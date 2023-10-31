Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о популярных и не очень мифах и стереотипах о смартфонах, причем разберу как полностью ложные, так и частично правдивые. Хорошо разбирающиеся в мобильных устройствах энтузиасты вряд ли почерпнут из статьи что-то новое, но, по крайней мере, могут улыбнуться или посмеяться. Пользователи же, далекие от мира гаджетов, смогут заодно и пополнить свой запас знаний. Но хватит предисловий, поехали!

При выборе смартфона следует первым делом обращать внимание на его железо – от него зависит производительность

Частично правда – от SoC (если сильно упрощать, то это процессор с некоторой обвязкой), оперативной памяти и накопителя действительно во многом зависит производительность мобильного устройства. Но зависит она не только от этого – неграмотно спроектированная система охлаждения или кривая прошивка могут значительно ухудшить впечатления от работы с девайсом. Также стоит отметить: если вы не планируете играть в наиболее требовательные и ресурсоемкие мобильные игры, такие, как Genshin Impact, переплачивать за флагманское железо необязательно – для беспроблемной повседневной работы хватит и устройства с комплектующими среднего ценового сегмента. Например, Xiaomi Poco X5 5G. Хватает в ассортименте магазина «Регард» и других смартфонов – по самым разным ценам, причем доставка доступна по всей территории России.

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Напоследок скажу, что у разных смартфонов могут быть разные сильные и слабые стороны – у одного выше производительность, другой делает более качественные снимки за счет продвинутых модулей камер, а третий можно брать с собой в бассейн и нырять с ним благодаря защите от пыли и влаги. Некоторые же потребители предъявляют особые требования к дизайну устройства – им важно, чтобы внешний вид смартфона соответствовал их стилю жизни. Проще говоря, выбирать мобильное устройство следует не только исходя из его производительности – следует сформулировать собственные требования и пожелания к нему.

Чем больше у смартфона оперативной памяти – тем лучше

Миф. Если 2-3 гигабайт оперативной памяти в 2023-2024 году действительно маловато для беспроблемного функционирования мобильного устройства, то аппараты, оснащенные 6-8 гигабайтами, вполне справляются не только с веб-серфингом, просмотром видео и работой с приложениями, но и с геймингом. Если же говорить о флагманах, то вы вряд ли заметите (при прочих равных) практическую разницу между 12 и 16 гигабайтами ОЗУ.

Если места на накопителе не хватает, всегда можно установить карту памяти

Миф. Многие выпущенные за последние несколько лет смартфоны не поддерживают установку карт памяти, другие же предлагают выбор: или две SIM-карты или одна SIM-карта и одна карта памяти. Хватает, впрочем, на рынке и моделей, позволяющих установить как пару симок, так и карту памяти MicroSD, причем присутствуют они в самых разных сегментах, включая средний, сверхбюджетный и бюджетный. Из мобильных устройств брендов первого эшелона, оснащенных слотом для карты памяти, можно привести в пример Samsung Galaxy A24.

Разрешения FullHD для смартфона недостаточно

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Миф. Даже при 7-дюймовом экране плотность пикселей будет такова, что при адекватном расстоянии от глаз до дисплея мобильного устройства различить отдельные точки будет невозможно. Экран высокого разрешения в случае смартфонов – скорее имиджевая характеристика. Впрочем, FullHD+ – это уже некий стандарт для аппаратов среднего и выше уровней.

Экрану смартфона обязательно нужна защитная пленка

Миф. Большинство дисплеев защищены специальным стеклом (например, Gorilla Glass 5), и если вы не будете носить смартфон в одном кармане с ключами, а также ронять его на твердую поверхность с большой высоты, то наклеивать дополнительную пленку нет необходимости. Если защитная пленка наклеена на экран «с завода» – используйте ее до тех пор, пока она не выработает свой ресурс и не начнет отклеиваться. В дальнейшем же можно использовать смартфон без пленки, если, конечно, производитель не указал иначе в руководстве по эксплуатации.

