Игра не доступна в российском Steam.

Хакеры из группы FLT взломали новую соулслайк RPG Lords Of The Fallen от польской студии HEXWORKS. Игра стала доступна для скачивания на торрентах сразу после релиза. Ранее стало известно о том, что игра не будет содержать защиты Denuvo, поэтому неудивительно, что хакерам не потребовалось много времени на взлом.

Официальный анонс The Lords of the Fallen состоялся во время выставки Gamescom 2022, в марте текущего года проект был переименован в Lords of the Fallen. Разработка продолжалась около четырёх лет, игра создана на Unreal Engine 5 и поддерживает технологии DLSS 3 и FSR 3.

На OpenCritic у игры 75 баллов из 100, на Metacritic 76/100 на ПК и 73/100 на Playstation 5. Это вполне неплохо, учитывая, что Eurogamer поставили 40/100 из-за плохой оптимизации.

IGN оценили проект в 8/10, отмечая как положительные стороны - новую механику, позволяющую перемещаться между двумя измерениями, хорошо реализованные головоломки, широкую возможность билдостроения и мир, который интересно исследовать. Основным минусом игры, по мнению IGN, являются "слабые бои с боссами".





В обзоре на YouTube-канале Fextralife, говорится об увлекательном исследовании мира игры, разнообразии лута и отличной боевой системе, но есть проблемы с оптимизацией в некоторых игровых локациях. Оценка 8.8/10.

