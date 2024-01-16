Всем привет, с вами Zero, и это первый в 2024 году выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в различных бюджетах. По традиции начну я с бюджета в 100 тысяч рублей – на момент написания статьи это больше 1000 долларов, а значит, за такие деньги, в теории, можно собрать хороший геймерский ПК, который справится с любыми играми. На самом деле, собрать можно не только в теории, но и на практике – по крайней мере, для того, чтобы играть в разрешении FullHD. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Годы идут, а основа народной конфигурации за 100 тысяч рублей не меняется – это все тот же шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F, что и много месяцев назад. Здесь стоит напомнить, что вышел «двенадцать тысяч четырехсотый» в начале 2022 года. И его по-прежнему нельзя назвать устаревшим. Поэтому конкурент в своей ценовой категории у Core i5-12400F только один, и он из красного лагеря – это AMD Ryzen 5 5600. Сейчас этот процессор можно приобрести за 12 тысяч рублей, при этом процентная разница в производительности в играх между двумя рассматриваемыми CPU куда меньше, чем разница в цене.

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Если бы можно было сэкономить на процессоре и взять видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070, то это был бы идеальный вариант, но бюджета все равно не хватит, если не обращаться ко вторичному рынку и маркетплейсам, поэтому выбором по-умолчанию остается Core i5-12400F. Этот процессор обладает приличным уровнем производительности в любых сценариях использования, а также умеренным энергопотреблением и тепловыделением – до «печек» вроде Core i9-14900K ему очень и очень далеко.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

Требования к материнской плате у меня также особо не меняются – она должна быть совместима с выбранным процессором, а также обладать поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Ну и разъемов для M.2 PCI-E твердотельных накопителей должно быть хотя бы два – одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, заядлому геймеру надолго не хватит, если он не удаляет пройденные игры. Дополнительный радиатор в области подсистемы питания с таким процессором, как Intel Core i5-12400F необходимостью не является — TDP у выбранного CPU по современным меркам весьма скромный. Впрочем, если такой радиатор есть – это в любом случае хорошо, а не плохо. В качестве примера подходящей нам материнской платы можно привести ASUS PRIME B660M-K D4. Подойдут и многие другие модели на чипсетах B660 или B760, допускающие тонкую настройку оперативной памяти.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

Бюджетные воздушные системы охлаждения китайской компании ID-Cooling являются с точки зрения соотношения стоимости и характеристик одними из лучших на рынке. Взять, например, кулер ID-COOLING SE-214-XT RING — он стоит менее 2 тысяч рублей, то есть меньше 20 долларов, и при этом его возможностей вполне достаточно для отвода тепла от любых актуальных неразгоняемых шестиядерников. Средних размеров радиатор с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметровый вентилятор обеспечивают рассматриваемому решению весьма приличную эффективность охлаждения, при этом на низких и средних оборотах кулер работает без лишнего шума. В качестве альтернативных вариантов могу порекомендовать, например, DeepCool GAMMAXX 400V2 и другие модели, рассчитанные на 160-180 Вт тепла, чтобы был запас сверху.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

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В 2024 году игровой компьютер, если не говорить о самых бюджетных конфигурациях, должен быть оснащен как минимум 32 гигабайтами оперативной памяти – 16 гигабайт в ряде случаев уже недостаточно, особенно если помимо игры на ПК запущены браузер с большим количеством вкладок, текстовый редактор, мессенджеры и другой софт. А вот 32 гигабайт уже хватает с солидным запасом, и, вероятно, будет хватать на протяжении нескольких лет. Набирать требуемый объем ОЗУ следует двумя модулями – для активации повышающего пропускную способность подсистемы памяти двухканального режима.

Один из оптимальных с точки зрения соотношения стоимости и характеристик вариантов в нашем случае – это пара шестнадцатигиговых планок с частотой 3200 МГЦ и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Можно взять, например, комплект G.Skill Aegis. Кстати, с приобретением оперативной памяти, как и SSD, лучше не тянуть – эксперты ожидают, что ОЗУ и накопители в 2024 году значительно подорожают из-за дефицита чипов памяти DRAM и NAND. Во многом этот дефицит искусственно создан тремя компаниями – Samsung, Hynix и Micron.

SSD: ADATA XPG Blade S70 (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 ТБ

В качестве системного диска можно использовать M.2 PCI-Express 4.0 твердотельный накопитель ADATA XPG Blade S70 объемом 1 терабайт. Хотелось бы, конечно, сразу взять двухтерабайтную модель, но не позволяет бюджет. Впрочем, терабайтника на первое время тоже должно хватить. Многие решения компании ADATA в своем ценовом сегменте смотрятся весьма интересно, и XPG Blade S70 – не исключение. Это, конечно, не Samsung 980 Pro или WD Black SN850X, но, с учетом стоимости, накопитель выдает отличные скоростные показатели – в этом ему помогают контроллер Innogrit IG5236 с DRAM-буфером и быстрая 176-слойная 3D TLC память Micron. Для игровой конфигурации возможностей рассматриваемого SSD более, чем достаточно, нет никаких проблем у него и с надежностью. А если в вашей локации вам Blade S70 найти не удается, можно взять, например, ADATA Legend 960, немного переплатив.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti во многом выглядит компромиссным решением, что подтверждается его практическими результатами в играх – до уровня RTX 3070, а тем более, RTX 3070 Ti модель не дотягивает, если не задействовать технологию Frame Generation. Есть, впрочем, у устройства и свои преимущества, и это не только превосходная энергоэффективность. Все-таки RTX 4060 Ti позволяет комфортно играть в разрешении FullHD в любые проекты, выкручивая графические настройки на максимум – лишь в сценариях с трассировкой лучей придется использовать DLSS 3/FG. Бояться этого не стоит – использование DLSS не приводить к визуально распознаваемому невооруженным глазом ухудшению изображения, если не использовать агрессивный режим масштабирования Ultra-Performance. А использовать его с RTX 4060 Ti нет никакой необходимости.

