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Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос

Рассказываю о причинах подорожания модулей ОЗУ, а также о заслуживающих внимания планках и наборах планок DDR4/DDR5
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Всем привет, с вами Zero. Крупнейшие в мире производители чипов памяти DRAM и NAND, такие, как Samsung, Hynix и Micron, намеренно снизили объемы выпуска продукции, чтобы остановить падение цен на нее, и это привело к результату – превышение предложения над спросом сменилось обратной ситуацией. Твердотельные накопители уже начали дорожать, начала дорожать и оперативная память – у оптовиков цены повысились на 10-20%. Окно возможностей закрывается, и геймерам, желающим добавить в свою конфигурацию ОЗУ, следует поторопиться – тем более, многие магазины к Новому Году предлагают различные скидки и акции. В этой статье я расскажу о заслуживающих внимания модулях и комплектах памяти DDR4 и DDR5 под разный бюджет. При этом подчеркну, что речь пойдет об ОЗУ для ПК (DIMM), а не для ноутбуков (SO-DIMM). Поехали!

Как выбрать DDR4 память

Для начала – о DDR4 памяти, поскольку она остается актуальной и востребованной в ценовых сегментах от начального до продвинутого среднего, а иногда и до субфлагманского, поскольку большая часть бюджета на игровую конфигурацию уходит на видеокарту. В 2023 году (а в 2024 тем более) для комфортного гейминга необходимо иметь 32 гигабайта оперативной памяти, причем крайне желательно, чтобы этот объем был набран двумя планками – ради активации двухканального режима, значительно повышающего производительность подсистемы памяти.

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Брать низкочастотную память DDR4 нет смысла – оптимальными с точки зрения соотношения стоимости и характеристик являются модули и комплекты с частотой 3200+ МГц и таймингами 16-18-18 или около того. В отдельных случаях, если память покупается для производительной игровой конфигурации Intel с разгоняемым процессором (например, Core i7-13700KF) и материнской платой на Z-чипсете, есть смысл приобретать высокочастотную оверклокерскую память. Но чаще всего это не самое выгодное вложение средств. К тому же, память DDR5-7200 или DDR5-7600 в любом случае будет производительнее.

В большинстве случаев производительнее будет даже пара модулей DDR5-6400 или DDR5-6000, вне зависимости от того, сколько в них чипов. Подытожу: достойный, и при этом доступный вариант – DDR4-3200, 16-18-18, два модуля по 16 гигабайт, или, в крайнем случае, четыре модуля по 8 гигабайт. Для оверклокеров (которые, вероятно, и так это знают): лучшие чипы – Samsung B-Die, хорошие – Micron E-Die.Теперь рассмотрим примеры подходящей памяти.

Два модуля по 8 ГБ – оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS) (2x8Gb KIT) 

Начну с комплекта из пары восьмигигабайтных модулей. Сразу скажу, что я не рекомендую такой вариант – даже если у вас уже установлены две планки по 8 гигабайт, лучше купить две по 16, а старые продать. Впрочем, допустимо использовать и четыре модуля – в случае DDR4 памяти, это не так критично, как в случае DDR5. Только не берите ОЗУ китайских Noname-производителей: на рынке полно решений от проверенных брендов, таких, как G.Skill, Patriot, Silicon Power, Kingston и так далее. В качестве одного из вариантов предлагаю рассмотреть набор из двух планок G.Skill Aegis по 8 гигабайт каждая. Стоит он на момент написания статьи совсем недорого, около четырех тысяч рублей, при этом частота и тайминги – вполне приличные, 3200 МГц и 16-18-18 соответственно. Это своеобразный «золотой стандарт» по соотношению цены и производительности для бюджетной памяти.

Один модуль на 16 ГБ – оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS416G320C6) 

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Если у вас уже установлен один модуль DDR4 емкостью 16 гигабайт, то оптимальный выбор – докупить еще один. Хорошо подойдет Patriot Viper Steel PVS416G320C6 с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18. Даже если герцовка и показатели задержек не совпадают со спецификациями вашего старого модуля – не переживайте. Две планки одного стандарта, пусть и с разными характеристиками, будут без проблем работать вместе, просто частота будет ограничена возможностями более «слабого» модуля. Также в некоторых случаях потребуется вручную выбрать XMP-профиль в BIOS материнской платы, но с учетом обилия инструкций как в интернете в целом, так и на видеохостинге Youtube в частности, с этим справится даже ребенок. Только учтите – радиатор у Patriot Viper Steel довольно высокий, так что, если у вас суперкулер, убедитесь, что модули поместятся под его радиатор, или что разъемы для них находятся в стороне.

