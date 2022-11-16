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Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2

Довольно спорная игра, как и все шутеры из серии Call of Duty. Никакой революцией здесь и не пахнет, максимум добротным дополнением игры 2019 года.
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Call of Duty всегда была довольно спорной игрой, каждый год пользователи ожидающие игру делились на два лагеря: крутая игра, революционная, точно беру и очередной конвейерный шутер, не стоящий внимания. По итогу, конечно, все пользователи берут шутер и надеются на крутую революцию в серии Call of Duty, так происходит из года в год, Бобби богатеет, а фанаты — расстраиваются, но не все, это важно.

Я пожалуй отнесу себя к третьему лагерю, так скажем полный нейтрал. В игре куча классных режимов, интересная система перков, оружейник 2.0 тоже крутая штука, которая даст с интересом гриндить несколько десятков часов, чтобы создать ствол мечты без всякого доната. Никуда не делись ачивки и камуфляжи, в общем контента как всегда море, чтобы тратить драгоценные часы на "ну последняя катка, и точно все".

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С другой стороны, в игре куча проблем, основные из них (по моему мнению важных) мы рассмотрим в этой статье. Вы сможете понять, что мне лично не понравилось в новом шутере, и почему можно подумать, "нужна ли мне эта игра, или нет". Давайте разбираться

  • Технические ошибки:

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Наверное, самая распространенная категория проблем, и в то же время самая раздражающая. Лично мне сильно не повезло на бета-тестировании, тогда игра отказывалась запускаться в Steam, и мне пришлось с надеждой ночью скачивать проект в battle.net. Как оказалось, я ещё легко отделался, у других людей просто блокировали аккаунт (навсегда, с запретом на игру в королевской битве и других Call of Duty старше игры 2019 года).

Релиз сделал игру чуточку лучше, хотя разработчики не особо сильно пофиксили технические проблемы. На этот раз Steam, вроде как работает стабильно, однако пройти сюжетную кампанию без единой ошибки, нормальными текстурами или без вылета почти невозможно, даже владение новейшей 3090 (а нет, почти новейшей) не спасает от багов.

Также вторая проблема, с которой столкнулся не я, а мой друг: необоснованный бан аккаунта, и дело совершенно не в читах, их не было. На такую проблему жалуется очень много людей, стоит просто открыть форум Steam и все станет предельно ясно, поддержка Activision снимать блокировку не желает, и считает, что революционная система Ricochet не может ошибаться.

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Третья проблема, которая не особо влияет на геймплей, но все же портит впечатление: иногда текстурки слишком мыльные, а иногда они вовсе пропадают под определенным углом. Хорошая графика, за которую определенно стоит отдать пару тысяч, да!

  • ТТК:


ТТК в Modern Warfare 2019 — идеал, но разработчики умеют все портить, но чтоб настолько, никто не ожидал, ТТК в Modern Warfare 2 годится лишь для любителей посидеть по углам и кустикам ночью. Чтобы успешно бегать и убивать необходимо обладать хорошими навыками аима, не попал в голову? — ты труп, потому что, сидящий в углу солдат расстрелял тебя в ноги за несколько выстрелов. Желание шустро передвигаться по карте почему-то отпадает, и хочется укрыться на домике или на крыше, и спокойно делать убийства зарабатывая на мощный киллстрик, чтобы потом еще больше разозлить соперников. Проблема с ТТК не волнует лишь один тип пользователей — киберспортсменов, им все равно на ТТК, их скилл спасает всегда и везде.

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В Modern Warfare 2 не хватает только костюма, чтобы сливаться с окружающей средой, и динамичный шутер точно превратится в четвертую часть армы, все равно ее не дождешься, а тут и нормальный мультиплеер, и куча режимов, и гринд — все как любят фанаты онлайн-игр.

  • Искусственный интеллект:


Чтобы описать местный искусственный интеллект, хватит буквально пару слов, матных разумеется. Да, именно так, а не так как уверяли нас разработчики, здесь боты стали хуже, даже нежели в прошлых частях шутера. Что будет в режиме DMZ, даже представить сложно, наземная война с ботами хорошо демонстрирует, насколько бесполезен и беспомощен ИИ в игре. За то пройти сюжетку легко, но скучно, и поиграть в режим 16 на 16 можно, но смысл?

Если до выхода режима DMZ, разработчики не найдут решение, как сделать искусственный интеллект умным, придется отказаться от нового режима в пользу других, онлайн-заданий.

  • Карты:


Да почему, почему с каждой новой игрой карт становится все меньше, хотя разработка локаций становится все легче, да хотя бы взять и перенести старые локации в игру, или вдохновиться ими и создать что-то новое, почему в Vanguard карт было 20, а тут всего 16? Что будет в следующей игре, 12? Потом 8? А потом дойдем до 1 масштабной как в королевской битве?

Определенно, с новыми обновлениями и дополнением в 2023 году все станет лучше, однако сейчас — отвратительно, и не приятно, а еще быстро становится скучно, увы.

  • Ценник:

Ну тут как бы все ясно, игра в которой так много проблем не может стоить более пяти тысяч. Вот раньше в Турции игру можно было приобрести примерно за 2 тысячи рублей, и вот тогда было в целом неплохо. За месяц до проведения бета-тестирования, ценник подняли, и игру стало дешевле приобрести в каком-нибудь Казахстане. Хорошо, тому, кто успел купить проект по низкой, более оправданной цене за это дополнение, под названием Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Позор, если сравнивать с игрой 2019 года, но играть все равно придется, так как нормальной замены найти сейчас просто невозможно, Battlefield вы и сами знаете в каком состоянии, там поможет лишь выпуск настоящей шестой части.

Новенький шутер World War 3 — бесплатная гриндилка, еще хуже, чем CoD. Отечественный Enlisted или Калибр? Молчу. Arma не та игра, в принципе. Как итог, замены сейчас просто не найти, даже если очень хочется, ждем только пока разработчики поправят ошибки, однако до релиза Warzone 2 (16 ноября) и нескольких сезонных апдейтов ждать хорошей, стабильной работы не стоит. А так-то в целом игра неплохая, сюжетная кампания не удивила, но и не разочаровала. Буду ждать королевскую битву Warzone 2, и что самое главное бесплатный режим в стиле Escape from Tarkov - DMZ. Недавно вышел дневник разработчиков, в котором описали все изменения начиная с 16 ноября, первый сезон действительно принесет с собой много нового контента, включая донатные бандлы с косметикой и ранговый режим, также с наградами.

Рекомендую ознакомиться перед игрой в Warzone 2:

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