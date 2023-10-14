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ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F

Рассказываю о пяти лучших воздушных системах охлаждения для народного шестиядерного процессора, а заодно для таких CPU, как AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших воздушных системах охлаждения, которые целесообразно использовать с «народным» процессором Intel Core i5-12400F – напомню, что это относительно недорогой двенадцатипоточный шестиядерник, являющихся одним из лучших вариантов для недорогих и среднебюджетных геймерских конфигураций. Также рассматриваемые ниже кулеры подойдут и для таких CPU как AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X – главное, чтобы у них была поддержка сокета AM4. Но хватит предисловий, поехали!

DeepCool GAMMAXX 300 [LGA1700]  

Рассматривать кулеры с миниатюрными вентиляторами нет особого смысла, почему – расскажу в конце статьи. Поэтому начну с бюджетной системы охлаждения под названием DeepCool GAMMAXX 300. Она состоит из небольшого радиатора с тремя тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора, что же касается термоинтерфейса – он уже нанесен на основание кулера. Согласно заявлениям производителя, GAMMAXXX 300 рассчитан на отвод от процессора 130 Вт тепла, и, если ваш бюджет жестко ограничен, то модель будет неплохим выбором. При этом отмечу, что устанавливать ее желательно не в «глухие» офисные корпуса без дополнительных вентиляторов, а в игровые, в которых имеется хотя бы одна «вертушка» на выдув сзади и сверху, а желательно – еще и одна на вдув спереди.

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Преимущества

  • Достаточная для Intel Core i5-12400F эффективность
  • Значительно превосходит боксовый кулер Intel
  • Низкая цена
  • 120-миллиметровый вентилятор
  • Невысокий уровень шума

Недостатки

  • Если добавить 500 рублей, можно приобрести гораздо более эффективную систему охлаждения
  • Возможны проблемы с установкой из-за тугих креплений

ID-COOLING SE-214-XT [LGA1700] 

ID-COOLING SE-214-XT – кулер классом выше, чем GAMMAXX 300, и для охлаждения «двенадцать тысяч четырехсотого» его хватит с солидным запасом, как и для отвода тепла от Ryzen 5 5600/5600X. Радиатор здесь массивнее, а тепловых трубок больше, да и в целом, по соотношению стоимости и характеристик системы охлаждения китайской компании ID-COOLING по-прежнему являются одними из лучших на рынке, как, впрочем, и решения DeepCool. Что касается термопасты – в данном случае она не нанесена на основание кулера, а поставляется в отдельной емкости. Докупать сторонний термоинтерфейс нет необходимости – у комплектного вполне приличная теплопроводность, да и наносится он достаточно легко.

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Преимущества

  • Невысокая цена
  • Привлекательное соотношение стоимости и характеристик
  • Избыточная для охлаждения любых неразгоняемых шестиядерных процессоров производительность
  • Довольно компактные габариты

Недостатки

  • Не так давно стоил 1500-1600 рублей – подорожание коснулось и кулеров
  • Подсветка может быстро надоесть

DeepCool GAMMAXX 400 V2 Red 

В свое время кулер DeepCool GAMMAXX 400 V2 стоил около 1500 рублей и был оптимальным вариантом в бюджетном ценовом сегменте. Из-за своей популярности он подорожал раньше остальных и на протяжении длительного времени уступал по соотношению стоимости и характеристик решениям ID-COOLING, но сейчас снова стал конкурентоспособен. По своим спецификациям рассматриваемая система охлаждения мало отличается от SE-214-XT – она также состоит из средних размеров радиатора с несколькими теплотрубками и тихого, но эффективного 120-миллиметрового вентилятора. Здесь стоит уточнить, что тихий он на любых оборотах, за исключением околомаксимальных и максимальных, но поскольку неразгоняемые шестиядерные процессоры не отличаются горячим нравом, с Core i5-12400F «вертушка» будет работать на низких, максимум – на средних оборотах.