Смартфон не может заменить планшет

Миф. Если говорить об обычных планшетах, а не о графических, то смартфон с большим экраном, как гибким или складным, так и обычным, вполне способен его заменить при подавляющем большинстве типичных сценариев использования – например, переписке, гейминге или потреблении контента. Более того, продажи смартфонов растут, а планшетов (за исключением специализированных – для учебы, бизнеса и так далее) – падают. Современного человека практически невозможно представить без смартфона, а вот без планшета – легко. Особенно с учетом того, что последний занимает больше места. С Xiaomi 13T вы сможете и играть в требовательные игры, и наслаждаться любым контентом – среди преимуществ модели можно отметить мощное железо и большой экран.

На камеру смартфона невозможно сделать качественное фото, особенно ночью

Частично правда. Большинство современных смартфонов, за исключением совсем уж недорогих моделей, хорошо или отлично снимают днем и в условиях хорошего освещения. Ночью же на фото появляются шумы и артефакты изображения – это связано с небольшими размерами матрицы и объектива. Приемлемо, неплохо или даже хорошо справляются со съемкой в условиях плохого освещения лишь некоторые флагманские смартфоны и камерофоны, такие, как Huawei P60 Pro.

Чем больше у камеры смартфона мегапикселей – тем выше качество фотографий

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Миф. Количество мегапикселей – лишь одна из многочисленных характеристик, влияющих на качество фото. Помимо нее стоит учитывать физические размеры матрицы, качество объектива, программную обработку снимков, в том числе, при помощи нейросетей, и так далее. Цифровая фотография как отрасль довольно сильно отличается от традиционной – она позволяет задействовать возможности современных вычислительных систем для улучшения качества снимков в автоматическом режиме.

Китайские смартфоны – некачественные и ненадежные

Миф с небольшой долей правды. Когда-то китайские смартфоны за редким исключением действительно были ширпотребом, но сейчас некоторые компании из Поднебесной обскакали по ряду параметров таких «тяжеловесов», как Apple и Samsung. Взять хотя бы Xiaomi, Huawei или холдинг BBK (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme). И хотя среди китайских мобильных гаджетов с AliExpress от Noname-производителей можно найти немало электронного мусора, есть в Китае и немало брендов, отвечающих за качество своей продукции и предлагающих решения с привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Примеры? Запросто. Infinix NOTE 30, TECNO POVA 5, Xiaomi Redmi Note 12S.

Все складные и гибкие смартфоны очень дорогие

Частично правда. Большинство производителей предлагают складные и гибкие смартфоны только во флагманском и субфлагманском сегментах. Впрочем, как считают эксперты, постепенно такие модели появятся также в продвинутом среднем и среднем сегментах. Ожидать их экспансии в бюджетный сегмент при этом пока рано. Сейчас компании начинают предлагать мобильные устройства со складным экраном ценой около 600 долларов – одной из первых ласточек является TECNO PHANTOM V Flip.

Смартфон желательно менять каждые 2 года

Миф с долей правды. Разумеется, флагманское устройство за пару лет не превратится в тормозящее и не справляющее с простейшими задачами, но здесь в игру вступает другой фактор – количество циклов зарядки-разрядки аккумулятора. Обычно оно составляет примерно от 500 до 1000, а после достижения этого «норматива» емкость начинает достаточно быстро снижаться. Впрочем, это не означает, что обязательно нужно менять смартфон – как правило, достаточно заменить аккумуляторную батарею. Еще один фактор – срок поддержки мобильного устройства производителем. Чаще всего компании поддерживают свои гаджеты от 1 года (сверхбюджетный сегмент) до 5-7 лет, при этом читать условия на сайте следует внимательно, чтобы отличать полную поддержку с обновлениями ОС и графической оболочки от частичной с предоставлением лишь патчей безопасности. По производительности же какой-нибудь Samsung Galaxy S23 Ultra будет весьма хорош и через 2 года.

Смартфоны Apple лучше смартфонов на Android по всем параметрам

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Миф, весьма распространенный среди некоторых любителей «яблочной» техники. У iPhone действительно имеется ряд преимуществ – простота использования, постоянство и стабильность, развитая экосистема, качественная поддержка, возможность в будущем продать устройство за неплохие деньги, и так далее. Но это не значит, что смартфоны на Android хуже – некоторые флагманские модели превосходят «айфоны» по производительности, а некоторые камерофоны выдают более качественные снимки. Также к преимуществам Android можно отнести большую свободу, в том числе, в выборе приложений и контента, а также использования смартфона в целом.

