Всем привет! С вами Zero, и это очередная статья из серии «Народный ПК», в рамках которой я рассматриваю оптимальные геймерские конфигурации в определенном бюджете. Сегодня речь пойдет об игровом компьютере стоимостью 75 тысяч рублей. Предпринятые Центробанком меры по укреплению курса рубля пока не возымели должного эффекта, поэтому комплектующие стоят достаточно дорого, но собрать производительный ПК для FullHD-гейминга все еще можно. Но хватит предисловий, поехали!

Удешевления компьютерных комплектующих за месяц не случилось (что, с учетом динамики курса рубля вполне логично), поэтому вернуться к платформе Intel с ее «народным шестиядерным процессором» Core i5-12400F без урезания бюджета на другие важные компоненты системы пока не представляется возможным. Исходя из таких вводных, предлагаю в качестве основы для нашего ПК за 75 тысяч рублей выбрать платформу AMD, а именно – сокет AM4 и шестиядерный CPU Ryzen 5 5600. Подчеркну: именно 5600, а не 5500 и не 5600G – последние проявляют себя в игровых сценариях использования гораздо хуже. «Пять тысяч шестисотый же» хоть и уступает «двенадцать тысяч четырехсотому», но отнюдь не критично – с графическим ускорителем среднего или продвинутого среднего ценового сегмента разница в частоте смены кадров в играх будет составлять буквально несколько FPS. Речь идет о разрешении FullHD и ультра настройках.

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К материнской плате у нас сразу несколько требований. Во-первых, не просто достаточная для Ryzen 5 5600, а избыточная подсистема питания, чтобы в дальнейшем можно было при желании установить восьмиядерный процессор. Во-вторых, поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express, чтобы не терять в производительности, если выбран графический ускоритель, задействующий только 8, а не 16 линий PCI-E. В-третьих, наличие как минимум двух разъемов M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей – одного слишком быстро начинает не хватать, даже если это терабайтник или двухтерабайтник. Одна из наиболее доступных материнских плат, удовлетворяющих перечисленным требованиям – Gigabyte B550M DS3H. Если хотите сэкономить, можете взять условную ASRock B550M-HDV, но восьмиядерник она не потянет, да и твердотельный накопитель формата M.2 PCI-Express установить получится только один. А 2.5-дюймовые SATA III SSD хоть и подходят для гейминга, значительно уступают по последовательным скоростям чтения и записи более актуальным решениям.

Эх, до чего довели страну – кулеры, которые совсем недавно продавались за полторы тысячи рублей, такие, как ID-COOLING SE-214-XT и DeepCool GAMMAXX 400 V2, уже предлагаются более, чем за две тысячи. Впрочем, даже по такой цене они более, чем конкурентоспособны: сочетание средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора обеспечивает эффективный отвод тепла от процессоров с TDP до 180 Вт. Таким образом, с Ryzen 5 5600 GAMMAXX 400 V2 будет работать в «лайтовом» режиме, на средних оборотах вентилятора. А значит, и уровень шума будет невысоким. Разница по качеству охлаждения и акустическому комфорту по сравнению с боксовой системой охлаждения, если ее можно так назвать – весьма значительная.

Оперативной памяти в 2023 году хорошо бы иметь 32 гигабайта, но для начала можно взять и 16 – благо, выбранная материнская плата позволяет в дальнейшем доустановить к изначально выбранным модулям еще пару. Конечно, оптимальный вариант – использование двух планок, а не четырех, но в нашем случае большой роли это не играет, поскольку память не оверклокерская. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю взять комплект из двух восьмигиговых планок Patriot Viper 4 Blackout или любой другой набор с похожими характеристиками: частота 3000-3200 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20. Альтернативный вариант – для начала взять один шестнадцатигиговый модуль, а в дальнейшем докупить второй, но пока вы второй не докупите, придется довольствоваться одноканальным режимом работы, а следовательно – сниженной пропускной способностью подсистемы ОЗУ.

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На твердотельном накопителе поначалу придется сэкономить и взять модель объемом 500 ГБ, которой в нынешних условиях хватит только для операционной системы, программного обеспечения и буквально нескольких игр AAA-класса. Когда появятся дополнительные средства, советую докупить в пару к ней двухтерабайтник – игры с каждым годом занимают все больше места, и проект весом более, чем в 100 гигабайт – уже не исключение из правил, а норма. Среди бюджетных SSD, обладающих высокой надежностью и приличными скоростными характеристиками, могу порекомендовать продукцию ADATA, например, модель Legend 750. Это, конечно, не Samsung 990 Pro, но практической разницы в игровых сценариях использования, тем более, не в топовой системе, вы вряд ли заметите. Возможно, какая-то игра или локация будут грузиться на 1-2 секунды дольше, но это не критично.

NVIDIA GeForce RTX 4060 – видеокарта, изобилующая различными компромиссами, самым явным из которых является использование 8, а не 16 линий PCI-Express. Тем не менее, ее производительности достаточно для того, чтобы запускать любые современные игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики. Если же активировать технологии DLSS 3/Frame Generation, то вы сможете комфортно играть с трассировкой лучей. К дополнительным преимуществам «четыре тысячи шестидесятой» можно отнести скромные габариты, а также невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения, к недостаткам же – наличие только 8 гигабайт видеопамяти и неприспособленность к более высоким разрешениям, чем FullHD.

Дальше по плану – блок питания. В бюджетном сегменте есть один очевидный лидер – тайваньский бренд Chieftec, продукция которого отличается оптимальным соотношением стоимости и характеристик. Также можно рассмотреть решения некоторых других компаний, например, DeepCool и Zalman, но одним из лучших вариантов, с учетом нашего бюджета, является 600-ваттный БП Chieftec Eco GPE-600S. Помимо честной мощности и высокой надежности, он может похвастаться тихим вентилятором и адекватным набором разъемов. Скажу больше – для нашей конфигурации такой блок питания даже несколько избыточен. Он вполне справился бы и с графическим ускорителем уровня NVIDIA GeForce RTX 4070. Но запас, как говорится, карман не тянет – БП желательно выбирать если не «на вырост», то хотя бы так, чтобы он не работал на износ.

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На корпус осталось меньше 4 тысяч рублей, поэтому предложу взять ту же модель, что и в предыдущем месяце – Zalman T8. Продвинутым этот кейс не назвать: тонкий металл стенок, минималистичный дизайн, скромные возможности по кабель-менеджменту и только один предустановленный 120-миллиметровый вентилятор. Но для сочетания процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 этого вполне хватает. Добавить стоит разве что еще одну «вертушку» на переднюю панель, чтобы сбалансировать вдув и выдув. Что же касается ограничений по максимальной высоте радиатора системы охлаждения и по длине графического ускорителя – они важны для более габаритного железа, а для сборки за 75 тысяч не актуальны.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание – на итоговую таблицу:

Если подвести краткий итог, то по производительности за месяц конфигурация не стала ни сильнее, не слабее, что легко объясняется динамикой курса рубля и почти не изменившимися ценами на компьютерные комплектующие. Остается надеяться, что осенью предпринятые Банком России меры начнут действовать, и рубль укрепится по отношению к доллару. Впрочем, даже в текущем виде сборка позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на ультра настройках, в том числе – с трассировкой лучей, если дополнительно задействовать технологии DLSS 3/Frame Generation.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности, если не хватает бюджета?

На корпусе и материнской плате, если вам не требуется второй M.2 PCI-Express твердотельный накопитель. Но выгадать удастся буквально 2-4 тысячи рублей.

А во что вложиться, если имеются дополнительные средства?

Советую отказаться от приобретения полутерабайтного твердотельного накопителя и сразу взять хотя бы терабайтный. Также можно сразу купить 32 ГБ оперативной памяти двумя модулями по 16 ГБ. Дальше есть два варианта: брать RTX 4060 Ti вместо RTX 4060 или переходить на платформу Intel и «народный шестиядерник» Core i5-12400F. Вложение денег в графический ускоритель выглядит как более рациональный выбор, поскольку именно видеокарта в наибольшей степени отвечает за частоту смены кадров в играх.

Может, стоит взять часть железа на вторичном рынке? Например, оперативную память.

В рамках рубрики «Народный ПК», за исключением специальных выпусков, я рассматриваю в первую очередь новые комплектующие, предлагающиеся в российских магазинах. Тем не менее, ничто не мешает вам обратиться и ко вторичному рынку, если вы разбираетесь в компонентах ПК и сможете проверить их при покупке. Та же оперативная память выходит из строя крайне редко и может работать десятилетиями.

Что будет осенью с ценами на компьютерное железо?

Это зависит от динамики курса российской национальной валюты, политической ситуации и других факторов. Несмотря на то, что Центробанк 15 сентября повторно увеличил ключевую ставку, рубль пока не спешит укрепляться по отношению к доллару. Экономисты и финансовые аналитики считают, что предпринятые регулятором меры будут иметь отложенный эффект, и ближе к зиме мы увидим курс порядка 90-96 рублей за доллар. Я думаю, этот прогноз недалек от истины, а значит, ни значительного повышения, ни значительного снижения цен на компьютерное железо, вероятно, не будет, если не случится каких-то форс-мажорных событий.

Можно ли заказывать в «Регарде» дорогостоящие комплектующие? Хорошо ли их упаковывают?

Да, упаковывают отлично – я заказывал процессор Intel Core i7-13700KF в OEM-исполнении. Он пришел в пластиковом боксе, который был защищен от повреждений при помощи двух слоев вспененного полиэтилена и еще нескольких слоев пупырчатой пленки. Также вы можете вскрыть посылку при курьере, осмотреть товар, и, если он поврежден, отказаться от получения – схема с предоплатой это позволяет.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в сентябре 2023 года за 75 тысяч рублей. За месяц цены на компьютерное железо не снизились – остается надеяться, что они начнут уменьшаться осенью, если рубль наконец-то перейдет к стабильному укреплению. А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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