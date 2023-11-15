Всем привет! С вами Zero. Компания Intel выпустила настольные процессоры 14-го поколения Core, также известные как Raptor Lake Refresh, и они довольно быстро, с учетом санкций, добрались до российских магазинов. Конечно, линейка новых CPU пока неполна, и в дальнейшем Intel, вероятно, представит больше моделей, но и тех, что уже есть, достаточно для того, чтобы оценить очередное поколение процессоров. В сегодняшней статье я расскажу о решениях Intel Raptor Lake Refresh и поделюсь своим мнением по поводу того, стоит ли их покупать. Но хватит предисловий, поехали!

Отличия Raptor Lake Refresh от Raptor Lake

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Для начала поговорим об отличиях 14-го поколения от 13-го. Ядра у них те же – производительные Raptor Cove и энергоэффективные Gracemont, так что с этой стороны речь об улучшениях не идет. Зато идет с другой – рабочие частоты новеньких CPU, как правило, выше, а уровня обычных Raptor Lake они могут достигать при более низком напряжении, а значит, и тепловыделении. Всего Intel пока выпустила только шесть процессоров: Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, а также их KF-версии, отличающиеся от обычных только отсутствием встроенного графического ядра. Отдельно стоит отметить «четырнадцать тысяч семисотый» – он по сравнению с предшественником получил заметный буст в виде дополнительных E-ядер. Теперь их не 8, а 12. Количество P-ядер осталось прежним, их 8 штук.

Также новые чипы получили поддержку технологии Intel Application Optimization (APO), автоматически идентифицирующей программы и игры и оптимальным образом распределяющей ресурсы ядер. К сожалению, работает она в настоящий момент всего в двух проектах – Rainbow Six: Siege и Metro Exodus. Зато производительность процессоров 14-го поколения в них действительно значительно выше, чем моделей 13-го – на 10-20% в разрешении FullHD. В других играх разница гораздо меньше и составляет всего несколько процентов. Что же касается поддержки оперативной памяти – официально заявляется уровень DDR4-3200 и DDR5-5600, но через профили разгона XMP доступна работа с модулями DDR5-8000 и даже DDR5-8600.

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Если резюмировать, то на мой взгляд, для геймеров изменения скорее косметические – это подтверждают игровые тесты, результаты которых вы можете видеть на скриншоте выше. Большой интерес представляет разве что технология APO, но для того, чтобы она была востребована, необходимо обеспечить возможность ее использования в большем количестве современных игр. Кстати, из приятного – процессоры 14-го поколения совместимы с материнскими платами 600-х и 700-х чипсетов. Новыми моделями CPU линейка Raptor Lake Refresh, вероятно, пополнится уже в следующем году – как считают многие эксперты, они будут представлены на выставке CES 2024. Впрочем, можно сразу заявить, что менять процессор 13-й серии на процессор 14-й любителям цифровых развлечений нет никакого смысла.

Поговорим и о конкретных процессорах. Начать, как я полагаю, стоит с флагманского – Intel Core i9-14900K. Данный CPU обладает 8 высокопроизводительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 16 энергоэффективными без оной. Таким образом, ядерная формула по сравнению с Core i9-13900K осталась прежней. Стоит старая модель на момент написания данной статьи на 13 тысяч дешевле новой, при этом разница в производительности между ними как в рабочих, так и в игровых сценариях использования крайне мала. Думаю, если бы я выбирал между этими двумя процессорами, то приобрел бы Core i9-13900K, но если вы сторонник ультимативных решений и готовы ради 1-3% производительности платить на 10-15% больше, то можно выбрать и Core i9-14900K. Хотя в ближайшем будущем он, вероятно, подешевеет – на старте новинки всегда стоят дорого.

Кстати, если вы будете брать флагманский CPU Intel для работы, советую приобрести к нему эффективную систему жидкостного охлаждения – суперкулера, даже уровня Noctua NH-D15, будет недостаточно, если не ограничивать TDP процессора искусственно. Старшие Raptor Lake Refresh, как и их предшественники, весьма горячие. А тут еще и подросшие частоты. Для игр я бы брать флагманский CPU Intel не советовал – лучше не переплачивать и спуститься на одну ступеньку ниже, к Core i7, или обратить внимание на предложения AMD.