Если у смартфона нет разъема 3.5 jack, то к нему нельзя подключить наушники

Миф, причем довольно глупый. Во-первых, на рынке существует немало моделей беспроводных наушников, а во-вторых, есть как USB-наушники, так и адаптеры с USB на 3.5 jack. Соответственно, даже если вы планируете приобретать смартфон без привычного по предыдущей модели порта, беспокойство излишне – путей решения проблемы хватает. Полагаю, что в 2023-2024 году уже вряд ли есть смысл гнаться за слотом для карты памяти MicroSD или разъемом 3.5 jack для наушников. Хотя хватает моделей и с ними – к примеру, Xiaomi Redmi 12.

Приложения из Google Play и App Store всегда безопасны

Миф. Загружаемое в эти каталоги программное обеспечение предварительно модерируется, но любая модерация, как автоматическая, так и ручная, не застрахована от ошибок. На тематических ресурсах неоднократно обсуждались инциденты, связанные с распространением через Google Play и App Store вредоносного софта. Впрочем, в большинстве случаев небезопасные приложения были не слишком популярны – это и спасало их от быстрого удаления из каталогов. Подавляющее большинство приложений в каталогах Google и Apple безопасны.

Смартфон нельзя заряжать до 100% или разряжать до 0%

Миф. Современные смартфоны оснащены специальными контроллерами, которые не дадут вам «перезарядить» более чем до 100% или «переразрядить» до 0% литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор. Если бы этих контроллеров не было, то действительно, описанные в подзаголовке сценарии использования могли бы сократить срок службы батареи и привести к быстрому снижению ее емкости. Но производители встраивают в свою продукцию «защиту от дурака». И 1% заряда батареи на экране не всегда означает 1% на практике – существует и так называемая резервная емкость, которая не расходуется. С целью сохранения свойств аккумулятора.

Во время зарядки смартфона пользоваться им нельзя

Миф. Пользоваться смартфоном во время зарядки (если вы НЕ в ванной/не в воде) безопасно – как для вас, так и для устройства, включая его аккумуляторную батарею. При этом заряжаться аппарат будет, конечно, несколько медленнее обычного, ведь заряд аккумулятора не только пополняется, но и тратится. Также вы можете заметить, что корпус устройства нагревается – это тоже нормально, особенно при использовании технологий быстрой зарядки.

Быстрая зарядка приводит к резкому снижению емкости аккумулятора

Миф. Производители смартфонов тестируют свою продукцию перед тем, как отправлять ее в продажу. Если бы технологии быстрой зарядки приводили к преждевременному ухудшению характеристик аккумуляторных батарей, компании были бы уже завалены судебными исками – в первую очередь, в США, но не только. Большинство производителей заявляют для батарей своих смартфонов срок службы в примерно 500-800 циклов зарядки-разрядки, и за это время емкость аккумулятора, как правило, не падает ниже 80% от изначальной.

Если аккумулятор помечен как несъемный, то его нельзя поменять

Миф. Заменить такой аккумулятор сложнее, чем стандартизированный съемный, но в большинстве случаев сделать это можно. При этом замена аккумулятора не всегда целесообразна – часто на AliExpress продаются бывшие в использовании батареи под видом новых. Впрочем, отзывы и рекомендации на специализированных ресурсах вроде 4pda помогут выбрать подходящего продавца. Альтернативный вариант, в ряде случаев недоступный – обращение в авторизованные сервисные центры.

Если смартфон сильно нагревается при зарядке или во время гейминга – он неисправен

Миф. Нагрев смартфона во время зарядки или при серьезной вычислительной нагрузке – нормальное явление. Если аппарат будет находиться на грани перегрева, система автоматически примет меры по предотвращению превышения порога температуры: замедлит скорость зарядки, уменьшит производительность, снизит яркость экрана. При выборе смартфона с высокопроизводительной SoC желательно обращать внимание на обзоры и тесты – как ведет себя решение в стресс-тестах и гейминге, насколько выражен троттлинг (снижение производительности для предотвращения перегрева).

