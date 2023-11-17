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Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)

Рассказываю о производительной геймерской конфигурации, имеющей потенциал для дальнейшего апгрейда
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Всем привет, с вами Zero. В сегодняшней статье я расскажу о производительной игровой конфигурации стоимостью 150 тысяч рублей, предназначенной для гейминга в разрешении QuadHD на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. В некоторых играх для того, чтобы частота смены кадров была комфортной, придется активировать опции DLSS 3/Frame Generation, но для большинства проектов с лихвой хватит и чистой производительности видеокарты. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM 

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Сразу позволю себе небольшой спойлер – максимум средств в случае бюджета в 150 тысяч рублей стоит вложить в графический ускоритель, поскольку именно он в наибольшей степени влияет на частоту смены кадров в играх. Видеокарта в сегодняшней сборке будет стоить дороже, чем все остальное железо вместе взятое, при этом сама по себе платформа обладает потенциалом для дальнейшего апгрейда – в будущем вы сможете при желании заменить процессор на более производительный, обладающий восемью производительными ядрами и еще восемью или двенадцатью энергоэффективными.

В качестве же варианта по-умолчанию предлагаю использовать хорошо знакомый постоянным читателям двенадцатипоточный шестиядерник Intel Core i5-12400F. Я часто называю его «народным процессором», и не просто так – по соотношению стоимости и характеристик с ним может поспорить разве что AMD Ryzen 5 5600, но «красный» CPU выдает несколько меньшую производительность в играх, поэтому «двенадцать тысяч четырехсотый» выглядит предпочтительнее. А вот переплачивать за Core i5-13400F уже не стоит – от энергоэффективных ядер много пользы в играх не будет, а производительные в случае данного процессора основаны на той же микроархитектуре, что и поколением ранее.

Материнская плата: MSI PRO B760-P DDR4 II 

Материнскую плату можно взять с прицелом на будущую замену процессора на условный Intel Core i7-13700F. Например, MSI PRO B760-P DDR4 II – это одна из самых доступных моделей на чипсете B760, если говорить о решениях форм-фактора Standard-ATX. Устройство может похвастаться богатым комплектом разъемов, включая пару M.2 PCI-Express, а также внушительными по меркам сегмента радиаторами, защищающими подсистему питания от избыточного нагрева. С процессором уровня Core i5-12400F подобное дополнительное охлаждение не требуется, а вот после апгрейда и замены CPU на модель с большим количеством ядер, например, Core i7-13700F, оно явно не будет лишним. Если же вы планируете в будущем приобретать процессор с поддержкой ручного разгона посредством увеличения множителя – советую сразу взять МП на чипсете Z690 или Z790.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING 

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Intel Core i5-12400F – довольно экономичный процессор, и ему не требуется суперкулер или даже кулер среднего уровня – достаточно бюджетной системы охлаждения стоимостью 1500-2500 рублей. Отлично подойдет, например, вариант от китайской компании ID-COOLING под названием SE-214-XT RING. Он рассчитан на TDP в 180 Вт, а значит, с «двенадцать тысяч четырехсотым» его вентилятор будет работать на средне-низких, максимум на средних оборотах, что обеспечит пользователю акустический комфорт. Конструкция радиатора у ID-COOLING SE-214-XT RING также довольно эффективная – расстояние между ребрами оптимальное, тепловые трубки расположены грамотно. Системы охлаждения китайской компании не зря считаются одними из лучших на рынке по соотношению стоимости и характеристик.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K) (2x16Gb KIT) 

Оперативной памяти для продвинутой игровой конфигурации, разумеется, стоит сразу взять 32 гигабайта, причем двумя модулями, чтобы со старта пользоваться преимуществами двухканального режима – в первую очередь, повышенной пропускной способностью. К счастью, ОЗУ сейчас стоит недорого – приличный комплект из пары шестнадцатигиговых планок с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 можно приобрести всего за 7 тысяч рублей. Переплачивать за более дорогую высокочастотную DDR5 память и соответствующую материнскую плату в нашем случае смысла нет – лучше вложить побольше денег в графический ускоритель. Если в вашей локации недоступна память Patriot – берите набор с такими же характеристиками от Kingston, G.Skill, Silicon Power или другого авторитетного бренда. Только не Noname-Китай.

SSD: ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-1TCS) 1 ТБ 

Выбранная мной материнская плата обладает двумя разъемами M.2 PCI-Express для установки твердотельных накопителей, поэтому для начала можно обойтись терабайтным SSD, а в дальнейшем докупить к нему двухтерабайтник или четырехтерабайтник. Поскольку первый накопитель будет системным, не советую экономить – возьмите скоростную PCI-E 4.0 модель с DRAM-буфером, хотя бы уровня ADATA Legend 960 Max. Практической разницы между таким SSD и гораздо более дорогим Samsung 980 Pro вы вне бенчмарков и специализированных тестов, скорее всего, не заметите. И еще момент. Избегайте накопителей емкостью 500 ГБ и менее – для игрового компьютера в 2023 году такого объема недостаточно, поскольку многие игры весят хорошо так за сотню гигабайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Palit JetStream 12 ГБ

А вот и жемчужина нашей сборки – видеокарта. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti позволяет наслаждаться любыми играми в разрешении QuadHD на максимальных настройках графики со включенной трассировкой лучей – если где-то FPS будет не хватать, как в Cyberpunk 2077, то на помощь придут технологии DLSS 3 и Frame Generation. Для большинства же проектов производительности RTX 4070 Ti хватает с лихвой – это, конечно, не RTX 4090, но тоже весьма мощная видеокарта. Ей бы еще 16 гигабайт памяти вместо 12 – можно было бы и в 4K поиграть. Точнее, можно и сейчас, но комфортный геймплей будет не во всех играх и не при любых настройках. Все-таки сегодняшняя сборка заточена под разрешение QuadHD, а для того, чтобы полноценно играть в сверхтребовательном разрешении 4K, требуется совсем другой бюджет. Я бы рекомендовал для 4K связку как минимум из процессора уровня Intel Core i7-13700KF и флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090.

