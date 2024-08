Игра будет занимать около 190 ГБ свободного места.

Как известно God of War: Ragnarok посетит ПК этой осенью. Первая часть перезапуска God Of War (2018) была отлично принята игроками в Steam, пиковый единовременный онлайн игры составил 73,529 игроков, это второе место среди всех эксклюзивов Sony вышедших на ПК (первое место занял Ghost of Tsushima с онлайном в 77,154 человек). Подобного результата компания ждет и от сиквела. Чтобы подогреть интерес к проекту Sony опубликовала новые скриншоты, некоторые из них в сверхшироком разрешении.

Также компания Sony раскрыла системные требования God of War: Ragnarok. Поскольку игра технологически не сильно отличается от God Of War (2018), требования к железу довольно скромные. Для игры на низких настройках в разрешении 1080p и частоте 30 кадров в секунду, нужен процессор примерно сопоставимый по мощности с Intel i5-4670k или AMD Ryzen 3 1200, видеокарта NVIDIA GTX 1060 или AMD RX 5500 XT, и всего 8 ГБ оперативной памяти.

Чтобы комфортно пройти игру в разрешении 4K и частотой 60 кадров в секунду, пользователям потребуется как минимум процессор Intel i5-11600K или AMD Ryzen 7 3700X, видеокарта уровня NVIDIA RTX 4070 Ti или AMD RX 7900 XT, а также 16 ГБ оперативной памяти.

Нужно отметить, что игра требует внушительные 190 ГБ свободного места на SSD.

На релизе в God of War Ragnarok будет реализована поддержка генерации кадров NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.

Стоит напомнить, что игра выходит на ПК уже 19 сентября, спустя менее двух лет после релиза на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.