Два модуля по 16 ГБ – Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz Silicon Power XPower Turbine (SP032GXLZU320BDA) (2x16Gb KIT) 

Собираете новый игровой компьютер? Тогда сразу стоит установить в него пару шестнадцатигигабайтных модулей оперативной памяти. Отличный вариант – комплект Silicon Power XPower Turbine. Характеристики у него те же – 3200 МГц, 16-18-18. Напомню, что переплачивать за высокочастотную память в большинстве случаев нет смысла. Впрочем, для энтузиастов я рассмотрю и оверклокерский набор – о нем речь пойдет ниже. Что же касается наборов с такими же или схожими характеристиками, как у SP032GXLZU320BDA – их на рынке полно, поэтому выбирайте любой. Избегать стоит разве что Noname-Китая.

Два высокочастотных оверклокерских модуля по 8 ГБ с чипами Samsung B-Die – Patriot Viper Steel PVS416G400C6K DDR4 - 2x 8ГБ 4000МГц 

Энтузиастам и оверклокерам стоит искать в магазинах или на вторичном рынке модули, основанные на топовых чипах Samsung B-Die – они обеспечивают сочетание высокой частоты и низких таймингов. Найти в «Регарде» или «Ситилинке» такие планки объемом 16 ГБ мне не удалось, поэтому в качестве примера я взял набор из пары восьмигиговых модулей Patriot Viper Steel. Проверить, базируется ли та или иная ОЗУ на чипах Samsung B-Die можно несколькими способами, но наиболее простой – свериться с B-Die Finder. Впрочем, скажу сразу: для геймерской конфигурации, даже продвинутой, переплачивать за такие планки нет смысла. Лучше вложите деньги в видеокарту, а потом в процессор. И только если ваш графический ускоритель – RTX 4090, а CPU – хотя бы Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7800X3D, есть смысл приобретать дорогую память. Но зачем тогда брать DDR4? Лучше обратите внимание на 32-гигабайтные комплекты DDR5-7200+ или на 64-гигабайтные двухранговые DDR5-6400+.

Как выбрать DDR5 память 

С DDR4 памятью разобрались, поговорим теперь об ОЗУ нового стандарта DDR5. Какие отличия? Во-первых, максимальная емкость одного модуля – она выросла с 32 ГБ до 128 ГБ. Во-вторых, максимальная пропускная способность – она также увеличилась. В-третьих – снижено энергопотребление. В-четвертых – встроена схема управления питанием. В-пятых – реализован псевдо-двухканальный режим в рамках каждой отдельной планки. Почему псевдо? Потому что ширина этих двух субканалов в сумме – 64 бита (32+32), такая же, как ширина одного канала в планках DDR4. И 8 бит для поддержки ECC. Двухранговые модули имеют четыре 32-битных подканала. Если резюмировать, то для достижения максимальной производительности подсистемы памяти требуемый объем все еще нужно набирать двумя модулями. Кстати, планки DDR4 и DDR5 отличаются визуально – ключ-вырез в центре модуля у них расположен немного по-разному. Это сделано специально, чтобы пользователи не пытались использовать несовместимую память.

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Так какую DDR5 память стоит покупать для игровых ПК, а какую нет? На мой взгляд, сразу стоит отбросить любые одноранговые модули медленнее, чем DDR5-6000. Их приобретать нерационально, поскольку хороший комплект DDR4 ОЗУ не будет сильно им уступать. Да и в целом, покупать DDR5 память стоит только для сборок субфлагманского и флагманского уровня, потому что в более доступных по цене ПК средства выгоднее вкладывать в видеокарту и процессор. Для продвинутых же конфигураций стоит смотреть в сторону одноранговых модулей DDR5-7200+ или двухранговых DDR5-6400+. И набирайте нужный объем строго двумя планками – не четырьмя! Благо, 24-гигабайтных и 32-гигабайтных модулей DDR5 на рынке хватает. Лучшие чипы – Hynix A-Die и Hynix M-Die.

Два модуля по 16 ГБ – оперативная память 32Gb DDR5 7200MHz Team T-Force Delta RGB (FF4D532G7200HC34ADC01) (2x16Gb KIT)

Начну с комплекта, аналогичного тому, что установлен в моем ПК – Team T-Force Delta RGB. Он предлагается не только в белом, но и в черном цветовом исполнении – именно черные планки у меня и стоят. Могу охарактеризовать набор как совершенно беспроблемный – он запустился сразу, и после активации профиля XMP DDR5-7200 тесты, включая Memtest Extreme и множество других не показали никаких ошибок. Радиаторы хорошо справляются с отводом тепла, а RGB-подсветка красиво светится. При желании вы можете попытаться подразогнать планки – они базируются на чипах Hynix A-Die, которые считаются одним из двух лучших вариантов для оверклокинга, если говорить о DDR5 памяти.

Два модуля по 16 ГБ – оперативная память 32Gb DDR5 8000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK) (2x16Gb KIT)

Если вы хотите раскошелиться на ультимативный (ну или почти ультимативный, уже есть DDR5-8200 и DDR5-8266) вариант – советую рассмотреть комплект G.Skill Trident Z5 RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK. Только учтите, что достижение указанной производителем частоты в данном случае не гарантировано, поскольку ограничителем со стороны вашей конфигурации могут выступить процессор или материнская плата. Если такое произойдет, выберите XMP-профиль на несколько ступенек ниже, например, DDR5-7800 или DDR5-7600. Но я бы скорее порекомендовал взять не 32 гигабайта памяти DDR5-8000, а 64 гигабайта, набранные двумя двухранговыми модулями DDR5-6400.

Два модуля по 32 ГБ – оперативная память 64Gb DDR5 6400MHz ADATA XPG Lancer RGB (AX5U6400C3232G-DCLARBK) (2x32Gb KIT)

А вот и упомянутый комплект из пары двухранговых модулей DDR5-6400. По сравнению с одноранговыми планками DDR5-6400 они выдают более высокую производительность, хотя и не дотягивают до DDR5-8000. Впрочем, скорости, с учетом агрессивных таймингов, более чем достаточно не только для игр, но и вообще для любых адекватных сценариев использования, которые могут стоять перед субфлагманской или флагманской конфигурацией. Входящие в набор ADATA XPG Lancer RGB модули основаны на чипах Hynix A-Die, поэтому энтузиасты и оверклокеры могут попытаться выжать из них еще немного сверх обещанного производителем. Успех, впрочем, не гарантирован, особенно если не поднимать напряжение, а если поднимать – стоит обеспечить модулям дополнительный обдув или даже использовать водоблок. А так, комплект отлично работает и «из коробки» – только не забудьте активировать в BIOS материнской платы XMP-профиль, если он не подхватился автоматически.

FAQ (Вопросы и ответы)

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Точно ли 32 гигабайт хватит для гейминга в ближайшие пару лет?

Полагаю, что да – даже наиболее требовательные игры в конце 2023 года не используют больше 22-24 гигабайт ОЗУ. А 32 гигабайта – это оптимальный объем, которого достаточно для того, чтобы одновременно были запущены требовательная игра, несколько браузеров с кучей вкладок, мессенджеры, плеер, текстовый редактор и другой софт.

Почему в статье нет комплектов памяти по 48 ГБ?

Они относительно недавно появились на рынке, и есть вероятность, что нестандартный объем модулей может вызвать проблемы в каком-либо софте. Хотя пока эта теория не подтверждается.

Где можно посмотреть, на каких чипах базируется тот или иной модуль памяти?

Например, на сайте GIGABYTE. Для DDR5 – в информации о материнской плате Z790 AORUS XTREME X. Для DDR4 – в информации о материнской плате Z790 AORUS ELITE AX DDR4. Если вы читаете эту статью спустя длительное время после ее выхода – смотрите в разделе «Support» наиболее современных флагманских материнских плат GIGABYTE.

На сколько процентов может подорожать оперативная память в 2024 году?

Сложно сказать, но по предположениям ряда экспертов – на десятки процентов. Снижение выпуска чипов памяти крупнейшими их производителями, а именно, Samsung, Hynix и Micron, со временем неизбежно приведет к серьезному дефициту ОЗУ на рынке. А дальнейшее наращивание производства скажется на ценах далеко не сразу. Впрочем, есть небольшая надежда, что в ситуацию вмешаются антимонопольные органы США и Южной Кореи.

Когда появится память DDR6?

По имеющимся данным – не раньше 2026 года. Массовое же ее распространение, вероятно, произойдет ближе к 2028 году.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о причинах подорожания модулей и комплектов оперативной памяти, которое уже началось. В 2024 году цены продолжат расти, так что если вы планируете делать апгрейд или собирать новый ПК – возможно, сейчас оптимальное для этого время. Также я привел примеры заслуживающей внимания ОЗУ. А какую оперативную память используете вы? Пишите в комментариях. У меня – набор от TeamGroup, 2 модуля DDR5-7200 по 16 ГБ.

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