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Из шести представленных Intel процессоров наибольший интерес для меня представляли два – Core i7-14700K и его версия без встроенной графики. Во-первых, потому что это «золотая середина» между мейнстримными Core i5 и предназначенными для энтузиастов Core i9. Во-вторых, потому что у этих процессоров стало больше ядер, пусть и энергоэффективных, по сравнению с Core i7-13700K/KF. И, наконец, в-третьих, потому что я как раз-таки являюсь обладателем Core i7-13700KF, который я приобрел около года назад для игровой конфигурации с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

Какой процессор я бы выбрал сейчас – Core i7-14700K за 55 тысяч или Core i7-13700KF за 45? Думаю, что первый, но это потому, что я не только играю, но и работаю с видео. Если вы не блогер, не стример, и ваша профессиональная деятельность не связана с цифровым творчеством, то для гейминга с лихвой хватит и процессора 13-й серии. Разница в игровой производительности между ними – всего несколько процентов. А вот в многопоточных рабочих приложениях – гораздо выше. Спасибо дополнительным ядрам. Альтернативный вариант для гейминга – AMD Ryzen 7800X3D. В некоторых играх этот CPU обеспечивает более высокую частоту кадров, чем любые другие.

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Младший (пока младший!) процессор Intel Raptor Lake Refrech, Core i5-14600K, сочетает в себе 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных. Казалось бы – неплохая, универсальная конфигурация, хотя P-ядер, конечно, хотелось бы на парочку больше. Но увы, рекомендованной ценой в районе 300 долларов США в российских магазинах и не пахнет. Зачем брать Core i5-14600K за 43 тысячи, когда за 45 можно приобрести Core i7-13700KF с 8 производительными ядрами? Вот и я не знаю. Вероятно, в ближайшем будущем продавцы снизят цены, поскольку по нынешним «четырнадцать тысяч шестисотый» вряд ли будет пользоваться спросом. Особенно с учетом того, что прирост в производительности, как игровой, так и рабочей, весьма невелик.

FAQ (Вопросы и ответы)

Так что в итоге, можно ли охарактеризовать 14-е поколение как «проходное»? Как в свое время 5-е, Broadwell?

Охарактеризовать как проходное – на мой взгляд, да. Хотя сравнение с Broadwell не совсем корректно, с Raptor Lake Refresh Intel все-таки вроде как собирается выпустить полноценную линейку.

Почему новые процессоры стоят в российских магазинах так дорого? Рекомендованные Intel цены ведь остались прежними.

Полагаю, здесь стоит упомянуть несколько факторов. Первый из них – это старт продаж. Второй – санкции. Третий – неуверенность ритейлеров в завтрашнем дне. Кто может ручаться, что через год за один доллар не будут давать 120-150 рублей, а возможно, и больше? Бизнес закладывает свои риски в стоимость продукции.

А есть люди, которым все-таки стоит покупать Raptor Lake Refresh?

Да. В частности, Core i7-14700K может рассматриваться как один из оптимальных вариантов для видеоблогеров, стримеров, специалистов по работе с видео, также увлекающихся геймингом. Что касается старшего и младшего CPU – вероятно, лучше дождаться снижения цен.

Есть ли шансы, что среди будущих процессоров 14-го поколения будут привлекательные для геймеров модели?

Есть, но небольшие. Core i5-14400F, скорее всего, будет стоить слишком дорого для того, чтобы считаться «народным».

Когда выйдет следующее поколение процессоров Intel на новом сокете?

Изначально вроде как планировалось, что никаких Raptor Lake Refresh не будет. По нынешним же данным, если верить слухам и инсайдерской информации, принципиально новых CPU на другом сокете стоит ждать в конце 2024 или даже начале 2025 года.

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о процессорах Intel 14-го поколения Core, а также поделился своим мнением по поводу того, стоит ли их приобретать. Если кратко – в большинстве случаев пока нет, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Например, если ритейлеры, увидев низкий спрос, снизят цены. Впрочем, это не изменит того факта, что линейка вышла «проходной» – прирост производительности при равном количестве ядер по сравнению с 13-м поколением мизерный. А что вы думаете о новых CPU Intel? Пишите в комментариях!

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