Преимущества

  • Доступная цена
  • Высокая для своего ценового сегмента эффективность
  • Низкий уровень шума (за исключением работы на околомаксимальных и максимальных оборотах)
  • Совместимость с большинством Midi Tower корпусов

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Недостатки

  • За последние год-два модель подорожала на четверть
  • Однотонная подсветка

ID-COOLING SE-224-XTS 

Вероятно, компания ID-COOLING лукавит, заявляя для своего кулера SE-224-XTS максимальный теплоотвод на уровне 220 Вт, но, как показывают обзоры, тесты и отзывы, это, безусловно, один из лучших воздушных охладителей в ценовом сегменте «до 2500 рублей». Его эффективности хватит не только для Intel Core i5-12400F, но и для Core i5-12600K, причем даже в режиме умеренного разгона. Для «двенадцать тысяч четырехсотого» же такой вариант явно избыточен, но если он стоит всего на 100-200 рублей дороже, чем рассмотренные ранее системы охлаждения – почему бы не взять? Тем более, высота радиатора ID-COOLING SE-224-XTS составляет всего 151 см, а значит, он поместится почти в любой распространенный игровой корпус, за исключением наиболее компактных или нестандартных вариантов.

Преимущества

  • Крайне выгодное соотношение цены и эффективности охлаждения
  • Весьма значительная для своего сегмента площадь радиатора
  • Отсутствие проблем с совместимостью
  • Качественная комплектная термопаста ID-Cooling Frost X25

Недостатки

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Не самая простая установка – новичкам, вероятно, придется смотреть видео

ID-COOLING SE-225-XT BLACK V2 

Напоследок предложу рассмотреть еще один кулер, который для Intel Core i5-12400F тоже явно избыточен – причем это снова будет модель китайской компании ID-COOLING. Никакой предвзятости, просто в бюджетном сегменте модели данного бренда – одни из оптимальных, как, например, Chieftec если говорить о блоках питания или смартфоны китайских компаний, если о мобильных устройствах. ID-COOLING SE-225-XT BLACK V2 – это производительный кулер с двухсекционным радиатором и парой 120-миллиметровых вентиляторов, при этом стоит он не сильно дороже, чем SE-224-XTS. Если «вертушки» будут работать на низких оборотах, то модель оказывается еще и очень тихой, хотя на средних и более высоких она шумнее одновентиляторных конкурентов.

Преимущества

  • Невысокая цена для двухсекционного кулера с двумя вентиляторами
  • Отличная эффективность охлаждения для своего сегмента
  • Хороший комплектный термоинтерфейс
  • Тихая работа на низких оборотах вентиляторов

Недостатки

  • Более высокий радиатор, чем у SE-224-XTS – 154 мм
  • Шумноват на оборотах выше средних

FAQ (Вопросы и ответы)

Как узнать, совместим ли кулер с системой?

Кулер может быть несовместим с тремя комплектующими – процессором, корпусом или оперативной памятью. Совместимость с процессором легко проверить, найдя его сокет в списке поддерживаемых кулером, а также убедившись, что эффективности системы охлаждения будет достаточно по TDP. Совместим ли кулер с корпусом – также узнать несложно. Производители шасси указывают у себя на сайте, какова максимальная высота радиатора кулера поддерживается той или иной моделью. Что касается оперативной памяти – тут все сложнее, и нужен индивидуальный подход, но проблемы возникают в основном только с двухсекционными суперкулерами и модулями ОЗУ с высокими радиаторами.

Разве для процессора Intel Core i5-12400F не хватит производительности боксового кулера?

Хватит, но он гораздо более шумный, чем все рассмотренные в статье модели. Да и охлаждает он хуже, при этом разница в цене между OEM и BOX версиями процессоров может достигать нескольких тысяч рублей.

Почему в статье есть кулер А, но нет кулера Б?

На рынке немало заслуживающих внимания систем охлаждения, но я выбрал для этой статьи 5 наименований с учетом их характеристик, цены, а также моего опыта и личных предпочтений.

А что по поводу систем охлаждения с вентиляторами меньше 120 мм? 

В большинстве случаев такие вентиляторы слишком шумные на высоких оборотах, поэтому я не рекомендую их использовать. Именно поэтому я считаю PCI-E 5.0 твердотельные накопители с миниатюрными «вертушками» тупиковой ветвью развития. Производители SSD наступают на те же грабли, что в первом десятилетии XX века производители видеокарт.

Стоит ли докупать термопасту или достаточно комплектной?

Если у вас не флагманский процессор и не суперкулер – достаточно комплектной.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти заслуживающих внимания воздушных системах охлаждения, которые будет уместно использовать вместе с народным шестиядерным процессором Intel Core i5-12400F. При этом позволю себе напомнить, что проверять кулер на совместимость нужно не только с CPU, но и с корпусом, особенно если последний достаточно компактный. А что вы думаете по поводу рассмотренных в материале моделей? И какой кулер вы посоветовали бы для Core i5-12400F? Пишите в комментариях!

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Теги

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