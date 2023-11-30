Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я убрал из своего основного компьютера все жесткие диски и перенес их в отдельно стоящий ПК, который, по сути, выступает в моей квартире в роли своеобразного сетевого хранилища (NAS). Также я порассуждаю о том, зачем в принципе нужны HDD в современных домашних и игровых ПК, и можно ли обойтись без них, полностью заменив их твердотельными накопителями. Поехали!

Предыстория

В феврале 2023 года я собрал новый компьютер – весьма производительный. В первую очередь я собирал его для игр, но также и для работы – например, для редактирования, обработки и перекодирования видео. Конфигурация выглядела так:

Также в сборку перекочевало несколько жестких дисков из старого компьютера. Но, как оказалось, из всех компоненты системы они оказались наиболее шумными. Корпусные вентиляторы у меня работают крайне тихо, система охлаждения видеокарты тоже. Разве что процессорный кулер может быть шумным, но только во время работы, а не в процессе гейминга. При этом звук от вентиляторов для меня не является неприятным – он ровный и равномерный. В отличие от звуков, издаваемых жесткими дисками – они вызывают акустический дискомфорт.

Существует и еще одна проблема, связанная с совместным использованием SSD и HDD. Иногда при работе с проводником операционной системы Windows (в моем случае Windows 11), этот самый проводник несколько секунд тупит, при этом до этого «молчащие» жесткие диски издают звуки раскрутки шпинделя. Скажу сразу – все HDD были и остаются полностью исправными, что подтверждается как показателями SMART, так и опытом практического использования.

Зачем мне вообще жесткие диски

Простым решением было бы отключить все HDD и оставить только SSD. Но сделать так я не мог – как из-за того, что собираю личную медиаколлекцию и предпочитаю смотреть те же сериалы не онлайн, а со своего компьютера, так и из-за того, что видеофайлы, с которыми я работаю, занимают много места. Нужные мне непосредственно сейчас я храню на твердотельном накопителе, а архивные – на жестких дисках. Все-таки по «стоимости одного условного гигабайта» HDD по-прежнему гораздо выгоднее, чем SSD. Для любопытствующих читателей уточню, что использую жесткие диски компании Western Digital без черепичной записи, рассчитанные на круглосуточное использование – линеек Purple и Red Plus. Емкость выбранных мной HDD – от 6 до 18 терабайт.

Как я решил проблему

Было бы странно тратить несколько тысяч долларов на производительный компьютер, и при этом мириться с недостатками, которые можно легко устранить. Поэтому я решил переместить все установленные HDD в отдельный ПК – своеобразный NAS, собранный мной из одной из моих старых конфигураций. Я использовал для него процессор Intel Core i5-2500K родом из 2011 года, материнскую плату ASUS P8P67 LE, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 970, 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866, а также кулер DeepCool Lucifer. Корпус – старенький Thermaltake Element T с шестью слотами на 3.5 дюйма и еще тремя на 5.25 дюйма – превратить их в подходящие для жестких дисков помогают салазки-адаптеры. Блок питания – недорогой Chieftec на 750 Вт, также от одной из старых конфигураций.

Для связи с основным ПК используется Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E. Роутер я не использую, раздавая интернет на телефон и ноутбук с основного ПК, который всегда включен – материнская плата оснащена Wi-Fi/Bluetooth модулем. Можно было бы соединить компьютеры витой парой, создав проводную локальную сеть, но особого смысла в этом я не вижу. Свой псевдо-NAS я установил в кладовой на другом конце квартиры, поэтому его совершенно не слышно.

Сферы применения жестких дисков в домашне-игровых ПК

В дата-центрах и облачных хранилищах жесткие диски используются для хранения больших объемов данных потому, что это выгодно: один гигабайт на HDD стоит гораздо меньше, чем на SSD. А зачем магнитные накопители дома? Вот несколько сценариев их использования:

Создание резервных копий. Бэкапов должно быть как минимум три, причем они должны находиться в разных местах физически и юридически. Например, одну резервную копию важных данных можно хранить на запасном жестком диске, а еще две – в разных облачных хранилищах. Сбор собственной медиаколлекции. Я не люблю зависеть от онлайн-сервисов. Интересный мне фильм или сериал запросто может пропасть из них по тем или иным причинам, поэтому я предпочитаю по старинке скачивать медиаконтент с торрент-трекеров. Перенос пройденных игр и сохранений для них. Зачем удалять игры, когда можно перенести их на HDD, а при желании переиграть – вернуть обратно на SSD?

Это всего три примера, которые пришли мне в голову сразу. Думаю, вы можете привести и собственные.

Какие я рекомендую покупать жесткие диски

Теперь о том, какие жесткие диски стоит приобретать, а какие – не стоит. В первую очередь, я НЕ рекомендую покупать любые HDD с черепичной записью и частичным перекрытием дорожек друг другом. Они плохо подходят для RAID-массивов, а также демонстрируют неудовлетворительно низкую скорость перезаписи. Единственный адекватный сценарий их использования – «один раз записать, дальше только считывать». Также нет особого смысла брать жесткие диски объемом менее 6 терабайт – это просто-напросто невыгодно. Выгоднее всего покупать HDD на 6-18 терабайт – в зависимости от магазина и модели. Что касается гелиевого наполнения – как показала практика, проблем с ним не возникает, и гелиевые жесткие диски достаточно надежны и долговечны.

Советую обращать внимание только на модели, рассчитанные на круглосуточную работу – чаще всего они ориентированы на NAS и видеонаблюдение. У Western Digital это линейки Red Plus/Red Pro и Purple. Кстати, сам я приобретаю только решения WD, но на это повлиял мой личный неудачный опыт с альтернативами от Seagate. Возможно, у кого-то из читателей было наоборот, но у меня не вышел из строя ни один жесткий диск WD, зато Seagate умирали неоднократно, причем без предшествующего ухудшения параметров SMART. Напоследок приведу несколько примеров качественных жестких дисков, которые точно можно покупать. Могу порекомендовать WD Purple WD64PURZ на 6 терабайт, WD Purple WD84PURZ на 8 терабайт, WD Purple Pro WD181PURP на 18 терабайт. «Фиолетовая» серия формально рассчитана на использование в системах видеонаблюдения, но отлично подходит и для других задач.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему я убрал из своего основного компьютера все жесткие диски и переместил их во второй ПК, а также о сферах применения HDD в домашне-игровых ПК в 2023-2025 годах. Упомянул я и о том, какие магнитные накопители стоит приобретать, а каких лучше избегать. А вы используете какие-либо жесткие диски или обходитесь SSD? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)

ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон

Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

И другие материалы