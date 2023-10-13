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Yuri_Grant
Lords Of The Fallen (2023) взломана в первые минуты после релиза
Игра не доступна в российском Steam.

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Хакеры из группы FLT взломали новую соулслайк RPG Lords Of The Fallen от польской студии HEXWORKS. Игра стала доступна для скачивания на торрентах сразу после релиза. Ранее стало известно о том, что игра не будет содержать защиты Denuvo, поэтому неудивительно, что хакерам не потребовалось много времени на взлом. 

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Официальный анонс The Lords of the Fallen состоялся во время выставки Gamescom 2022, в марте текущего года проект был переименован в Lords of the Fallen. Разработка продолжалась около четырёх лет, игра создана на Unreal Engine 5 и поддерживает технологии DLSS 3 и FSR 3.

На OpenCritic у игры 75 баллов из 100, на Metacritic 76/100 на ПК и 73/100 на Playstation 5. Это вполне неплохо, учитывая, что Eurogamer поставили 40/100 из-за плохой оптимизации.

IGN оценили проект в 8/10, отмечая как положительные стороны - новую механику, позволяющую перемещаться между двумя измерениями, хорошо реализованные головоломки, широкую возможность билдостроения и мир, который интересно исследовать. Основным минусом игры, по мнению IGN, являются "слабые бои с боссами".


В обзоре на YouTube-канале Fextralife, говорится об увлекательном исследовании мира игры, разнообразии лута и отличной боевой системе, но есть проблемы с оптимизацией в некоторых игровых локациях. Оценка 8.8/10.

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#новинка #взлом #ci games #lords of the fallen #hexworks #torrent #соулслайк #lords of the fallen 2 #soulslike
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