Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов

Рассказываю о мифах, заблуждениях и стереотипах о современных мобильных устройствах – как полностью ложных, так и частично правдивых
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о популярных и не очень мифах и стереотипах о смартфонах, причем разберу как полностью ложные, так и частично правдивые. Хорошо разбирающиеся в мобильных устройствах энтузиасты вряд ли почерпнут из статьи что-то новое, но, по крайней мере, могут улыбнуться или посмеяться. Пользователи же, далекие от мира гаджетов, смогут заодно и пополнить свой запас знаний. Но хватит предисловий, поехали!

При выборе смартфона следует первым делом обращать внимание на его железо – от него зависит производительность

Частично правда – от SoC (если сильно упрощать, то это процессор с некоторой обвязкой), оперативной памяти и накопителя действительно во многом зависит производительность мобильного устройства. Но зависит она не только от этого – неграмотно спроектированная система охлаждения или кривая прошивка могут значительно ухудшить впечатления от работы с девайсом. Также стоит отметить: если вы не планируете играть в наиболее требовательные и ресурсоемкие мобильные игры, такие, как Genshin Impact, переплачивать за флагманское железо необязательно – для беспроблемной повседневной работы хватит и устройства с комплектующими среднего ценового сегмента. Например, Xiaomi Poco X5 5G. Хватает в ассортименте магазина «Регард» и других смартфонов – по самым разным ценам, причем доставка доступна по всей территории России.

реклама



Напоследок скажу, что у разных смартфонов могут быть разные сильные и слабые стороны – у одного выше производительность, другой делает более качественные снимки за счет продвинутых модулей камер, а третий можно брать с собой в бассейн и нырять с ним благодаря защите от пыли и влаги. Некоторые же потребители предъявляют особые требования к дизайну устройства – им важно, чтобы внешний вид смартфона соответствовал их стилю жизни. Проще говоря, выбирать мобильное устройство следует не только исходя из его производительности – следует сформулировать собственные требования и пожелания к нему.

Чем больше у смартфона оперативной памяти – тем лучше

Миф. Если 2-3 гигабайт оперативной памяти в 2023-2024 году действительно маловато для беспроблемного функционирования мобильного устройства, то аппараты, оснащенные 6-8 гигабайтами, вполне справляются не только с веб-серфингом, просмотром видео и работой с приложениями, но и с геймингом. Если же говорить о флагманах, то вы вряд ли заметите (при прочих равных) практическую разницу между 12 и 16 гигабайтами ОЗУ.

Если места на накопителе не хватает, всегда можно установить карту памяти

Миф. Многие выпущенные за последние несколько лет смартфоны не поддерживают установку карт памяти, другие же предлагают выбор: или две SIM-карты или одна SIM-карта и одна карта памяти. Хватает, впрочем, на рынке и моделей, позволяющих установить как пару симок, так и карту памяти MicroSD, причем присутствуют они в самых разных сегментах, включая средний, сверхбюджетный и бюджетный. Из мобильных устройств брендов первого эшелона, оснащенных слотом для карты памяти, можно привести в пример Samsung Galaxy A24.

Разрешения FullHD для смартфона недостаточно

реклама



Миф. Даже при 7-дюймовом экране плотность пикселей будет такова, что при адекватном расстоянии от глаз до дисплея мобильного устройства различить отдельные точки будет невозможно. Экран высокого разрешения в случае смартфонов – скорее имиджевая характеристика. Впрочем, FullHD+ – это уже некий стандарт для аппаратов среднего и выше уровней.

Экрану смартфона обязательно нужна защитная пленка

Миф. Большинство дисплеев защищены специальным стеклом (например, Gorilla Glass 5), и если вы не будете носить смартфон в одном кармане с ключами, а также ронять его на твердую поверхность с большой высоты, то наклеивать дополнительную пленку нет необходимости. Если защитная пленка наклеена на экран «с завода» – используйте ее до тех пор, пока она не выработает свой ресурс и не начнет отклеиваться. В дальнейшем же можно использовать смартфон без пленки, если, конечно, производитель не указал иначе в руководстве по эксплуатации.

Смартфон не может заменить планшет

Миф. Если говорить об обычных планшетах, а не о графических, то смартфон с большим экраном, как гибким или складным, так и обычным, вполне способен его заменить при подавляющем большинстве типичных сценариев использования – например, переписке, гейминге или потреблении контента. Более того, продажи смартфонов растут, а планшетов (за исключением специализированных – для учебы, бизнеса и так далее) – падают. Современного человека практически невозможно представить без смартфона, а вот без планшета – легко. Особенно с учетом того, что последний занимает больше места. С Xiaomi 13T вы сможете и играть в требовательные игры, и наслаждаться любым контентом – среди преимуществ модели можно отметить мощное железо и большой экран.

