, Ryzen 8000G – это мобильные чипы в десктопном варианте. На это намекает и TDP – он по-умолчанию задан на уровне 65 Вт, что более характерно для мобильных, а не настольных процессоров. На данном этапе в линейку вошли четыре CPU с количеством ядер от 4 до 8, и, соответственно, количеством потоков от 8 до 16. Несмотря на то, что рассматриваемые процессоры состоят из больших и малых ядер Zen 4 и Zen 4C, поддержка мультипоточности есть и у тех, и у других. Анонсированные на CES 2024 APU начнут официально продаваться 31 января. И интерес они представляют скорее именно как APU — если верить AMD, встроенная графика Ryzen 7 8700G в ряде игр превосходит десктопную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650. Что ж, дождемся тестов от независимых обозревателей.

Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5

реклама





Гораздо более интересными являются слухи о том, что процессоры AMD Ryzen 9000 на основе микроархитектуры Zen 5 якобы уже находятся на этапе массового производства и могут выйти в третьем квартале 2024 года. В частности, об этом пишет ресурс Hardwaretimes, ссылаясь на сведения, полученные от инсайдеров. Если верить предварительной информации, специалисты AMD в очередной раз прошлись по всем узким местам архитектуры, ускорив межъядерное и межчиплетное взаимодействие, а также улучшив работу предсказателя ветвлений. Выпускаться Zen 5 будут по актуальным технологическим нормам тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Но выйдут эти CPU в 2024 году или нет – вопрос пока дискуссионный. Если выйдут, то модели с 3D-кэшем могут оказаться безальтернативно лучшими вариантами для гейминга.

Новые процессоры AMD для сокета AM4

Представила AMD новые процессоры и для старого сокета AM4. Наибольший интерес, разумеется, представляет модель, оснащенная 3D-кэшем — Ryzen 7 5700X3D. Вероятно, этот процессор – отбраковка от неудавшихся Ryzen 7 5800X3D, неспособных держать заданные частоты, поскольку он функционирует в диапазоне 3-4.1 ГГц против 3.4-4.5 ГГц у «старшего брата». При этом кэш-памяти, включая 3D-кэш, у модели столько же. А вот стоит она всего 249 долларов США – на 110 долларов дешевле, чем Ryzen 7 5800X3D. Идеальный вариант для апгрейда с Ryzen 5 2600/3600?

Ryzen 7 5700 — процессор, интересный разве что наличием 8 ядер и низкой ценой. Это представитель мобильной архитектуры Cezanne, а не десктопной Vermeer, и он не поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express. Тут стоит поругать AMD, за то, что применяет так называемые «темные маркетинговые паттерны» и зря путает людей. Младшие модели Ryzen 5 5600GT и 5500GT – тоже Cezanne, а не Vermeer, и тоже не поддерживают PCI-E 4.0. Но зато обладают встроенной графикой. А еще Ryzen 5 5500GT было бы честнее назвать Ryzen 3 – все-таки у него только 4 ядра. Резюмирую: для сокета AM4 представили 1 интересный процессор и 3 «проходных».

Процессоры Intel 14 поколения Core (Raptor Lake Refresh)

реклама





Разгоняемые процессоры Intel Raptor Lake Refresh – Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) и Core i5-14600K(F) никого не впечатлили – преимущество над прошлогодними решениями по производительности оказалось минимальным. Хоть какой-то интерес представляют разве что Core i7, которым добавили четыре дополнительных энергоэффективных ядра. Теперь у них не 8 P-ядер и 8 E-ядер, а 8 и 12 соответственно. Но не стоит обольщаться – и без того высокое тепловыделение выросло еще больше. Недавно, на выставке CES 2024 Intel представила и чипы с заблокированным множителем – большинство из них получили базовый TDP 65 или 35 Вт.

Техпроцесс – все тот же, что же касается не самого привычного индекса T, который, в отличие от K и F многим незнаком – он означает сниженный лимит энергопотребления и тепловыделения, в чем можно убедиться, ознакомившись с представленными таблицами.

реклама





Интересно, Core i5-14400F – это снова архитектурно Alder Lake, а не Raptor Lake? Слухи ходили разные. С одной стороны, несколько предрелизных тестов демонстрировали преимущество над 13400F всего в несколько процентов. С другой – то были инженерные образцы, к тому же, инсайдеры сообщали, что в некоторых экземплярах были чипы Alder Lake, а в других – Raptor Lake. Ждем тестов. Хотя новым народным процессором «четырнадцать тысяч четырехсотый» вряд ли станет – для этого он дороговат, а еще геймерам по-прежнему не нужны E-ядра.

Процессоры Intel Arrow Lake и Lunar Lake

О будущих процессорах Intel Arrow Lake и Lunar Lake информации, которую с высокой степенью вероятности можно считать достоверной, пока маловато. Впрочем, инженерный образец Lunar Lake показала на CES 2024 исполнительный вице-президент компании Мишель Джонстон Холтхаус. Его особенность – в наличии интегрированных чипов оперативной памяти. Предполагается, что такие CPU будут использоваться в ноутбуках и моноблоках. Будут ли десктопные Lunar Lake – неизвестно.

Что же касается Arrow Lake – Intel обещает, что это будут первые процессоры, поддерживающие ускорение систем искусственного интеллекта на аппаратном уровне. Что именно под этим подразумевается – пока сказать сложно, но, вероятно, речь может идти о специализированных блоках вроде тензорных ядер у видеокарт NVIDIA и о поддержке особых команд и инструкций, актуальных для нейросетей. Intel планирует представить и Arrow Lake, и Lunar Lake уже в этом году, а значит, в скором времени можно ожидать утечек и дополнительной информации от инсайдеров.

Почти наверняка для Arrow Lake потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1851. А еще эти CPU будут состоять из чиплетов, при этом производительных ядер по-прежнему будет не больше 8 даже у самых топовых моделей. Зато встроенная графика получит ощутимый буст — в этом поможет новая микроархитектура Alchemist. Лишь бы Intel не наступила на грабли AMD и не накосячила со взаимодействием между чиплетами – опытные компьютерщики хорошо помнят первые поколения процессоров Ryzen с узким местом в виде шины Infinity Fabric.

Заключение

В данной статье я попытался собрать разрозненную информацию о будущих процессорах Intel и AMD, которые выйдут или будут представлены в 2024 году. Часть сведений носит вполне официальный характер, часть же получена благодаря инсайдерам, а потому может впоследствии не подтвердиться. Если я забыл упомянуть о чем-то важном, касающемся будущих процессоров – пишите в комментариях, информации много, и я мог что-то упустить. В следующих материалах расскажу об ожидаемых видеокартах и другом железе.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)

ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И другие материалы