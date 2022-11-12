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Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
Приятный бонус на целый год для фанатов.
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Обычные фанаты, которые покупают Call of Duty из года в год смогут получить приятный бонус на релизе Warzone 2, да и действовать подарок будет целый год, ну а если быть точнее, то 11 месяцев. Сегодня компания Activision объявила о специальном подарке для покупателей Modern Warfare II, это сделано специально, чтобы игроки пожелали перейти в Warzone 2.0. В своем блоге разработчики заявили, что все владельцы проекта Modern Warfare II получат "буст XP" в королевской битве.

В конце каждого матча Warzone 2 обладатели бонуса получат "дополнительный опыт" для прокачки аккаунта. Activision не уточнила какой именно будет действовать множитель, но разработчики заверили, что он будет больше, чем стандартные награды в шутере.

Повышенные награды в виде дополнительного опыта не будут бесконечными, в трейлере под названием "Level Up" создатели заявили, что акция действует до октября 2023 года. Таким образом, все покупатели оригинальной игры смогут повысить уровень аккаунта в разы быстрее, это также позволит быстрее прокачивать новое оружие, открывать награды, проходить систему престижа первого сезона и сразу же получить бонусы в мобильной королевской битве, и стандартном мультиплеере (это возможно благодаря системе прогрессии, которая связывает три игры: Warzone 2, Warzone Mobile и Modern Warfare 2).

Релиз Warzone 2.0 запланирован на 16 ноября, в этот же день стартует первый сезон Call of Duty, подробнее о наградах я писал в этой статье.

Отмечу, первая часть Warzone будет продолжать развиваться, однако серверы проекта отключат на 12 дней, после Дня благодарения "Равены" должны будут продолжить работу над улучшением проекта. Игра поменяет свое название на Warzone: Caldera, а игроков будут всячески побуждать перейти во вторую часть шутера. Также стандартная игра лишится многих функций, включая некоторые донатные функции, что может помешать коллекционированию косметики. По всей видимости создатели пытаются максимально переманить игроков во вторую часть королевской битвы, а ведь сразу на релизе будет доступен революционный режим DMZ, масштабная локация и подводные битвы, как тут не перейти в Warzone 2, однако начинать прокачку придется заново, а это новые финансовые вложения в косметику и чертежи на оружие.

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