На камеру смартфона невозможно сделать качественное фото, особенно ночью

Частично правда. Большинство современных смартфонов, за исключением совсем уж недорогих моделей, хорошо или отлично снимают днем и в условиях хорошего освещения. Ночью же на фото появляются шумы и артефакты изображения – это связано с небольшими размерами матрицы и объектива. Приемлемо, неплохо или даже хорошо справляются со съемкой в условиях плохого освещения лишь некоторые флагманские смартфоны и камерофоны, такие, как Huawei P60 Pro.

Чем больше у камеры смартфона мегапикселей – тем выше качество фотографий

реклама



Миф. Количество мегапикселей – лишь одна из многочисленных характеристик, влияющих на качество фото. Помимо нее стоит учитывать физические размеры матрицы, качество объектива, программную обработку снимков, в том числе, при помощи нейросетей, и так далее. Цифровая фотография как отрасль довольно сильно отличается от традиционной – она позволяет задействовать возможности современных вычислительных систем для улучшения качества снимков в автоматическом режиме.

Китайские смартфоны – некачественные и ненадежные

Миф с небольшой долей правды. Когда-то китайские смартфоны за редким исключением действительно были ширпотребом, но сейчас некоторые компании из Поднебесной обскакали по ряду параметров таких «тяжеловесов», как Apple и Samsung. Взять хотя бы Xiaomi, Huawei или холдинг BBK (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme). И хотя среди китайских мобильных гаджетов с AliExpress от Noname-производителей можно найти немало электронного мусора, есть в Китае и немало брендов, отвечающих за качество своей продукции и предлагающих решения с привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Примеры? Запросто. Infinix NOTE 30, TECNO POVA 5, Xiaomi Redmi Note 12S.

Все складные и гибкие смартфоны очень дорогие

Частично правда. Большинство производителей предлагают складные и гибкие смартфоны только во флагманском и субфлагманском сегментах. Впрочем, как считают эксперты, постепенно такие модели появятся также в продвинутом среднем и среднем сегментах. Ожидать их экспансии в бюджетный сегмент при этом пока рано. Сейчас компании начинают предлагать мобильные устройства со складным экраном ценой около 600 долларов – одной из первых ласточек является TECNO PHANTOM V Flip.

Смартфон желательно менять каждые 2 года

Миф с долей правды. Разумеется, флагманское устройство за пару лет не превратится в тормозящее и не справляющее с простейшими задачами, но здесь в игру вступает другой фактор – количество циклов зарядки-разрядки аккумулятора. Обычно оно составляет примерно от 500 до 1000, а после достижения этого «норматива» емкость начинает достаточно быстро снижаться. Впрочем, это не означает, что обязательно нужно менять смартфон – как правило, достаточно заменить аккумуляторную батарею. Еще один фактор – срок поддержки мобильного устройства производителем. Чаще всего компании поддерживают свои гаджеты от 1 года (сверхбюджетный сегмент) до 5-7 лет, при этом читать условия на сайте следует внимательно, чтобы отличать полную поддержку с обновлениями ОС и графической оболочки от частичной с предоставлением лишь патчей безопасности. По производительности же какой-нибудь Samsung Galaxy S23 Ultra будет весьма хорош и через 2 года.

Смартфоны Apple лучше смартфонов на Android по всем параметрам

реклама



Миф, весьма распространенный среди некоторых любителей «яблочной» техники. У iPhone действительно имеется ряд преимуществ – простота использования, постоянство и стабильность, развитая экосистема, качественная поддержка, возможность в будущем продать устройство за неплохие деньги, и так далее. Но это не значит, что смартфоны на Android хуже – некоторые флагманские модели превосходят «айфоны» по производительности, а некоторые камерофоны выдают более качественные снимки. Также к преимуществам Android можно отнести большую свободу, в том числе, в выборе приложений и контента, а также использования смартфона в целом.

Если у смартфона нет разъема 3.5 jack, то к нему нельзя подключить наушники

Миф, причем довольно глупый. Во-первых, на рынке существует немало моделей беспроводных наушников, а во-вторых, есть как USB-наушники, так и адаптеры с USB на 3.5 jack. Соответственно, даже если вы планируете приобретать смартфон без привычного по предыдущей модели порта, беспокойство излишне – путей решения проблемы хватает. Полагаю, что в 2023-2024 году уже вряд ли есть смысл гнаться за слотом для карты памяти MicroSD или разъемом 3.5 jack для наушников. Хотя хватает моделей и с ними – к примеру, Xiaomi Redmi 12.