Смартфон опасно носить в кармане - он может загореться или взорваться





Миф с небольшой долей правды. Смартфон действительно может загореться или взорваться, но случается это крайне редко – в большинстве случаев из-за производственного брака или неправильных условиях эксплуатации, например, вследствие удара. Так, этой осенью в одной из нижегородских школ произошел подобного рода инцидент – принадлежащий одному из пятиклассников мобильный девайс задымился, а потом взорвался. Взрыв при этом был небольшой силы, а сам школьник получил лишь небольшой ожог. Как выяснилось, ранее аппарат упал на пол – это и послужило причиной неисправности.

В перчатках нельзя пользоваться сенсорным экраном смартфона

Частично правда – в обычных вязаных перчатках пользоваться сенсорным дисплеем не получится. Тем не менее, существует немало специальных моделей перчаток с покрытием на одном или нескольких пальцах, позволяющих пользоваться мобильными гаджетами в холодное время года, не лишаясь защиты от мороза. Найти подобные перчатки можно, например, в спортивных магазинах или магазинах цифровой и бытовой техники.

Пожилого человека невозможно научить грамотно пользоваться смартфоном

Миф. Несмотря на то, что в пожилом возрасте способности к обучению у большинства людей несколько снижаются, средний пенсионер вполне может научиться использовать мобильные гаджеты, причем не только звонить и писать сообщения в мессенджерах, но и пользоваться приложениями, а также устанавливать их. Существуют среди людей старше 60 лет и продвинутые пользователи-энтузиасты, хотя их не так много – в первую очередь это технари, например, радиолюбители, мастера по ремонту цифровой и бытовой техники, бывшие или действующие сотрудники телекоммуникационных компаний.

Связь 5G вредит здоровью людей

Миф – один из наиболее распиаренных и дурацких. Никто не допустил бы на рынок опасную технологию – безопасность 5G независимо проверена экспертами в разных странах. Вообще, о вышках 5G существует множество совершенно бредовых мифов – так, некоторые сторонники теорий заговора, плохо знакомые с физикой, и вовсе считают, что при помощи беспроводной связи некие злоумышленники заражают граждан коронавирусной инфекцией. В тематических сообществах можно найти немало подобной чуши.

Смартфон опасно использовать в ванной - можно получить удар током

Частично правда. Если смартфон заряжается, поврежден или неисправен, использовать его в ванной категорически запрещено – более того, опасно для жизни. Исправный аппарат, не стоящий на зарядке и обладающий степенью защиты от пыли и влаги IP68 использовать в ванной можно – его можно даже погружать под воду. Менее защищенный от воды девайс брать с собой в ванную не рекомендуется – из-за воздействия воды и пара он может преждевременно выйти из строя.

Упавший в воду смартфон следует просушить при помощи фена или риса

Миф. Горячий поток воздуха из фена может привести к перегреву и поломке смартфона. И даже холодный воздух способен загнать воду еще глубже внутрь аппарата, где она вызовет короткое замыкание или окисление компонентов. Что же касается риса – его зерна слишком крупные и далеко не столь хорошо поглощают воду, чтобы быстро просушить смартфон. Если вы уронили мобильное устройство в воду, его необходимо немедленно выключить, протереть салфетками из микрофибры и разобрать, вытащив в том числе SIM-карты и карты памяти, а также аккумулятор, если это возможно. После этого следует еще раз протереть все элементы смартфона, и, в идеале, обратиться в специализированную мастерскую. Если вы просушите устройство, даже в течение нескольких дней, оно может не заработать, или заработать, а потом окончательно выйти из строя. Главное в данном случае – спасти хотя бы пользовательские данные, а не сам гаджет. Что тут можно сказать? Делайте резервные копии (бэкапы) важной информации, причем в нескольких экземплярах.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о распространенных и не очень мифах о мобильных устройствах – некоторые из них выглядят правдоподобно, а некоторые бредово, некоторые же недалеки от истины. А вы сталкивались с какими-либо мифами о смартфонах – или, возможно, хотите добавить к моему списку дополнительные пункты? Пишите в комментариях! И покупайте смартфоны, компьютерные комплектующие и другие товары в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

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