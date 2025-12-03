Уже после февраля 2026 года поставки оперативной памяти и накопителей будут прекращены.

Micron официально объявила о выходе из потребительского бизнеса, закрывая легендарный бренд Crucial. Почти 30 лет компания снабжала рынок пользовательскими SSD и оперативной памятью. Это решение демонстрирует радикальный сдвиг всей индустрии памяти в сторону сверхприбыльного сегмента искусственного интеллекта.

Согласно пресс-релизу, Micron полностью прекратит продажи продукции Crucial, будь то плашки ОЗУ или SSD-накопители, через розничные каналы по всему миру. Поставки будут продолжаться только до конца февраля 2026 года, после чего производственные мощности будут полностью переориентированы. Компания продолжит поддержку действующих гарантий и будет работать только с корпоративными клиентами под основным брендом Micron.

Причиной этого решения является беспрецедентный спрос и готовность ИИ-сектора платить существенную премию за память. Операторы центров обработки данных и технологические гиганты, такие как Nvidia, вытесняют потребительский рынок, переманивая производственные мощности.

«Мы приняли непростое решение… чтобы улучшить поставки для наших крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах», — заявил Сумит Садана, коммерческий директор Micron.

Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести к сокращению выбора и росту цен на фоне общего дефицита.

Аналитики отмечают, что Samsung и SK Hynix также переориентируют стратегию на долгосрочную прибыльность от ИИ, жертвуя сбалансированностью поставок. Таким образом, закрытие Crucial символизирует конец эры, когда потребительский сегмент был драйвером развития памяти, и начало новой — где всё решает искусственный интеллект.