Приложения из Google Play и App Store всегда безопасны

Миф. Загружаемое в эти каталоги программное обеспечение предварительно модерируется, но любая модерация, как автоматическая, так и ручная, не застрахована от ошибок. На тематических ресурсах неоднократно обсуждались инциденты, связанные с распространением через Google Play и App Store вредоносного софта. Впрочем, в большинстве случаев небезопасные приложения были не слишком популярны – это и спасало их от быстрого удаления из каталогов. Подавляющее большинство приложений в каталогах Google и Apple безопасны.

Смартфон нельзя заряжать до 100% или разряжать до 0%

Миф. Современные смартфоны оснащены специальными контроллерами, которые не дадут вам «перезарядить» более чем до 100% или «переразрядить» до 0% литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор. Если бы этих контроллеров не было, то действительно, описанные в подзаголовке сценарии использования могли бы сократить срок службы батареи и привести к быстрому снижению ее емкости. Но производители встраивают в свою продукцию «защиту от дурака». И 1% заряда батареи на экране не всегда означает 1% на практике – существует и так называемая резервная емкость, которая не расходуется. С целью сохранения свойств аккумулятора.

Во время зарядки смартфона пользоваться им нельзя

Миф. Пользоваться смартфоном во время зарядки (если вы НЕ в ванной/не в воде) безопасно – как для вас, так и для устройства, включая его аккумуляторную батарею. При этом заряжаться аппарат будет, конечно, несколько медленнее обычного, ведь заряд аккумулятора не только пополняется, но и тратится. Также вы можете заметить, что корпус устройства нагревается – это тоже нормально, особенно при использовании технологий быстрой зарядки.

Быстрая зарядка приводит к резкому снижению емкости аккумулятора

Миф. Производители смартфонов тестируют свою продукцию перед тем, как отправлять ее в продажу. Если бы технологии быстрой зарядки приводили к преждевременному ухудшению характеристик аккумуляторных батарей, компании были бы уже завалены судебными исками – в первую очередь, в США, но не только. Большинство производителей заявляют для батарей своих смартфонов срок службы в примерно 500-800 циклов зарядки-разрядки, и за это время емкость аккумулятора, как правило, не падает ниже 80% от изначальной.

Если аккумулятор помечен как несъемный, то его нельзя поменять

Миф. Заменить такой аккумулятор сложнее, чем стандартизированный съемный, но в большинстве случаев сделать это можно. При этом замена аккумулятора не всегда целесообразна – часто на AliExpress продаются бывшие в использовании батареи под видом новых. Впрочем, отзывы и рекомендации на специализированных ресурсах вроде 4pda помогут выбрать подходящего продавца. Альтернативный вариант, в ряде случаев недоступный – обращение в авторизованные сервисные центры.

Если смартфон сильно нагревается при зарядке или во время гейминга – он неисправен

Миф. Нагрев смартфона во время зарядки или при серьезной вычислительной нагрузке – нормальное явление. Если аппарат будет находиться на грани перегрева, система автоматически примет меры по предотвращению превышения порога температуры: замедлит скорость зарядки, уменьшит производительность, снизит яркость экрана. При выборе смартфона с высокопроизводительной SoC желательно обращать внимание на обзоры и тесты – как ведет себя решение в стресс-тестах и гейминге, насколько выражен троттлинг (снижение производительности для предотвращения перегрева).

Смартфон опасно носить в кармане - он может загореться или взорваться


Миф с небольшой долей правды. Смартфон действительно может загореться или взорваться, но случается это крайне редко – в большинстве случаев из-за производственного брака или неправильных условиях эксплуатации, например, вследствие удара. Так, этой осенью в одной из нижегородских школ произошел подобного рода инцидент – принадлежащий одному из пятиклассников мобильный девайс задымился, а потом взорвался. Взрыв при этом был небольшой силы, а сам школьник получил лишь небольшой ожог. Как выяснилось, ранее аппарат упал на пол – это и послужило причиной неисправности.

В перчатках нельзя пользоваться сенсорным экраном смартфона

Частично правда – в обычных вязаных перчатках пользоваться сенсорным дисплеем не получится. Тем не менее, существует немало специальных моделей перчаток с покрытием на одном или нескольких пальцах, позволяющих пользоваться мобильными гаджетами в холодное время года, не лишаясь защиты от мороза. Найти подобные перчатки можно, например, в спортивных магазинах или магазинах цифровой и бытовой техники.

Пожилого человека невозможно научить грамотно пользоваться смартфоном

Миф. Несмотря на то, что в пожилом возрасте способности к обучению у большинства людей несколько снижаются, средний пенсионер вполне может научиться использовать мобильные гаджеты, причем не только звонить и писать сообщения в мессенджерах, но и пользоваться приложениями, а также устанавливать их. Существуют среди людей старше 60 лет и продвинутые пользователи-энтузиасты, хотя их не так много – в первую очередь это технари, например, радиолюбители, мастера по ремонту цифровой и бытовой техники, бывшие или действующие сотрудники телекоммуникационных компаний.

