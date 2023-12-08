Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, уход каких зарубежных и международных компаний и брендов с российского рынка за последние почти два года я ощутил. По разным оценкам, за это время свой бизнес на территории России значительно сократили, приостановили или свернули как минимум 150-500 фирм. Также мне интересен ваш опыт – пишите в комментариях, заметили ли вы уход каких-либо компаний.

Visa, MasterCard и прочие платежные системы

Первые в списке – международные платежные системы Visa и MasterCard. Конечно, возможность платить картой в магазинах сохранилась – у России есть Национальная система платежных карт и платежная система «Мир». Но оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также, например, внутриигровые транзакции стало значительно сложнее. Также многие пользователи, привыкшие расплачиваться смартфоном, столкнулись со значительными неудобствами – платежные стикеры банки начали предлагать далеко не сразу.

Pepsi и Coca-Cola

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Я не курю и не употребляю алкоголь (даже на Новый год), но люблю газировку, поэтому уход Pepsi и Coca-Cola является для меня ощутимым ударом, особенно с учетом того, что я приобретаю напитки без сахара, которые не слишком распространены. Так, на российском рынке я не нашел адекватной замены Pepsi Wild Cherry и Pepsi Лесные ягоды, а также новой Fanta – той, что без сахара, с сахарозаменителями. Часть напитков я заказываю через маркетплейсы из Республики Беларусь, но их предприятия, такие, как «Лидское пиво», производят далеко не весь ассортимент, что был в наличии раньше.

Из хороших российских напитков могу посоветовать Cool Cola Cherry/Cherry Zero и Cool Cola Vanilla/Vanilla Zero от Очаково. Но Zero-версии я видел буквально пару раз в «Магните», а потом они пропали из продажи. В обычных же Cherry/Vanilla сахар есть, хотя и менее 5 г на 100 мл – спасибо акцизам. Впрочем, я предпочел бы покупать только газировку без сахара и без килокалорий, если бы ассортимент был больше. Пока Pepsi не ушла из России – так я и делал. Как показывают новейшие исследования, сладкие газированные напитки вредны прежде всего именно из-за конских доз сахара – во многих из них его содержится более 10-12 г на 100 мл.

McDonald's

Еще одна потеря – это всем известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Из всех сетей, предлагающих фастфуд, она нравилась мне больше всего. Таких вкусных наггетсов, как в Макдоналдсе, я не ел больше нигде – в KFC и Burger King, на мой взгляд, они гораздо хуже. Во «Вкусно и точке» – неплохие. Но что в «российском Макдоналдсе» плохое – так это картофель-фри. В оригинальной сети и в Burger King он намного вкуснее. Во «Вкусно и точка» же, возможно, используют другое масло или реже его меняют. В общем, беру я там теперь только наггетсы. Их поставляет «Черкизово» – заслуживающий доверия производитель.

IKEA

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Нельзя не упомянуть про IKEA – мебельных сетей, сочетающих такой уровень качества продукции, цен и сервиса, я больше не знаю. Сам я приобретал там мебель всего два раза, но понимаю, что это действительно значимая потеря для российских потребителей. И я наверняка снова приехал бы в IKEA, если бы мне понадобилась бы мебель. Теперь же неизвестно, когда компания вернется на российский рынок. И даже если некоторые производители, делавшие мебель для IKEA – российские, это отнюдь не значит, что они сохранят прежний высокий уровень качества своей продукции.

Western Digital, ASUS, HP, Dell и другие производители комплектующих для ПК и цифровой техники

Как и другие компьютерные энтузиасты и геймеры, я пострадал от ухода из страны множества компаний, выпускающих комплектующие для ПК и цифровую технику. Например, жесткие диски от Western Digital или материнские платы от ASUS – они теперь ввозятся при помощи механизмов параллельного импорта, а это увеличивает цену и уменьшает гарантийный срок. Российские ритейлеры и так задирали цены на компьютерные комплектующие и цифровую технику, а в нынешних условиях переплачивать порой приходится более, чем в 2 раза. При этом ассортимент продукции ушедших из РФ компаний в наших магазинах довольно скудный, а некоторые позиции периодически пропадают из продажи. Например, за последние месяцы такое случалось со многими материнскими платами сокета AM5, жесткими дисками WD Purple на 18 терабайт, кулером Noctua NH-D15 Chromax Black и множеством других товаров.

Computeruniverse и другие зарубежные интернет-магазины

Один из пакетов санкций Евросоюза запретил европейским ритейлерам доставлять в Россию заказы, что также негативно сказалось на потребителях. Частично исправило ситуацию временное повышение беспошлинного порога до 1000 евро, благо, посылки из Китая по-прежнему продолжили исправно приходить. Из европейских же магазинов можно было заказать товар через знакомых из Казахстана или через проверенных посредников. Но повышение беспошлинного порога было временным, и российские ритейлеры снова могут устанавливать огромные наценки на товары, не опасаясь, что клиенты пошлют их подальше и предпочтут заказать товар из другой страны самостоятельно.

Valve (Steam), Blizzard, различные разработчики и издатели игр

Ушли из России и многие игровые сервисы, а также разработчики и издатели игр. Здесь, впрочем, многие из них выстрелили себе в ногу – отечественную аудиторию долго и кропотливо отучали от пиратства, чтобы потом не оставить ей выбора за исключением пиратства или поиска сложных обходных путей вроде смены региона аккаунта или приобретения новой учетной записи. Компании, конечно, тоже можно понять – они находятся под давлением как законодателей своих стран, так и части потребителей.

Nokia и Ericsson

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Большим ударом для российской телекоммуникационной отрасли стал уход таких фирм, как Nokia и Ericsson, а также сокращение деятельности на территории РФ китайской Huawei. Ожидать распространения 5G-сетей в ближайшие годы из-за этого не приходится: даже официальная стратегия по развитию отрасли связи предусматривает покрытие территорий, где проживает 60% населения, лишь к 2030 году. И это при том, что в США и Южной Корее 5G-сетями пользуются уже десятки миллионов человек, а в Китае – сотни миллионов. Затормозит уход производителей телекоммуникационного оборудования и развитие сетей мобильной связи, а также проводного интернета.

Осуждаю ли я ушедшие компании

На мой взгляд, уход перечисленных в статье компаний, а также многих других, ощутимо снизил уровень жизни россиян, особенно с учетом высокой инфляции и падения реальных доходов, которое продолжается на протяжении 8-9 лет подряд. При этом ушедшие компании я не осуждаю: практически любой бизнес, за крайне редким исключением, в первую очередь предназначен для извлечения прибыли. И если зарубежной компании выгоднее уйти из России, чем остаться – она так и сделает. Американский и европейский рынки богаче, да и штрафы за несоблюдение санкций выплачивать не хочется. К тому же, многие фирмы все же остались на рынке РФ, лишь изменив свои бренды и ассортимент.

Заключение

Возможно, в комментарии к статье сейчас набегут товарищи с избитыми фразами в стиле «не жили хорошо, так нечего и начинать», «банку варенья и корзину печенья», «кругом враги, а ты тут о роскоши думаешь». Но у меня для таких людей есть решение – начать с себя и добровольно отказаться от любой импортной продукции. К сожалению, факт есть факт: российский потребительский рынок отброшен на годы, а возможно, и на одно-два десятилетия назад. И импортозаместить абсолютно все невозможно, а то, что можно – часто затратно и невыгодно. Полупроводниковую продукцию выгоднее производить в одной стране, а выращивать пшеницу или делать удобрения – в другой. А что вы думаете по этому поводу? Уход каких компаний и брендов вы ощутили на себе? Пишите в комментариях!

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