Блок питания: Chieftec PowerUp GPX-850FC 850 Вт

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Блок питания предложу взять такой же, как и в октябре – тем более, что процессор и видеокарта тоже остались те же. Chieftec PowerUp GPX-850FC обеспечит достаточный запас по мощности, также модель может похвастаться высокой надежностью и неплохим КПД, подтвержденным сертификатом 80 Plus Gold. Вентилятор у рассматриваемого БП тоже тихий – не такой тихий, как у Be Quiet Dark Power Pro, но на фоне корпусных «вертушек» и системы охлаждения графического ускорителя вы его не услышите. Вообще, для связки процессора Intel Core i5-12400F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti хватило бы и 750-ваттного БП, но, во-первых, запас карман не тянет, а во-вторых, конфигурация предусматривает возможность дальнейшего апгрейда.

Корпус: Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в корпусе Phanteks MagniumGear NEO Air Black – это современно выглядящий, просторный и продуваемый кейс, по-умолчанию оснащенный парой 120-миллиметровых вентиляторов. Среди его ключевых преимуществ – обилие свободного места, возможность установки габаритных комплектующих, а также удобство сборки и обслуживания системы. В дальнейшем вы можете докупить и установить дополнительные вентиляторы. Советую добавить один – сзади сверху на выдув, чтобы выбрасывать из системного блока отработанный горячий воздух от системы охлаждения процессора.

Подводим итоги

По всем основным комплектующим мы прошлись, теперь соберем их в единой таблице:

Процессор

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Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

MSI PRO B760-P DDR4 II

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT RING

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA Legend 960 Max 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Блок питания 

Chieftec PowerUp GPX-850FC 850 Вт

Корпус

Phanteks MagniumGear NEO Air Black

По производительности конфигурация не отличается от представленной мной в октябре, но есть одно приятное изменение – материнская плата на новом чипсете B760, причем форм-фактора Standard-ATX и с радиаторами в области подсистемы памяти. С MSI PRO B760-P DDR4 II вы можете в будущем заменить процессор на Intel Core i7-13700F. Только не забудьте в таком случае поменять и систему охлаждения – бюджетный кулер для «тринадцать тысяч семисотого» слабоват.

С рассмотренной сборкой вы сможете с комфортом играть в абсолютно любые игры в разрешении QuadHD, выставляя ультра настройки графики и включая трассировку лучей. Для QuadHD видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti – вариант практически ультимативный. Стоила бы еще она раза в 2 дешевле…но увы, даже если отбросить такие факторы, как курс российской валюты, санкции и инфляция доллара, игровые графические ускорители продолжат дорожать. В этом солидарны практически все эксперты – в период майнинг-бума компания NVIDIA распробовала вкус больших денег, а сейчас, хотя криптовалютная лихорадка схлынула, на смену ей пришел новый тренд. Имя ему – искусственный интеллект.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли на чем-то сэкономить, не потеряв в игровой производительности?

На материнской плате, если взять модель форм-фактора Micro-ATX. На SSD – можно взять менее скоростной накопитель стандарта PCI-E 3.0. И немного – на блоке питания с корпусом. Но выгадать суммарно больше 5-8 тысяч рублей вряд ли получится.

А если бюджет больше, например, 200 тысяч? Что менять в сборке?

Процессор (на 13700F/13700KF) и кулер, а возможно, еще и материнскую плату. Или видеокарту – на RTX 4080.

Какой к игровой конфигурации за 150 тысяч стоит взять монитор?

Советую присмотреться к QuadHD решениям с повышенной частотой обновления – от 120 Гц. На IPS/VA матрице, и чтобы была поддержка технологий адаптивной синхронизации. Естественно, без вызывающего усталость глаз мерцания – чаще всего такие мониторы маркируются как Flicker-Free, но производителям на 100% верить не следует – лучше изучать обзоры и тесты. Не забудьте про проверку на битые пиксели при получении устройства.

Точно ли нет смысла переплачивать за DDR5 память?

В данном бюджете – точно. При прочих равных высокочастотная память DDR5, например, DDR5-7200, конечно, даст прирост FPS в играх по сравнению с DDR4-3200, но это не самое выгодное вложение средств. Если инвестировать те же деньги в видеокарту/процессор – прибавка FPS будет больше. Брать дорогую память имеет смысл, когда в сборке стоит RTX 4090 и хотя бы Core i5-13700F.

Стоит ли в ближайшие месяцы ожидать удешевления компьютерных комплектующих в российских магазинах?

Какие-либо прогнозы давать тяжело, но вероятность такого удешевления имеется – российская национальная валюта наконец-то начала укрепляться. Меры, предпринятые государством в лице президента, правительства и Центробанка сработали, и за один доллар дают уже не свыше 100 рублей, как в августе, а чуть больше 90 рублей. Если тренд на укрепление рубля продолжится, то со временем ритейлеры снизят цены на компьютерное железо, а также цифровую и бытовую технику. Но ждать столь же выгодных цен, как в конце осени прошлого года не стоит. Лучше уж ловите предновогодние акции и скидки – среди них немало фейковых, но встречаются и настоящие.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 150 тысяч рублей в середине ноября 2023 года. Приличный автомобиль на такие деньги уже не купить, а вот приличный игровой ПК – легко. Рассмотренная в рамках материала сборка позволяет с комфортом играть в любые проекты в разрешении QuadHD, не беспокоясь о подборе графических настроек и о FPS. А что вы думаете по поводу данной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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