Связь 5G вредит здоровью людей

Миф – один из наиболее распиаренных и дурацких. Никто не допустил бы на рынок опасную технологию – безопасность 5G независимо проверена экспертами в разных странах. Вообще, о вышках 5G существует множество совершенно бредовых мифов – так, некоторые сторонники теорий заговора, плохо знакомые с физикой, и вовсе считают, что при помощи беспроводной связи некие злоумышленники заражают граждан коронавирусной инфекцией. В тематических сообществах можно найти немало подобной чуши.

Смартфон опасно использовать в ванной - можно получить удар током

Частично правда. Если смартфон заряжается, поврежден или неисправен, использовать его в ванной категорически запрещено – более того, опасно для жизни. Исправный аппарат, не стоящий на зарядке и обладающий степенью защиты от пыли и влаги IP68 использовать в ванной можно – его можно даже погружать под воду. Менее защищенный от воды девайс брать с собой в ванную не рекомендуется – из-за воздействия воды и пара он может преждевременно выйти из строя.

Упавший в воду смартфон следует просушить при помощи фена или риса

Миф. Горячий поток воздуха из фена может привести к перегреву и поломке смартфона. И даже холодный воздух способен загнать воду еще глубже внутрь аппарата, где она вызовет короткое замыкание или окисление компонентов. Что же касается риса – его зерна слишком крупные и далеко не столь хорошо поглощают воду, чтобы быстро просушить смартфон. Если вы уронили мобильное устройство в воду, его необходимо немедленно выключить, протереть салфетками из микрофибры и разобрать, вытащив в том числе SIM-карты и карты памяти, а также аккумулятор, если это возможно. После этого следует еще раз протереть все элементы смартфона, и, в идеале, обратиться в специализированную мастерскую. Если вы просушите устройство, даже в течение нескольких дней, оно может не заработать, или заработать, а потом окончательно выйти из строя. Главное в данном случае – спасти хотя бы пользовательские данные, а не сам гаджет. Что тут можно сказать? Делайте резервные копии (бэкапы) важной информации, причем в нескольких экземплярах.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о распространенных и не очень мифах о мобильных устройствах – некоторые из них выглядят правдоподобно, а некоторые бредово, некоторые же недалеки от истины. А вы сталкивались с какими-либо мифами о смартфонах – или, возможно, хотите добавить к моему списку дополнительные пункты? Пишите в комментариях! И покупайте смартфоны, компьютерные комплектующие и другие товары в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И другие материалы

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны samsung apple xiaomi android гаджеты ios зероподборка мобильные устройства мифы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
66
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 66
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17 октября 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
2
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
7
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
2
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
4
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
23
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
3
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
27
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
24
Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
26
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
8

Сейчас обсуждают

nukemall
09:48
Ваше, украинское, да, сбивает в основном жiлови будiнки, пропаганде приходится заливисто хрюкать "кляте рюзьке оккупанты обстреляли свинарник под Винницей из С-300".
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
-[]-
09:48
Не переживай, самые глупые под укропами уже! )))
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
-[]-
09:47
Так правильно. иначе бы назад не просились, а те, что еще не просятся, ждут когда всё закончится, что бы попроситься! )))
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
-[]-
09:45
Хорошо хоть в России не так, а вашей росии сочувствую, держитесь там! )))
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
-[]-
09:45
То ли дело укропы, для своих фейков даже технологии использовать научились, а вот своей головой думать, всё никак не осилят! )))
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
Денис Журавлев
09:44
Лучше быть *ватным дураком*,чем боевым украинским педерастом!
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
Луна Захарова
09:43
Ничего это не доказывает - всасываемость продуктов не мгновенная, пока организм переварит, пока спродуцирует это в кровь - времени вагон. К тому же, не попадает еда со своими вкусами непосредственно н...
Разработчики SuperPower 3 показали особенности демографии в новом трейлере
nukemall
09:43
А зачем? Это будет очередная мясорубка для укродебилов.
Армия РФ заняла первое место в новом рейтинге, оттеснив США, а Украина вышла на шестую позицию
Eppius
09:39
чушь собачья
С помощью голоса и особого приложения можно будет диагностировать диабет за десять секунд
Eppius
09:37
Лучшая армия в мире это очевидно но есть вопросик а Авдеевку когда окружат?
Армия РФ заняла первое место в новом рейтинге, оттеснив США, а Украина вышла на шестую позицию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем