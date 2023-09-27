Всем привет! С вами Zero, и это очередная статья из серии «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о конкурентоспособных игровых конфигурациях в том или ином бюджете, полностью состоящих из нового железа, которое можно приобрести в российских магазинах. Серьезного укрепления рубля за месяц не произошло, поэтому увеличенный с 50 до 55 тысяч бюджет сохранится и в сентябре. Может показаться, что 5 тысяч рублей в 2023 году – это совсем немного, но когда речь идет о недорогой сборке, 10% бюджета – не такая уж малая сумма. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает список комплектующих, как обычно, процессор, и это, как и в августе, будет AMD Ryzen 5 3600 – несколько устаревший, но все еще актуальный и максимально доступный по цене шестиядерник. В игровых (да и в рабочих) сценариях использования он ощутимо уступает более современным моделям, таким, как Ryzen 5 5600(X), и, особенно, Intel Core i5-12400F/13400F, но последние и стоят намного дороже. В любом случае, «три тысячи шестисотый» выглядит гораздо более адекватной основой для бюджетной конфигурации, нежели какой-нибудь четырехъядерный Core i3-10100F. Все-таки шестиядерники давно уже перешли из продвинутого сегмента в массовый, и большинство разработчиков игр ориентируется именно на подобные решения, оптимизируя свои творения.

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На материнской плате, как и на многом другом, придется сэкономить – недорогие сборки «Народного ПК» традиционно изобилуют компромиссами, от которых никуда не деться при всем желании. Благо, AMD Ryzen 5 3600 – процессор далеко не самый требовательный и отнюдь не горячий, а значит, ему не требуются ни мощная подсистема питания, ни дополнительное ее охлаждение при помощи радиаторов. Не стоит в нашем случае и переплачивать за поддержку четвертой версии интерфейса PCI-Express. А вот за хотя бы один разъем M.2 PCI-E для твердотельного накопителя – стоит. Все-таки SATA III SSD ощутимо уступают PCI-E моделям по скоростным характеристикам, в первую очередь – по скоростям последовательных чтения и записи. А потому как минимум основной накопитель желательно выбирать именно среди M.2 PCI-Express моделей. Из наиболее бюджетных материнских плат, подходящих нам по сокету, чипсету и наличию разъема для SSD я выбрал MSI A520M-A PRO, но вы можете рассмотреть и альтернативные варианты.

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Чтобы процессорная система охлаждения работала достаточно тихо, выбирать ее следует с запасом. Например, если процессор выдает не более 100 Вт тепла, разумно взять кулер на 150 Вт или даже 180 Вт, если он стоит не сильно дороже. Если говорить о нашей сборке, то одним из оптимальных вариантов в своей ценовой категории будет DeepCool GAMMAXX 400 V2 Red, поскольку решения китайской компании ID-Cooling за последние несколько месяцев ощутимо подорожали в связи с падением курса рубля. В свою очередь, GAMMAXX 400 V2 – это отличный для своего сегмента кулер, состоящий из средних размеров радиатора с тепловыми трубками и тихого, но эффективного 120-миллиметрового вентилятора. С учетом энергопотребления и тепловыделения Ryzen 5 3600, этот вентилятор будет работать на низких, максимум на средних оборотах, тем самым гарантируя ушам пользователя акустический комфорт.

Оперативная память сейчас стоит очень дешево – и это несмотря на далеко не самый комфортный курс российской национальной валюты. Дело в переизбытке на мировом рынке чипов памяти DRAM и NAND – ведущие производители даже снизили объемы их выпуска, чтобы не отдавать свою продукцию за бесценок. Как прогнозируют эксперты, цены на чипы памяти, а значит, на планки ОЗУ и на твердотельные накопители пойдут вверх примерно со второго квартала 2024 года. Сейчас же все это стоит дешево, поэтому надо пользоваться моментом.

Для сборки за 55 тысяч я предлагаю взять два модуля оперативной памяти по 8 гигабайт каждый с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18, или, если не удастся найти, 16-20-20. Подобное сочетание характеристик является привычным для недорогих игровых конфигураций и обеспечивает хороший уровень производительности. Один из наиболее доступных комплектов, удовлетворяющих данным требованиям – G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS. В московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России, он предлагается менее, чем за 4 тысячи рублей. С учетом нынешних цен на компьютерное железо – вообще не деньги.

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Твердотельный накопитель пока придется взять даже не на терабайт, а на полтерабайта – для операционной системы, программного обеспечения и как минимум пары-тройки актуальных игр этого хватит. В дальнейшем же советую заменить стартовый SSD ADATA Legend 750 на двухтерабайтник или докупить еще один накопитель – 2.5-дюймовую SATA III модель. По последовательным скоростям с PCI-Express она не сравнится, но для игр это не особо важно, особенно если остальные комплектующие также достаточно бюджетные. Хороший SATA III SSD в таком случае не будет узким местом сборки – игры и локации в них будут загружаться достаточно быстро. Только не покупайте накопители китайских Noname-производителей и не заказывайте SSD по «ошеломительно низкой цене» из Поднебесной – слишком уж много подделок пытаются втюхать доверчивым покупателям ушлые дельцы.

Дальше по плану – компонент системы, в наибольшей степени оказывающий влияние на частоту смены кадров в играх, то есть графический ускоритель. Опускаться до уровня GTX 1650/1650 Super, а также RX 6500 XT мы не будем, но и на RTX 3050 или RX 6600, бюджета, увы, не хватит, поэтому выбрать придется нечто среднее между этими двумя вариантами – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или 1660 Super. Разница между карточками с двумя этими приставками минимальна и не превышает 3-5%, но Ti-версия все-таки немного производительнее. Версию Maxsun из партнерского магазина я в данном случае привел для примера, как одну из наиболее бюджетных – никто не мешает вам взять, например, Palit, найдя одну из подходящих модификаций примерно за те же деньги.

Блоки питания Chieftec по-прежнему остаются абсолютным топом по соотношению стоимости и характеристик – в отличие от других бюджетных решений, таких, как ExeGate или AeroCool KCAS, они могут похвастаться честной мощностью, высокой надежностью, достойными электрическими характеристиками и скромным уровнем шума. На самом деле, блока питания Chieftec Eco GPE-600S хватит и для гораздо более производительной и требовательной видеокарты, чем GTX 1660 Super/Ti, например, RTX 4070. Но запас, как говорится, карман не тянет – выбирать БП в большинстве случаев следует с запасом на будущее. Особенно с учетом разницы в цене между 500-ваттной и 600-ваттной моделями, которая часто составляет буквально пару сотен рублей. В бюджетном ценовом сегменте вы не найдете блоков питания со сверхвысоким КПД, полупассивной системой охлаждения, отстегивающимися кабелями или подсветкой, но со своей главной задачей качественные недорогие модели вроде предлагаемых Chieftec справляются.

И последний на сегодня компонент системы – это корпус. ACCORD 3407 – бюджетный игровой кейс, не оснащающийся по-умолчанию какими-либо вентиляторами, но обладающий весьма солидным количеством посадочных мест для «стодвадцаток» или «стосороковок». Нет у него проблем ни с устойчивостью, ни с продуваемостью, ни со вместительностью, ни с внешним видом – за свои деньги вариант весьма хороший. Устанавливать корпусные вентиляторы для сборки вроде описанной в данной статье необязательно, хотя один я бы все-таки поставил – сзади сверху, на выдув. В дальнейшем же, при желании, можно добавить еще один спереди, на вдув. Что касается недостатков шасси – они типичны для бюджетных вариантов. К ним можно отнести тонкий металл, отсутствие шумоизоляции и спартанский набор пылевых фильтров. Как говорится, спасибо хотя бы, что они вообще есть.

Подводим итоги

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Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:

По сравнению с августовской сборкой сентябрьская практически не изменилась, и это в текущих нестабильных экономических условиях скорее хорошая, чем плохая новость. Рубль не спешит укрепляться, несмотря на предпринятые Банком России меры, и, соответственно, компьютерное железо в отечественных магазинах не спешит дешеветь – отдельные позиции даже дорожают. Например, за месяц стали дороже многие графические ускорители. Впрочем, «Народный ПК» за 55 тысяч все-таки стал немного лучше – он обзавелся более производительным кулером и корпусом более высокого класса, если такое можно сказать об ACCORD 3407.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности?

Почти ни на чем – можно взять более доступный по цене кулер и максимально бюджетный корпус, но выгадать на этом получится максимум полторы тысячи рублей.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

В первую очередь я посоветовал бы взять более емкий твердотельный накопитель – хотя бы терабайтный, а лучше – двухтерабайтный. Дальше вкладывайтесь в видеокарту и возьмите RTX 3050, а если хватает денег, то RTX 4060. Если же бюджет еще больше – рекомендую обратиться к статье о сборке за 75 тысяч рублей, ссылка на которую будет после заключения.

Во что удастся поиграть, собрав описанную в статье конфигурацию, в каком разрешении и на каких настройках?

Поиграть получится в любые проекты – по крайней мере, в разрешении FullHD. Что касается параметров графики – в требовательные игры на средних или средне-низких, в нетребовательные на высоких или даже ультра. Но в большинство актуальных игр – на средних или около того, если вам нужны 60 FPS.

Получится ли в дальнейшем проапгрейдить сборку?

Да, но умеренно. Процессор менять вряд ли целесообразно, а вот поставить более емкий SSD и более производительную видеокарту (вплоть до RTX 4070) – вполне можно. Как и добавить пару-тройку корпусных вентиляторов.

Какие прогнозы по поводу курса рубля и стоимости комплектующих?

Большинство экономистов сходятся на том, что российская национальная валюта будет торговаться на уровне 90-100 единиц за доллар до конца года. Центробанк при этом будет жестко пресекать дальнейшее ослабление рубля, чтобы не увеличивать недовольство граждан перед выборами президента, но не будет принимать дополнительных мер по его укреплению. Соответственно, серьезных изменений цен на железо, по крайней мере, в сторону удешевления, ждать явно не стоит.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать за 55 тысяч рублей в не самых комфортных экономических условиях, когда за один доллар дают 95-100 «деревянных». Подобная сборка не позволяет выставлять ультра настройки в любых играх и наслаждаться при этом комфортной частотой смены кадров, но дает возможность знакомиться с актуальными проектами AAA-класса на средних параметрах графики с 60+ FPS. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Пишите в комментариях!

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