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Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать

Рассказываю о своем опыте использования маркетплейса от Сбера, а также делюсь некоторыми хитростями
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как можно сэкономить и даже заработать при помощи маркетплейса от «Сбера» – Мегамаркета. Сразу уточню, что статья не является рекламной – в ней не будет каких-либо реферальных ссылок, это просто рассказ о личном опыте и некоторые мысли по поводу того, как любой желающий может организовать себе небольшой дополнительный доход.

Что такое Мегамаркет и почему пользоваться им – выгодно

На российском рынке хватает маркетплейсов – крупнейший из них это Wildberries, а пользующийся наибольшим доверием клиентов – Ozon. Также можно вспомнить про Яндекс.Маркет, AliExpress и другие площадки. У них имеется уже сложившаяся аудитория. В подобных условиях Мегамаркету приходится предлагать более выгодные условия. Вот какие:

  1. Промокоды. Мне их приходило много, перечислю в едином формате. Сначала – размер скидки, а потом – на сколько надо сделать заказ, чтобы промокод сработал. Например – 1000 из 1500 означает, что если набрать на 1500 рублей, то маркетплейс предоставит скидку в 1000 рублей. Да, выгода 66%, а на самом деле – еще больше за счет кэшбека бонусами СберСпасибо, которые можно здесь же и потратить. Я получал такие промокоды: 1000 из 1500, 500 из 2000, 1000 из 2000, 1000 из 3000, 3000 из 10000, 4000 из 16000, 5000 из 20000, 7000 из 20000, 5000 из 30000. Почти все из них я успешно использовал – проблем или каких-то скрытых условий не было. Почему «почти все», а не «все»? Из-за своих ограничений по бюджету на месяц, а не по вине маркетплейса. Выгода – от 25% до 66%. При этом цены на товары, как правило – такие же, как и в других местах. Чаще всего промокоды приходили в SMS, иногда – в приложении Сбера. От Сбербанка у меня дебетовая и кредитная карты.
  2. Кэшбек бонусами СберСпасибо. Тратить их можно как у партнеров банка, так и на самом Мегамаркете, причем на товары любых продавцов. Часто при покупке у одного продавца дают кэшбек в 4%, а при покупке у другого – более 50%. При этом цены практически одинаковые, и даже если у второго товар немного дороже, то выгоднее брать у него. Подписка СберПрайм, дающая дополнительные 4% кэшбека бонусами и стоящая 199 рублей в месяц, окупается за 1-2 хороших заказа.

Плюсы и минусы Мегамаркета

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Теперь поговорим о плюсах и минусах маркетплейса от Сбера с точки зрения покупателя. Начну с плюсов:

  1. Покупать на Мегамаркете некоторые товары в настоящий момент НАМНОГО выгоднее, чем в любых других местах. Примеры? Легко. В прошлом месяце, 24 ноября, я заказал жесткий диск WD Purple 8 ТБ WD84PURZ у одного из продавцов на маркетплейсе. Его номинальная стоимость – 20900 рублей. Но я использовал промокод на 4000 рублей скидки, итого – 16900 рублей. И это еще не все – 8600 рублей вернутся мне в виде бонусов СберСпасибо. Итоговая цена отличного жесткого диска на 8 терабайт – всего 8300 рублей. Невероятно выгодно.
  2. Довольно удобный сайт. Например, выбрав товар, вы можете посмотреть предложения всех продавцов, что его реализуют, и отфильтровать по цене, количеству бонусов СберСпасибо и другим параметрам.
  3. Бесплатная доставка до двери, которую осуществляют курьеры Самоката. В пункт выдачи большинство товаров заказать также можно.

Есть, впрочем, и минусы:

  1. Более скудный ассортимент, чем на Ozon и Wildberries. Возможно, со временем по этому параметру площадка подтянется.
  2. Плохая поддержка. Что в чате, что по телефону приходится долго дожидаться ответа.
  3. Как и в случае с другими маркетплейсами, можно нарваться на некачественный товар, а возможно, и на подделку. Но со мной пока такого не случалось.

Для меня плюсы явно перевешивают минусы. Все-таки выгода – это главный аргумент.

Что я покупал на Мегамаркете

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За последние месяцы я покупал на Мегамаркете многое. Вот неполный список покупок: игровая клавиатура, беспроводные Bluetooth-наушники, проводная игровая гарнитура, 2 жестких диска по 8 терабайт, набор посуды, бытовая химия, газировка, спортивное питание. Все – гораздо дешевле, чем в любых других местах, с учетом промокодов и кэшбека бонусами СберСпасибо. При этом я понимаю, что такие выгодные условия будут не всегда – вероятно, в настоящий момент маркетплейс работает в минус ради набора аудитории. Здесь можно вспомнить ситуацию с сервисом доставки Delivery Club – изначально они тоже постоянно предлагали промокоды и другие бонусы, но со временем перестали. А потом их вообще купил «Яндекс».

Как заработать на Мегамаркете

Расскажу я и о том, как при помощи маркетплейса от Сбера можно заработать. Этот способ подойдет людям, которые умеют и любят продавать – менеджерам по продажам, маркетологам, индивидуальным предпринимателям. Сам я хоть и являюсь специалистом по интернет-маркетингу и по образованию, и по профессии, личные продажи не люблю, потому и раскрываю данную схему вместо того, чтобы пользоваться ей самостоятельно. Да и не настолько уж она и прибыльна, как хотелось бы.

Суть заключается в следующем: покупайте компьютерные комплектующие, а также востребованную технику и электронику, и перепродавайте. Пример – на скриншоте. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 в модификации GIGABYTE GAMING OC по-умолчанию стоит 74500 рублей. Используйте промокод на скидку в как минимум 4-5 тысяч рублей и покупайте ее за 70 тысяч. Больше 30 тысяч вернутся к вам в виде бонусов СберСпасибо. Получается, что вы купили RTX 4070 за 40 тысяч рублей против 65-75 тысяч в магазинах. Перепродавайте ее за 55-60 тысяч, разница – ваша. Но сразу предупрежу, что выгода не будет огромной, поскольку бонусы СберСпасибо на ту часть суммы, что оплачена бонусами СберСпасибо, не начисляются. Рассматривать такой заработок как основной точно не стоит, как и залезать ради него в долги и кредиты. Схема может быть приятным дополнительным доходом, но не более того.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, как пользовался маркетплейсом Мегамаркет, а также о его плюсах и минусах. Помимо этого, я предложил вашему вниманию схему получения дополнительного дохода при помощи данной площадки. А что вы думаете о Мегамаркете и рассмотренной мной схеме? Возможно, вы уже покупали что-то на данном маркетплейсе? Пишите в комментариях!

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