Блок питания: 700W Chieftec Element (ELP-700S)

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Блок питания предлагаю взять с запасом, чтобы при замене графического ускорителя на более производительный и требовательный к питанию можно было оставить старую модель. Мощности Chieftec Element ELP-700S хватило бы и для такой видеокарты, как NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, тем более, со столь нетребовательным CPU, как Intel Core i5-12400F. Тайваньский бренд традиционно предлагает в бюджетном сегменте качественные блоки питания с честной мощностью, достойной стабильностью напряжений и невысоким уровнем шума. В отличие от конкурентов у нее почти нет неудачных моделей, хотя, конечно, в ассортименте Zalman, DeepCool, Cooler Master и еще ряда брендов тоже имеются заслуживающие внимания недорогие БП. При этом экономить и покупать блок питания на 500-500 Вт не советую – выгадать на этом удастся максимум полторы тысячи рублей, если не брать китайское Noname-фуфло или китайское Noname-фуфло с чьим-то шильдиком, а это явно того не стоит.

Корпус: Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Корпуса за последние пару лет заметно подорожали, и, если какой-нибудь Zalman i3/i3 Edge совсем недавно стоил 3.5 тысячи рублей, сейчас он предлагается за 5 с лишним тысяч. В таких условиях стоит изучать рынок внимательнее и искать более привлекательные модели. Одной из них можно считать Phanteks MagniumGear NEO Air – это тот случай, когда название бренда говорит само за себя. Конечно, по меркам Phanteks, NEO Air – кейс более, чем бюджетный, но он все равно на голову выше большинства шасси, предлагаемых конкурентами в том же ценовом сегменте. Собирать и обслуживать ПК в таком корпусе удобно – места хватает и для гораздо более габаритных комплектующих, чем наши. Можно установить видеокарту длиной до 400 мм и процессорный кулер со 170-миллиметровым радиатором. Пылевые фильтры и система прокладки кабелей также имеются. Менее, чем за 6 тысяч рублей в 2024 году – отличный вариант, особенно с учетом пары предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

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Intel Core i5-12400F OEM Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT RING Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT) SSD ADATA XPG Blade S70 (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ Блок питания Chieftec Element ELP-700S 700 Вт Корпус Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Конфигурация почти не отличается от декабрьской, и в этом нет ничего удивительного — курс доллара за месяц не претерпел значительных изменений. Рассмотренная в статье сборка позволяет комфортно играть в любые актуальные проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики – лишь в сценариях с трассировкой лучей придется задействовать технологии DLSS 3/Frame Generation. В дальнейшем же такой ПК можно проапгрейдить, заменив видеокарту на условную RTX 5070 или RTX 5070 Ti – вероятно, эти графические ускорители выйдут в конце 2024 года или в начале 2025.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, если бюджет ниже 100 тысяч рублей?

Без потери производительности в играх — на SSD, блоке питания и корпусе. С незначительной потерей – на процессоре и материнской плате. Речь идет о замене платформы на AM4 с приобретением CPU AMD Ryzen 5 5600.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Если хватит денег – в видеокарту. Замена видеокарты на RTX 4070 даст огромную прибавку к производительности.

Не лучше ли любой ценой, даже если бюджет ограничен 100 тысячами, покупать RTX 4070, максимально экономя на всем, кроме видеокарты?

Спорный вариант – слишком уж на многом придется экономить. Вот если, например, блок питания, SSD или корпус остались от старого компьютера, то такая стратегия может быть приемлемой. Или если от какого-нибудь Мегамаркета пришел промокод на скидку в 10 тысяч рублей, а у вас там еще и бонусы СберСпасибо завалялись.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на компьютерные комплектующие на 2024 год?

Полагаю, что до марта, до президентских выборов, все будет относительно стабильно. Дальше ситуацию прогнозировать сложно. Но вряд ли доллар будет стоить дороже 100 рублей — это слишком разгоняет инфляцию. Что же точно в этом году подорожает – так это оперативная память и SSD. Как я уже писал выше – из-за дефицита чипов.

На сколько могут подорожать память и SSD?

По оценкам экспертов TrendForce – на десятки процентов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в начале 2024 года за 100 тысяч рублей. Предложенная мной сборка позволяет играть в любые актуальные игры в разрешении FullHD на ультра настройках, если же в некоторых проектах при активированной трассировке лучей и приходится включать функции DLSS 3/Frame Generation – это не приводит к заметному ухудшению качества изображения. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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